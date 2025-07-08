НАБУ має отримати можливість незалежного прослуховування до кінця 2026 року, - Кривонос
Національне антикорупційне бюро має отримати незалежне прослуховування фігурантів справ до кінця 2026 року.
Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дорожньою картою трансформацій, яку затвердив уряд, передбачене забезпечення автономного прослуховування для НАБУ. Цей пункт має бути реалізований СБУ і НАБУ спільно до кінця 2026 року. Це питання чутливе, воно стосується багатьох технічних моментів, побудови відповідної інфраструктури для незалежного прослуховування", - зазначив Кривонос.
За його словами, Бюро зараз виконує свою частину завдання, яку сподіваються завершити протягом року. Паралельно свою частину роботи має виконати і Служба безпеки України.
"Ми конструктивно спілкуємося на цю тему з головою Служби безпеки, він сприяє, щоб це питання рухалося вперед. Поки що очевидних, штучних перепон з їх боку немає", - додав директор НАБУ.
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Особиста думка: це диктатура
А от проти тих хто був засуджений за колаборацію, держзраду та інші пов'язані злочини то можно прослуховування вести постійно без необхідності попереджати суд! Бо як вони виправляться після відсидки крім як Кулявлоб ??? І так під час військового стану має бути
Прикладом є засідання суду по справі Фаріон,на якому прокурор годинами перебирав те,чим цікавився Зінченко по інтернету..
Потім дружно дійшли висновку,що в переглядах по інтернету нема фактів злого умислу нібито для замаху на відомих людей.Але ж в деталях показали,як риються по слідах в інтернеті.
Тому логічно, що детективи можуть переживати що відбудеться злив через працівників СБУ і тому хочуть робити це самостійно. В той же час, підслідність НАБУ така, що вони можуть розслідувати тільки корупційні і пов'язані з корупцією злочини і то топ-чинуш. Для звичайних українців я б більше переймався за СБУ, бо тим простіше і візитку ЛНР на обшуці у вас в квартирі знайти, і якісь подяки від Путіна, і сторіночку вам за вас в одноклассниках зробити і завішати її георг стрічками і цитатами Лєніна Маркса