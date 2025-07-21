Задержан сотрудник самого элитного закрытого подразделения НАБУ, он - "крот" ФСБ, а его куратор - заместитель руководителя охраны Януковича, - Офис генпрокурора. ФОТО
Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины по результатам комплексных мероприятий разоблачили агентурное проникновение российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2".
По данным следствия, куратором работника НАБУ был Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб.
Какую информацию он передавал врагу?
Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.
Задокументировано не менее 60 эпизодов передачи куратору информации с ограниченным доступом. За каждую такую передачу получал средства на свою банковскую карточку.
"После основательного документирования преступлений сотрудника НАБУ, он был задержан работниками Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины. У него изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором", - говорится в сообщении.
Сотруднику НАБУ сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
"Отметим, что руководство НАБУ было проинформировано о возможных рисках в отношении их сотрудника. Однако, никаких мер реагирования принято не было, а после этого подозреваемый пытался уничтожить доказательства своей противоправной деятельности", - убеждают в Офисе генпрокурора.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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В ІСПАНІЇ ЗНАЙШЛИ МЕРТВИМ ЕКСПОСАДОВЦЯ МВС УКРАЇНИ. МЗС ПІДТВЕРДИЛО
Як повідомляє агентство «https://interfax.com.ua/news/general/1089267.html Інтерфакс-Україна», у Міністерстві закордонних справ України згодом підтвердили смерть внаслідок утоплення в Іспанії колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.Іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Іванича Воронича.
Керівника підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони, але підозру висунуло ДБР.
У ТОЙ ЧАС коли-
Натомість у ДП «Ліси України» https://t.me/forestsofukraine/5058 заявили, що вручення підозри гендиректору Юрію Болоховцю «пов'язане з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі».
так шо ж такоє Єрмак ДБРом виловлює тих , хто з ним не поділився ,чи імітуючи боротьбу з корупцією? У людей Татарова блін роботи зараз АХєть
А оп таки оминають,залишають для наступного генпрока при новій владі?
Навіть малолєтки з "офісів" знають ,що кошти лохів потрібно скидати на дропа - чужу карту ...
Недаремно кажуть ,що якщо блазень переїде в палац ,то він не стане королем - а палац перетвориться в шапіто .
Перетворили країну на цирк - речники -стендапери ,силовики -клоуни , кабмін - онліфанщици і так далі ...
Тепер від засилля КГБ -СБУ-МВДешників неможливо поступити на роботу навіть у якусь ср**у конторку, а якщо і поступиш, то навіть в туалетах підглядають і підслуховують. .. А тут в самому... НАБУ.
Ось просто цікаво, кацапи в НАБУ для чого будуть крота підселяти?
2019 року натхненні виборці дозволили Зеленському і його "слугам" хакнути владу (починаючи з дострокових парламентських виборів). 2021 року ця влада "хакнула" механізм санкцій; 2022 року - ефірне телебачення; 2025 року - антикорупційні органи. Все логічно. А війна, звісно, "спише" не все... але точно все, що погодяться "списати" виборці. На це й розрахунок.