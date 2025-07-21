РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11534 посетителя онлайн
Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ Обыски в САП
6 978 66

Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ и САП, - источник

Обыски в НАБУ и САП Что это значит для страны

Власть начала демонтаж антикоррупционных институтов в стране, а также кампанию по дискредитации НАБУ и САП.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Ранее собеседники издания предупреждали, что власть начала кампанию по ликвидации независимости НАБУ.

Как утверждает источник, кампания против НАБУ стала ответом на расследование против экс-вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Таким образом, отметил собеседник, власть хочет лишить антикоррупционные органы возможности проводить независимые следственные действия (в частности осуществлять прослушивание). Также целью лишения антикоррупционных органов возможности вести дела против представителей партии власти и окружения президента Зеленского.

Читайте: Главред Forbes Давиденко об обысках в НАБУ: СБУ ищет шпионов или разрушает антикоррупционный орган?

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте: Сообщено о подозрении трем сотрудникам НАБУ за совершение ДТП, повлекшего за собой телесные повреждения потерпевшим, - ГБР. ФОТО

Автор: 

НАБУ (4256) Зеленский Владимир (21277) САП (2086)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
21.07.2025 14:13 Ответить
+13
Найгірше - що ці, хто підчиняється, мали б з ними боротися згідно Конституції, Присяги і посадових обов'язків.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:11 Ответить
+13
показать весь комментарий
21.07.2025 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найгірше - що ці, хто підчиняється, мали б з ними боротися згідно Конституції, Присяги і посадових обов'язків.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:11 Ответить
клятий Порошенко!
показать весь комментарий
21.07.2025 14:09 Ответить
Без його внеску не обійшлось
показать весь комментарий
21.07.2025 15:26 Ответить
Де там Ніка Вєсьолая та інші? Що це за таке пишуть? Ану бігом пояснити, шо НАБУ і САП - то кацвпськч/байденовськч/західна агентура.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:09 Ответить
Корєнні в тебе зуби. Були. У 12 років.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:12 Ответить
Хто з вас старший за терміном служби ти, чи Вєсьолая? 😊 Це ж треба так напарника спалити! 😁
показать весь комментарий
21.07.2025 14:15 Ответить
Свіжак ботяра,10 хв.Мустафу вже забанили,то тепер воно Айшат.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:19 Ответить
😂😂😂😂
показать весь комментарий
21.07.2025 14:28 Ответить
В цій країні нема антикорупційних інституцій взагалі! Скрізь хабарники або зрадники ...
показать весь комментарий
21.07.2025 14:10 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
21.07.2025 14:29 Ответить
А у тій?!🙃
показать весь комментарий
21.07.2025 15:06 Ответить
Это установка диктатуры под диктовку кремлядей.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:11 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2025 14:11 Ответить
Часом перечитуй, що тобі гугл-перекладач підсовує
показать весь комментарий
21.07.2025 15:10 Ответить
Головне що не Порошенко.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:12 Ответить
Де Чернишова діли? - він так хотів міністром попрацювати
показать весь комментарий
21.07.2025 14:12 Ответить
На фіга , тупі питання задавати, кум зе " нелоха" ,Чернишов , як і Баканов , татаров , під особистим дахом " найпотужнішого лідора "
показать весь комментарий
21.07.2025 14:19 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2025 14:13 Ответить
І хто б сумнівався, що це робить єрмачня прикриваючись нікчемою зеленським!
показать весь комментарий
21.07.2025 14:15 Ответить
" а какая разніца" ? зе&ермаки - сіамські близнюки ! " 🤢:" ермак со мной , не просто так," " я с ним пришел и с ним уйду"
показать весь комментарий
21.07.2025 14:22 Ответить
... из жизни.
показать весь комментарий
21.07.2025 15:03 Ответить
Аби ж то!
показать весь комментарий
21.07.2025 15:37 Ответить
Не можна ліквідувати "самостійність" бо її ніколи і не було !
показать весь комментарий
21.07.2025 14:15 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2025 14:19 Ответить
Зеленский може тільки почати від себе щось белькотіти незавчене, і збитись, так і не закінчивши речення. Це Єрмак рмак продовжує захоплювати владу.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:21 Ответить
Зеленський почав операцію по ліквідації самостійності НАБУ та САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564403

Зеленський та його манагери продовжили операцію по лівідації свого політичного майбутнього і впевнено збільшують свої потенційні строки за гратами
показать весь комментарий
21.07.2025 14:21 Ответить
У них другие планы. И они пойдут абсолютно на все чтобы их реализовать. У Хведорыча хотя бы был Ростов как запасной аэродром.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:30 Ответить
тобто це зеленський заслав в набу цього шахрая магомедрасулова? Щоб знищити це на@бу зсередини.. Яка ж бубочка вумна, шахіст
показать весь комментарий
21.07.2025 14:22 Ответить
Якщо він справді там з 2019 - то хто ж його туди заслав?
показать весь комментарий
21.07.2025 14:37 Ответить
Зеленський почав операцію по ліквідації самостійності НАБУ та САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564403. Це ж зеленського звинувачують? Чі ні? Тобто він заслав крадіїв в набу
показать весь комментарий
21.07.2025 15:32 Ответить
СБУ провело 80 обшуків. Така велика кількість та те що обшуки проводилися без ухвали суду , тобто ніяких фактів у ДБР не має щоб довести суддям необхідність обшуків, показує що Зеленський хоче знищити відносно незалежну від нього структуру. 80 обшуків це не про одного співробітника НАБУ, це про блокування работи всього НАБУ, бо при обшуках конфіскується вся інформація. Лише НАБУ проводило слідчі дії та викривала любих друзів Зеленського які крали та робили махінації
показать весь комментарий
21.07.2025 14:22 Ответить
А кого-нибудь интересует "отдача" от НАБУ, так сказать, его "производительность"? Проще говоря, какой толк для Украины от этого "бюро"?
https://unn.ua/news/khto-zlyv-spravy-nabu-mizhnarodnyi-audyt-vyiavyv-provaly-vnutrishnoho-kontroliu-ta-vplyv-na-spravu-uhlavy
показать весь комментарий
21.07.2025 14:22 Ответить
На росії теж такої думки!
показать весь комментарий
21.07.2025 15:13 Ответить
💯👍так ! Зейло плює в очі всім , партнерам , цинічно і послідовно встановлює диктатуру НКВД
показать весь комментарий
21.07.2025 14:26 Ответить
Ну для украинцев ничего не изменится, так как толку от этих НАБУ было ноль. А вот всех европейцев, которые молятся на Зеленского - борца с коррупцией это поставило на растяжку.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:29 Ответить
Только коллективный наезд со стороны Европы может временно остановить то что сейчас происходит. Без денег и оружия и гарантий личной безопасности им не удержаться. А нам нужно просто выстоять до конца активной фазы войны, когда рашка тоже от внутренних проблем не сможет воевать. Тогда освободится человеческий ресурс чтобы решать наши внутриполитические проблемы. Не могут сказать что верю на 100% - но другого выхода нет.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:32 Ответить
Мне лично все равно что с ними будет. НАБУ это просто ширма, типа, борятся с коррупцией.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:33 Ответить
Який "внутрішніх проблем"? Де ви там їх побачили? Хоч якась ознака?
показать весь комментарий
21.07.2025 14:36 Ответить
Миллион признаков. 20% дефицита бюджета например. Это больше чем вся медицина, образование и наука.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:49 Ответить
Європейцям пох... хто у нас буде брати кредити, їм головне що ці кошти повернулись до них або у вигляді контрактів, до прикладу на їх автомобілі, як з автозаками, або у грошах корупціонерів що виїзджають потім до них на пенсію, щоб при зміні влади їх не подоїли.

Одиниці залишаються в Україні після відходу з посади і то лише тому, що надіються знову десь при кориті пригрітись. І це відбувається багато років, але захід в більшості випадків закриває очі, тому що так вигідно.
Така корумпованість вбиває у нас любу можливість технологічного виробництва, розумна молодь та спеціалісти в своїх галузях виїзджають до них жити і ми в результаті вигідний сусід з дешевою робочою силою та ресурсами.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:58 Ответить
Він не знищить НАБУ, він поставить туди того, кого треба
показать весь комментарий
21.07.2025 14:34 Ответить
Ну да. Сделать их послушными.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:36 Ответить
Я заглянул на реддит в тему Украины - ни одной новости. Короче, не хотят рассказывать как в Украине устраивают маски-шоу. Нехорошо для имиджа.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:48 Ответить
Любителі боргів родінє отримують те, на що заслуговують. Включно з Шабуніним. Ви ментальна русня
показать весь комментарий
21.07.2025 14:33 Ответить
Є набу нема набу є сап нема сап,яка різниця,якщо суди під єрмаком і зелиним надпотужним рехформатором і прохфесіоналом!Яка справа НАБУ з часів пороха і зе була доведена до кінця і топ чиновники сіли на довго?Поки не буде реформована судівська гілка влади по європейському варіанту,доти ніякий бізнес сюди гроші не повезе,європа помагає виключно через це що немає виходу,і не хоче щоб її люди сиділи в окопах,тут оманські чорти все прекрасно розуміють і користуються цим з повна...
показать весь комментарий
21.07.2025 14:41 Ответить
Нагадайте хоч ОДНУ реформу або досягнення часів потужного Лідора?
Бажано рівня реформ і досягнень при Пороху (децентралізація, поліція, НАБУ-САП-ДБР-БЕБ, державні закупівлі ("Прозорро"),монетизація субсидій, безвіз,томос, оборонка).
Я не пригадаю...
показать весь комментарий
21.07.2025 14:48 Ответить
Челы пришли во власть не для будущего Украины, а для настоящего для себя.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:49 Ответить
К сожалению вы не правы. В том числе и для будущего для себя.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:54 Ответить
Они амебы, которые мыслят хватательным рефлексом. Не надо льстить. Проблема в том, что украинцы думают что амебы это политики или государственники.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:56 Ответить
Проблема в том что амеба нажрется и уползет. Эти не уползут. Я бы готов был простить им все что они наделали только чтобы они собрали манатки и умотали в Израиль. Потому что для того чтобы их убрать потом...февраль 2014 покажется детским утренником.
показать весь комментарий
21.07.2025 15:06 Ответить
Повернути всю плісняву до України. Україна без ЄС та НАТО, то й пліснявим родичам там нічого робити.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:49 Ответить
Звичайно, в НАБУ та САП не ангели працюють, але якось брудно почалось.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:55 Ответить
Просто дали команду, вот они прошерстили все что могли найти и устроили облаву. Обычное дело.
показать весь комментарий
21.07.2025 14:57 Ответить
Це залежить від того, чи отримають винні строки. Якщо ні - то це не боротьба з корупцією, а щось інше. // Але НАБУ і САП навряд чи виправдовують своє призначення, лише великі гроші в держави забирать...
Ось, будь ласка, я так і думала: "За 10 лет существования Бюро расходы на него составили более 10 млрд грн, тогда как сумма взысканий по решениям судов составляет около 800 млн грн" (з інтернету).
показать весь комментарий
21.07.2025 15:28 Ответить
Нічого позитивного українцям від ЗЕлупленої влади очікувати неможливо. В принципі. Тому, що:

Нами не керують українці.

Ані етнічно, ані духом. У владі переважають:

космополіти, невігласи та манкурти, які ненавидять все українське

• представники меншин, всілякі кирдикбабаєви, які лобіюють зовнішні інтереси

• агенти впливу, які знищують національну ідентичність через закони, бюджети, ЗМІ

Ми маємо державу, в якій українець - не захищений, не представлений і не бажаний.

Це не дрібна помилка. Це злочин проти державотворчої нації.

Українці, прокидайтесь, бо проспимо українську Україну!!!
показать весь комментарий
21.07.2025 15:35 Ответить
Давно вже пора це НАБУ приструнити. Нарешті президент почав хоч щось робити, щоб побороти корупцію
показать весь комментарий
21.07.2025 16:06 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56844 Борислав Береза:
Вітаю всіх дружніх владі корупціонерів з ОП, Кабміну, ВР та інших держструктур. Сьогодні на вашій вулиці свято!
Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила про обшук СБУ. У відомстві стверджують, що слідчі дії відбуваються без попередження, передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.
Татаров сьогодні може відкорковувати пляшку Pеtrus чи 6-ти літрову пляшку Dom Perignon Rose Gold Methuselah. Бо сьогодні в його руках опинився справжній скарб і гачок, на якому буде намало "великої риби". А також багато хто з корупціонерів дізнається, що він був у фокусі антикорупційних органів та знищить всі докази чи взагалі "тихенько піде у ліс".
показать весь комментарий
21.07.2025 16:21 Ответить
https://www.facebook.com/share/1Qq83Wvpg7/ Олексій Панич:
2019 року натхненні виборці дозволили Зеленському і його "слугам" хакнути владу (починаючи з дострокових парламентських виборів). 2021 року ця влада "хакнула" механізм санкцій; 2022 року - ефірне телебачення; 2025 року - антикорупційні органи. Все логічно. А війна, звісно, "спише" не все... але точно все, що погодяться "списати" виборці. На це й розрахунок.
показать весь комментарий
21.07.2025 16:27 Ответить
 
 