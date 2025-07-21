Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ и САП, - источник

Власть начала демонтаж антикоррупционных институтов в стране, а также кампанию по дискредитации НАБУ и САП.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Ранее собеседники издания предупреждали, что власть начала кампанию по ликвидации независимости НАБУ.

Как утверждает источник, кампания против НАБУ стала ответом на расследование против экс-вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Таким образом, отметил собеседник, власть хочет лишить антикоррупционные органы возможности проводить независимые следственные действия (в частности осуществлять прослушивание). Также целью лишения антикоррупционных органов возможности вести дела против представителей партии власти и окружения президента Зеленского.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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