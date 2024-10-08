После скандала с утечкой данных НАБУ оценит систему защиты обличителей
Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет анализ действующей системы защиты обличителей, ее сильных сторон и недостатков, возможностей для совершенствования и адаптации к международным стандартам и нормативно-правовым актам ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечается, с этой целью при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности Национальное бюро будет сотрудничать с Вимом Вандекеркховым, ведущим международным экспертом в сфере стандартизации защиты обличителей и непосредственным разработчиком системы управления информированием.
"Целью анализа является улучшение механизмов реагирования на возможные нарушения прав обличителей, повышение уровня доверия потенциальных обличителей к уполномоченным лицам Национального бюро, а также обеспечение высоких стандартов защиты для тех, кто сообщает о противоправных действиях или бездействии других лиц", - говорится в сообщении.
Кроме того, оценка актуальна в контексте реагирования на последние события относительно давления на обличителей, которые имели место в Национальном бюро.
"Мы уверены, что совместными усилиями сможем обеспечить безопасную среду для обличителей в Национальном бюро и повысить эффективность его работы", - добавляют в НАБУ.
Утечка данных из НАБУ
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.
Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.
Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.
Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.
"аналіз чинної системи захисту викривачів, її сильних сторін та недоліків, можливостей для вдосконалення" Джерело:
Невже трудно здогадатись запросити до України спеців, де таких пробоїв нема. ? Ну не вигадає влада лисапед , якщо не навчиться у виробника. Невже не ясно
тобто комусь у владі на користь скандали - тому і не вчаться у досвідчених сусідів.
Могли б запросити словаків до співпраці( мова практично едина) .
У словаків багато успіхів в ціх справах . А вони теж запрошували до себе европейців , коли відривались від совку