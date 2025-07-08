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НАБУ має отримати можливість незалежного прослуховування до кінця 2026 року, - Кривонос

Семен Кривонос

Національне антикорупційне бюро має отримати незалежне прослуховування фігурантів справ до кінця 2026 року.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дорожньою картою трансформацій, яку затвердив уряд, передбачене забезпечення автономного прослуховування для НАБУ. Цей пункт має бути реалізований СБУ і НАБУ спільно до кінця 2026 року. Це питання чутливе, воно стосується багатьох технічних моментів, побудови відповідної інфраструктури для незалежного прослуховування", - зазначив Кривонос.

За його словами, Бюро зараз виконує свою частину завдання, яку сподіваються завершити протягом року. Паралельно свою частину роботи має виконати і Служба безпеки України.

"Ми конструктивно спілкуємося на цю тему з головою Служби безпеки, він сприяє, щоб це питання рухалося вперед. Поки що очевидних, штучних перепон з їх боку немає", - додав директор НАБУ.

Читайте: Кривонос назвав причини витоку даних з НАБУ: людський чинник, широке коло учасників слідства та технологічне втручання

Автор: 

НАБУ (5124) прослуховування (208) Кривонос Семен (44)


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Зеля попадає до фігурантів?
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08.07.2025 20:56 Відповісти
Диктатура ?

Особиста думка: це диктатура
А от проти тих хто був засуджений за колаборацію, держзраду та інші пов'язані злочини то можно прослуховування вести постійно без необхідності попереджати суд! Бо як вони виправляться після відсидки крім як Кулявлоб ??? І так під час військового стану має бути
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08.07.2025 21:03 Відповісти
Вони й так повально прослуховують,в т.ч.особистий інтернет.
Прикладом є засідання суду по справі Фаріон,на якому прокурор годинами перебирав те,чим цікавився Зінченко по інтернету..
Потім дружно дійшли висновку,що в переглядах по інтернету нема фактів злого умислу нібито для замаху на відомих людей.Але ж в деталях показали,як риються по слідах в інтернеті.
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08.07.2025 21:05 Відповісти
Можливо я помиляюсь, але проблема в тому, що набушникам для НСРД (прослушки) все одно треба залучати оперів СБУ. В той же час, Артем Шило, який працював не якимось клерком, а, на хвилиночку, заступником директора Департаменту захисту національної державності, проходить у справі НАБУ (лінк https://blacklist.ua/dossier/1236)
Тому логічно, що детективи можуть переживати що відбудеться злив через працівників СБУ і тому хочуть робити це самостійно. В той же час, підслідність НАБУ така, що вони можуть розслідувати тільки корупційні і пов'язані з корупцією злочини і то топ-чинуш. Для звичайних українців я б більше переймався за СБУ, бо тим простіше і візитку ЛНР на обшуці у вас в квартирі знайти, і якісь подяки від Путіна, і сторіночку вам за вас в одноклассниках зробити і завішати її георг стрічками і цитатами Лєніна Маркса
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08.07.2025 21:51 Відповісти
2026р????? А що щурові ЗЕ мішає надати це з 2019р???? Безкарно грабити народ України!!!!
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08.07.2025 21:55 Відповісти
******* технології доз воляють писати усі(!!!) телефонні балачки українців. Усі! А далі ШІ буде їх аналізувати. Це найголовніша ознака диктатури чужинців-95 в Україні.
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08.07.2025 22:19 Відповісти
 
 