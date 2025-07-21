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Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ
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В НАБУ дали зрозуміти, що затриманий СБУ їхній працівник не є "кротом" РФ

набу

В Національному антикорупційному бюро прокоментували твердження СБУ про можливе співробітництво працівника НАБУ з представником спецслужб РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"У серпні 2023 року до НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників Бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО).

У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у ФСО РФ.

Національне бюро одразу включилось у встановлення обставин. У межах робочої взаємодії між НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку за участю визначених співробітників НАБУ та одного з керівників підрозділів СБУ", - ідеться у дописі.

Зазначається, що під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, виявлено не було.

Крім того, НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності. "Однак СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв’язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв’язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Масові обшуки за фактами ДТП, що відбулися 2-4 роки тому, виглядають незрозумілими", - заява НАБУ

Як повідомляють в НАБУ, у серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності — немає.

"Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення — щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби. Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді Бюро не отримало. Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року", - зазначили в НАБУ.

Нагадуємо, 21 липня СБУ повідомила, що у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для російської спецслужби.

заява НАБУ щодо звинувачень СБУ
заява НАБУ щодо звинувачень СБУ

Автор: 

НАБУ (5131) СБУ (13141) шпигунство (1034)


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Топ коментарі
+5
Тобто СБУ підсунуло в набу агента ручні, а потім прийшло його викривати з обшуками?
Нормально...точніше не нлрмально
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21.07.2025 20:46 Відповісти
+3
О боже мій, та всім нас рать. Не роботягу ж з заводу закатували.
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21.07.2025 20:38 Відповісти
+3
Хто перевіряв,може Зінка?
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21.07.2025 20:40 Відповісти
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О боже мій, та всім нас рать. Не роботягу ж з заводу закатували.
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21.07.2025 20:38 Відповісти
Пташенята Баканова...
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21.07.2025 20:38 Відповісти
а може жабогадюкінг Татарівських орлів-спеців? Ну щодо ДБР -то його вірні, шакали були й є!!! А от щодо НАБУ та СБУ...СБУ МАЮТЬ ГЕРОЇВ ТА ПАТРІОТІВ - доведено! впевнена в СБУ сидять й орли Татарова , але хитрі специ патріоти Татарова на іксу вєртєлі А які заслуги памʼятаємо у НАБУ? Заведення справи проти Умєрова , була а де вона зараз ? Доречі, було доручення спецуказ від ВАКС для НАБУ завести справу проти Умєрова ще у кріслі керівника Держмайна Рівно за два тижні - його Єрмаком заховав у крісло міністра оборони...
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21.07.2025 20:55 Відповісти
Хто перевіряв,може Зінка?
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21.07.2025 20:40 Відповісти
це діктатура в повний зріст без рішення суду зачистка останіх органів неподвластних владі це помста за Чернишова за викриття оборуток інших зелени рил біля корита і все це підводиться під держраду звязки з росією щоб народ не так реагував а вони зачистили забрали всі справи які були зібрани на блатне прикоритне шобло теперь усе похоронять такі методи все під кальку раши ці брехуни стілки врали що їхні сьогоднішні заяви проі іхню честну боротьбу з правопорущеннями визиватільки огиду до цього дійства. Тримайте скоро як в рашці за пошук матеріалів в інтернеті проти Зе команди будуть зе трійки виносити рішення хто не згоден з верховним то позбавлення Вас громадянства та накладення на Вас санкцій оце вони краще всього можуть робити після першого великого крадівництва
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21.07.2025 20:46 Відповісти
Тобто СБУ підсунуло в набу агента ручні, а потім прийшло його викривати з обшуками?
Нормально...точніше не нлрмально
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21.07.2025 20:46 Відповісти
це не про "Магамедрасулова, це про оцей епізод: "Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ"
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21.07.2025 20:47 Відповісти
Допис СБУ в соцмережі. Це вже дно, чи є куди ще падати?
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21.07.2025 20:50 Відповісти
Баканова з кулінічем, сам сівкович з деркачем знав, мертвечук може засвідчити, і що, воно меньше нагадило Україні, з 2019 року??
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21.07.2025 20:59 Відповісти
Как и писал ранее. Они просто достали все что у них было на НАБУшников. Это не операция.
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21.07.2025 21:15 Відповісти
Напомню что такая кадровая политика по засовыванию российской агентуры в госорганы массово и тотально происходила за правления Порошенка! И эта российская гнида тоже попала в НаБу при Парашенко!
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21.07.2025 21:19 Відповісти
Напомни себе подмьіться, а то від тебе подоляцьким лайном несе
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21.07.2025 21:32 Відповісти
Задержанный Руслан Магомедрасулов в НАБУ с 2015 года назначен Петром Порошенком! Мы помним как Порошенко всех украинец в органах на кавказцев поменял!
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21.07.2025 21:35 Відповісти
Шо тьі, шерстяное помнишь? Тьі методичку и ту купирастишь с ошибками
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21.07.2025 21:38 Відповісти
Помним помним всех этих грузинских специалистов в полиции и дагестанских специалистов в НАБУ которых до сих пор вычищаем сейчас!
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21.07.2025 21:40 Відповісти
Ти б своє лайно з штанів вичистив, але не до того, руки клавою зайняті. Хоч після зміни зміни портки і підмийся
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21.07.2025 21:43 Відповісти
Тя ж какая же обезьяна гор просто русских именем серГей подписалась!
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21.07.2025 21:44 Відповісти
Свинособачка, ось ти і хрюкнула, як я наказав
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21.07.2025 21:52 Відповісти
мухамад проклят!
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21.07.2025 21:54 Відповісти
Свинособака, голос, я сказав: голос!
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21.07.2025 21:56 Відповісти
многоженцев на фронт!
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21.07.2025 21:56 Відповісти
А тебе хазяїн в будці чи в свинарнику держить?
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21.07.2025 21:59 Відповісти
Нет геноциду украинского народа! Мигрантов на фронт! Начнём с мустафы!
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21.07.2025 22:01 Відповісти
"...у серпні 2024 року СБУ усно повідомила..." ну і де шукати кінці, якого результату ми хочемо від СБУ, НАБУ, САП... якщо в них все діловодство, в усній формі, за бакалом пива ведеться.
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21.07.2025 21:25 Відповісти
зелена шобла захоплює владу все більше в більше.
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21.07.2025 21:25 Відповісти
Шерстяную шкуру задержали! Какая жалость!
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21.07.2025 21:31 Відповісти
Шерстяной тебе в зеркале бухую льібу тянет
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21.07.2025 21:33 Відповісти
Обезьяну задержали макаку, бабуина неандертальца, оккупанта ЛКНа!
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21.07.2025 21:37 Відповісти
И как тебе в зоопарке, хооошо кормят?
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21.07.2025 21:39 Відповісти
відповів би із задоволенням, але я іноземну мову не розумію.
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21.07.2025 21:37 Відповісти
Бедняжечка представляю как тебе тяжело на чужой земле без знания языков!
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21.07.2025 21:38 Відповісти
Свинособака решила поумничать
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21.07.2025 21:40 Відповісти
А 6 миллиардов долларов которые Порошенко с Гроссманом украли из бюджета воюющей страны через приватбанк в 2016-2017 гг! Знаешь сколько танков и ракет Нептун и Гром можно было на эти деньги построить?
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21.07.2025 21:42 Відповісти
Свинособачка, скажи хрю
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21.07.2025 21:44 Відповісти
Российский олигарх Порошенко находится под Украинскими санкциями!
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21.07.2025 21:46 Відповісти
О, хрюк шикарний, давай ще рохкай
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21.07.2025 21:53 Відповісти
Свининка вкусная, но ты об этом не узнаешь рабам свининка не разрешают кушать!
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21.07.2025 21:55 Відповісти
Так тобі ж не можна їсти свинину, бо це вже канібалізм
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21.07.2025 21:57 Відповісти
Ты прав я думаю те кто свинину не ест именно этими опасениями и руководствуются боятся есть братьев и сестёр!
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21.07.2025 21:58 Відповісти
Ну, ти то не їси, так що твої свиноматки можуть спати спокійно
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21.07.2025 22:01 Відповісти
Обожаю сало и свиные шкварки, а кто сало не ест тот не наш не украинец, а оккупант проклятый!
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21.07.2025 22:03 Відповісти
До речі, питання. А де ти вивчив свинособачу, що розумієш те, що ця самиця пише? Дивовижно!
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21.07.2025 22:20 Відповісти
Тут ти прав. У цьому випадку істоті релігія не дозволяє їсти свинину. Вона просто бреше.
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21.07.2025 22:19 Відповісти
В Україні живете
Й не знаєте мови...
Продавщиця теж була
Гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик,
Ні к чєму мне мова.
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо така сама біда
В моєї корови:
Має, бідна, язика -
І не знає мови!
=============
дивлячись на час створення акаунту істоти, можно зробити висновок, що свінособака з фабриці тролів
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21.07.2025 21:45 Відповісти
Ты ж ****** ты ***** и бросил страну! Бросил потому что ты шкура!
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21.07.2025 21:48 Відповісти
Більше визгу, свинособака, хрюк повинен бути виразніший, старайся, вірю - ти зможеш
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21.07.2025 21:55 Відповісти
я здається писав, що свинособачу не розумію. Но то не дивно. Свинособака она що у росії свінособака, що в Африці, що в Україні. - всюди дурна. Скористуйся перекладачем. якщо у своєму хліві не зайнята народженням гарматного м'яса для москалів. Чекаю щось людською, а не свинособачою. Із задоволенням відповім.
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21.07.2025 22:13 Відповісти
а свинособачу особливо
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21.07.2025 21:39 Відповісти
Ти дивись як шабунінци-соросята відмазуються.
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21.07.2025 21:31 Відповісти
Не перетрудись, подляк не заціне
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21.07.2025 21:34 Відповісти
Тоді не було завдання, тож не було й результатів. Зараз завдання з'явилось - результати відразу знайшлися. Завтра завдання зміниться - результати теж змінять під нове завдання. А по факту все це черговий жабогадюкінг. Що є незмінним - потужно-незламні гундосікі
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21.07.2025 21:37 Відповісти
Тобто виходить, що підозра Чернишову була вигадана "агентами кремля" із НАБУ і він взагалі ні в чому не винен?)
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21.07.2025 21:50 Відповісти
Вот тє хрєст на пузє!
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21.07.2025 21:58 Відповісти
Лідор в агонії
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21.07.2025 21:56 Відповісти
 
 