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Новини Фото Обшук у НАБУ
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Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ, він - "кріт" ФСБ, а його куратор - заступник керівника охорони Януковича, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України за результатами комплексних заходів викрили агентурне проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби.

"Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований фсб", - йдеться у повідомленні.

Яку інформацію він передавав ворогу?

Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.

Серед іншого, "кріт" збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.

Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.

За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.

"Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

У подальшому, після ґрунтовного документування злочинів "крота", СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Також читайте: Повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих, - ДБР. ФОТО

Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ⁠ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ⁠ ⁠ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

кріт набу
кріт набу
кріт набу

Якріт з НАБУ
кріт з НАБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові обшуки за фактами ДТП, що відбулися 2-4 роки тому, виглядають незрозумілими, - заява НАБУ

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте: Повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих, - ДБР. ФОТО

Автор: 

НАБУ (5131) СБУ (13141) шпигунство (1034) Офіс Генпрокурора (3335)


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Топ коментарі
+32
Цікаво те, що людину, яка йде на таку посаду в НАБУ перед працевлаштуванням, обов"язково має пройти перевірку в СБУ та отримати дозвіл. Тоді хто з СБУ дав йому дозвіл на роботу на цій посаді? Ці люди теж затримані та будуть покарані? Ілі ета савсєм другоє?
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21.07.2025 15:33 Відповісти
+23
А как же он прошел спецпроверку СБУ?Или пришло время?
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21.07.2025 15:30 Відповісти
+20
ОПа наносіт отвєтний удар

.
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21.07.2025 15:28 Відповісти
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ОПа наносіт отвєтний удар

.
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21.07.2025 15:28 Відповісти
новина з ДТ про вибивство 29 червня ц р

В ІСПАНІЇ ЗНАЙШЛИ МЕРТВИМ ЕКСПОСАДОВЦЯ МВС УКРАЇНИ. МЗС ПІДТВЕРДИЛО

Як повідомляє агентство «https://interfax.com.ua/news/general/1089267.html Інтерфакс-Україна», у Міністерстві закордонних справ України згодом підтвердили смерть внаслідок утоплення в Іспанії колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.Іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Іванича Воронича.
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21.07.2025 16:15 Відповісти
ДБР ЗАТРИМАЛО ГЕНДИРЕКТОРА «ЛІСІВ УКРАЇНИ». В ДП КАЖУТЬ ПРО ТИСК ЧЕРЕЗ СПРОБИ ДЕТІНІЗУВАТИ ГАЛУЗЬ

Керівника підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони, але підозру висунуло ДБР.
У ТОЙ ЧАС коли-
Натомість у ДП «Ліси України» https://t.me/forestsofukraine/5058 заявили, що вручення підозри гендиректору Юрію Болоховцю «пов'язане з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі».

так шо ж такоє Єрмак ДБРом виловлює тих , хто з ним не поділився ,чи імітуючи боротьбу з корупцією? У людей Татарова блін роботи зараз АХєть
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21.07.2025 16:22 Відповісти
А как же он прошел спецпроверку СБУ?Или пришло время?
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21.07.2025 15:30 Відповісти
Скоріше врємя вже "прошло", коли можна було сидіти на дупі рівно.
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21.07.2025 15:33 Відповісти
Здається все, як казав Попандопуло - спасайся, кто может.
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21.07.2025 15:31 Відповісти
а баканова з дерьмаком теж взяли??
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21.07.2025 15:32 Відповісти
Єщьо нє всьо задокумєнтіровано.
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21.07.2025 15:47 Відповісти
Цікаво те, що людину, яка йде на таку посаду в НАБУ перед працевлаштуванням, обов"язково має пройти перевірку в СБУ та отримати дозвіл. Тоді хто з СБУ дав йому дозвіл на роботу на цій посаді? Ці люди теж затримані та будуть покарані? Ілі ета савсєм другоє?
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21.07.2025 15:33 Відповісти
Перевірка = $
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21.07.2025 15:37 Відповісти
Тут Червінський про це https://www.youtube.com/watch?v=CvGLeBy0Vew оповідає.
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21.07.2025 15:39 Відповісти
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21.07.2025 15:59 Відповісти
А що, по твоєму перевірка дає 100% гарантію? В спецслужбах Росії дурачки якісь?
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21.07.2025 16:07 Відповісти
Ні, дурачкі наобирали в 2019 проект кремля, а те що зараз робить з країною слуга кремля це вже наслідки того вибору. Першими квіточками були оманські договорняки, злив нашої спецоперації по вагнерівцям зеленським та єрмаком, злив нашої мережі по постачанню контрабандним шляхом в Україну з рашки запчастин та комплектуючих для радянської військової техніки, яку Україна не виробляла, призначення указами ZE агентів фсб на керівні посади в управління СБУ. Те що бачимо зараз це продовження руйнації державних інституцій, беспрєдєл відносно журналістів, опозиції, відмивання мільярдів на поставках для ЗСУ. Все це ланки одного ланцюга, за кінець якого смикають в кремлі.
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21.07.2025 16:23 Відповісти
Особливо цікавим є -"отримував гроші на банківську карту"! Співробітник елітного підрозділу НАБУ,гроші від ФСБ!
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21.07.2025 16:22 Відповісти
Скоріше за все цей кріт в НАБУ з самих перших днів там. Тобто з 2015 року. Хто тоді керував СБУ? І точно перших на посаду особистр відбирала директорка ЦПК Каленюк. Треба і членів цих комісій доброчесностей взяти за ср...ку жорстко!
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21.07.2025 16:29 Відповісти
Поки що немає фактів, що в НАБУ є кріт. Поки що це лише трактування подій від СБУ та прокуратури. Ми вже пам"ятаємо справу Шеремета та інші справи, коли людей призначали на роль винних ще до розслідування та до суду. По цим подіям повністю згоден із Шалайським, який висловив свою думку щодо цього тут https://censor.net/ua/blogs/3564410/oleksa-shalayiskiyi-pro-obshuki-v-nabu-ta-sap
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21.07.2025 16:58 Відповісти
чернишов,- вагомий агент дєрмака, раз така за нього помста...
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21.07.2025 15:35 Відповісти
Видно,агент став нерадивим його злили.
А оп таки оминають,залишають для наступного генпрока при новій владі?
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21.07.2025 15:35 Відповісти
А что нам скажут про депутатов, сотрудников ОПы или чиновников Зеленского? По ним родимым когда следствие будет?
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21.07.2025 15:37 Відповісти
З таким пузом у найелітнішому? Понабирали срані з корупцією боротися...
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21.07.2025 15:37 Відповісти
Невже татаров?
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21.07.2025 15:38 Відповісти
Коноплю нашли? А российские паспорта? А портрет путина и советскую символику? Все в лучших традицях руснявых спецслужб. молодцы
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21.07.2025 15:38 Відповісти
В татаров чи гетьманцев ким були у роки януковича?
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21.07.2025 15:38 Відповісти
гетьманцев це унікум. Гельмінт що зі ср..ки сівковича перебрався одразу у владу.
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21.07.2025 16:31 Відповісти
Щось багато 'магамедів' в нас за велося. Буквально і переносно..
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21.07.2025 15:39 Відповісти
Не тільки ... Ще і Кирдикбабаєвих вистачає
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21.07.2025 15:43 Відповісти
Що то за член "найелітнішого " підрозділу ,який за свої "шпигунські дії" - " отримував кошти на свою банківську картку."
Навіть малолєтки з "офісів" знають ,що кошти лохів потрібно скидати на дропа - чужу карту ...

Недаремно кажуть ,що якщо блазень переїде в палац ,то він не стане королем - а палац перетвориться в шапіто .

Перетворили країну на цирк - речники -стендапери ,силовики -клоуни , кабмін - онліфанщици і так далі ...
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21.07.2025 15:39 Відповісти
Нахабний, тому непарився. Тим більше знав, що зараз же його захищати вилізе шабунін, калєнюк, желєзняк...і підіймуть вий про мальчика в трусіках. І він не помилився
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21.07.2025 16:33 Відповісти
Милые(а-ля обрыгоопэзэжописты) бранятся - только тешатся.
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21.07.2025 15:40 Відповісти
елдак сдал, пошел на сделку?
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21.07.2025 15:41 Відповісти
Думаете козыри перевелись?
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21.07.2025 15:45 Відповісти
А проект "Буратіно" з регентом Козирем - це чий проєкт? Не вже "ненавістних англосаксов"?
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21.07.2025 15:42 Відповісти
А цей проект називається «Буратіно» чи все ж таки «Дуратіно аморале»?
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21.07.2025 15:44 Відповісти
А що там з кротофермою в ОПі?
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21.07.2025 15:43 Відповісти
Це суд встановив, що він кріт фсб, чи Єрмак?
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21.07.2025 15:46 Відповісти
Стыдаюся запытаты, насчет благонаднжности баб Юлькы.
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21.07.2025 15:57 Відповісти
За кожну таку передачу отримував кошти на свою банківську картку.
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21.07.2025 15:47 Відповісти
а чи сядуть в одну камеру сізо магамедразулов і друг зеленських чернишов ??? мабуть нігуя не сядуть . фофа зуб дає що не сядуть . лєнка на скумбріі по 8 поклялася що не сядуть вони в одну камеру сізо сбу
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21.07.2025 15:48 Відповісти
Перед тим як творити якесь зло починають згадувати про патріотизм, корупцію, тероризм, диверсію, зраду. Проходить видова і між видова боротьба.

Тепер від засилля КГБ -СБУ-МВДешників неможливо поступити на роботу навіть у якусь ср**у конторку, а якщо і поступиш, то навіть в туалетах підглядають і підслуховують. .. А тут в самому... НАБУ.
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21.07.2025 15:50 Відповісти
,,Вокруг да около" , але ж пора вже і головного ,,крота" за яйола взяти .
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21.07.2025 15:54 Відповісти
Продам нокіа 6310, дорого!
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21.07.2025 15:56 Відповісти
хм?,,убогая" тесла пачки долларов?(классика) а в чём интрига??
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21.07.2025 15:56 Відповісти
І що той "кріт" робив у НАБУ? Заважав розслідуванню по справам Чернишова?
Ось просто цікаво, кацапи в НАБУ для чого будуть крота підселяти?
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21.07.2025 16:01 Відповісти
Часу не прошло,как все дружно возмущались удушением демократии и покушением на независимость НАБУ.Теперь-а куда смотрело СБУ?Вы или крестик снимите или трусы оденьте.
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21.07.2025 16:06 Відповісти
так вони ніби 2000 танків знищили, а про прямі обов"язки забули
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21.07.2025 16:20 Відповісти
Думаю,что не забыли.Всякую пакость ловят и ловят.Но серьезного крота,типа киношного Штирлица,вычислить очень непросто.Так Штирлиц был засланный казачек,а здесь свой,украинец.Ему и легенду придумывать не надо,вся жизнь на виду.И ведь в конце концов вычислили же.
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21.07.2025 16:35 Відповісти
Нігуя собі дєвки пляшут
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21.07.2025 16:16 Відповісти
Очільника НАБУ, разом з заступниками звільнити з посад - без права працювати у будь яких правоохоронних органах. ******* цього посадити. Того хто його викрив поставити очільником НАБУ. І то по контракту на 1 рік - далі буде видно.
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21.07.2025 16:25 Відповісти
https://www.facebook.com/share/1Qq83Wvpg7/ Олексій Панич:
2019 року натхненні виборці дозволили Зеленському і його "слугам" хакнути владу (починаючи з дострокових парламентських виборів). 2021 року ця влада "хакнула" механізм санкцій; 2022 року - ефірне телебачення; 2025 року - антикорупційні органи. Все логічно. А війна, звісно, "спише" не все... але точно все, що погодяться "списати" виборці. На це й розрахунок.
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21.07.2025 16:26 Відповісти
Шабуніна в армію, САП та НАБУ під ковпак.Шось якось кучно кладуть. Совпаденіє.....а далі по тексту
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21.07.2025 16:28 Відповісти
ПРІЗВИЩЕ.міледі!
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21.07.2025 16:30 Відповісти
Так ви його брали на роботу як і багатьох інших колоборантів ,в країні війна а влада тільки узнала ?
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21.07.2025 16:30 Відповісти
Растрелять сцуку!
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21.07.2025 16:49 Відповісти
Які теракти і спеціальні інформаційні операції проведено ворогом проти силовиків України та інших громадян , крім ракети по Залужному після дзвінка з оп, і яєць Резнікова та фортифікацій Умєрова.Вороніча де зразу ж зачистили виконавців поставимо все ж окремо
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21.07.2025 16:54 Відповісти
Нє вєрю! В тому смислі, що завербували. Він дєйствующій сотруднік. Голова СБУ при Віті Ростовському був полковником ФСБ, начальник охорони Віті імпортований із служби охорони кремлівських сідєльцев. Хто його приймав на роботу в НАБУ? до недавна єдиним рєшалою був грузин із почту летючого Міхо. 9 років рішав. До речі, вся робота фесок в Україні сосереджена в руках Петровського, уроженця Донецька і особистого друга Віті Ростовського. Він зараз Птіцеайнена (Курченка) кришує в Москві, неприкасаємого для СБУ та ДБР.
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21.07.2025 16:54 Відповісти
І ще одне. Повідомили, що він доносив про роботу НАБУ. З якого дива сам себе палив, розповідаючи про НАБУ. Він точно мав доступ до інфи про склад секретних підрозділів на передовій війни.
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21.07.2025 17:02 Відповісти
Кроти з СБУ взяли крота з НАБУ? Я просто заплутався в цих кротах. І да, видайте офіцерам СБУ пістолети та навчить їх використувувати, бо мажори чисто на расслабоне ходять туди-сюди. Я гврит, СБУшник, миня пуля не берьот, не положєно!
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21.07.2025 17:02 Відповісти
А як же ворога зібрались перемагати, коли така бардачина з агентами? Давно підозрювали, не могли знешкодити. У країні, де злочинця називають зловмисником, порядку ніколи не буде. Совок тягнеться за нами довгим шлейфом.
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21.07.2025 17:19 Відповісти
влада зеленського прогнила навскрізь.і це вина влади а не якихось там набу або тцк з мсек.
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21.07.2025 17:19 Відповісти
Ну і нах оце НАБУ???????????
Потрібна повна зачистка
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21.07.2025 17:20 Відповісти
 
 