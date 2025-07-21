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Новости Фото Обыск в НАБУ
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Задержан сотрудник самого элитного закрытого подразделения НАБУ, он - "крот" ФСБ, а его куратор - заместитель руководителя охраны Януковича, - Офис генпрокурора. ФОТО

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины по результатам комплексных мероприятий разоблачили агентурное проникновение российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2".

крот из НАБУ
крот из НАБУ
крот из НАБУ

По данным следствия, куратором работника НАБУ был Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые обыски по фактам ДТП, произошедших 2-4 года назад, выглядят непонятными, - заявление НАБУ

Какую информацию он передавал врагу?

Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.

Задокументировано не менее 60 эпизодов передачи куратору информации с ограниченным доступом. За каждую такую передачу получал средства на свою банковскую карточку.

"После основательного документирования преступлений сотрудника НАБУ, он был задержан работниками Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины. У него изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором", - говорится в сообщении.

Сотруднику НАБУ сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

"Отметим, что руководство НАБУ было проинформировано о возможных рисках в отношении их сотрудника. Однако, никаких мер реагирования принято не было, а после этого подозреваемый пытался уничтожить доказательства своей противоправной деятельности", - убеждают в Офисе генпрокурора.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте: Сообщено о подозрении трем сотрудникам НАБУ за совершение ДТП, которые привели к увечьям потерпевших, - ГБР. ФОТО

Автор: 

НАБУ (4256) СБУ (20204) шпионаж (1430) Офис Генпрокурора (2545)


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Топ комментарии
+24
Цікаво те, що людину, яка йде на таку посаду в НАБУ перед працевлаштуванням, обов"язково має пройти перевірку в СБУ та отримати дозвіл. Тоді хто з СБУ дав йому дозвіл на роботу на цій посаді? Ці люди теж затримані та будуть покарані? Ілі ета савсєм другоє?
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21.07.2025 15:33 Ответить
+18
ОПа наносіт отвєтний удар

.
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21.07.2025 15:28 Ответить
+18
А как же он прошел спецпроверку СБУ?Или пришло время?
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21.07.2025 15:30 Ответить
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ОПа наносіт отвєтний удар

.
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21.07.2025 15:28 Ответить
новина з ДТ про вибивство 29 червня ц р

В ІСПАНІЇ ЗНАЙШЛИ МЕРТВИМ ЕКСПОСАДОВЦЯ МВС УКРАЇНИ. МЗС ПІДТВЕРДИЛО

Як повідомляє агентство «https://interfax.com.ua/news/general/1089267.html Інтерфакс-Україна», у Міністерстві закордонних справ України згодом підтвердили смерть внаслідок утоплення в Іспанії колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.Іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Іванича Воронича.
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21.07.2025 16:15 Ответить
ДБР ЗАТРИМАЛО ГЕНДИРЕКТОРА «ЛІСІВ УКРАЇНИ». В ДП КАЖУТЬ ПРО ТИСК ЧЕРЕЗ СПРОБИ ДЕТІНІЗУВАТИ ГАЛУЗЬ

Керівника підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони, але підозру висунуло ДБР.
У ТОЙ ЧАС коли-
Натомість у ДП «Ліси України» https://t.me/forestsofukraine/5058 заявили, що вручення підозри гендиректору Юрію Болоховцю «пов'язане з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі».

так шо ж такоє Єрмак ДБРом виловлює тих , хто з ним не поділився ,чи імітуючи боротьбу з корупцією? У людей Татарова блін роботи зараз АХєть
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21.07.2025 16:22 Ответить
А как же он прошел спецпроверку СБУ?Или пришло время?
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21.07.2025 15:30 Ответить
Скоріше врємя вже "прошло", коли можна було сидіти на дупі рівно.
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21.07.2025 15:33 Ответить
Здається все, як казав Попандопуло - спасайся, кто может.
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21.07.2025 15:31 Ответить
Маланці не вірять в карму,а дарма вона вже поруч з ними,цей процес уже невідворотній....
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21.07.2025 15:32 Ответить
👍
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21.07.2025 15:53 Ответить
а баканова з дерьмаком теж взяли??
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21.07.2025 15:32 Ответить
Єщьо нє всьо задокумєнтіровано.
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21.07.2025 15:47 Ответить
Цікаво те, що людину, яка йде на таку посаду в НАБУ перед працевлаштуванням, обов"язково має пройти перевірку в СБУ та отримати дозвіл. Тоді хто з СБУ дав йому дозвіл на роботу на цій посаді? Ці люди теж затримані та будуть покарані? Ілі ета савсєм другоє?
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21.07.2025 15:33 Ответить
Перевірка = $
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21.07.2025 15:37 Ответить
Тут Червінський про це https://www.youtube.com/watch?v=CvGLeBy0Vew оповідає.
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21.07.2025 15:39 Ответить
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21.07.2025 15:59 Ответить
А що, по твоєму перевірка дає 100% гарантію? В спецслужбах Росії дурачки якісь?
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21.07.2025 16:07 Ответить
Ні, дурачкі наобирали в 2019 проект кремля, а те що зараз робить з країною слуга кремля це вже наслідки того вибору. Першими квіточками були оманські договорняки, злив нашої спецоперації по вагнерівцям зеленським та єрмаком, злив нашої мережі по постачанню контрабандним шляхом в Україну з рашки запчастин та комплектуючих для радянської військової техніки, яку Україна не виробляла, призначення указами ZE агентів фсб на керівні посади в управління СБУ. Те що бачимо зараз це продовження руйнації державних інституцій, беспрєдєл відносно журналістів, опозиції, відмивання мільярдів на поставках для ЗСУ. Все це ланки одного ланцюга, за кінець якого смикають в кремлі.
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21.07.2025 16:23 Ответить
Особливо цікавим є -"отримував гроші на банківську карту"! Співробітник елітного підрозділу НАБУ,гроші від ФСБ!
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21.07.2025 16:22 Ответить
Скоріше за все цей кріт в НАБУ з самих перших днів там. Тобто з 2015 року. Хто тоді керував СБУ? І точно перших на посаду особистр відбирала директорка ЦПК Каленюк. Треба і членів цих комісій доброчесностей взяти за ср...ку жорстко!
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21.07.2025 16:29 Ответить
чернишов,- вагомий агент дєрмака, раз така за нього помста...
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21.07.2025 15:35 Ответить
Видно,агент став нерадивим його злили.
А оп таки оминають,залишають для наступного генпрока при новій владі?
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21.07.2025 15:35 Ответить
А что нам скажут про депутатов, сотрудников ОПы или чиновников Зеленского? По ним родимым когда следствие будет?
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21.07.2025 15:37 Ответить
З таким пузом у найелітнішому? Понабирали срані з корупцією боротися...
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21.07.2025 15:37 Ответить
Невже татаров?
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21.07.2025 15:38 Ответить
Коноплю нашли? А российские паспорта? А портрет путина и советскую символику? Все в лучших традицях руснявых спецслужб. молодцы
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21.07.2025 15:38 Ответить
В татаров чи гетьманцев ким були у роки януковича?
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21.07.2025 15:38 Ответить
гетьманцев це унікум. Гельмінт що зі ср..ки сівковича перебрався одразу у владу.
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21.07.2025 16:31 Ответить
Щось багато 'магамедів' в нас за велося. Буквально і переносно..
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21.07.2025 15:39 Ответить
Не тільки ... Ще і Кирдикбабаєвих вистачає
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21.07.2025 15:43 Ответить
Що то за член "найелітнішого " підрозділу ,який за свої "шпигунські дії" - " отримував кошти на свою банківську картку."
Навіть малолєтки з "офісів" знають ,що кошти лохів потрібно скидати на дропа - чужу карту ...

Недаремно кажуть ,що якщо блазень переїде в палац ,то він не стане королем - а палац перетвориться в шапіто .

Перетворили країну на цирк - речники -стендапери ,силовики -клоуни , кабмін - онліфанщици і так далі ...
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21.07.2025 15:39 Ответить
Нахабний, тому непарився. Тим більше знав, що зараз же його захищати вилізе шабунін, калєнюк, желєзняк...і підіймуть вий про мальчика в трусіках. І він не помилився
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21.07.2025 16:33 Ответить
Милые(а-ля обрыгоопэзэжописты) бранятся - только тешатся.
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21.07.2025 15:40 Ответить
елдак сдал, пошел на сделку?
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21.07.2025 15:41 Ответить
Думаете козыри перевелись?
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21.07.2025 15:45 Ответить
А проект "Буратіно" з регентом Козирем - це чий проєкт? Не вже "ненавістних англосаксов"?
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21.07.2025 15:42 Ответить
А цей проект називається «Буратіно» чи все ж таки «Дуратіно аморале»?
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21.07.2025 15:44 Ответить
А що там з кротофермою в ОПі?
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21.07.2025 15:43 Ответить
Це суд встановив, що він кріт фсб, чи Єрмак?
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21.07.2025 15:46 Ответить
Стыдаюся запытаты, насчет благонаднжности баб Юлькы.
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21.07.2025 15:57 Ответить
За кожну таку передачу отримував кошти на свою банківську картку.
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21.07.2025 15:47 Ответить
а чи сядуть в одну камеру сізо магамедразулов і друг зеленських чернишов ??? мабуть нігуя не сядуть . фофа зуб дає що не сядуть . лєнка на скумбріі по 8 поклялася що не сядуть вони в одну камеру сізо сбу
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21.07.2025 15:48 Ответить
Перед тим як творити якесь зло починають згадувати про патріотизм, корупцію, тероризм, диверсію, зраду. Проходить видова і між видова боротьба.

Тепер від засилля КГБ -СБУ-МВДешників неможливо поступити на роботу навіть у якусь ср**у конторку, а якщо і поступиш, то навіть в туалетах підглядають і підслуховують. .. А тут в самому... НАБУ.
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21.07.2025 15:50 Ответить
,,Вокруг да около" , але ж пора вже і головного ,,крота" за яйола взяти .
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21.07.2025 15:54 Ответить
Продам нокіа 6310, дорого!
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21.07.2025 15:56 Ответить
хм?,,убогая" тесла пачки долларов?(классика) а в чём интрига??
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21.07.2025 15:56 Ответить
І що той "кріт" робив у НАБУ? Заважав розслідуванню по справам Чернишова?
Ось просто цікаво, кацапи в НАБУ для чого будуть крота підселяти?
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21.07.2025 16:01 Ответить
Часу не прошло,как все дружно возмущались удушением демократии и покушением на независимость НАБУ.Теперь-а куда смотрело СБУ?Вы или крестик снимите или трусы оденьте.
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21.07.2025 16:06 Ответить
так вони ніби 2000 танків знищили, а про прямі обов"язки забули
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21.07.2025 16:20 Ответить
Думаю,что не забыли.Всякую пакость ловят и ловят.Но серьезного крота,типа киношного Штирлица,вычислить очень непросто.Так Штирлиц был засланный казачек,а здесь свой,украинец.Ему и легенду придумывать не надо,вся жизнь на виду.И ведь в конце концов вычислили же.
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21.07.2025 16:35 Ответить
Нігуя собі дєвки пляшут
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21.07.2025 16:16 Ответить
Очільника НАБУ, разом з заступниками звільнити з посад - без права працювати у будь яких правоохоронних органах. ******* цього посадити. Того хто його викрив поставити очільником НАБУ. І то по контракту на 1 рік - далі буде видно.
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21.07.2025 16:25 Ответить
https://www.facebook.com/share/1Qq83Wvpg7/ Олексій Панич:
2019 року натхненні виборці дозволили Зеленському і його "слугам" хакнути владу (починаючи з дострокових парламентських виборів). 2021 року ця влада "хакнула" механізм санкцій; 2022 року - ефірне телебачення; 2025 року - антикорупційні органи. Все логічно. А війна, звісно, "спише" не все... але точно все, що погодяться "списати" виборці. На це й розрахунок.
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21.07.2025 16:26 Ответить
Шабуніна в армію, САП та НАБУ під ковпак.Шось якось кучно кладуть. Совпаденіє.....а далі по тексту
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21.07.2025 16:28 Ответить
ПРІЗВИЩЕ.міледі!
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21.07.2025 16:30 Ответить
Так ви його брали на роботу як і багатьох інших колоборантів ,в країні війна а влада тільки узнала ?
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21.07.2025 16:30 Ответить
 
 