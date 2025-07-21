Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ, він - "кріт" ФСБ, а його куратор - заступник керівника охорони Януковича, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України за результатами комплексних заходів викрили агентурне проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби.
"Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований фсб", - йдеться у повідомленні.
Яку інформацію він передавав ворогу?
Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.
Серед іншого, "кріт" збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.
Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.
За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.
"Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.
У подальшому, після ґрунтовного документування злочинів "крота", СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.
Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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В ІСПАНІЇ ЗНАЙШЛИ МЕРТВИМ ЕКСПОСАДОВЦЯ МВС УКРАЇНИ. МЗС ПІДТВЕРДИЛО
Як повідомляє агентство «https://interfax.com.ua/news/general/1089267.html Інтерфакс-Україна», у Міністерстві закордонних справ України згодом підтвердили смерть внаслідок утоплення в Іспанії колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.Іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Іванича Воронича.
Керівника підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони, але підозру висунуло ДБР.
У ТОЙ ЧАС коли-
Натомість у ДП «Ліси України» https://t.me/forestsofukraine/5058 заявили, що вручення підозри гендиректору Юрію Болоховцю «пов'язане з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі».
так шо ж такоє Єрмак ДБРом виловлює тих , хто з ним не поділився ,чи імітуючи боротьбу з корупцією? У людей Татарова блін роботи зараз АХєть
А оп таки оминають,залишають для наступного генпрока при новій владі?
Навіть малолєтки з "офісів" знають ,що кошти лохів потрібно скидати на дропа - чужу карту ...
Недаремно кажуть ,що якщо блазень переїде в палац ,то він не стане королем - а палац перетвориться в шапіто .
Перетворили країну на цирк - речники -стендапери ,силовики -клоуни , кабмін - онліфанщици і так далі ...
Тепер від засилля КГБ -СБУ-МВДешників неможливо поступити на роботу навіть у якусь ср**у конторку, а якщо і поступиш, то навіть в туалетах підглядають і підслуховують. .. А тут в самому... НАБУ.
Ось просто цікаво, кацапи в НАБУ для чого будуть крота підселяти?
2019 року натхненні виборці дозволили Зеленському і його "слугам" хакнути владу (починаючи з дострокових парламентських виборів). 2021 року ця влада "хакнула" механізм санкцій; 2022 року - ефірне телебачення; 2025 року - антикорупційні органи. Все логічно. А війна, звісно, "спише" не все... але точно все, що погодяться "списати" виборці. На це й розрахунок.
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