Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ и САП, - источник
Власть начала демонтаж антикоррупционных институтов в стране, а также кампанию по дискредитации НАБУ и САП.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.
Ранее собеседники издания предупреждали, что власть начала кампанию по ликвидации независимости НАБУ.
Как утверждает источник, кампания против НАБУ стала ответом на расследование против экс-вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.
Таким образом, отметил собеседник, власть хочет лишить антикоррупционные органы возможности проводить независимые следственные действия (в частности осуществлять прослушивание). Также целью лишения антикоррупционных органов возможности вести дела против представителей партии власти и окружения президента Зеленского.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський та його манагери продовжили операцію по лівідації свого політичного майбутнього і впевнено збільшують свої потенційні строки за гратами
https://unn.ua/news/khto-zlyv-spravy-nabu-mizhnarodnyi-audyt-vyiavyv-provaly-vnutrishnoho-kontroliu-ta-vplyv-na-spravu-uhlavy
Одиниці залишаються в Україні після відходу з посади і то лише тому, що надіються знову десь при кориті пригрітись. І це відбувається багато років, але захід в більшості випадків закриває очі, тому що так вигідно.
Така корумпованість вбиває у нас любу можливість технологічного виробництва, розумна молодь та спеціалісти в своїх галузях виїзджають до них жити і ми в результаті вигідний сусід з дешевою робочою силою та ресурсами.
Бажано рівня реформ і досягнень при Пороху (децентралізація, поліція, НАБУ-САП-ДБР-БЕБ, державні закупівлі ("Прозорро"),монетизація субсидій, безвіз,томос, оборонка).
Я не пригадаю...
Ось, будь ласка, я так і думала: "За 10 лет существования Бюро расходы на него составили более 10 млрд грн, тогда как сумма взысканий по решениям судов составляет около 800 млн грн" (з інтернету).
Нами не керують українці.
Ані етнічно, ані духом. У владі переважають:
• космополіти, невігласи та манкурти, які ненавидять все українське
• представники меншин, всілякі кирдикбабаєви, які лобіюють зовнішні інтереси
• агенти впливу, які знищують національну ідентичність через закони, бюджети, ЗМІ
Ми маємо державу, в якій українець - не захищений, не представлений і не бажаний.
Це не дрібна помилка. Це злочин проти державотворчої нації.
Українці, прокидайтесь, бо проспимо українську Україну!!!
Вітаю всіх дружніх владі корупціонерів з ОП, Кабміну, ВР та інших держструктур. Сьогодні на вашій вулиці свято!
Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила про обшук СБУ. У відомстві стверджують, що слідчі дії відбуваються без попередження, передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.
Татаров сьогодні може відкорковувати пляшку Pеtrus чи 6-ти літрову пляшку Dom Perignon Rose Gold Methuselah. Бо сьогодні в його руках опинився справжній скарб і гачок, на якому буде намало "великої риби". А також багато хто з корупціонерів дізнається, що він був у фокусі антикорупційних органів та знищить всі докази чи взагалі "тихенько піде у ліс".
2019 року натхненні виборці дозволили Зеленському і його "слугам" хакнути владу (починаючи з дострокових парламентських виборів). 2021 року ця влада "хакнула" механізм санкцій; 2022 року - ефірне телебачення; 2025 року - антикорупційні органи. Все логічно. А війна, звісно, "спише" не все... але точно все, що погодяться "списати" виборці. На це й розрахунок.