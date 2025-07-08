НАБУ має отримати можливість незалежного прослуховування до кінця 2026 року, - Кривонос

Національне антикорупційне бюро має отримати незалежне прослуховування фігурантів справ до кінця 2026 року.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дорожньою картою трансформацій, яку затвердив уряд, передбачене забезпечення автономного прослуховування для НАБУ. Цей пункт має бути реалізований СБУ і НАБУ спільно до кінця 2026 року. Це питання чутливе, воно стосується багатьох технічних моментів, побудови відповідної інфраструктури для незалежного прослуховування", - зазначив Кривонос.

За його словами, Бюро зараз виконує свою частину завдання, яку сподіваються завершити протягом року. Паралельно свою частину роботи має виконати і Служба безпеки України.

"Ми конструктивно спілкуємося на цю тему з головою Служби безпеки, він сприяє, щоб це питання рухалося вперед. Поки що очевидних, штучних перепон з їх боку немає", - додав директор НАБУ.

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