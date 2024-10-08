После скандала с утечкой данных НАБУ оценит систему защиты обличителей

Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет анализ действующей системы защиты обличителей, ее сильных сторон и недостатков, возможностей для совершенствования и адаптации к международным стандартам и нормативно-правовым актам ЕС.

Как отмечается, с этой целью при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности Национальное бюро будет сотрудничать с Вимом Вандекеркховым, ведущим международным экспертом в сфере стандартизации защиты обличителей и непосредственным разработчиком системы управления информированием.

"Целью анализа является улучшение механизмов реагирования на возможные нарушения прав обличителей, повышение уровня доверия потенциальных обличителей к уполномоченным лицам Национального бюро, а также обеспечение высоких стандартов защиты для тех, кто сообщает о противоправных действиях или бездействии других лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, оценка актуальна в контексте реагирования на последние события относительно давления на обличителей, которые имели место в Национальном бюро.

"Мы уверены, что совместными усилиями сможем обеспечить безопасную среду для обличителей в Национальном бюро и повысить эффективность его работы", - добавляют в НАБУ.

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.