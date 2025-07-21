Задержан сотрудник самого элитного закрытого подразделения НАБУ, он - "крот" ФСБ, а его куратор - заместитель руководителя охраны Януковича, - Офис генпрокурора. ФОТО

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины по результатам комплексных мероприятий разоблачили агентурное проникновение российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2".







По данным следствия, куратором работника НАБУ был Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб.

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Какую информацию он передавал врагу?

Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.

Задокументировано не менее 60 эпизодов передачи куратору информации с ограниченным доступом. За каждую такую передачу получал средства на свою банковскую карточку.

"После основательного документирования преступлений сотрудника НАБУ, он был задержан работниками Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины. У него изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором", - говорится в сообщении.

Сотруднику НАБУ сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

"Отметим, что руководство НАБУ было проинформировано о возможных рисках в отношении их сотрудника. Однако, никаких мер реагирования принято не было, а после этого подозреваемый пытался уничтожить доказательства своей противоправной деятельности", - убеждают в Офисе генпрокурора.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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