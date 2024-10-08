РУС
2 371 11

После скандала с утечкой данных НАБУ оценит систему защиты обличителей

Витік даних з НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет анализ действующей системы защиты обличителей, ее сильных сторон и недостатков, возможностей для совершенствования и адаптации к международным стандартам и нормативно-правовым актам ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, с этой целью при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности Национальное бюро будет сотрудничать с Вимом Вандекеркховым, ведущим международным экспертом в сфере стандартизации защиты обличителей и непосредственным разработчиком системы управления информированием.

"Целью анализа является улучшение механизмов реагирования на возможные нарушения прав обличителей, повышение уровня доверия потенциальных обличителей к уполномоченным лицам Национального бюро, а также обеспечение высоких стандартов защиты для тех, кто сообщает о противоправных действиях или бездействии других лиц", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слив из НАБУ: Второе служебное расследование выявило "определенные нарушения", материалы направят в Дисциплинарную комиссию, - Кривонос

Кроме того, оценка актуальна в контексте реагирования на последние события относительно давления на обличителей, которые имели место в Национальном бюро.

"Мы уверены, что совместными усилиями сможем обеспечить безопасную среду для обличителей в Национальном бюро и повысить эффективность его работы", - добавляют в НАБУ.

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

НАБУ (4547) утечка (67) Углава Гизо (20)
Топ комментарии
+2
Постійні скандали , постійний *****
Невже трудно здогадатись запросити до України спеців, де таких пробоїв нема. ? Ну не вигадає влада лисапед , якщо не навчиться у виробника. Невже не ясно
тобто комусь у владі на користь скандали - тому і не вчаться у досвідчених сусідів.
Могли б запросити словаків до співпраці( мова практично едина) .
У словаків багато успіхів в ціх справах . А вони теж запрошували до себе европейців , коли відривались від совку
08.10.2024 12:38 Ответить
+2
хтось взагалі намагався прорахувати економічну доцільність діяльності всіх антикоррупційних структур в Україні? скільки коштів витрачається на утримання і скільки надходить в бюджет... якщо баланс від'ємний - сенс їх існування? принаймні, в теперішньому вигляді...
08.10.2024 12:44 Ответить
+1
Чудасія! НАБУ "доросла" до SWOT-аналізу!
"аналіз чинної системи захисту викривачів, її сильних сторін та недоліків, можливостей для вдосконалення" Джерело:
08.10.2024 12:35 Ответить
