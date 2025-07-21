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Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ
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Послы G7 заявили о "серьезной обеспокоенности" из-за атаки на НАБУ и хотят встречи с правительством

G7

Послы государств "Группы семи" выразили "серьезную обеспокоенность" из-за начатых расследований в отношении нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом говорится в заявлении дипломатов в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности, за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в совершении преступлений. Мы встретились сегодня с представителями НАБУ, у нас есть серьезное беспокойство и мы намерены обсудить эти события с руководством правительства", - сказано в заявлении.

Послы G7 отметили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят партнерские отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией".

"Мы все имеем общее обязательство поддерживать прозрачность, независимые институты и надлежащее управление, и мы ценим наши партнерства в Украине для совместной борьбы с коррупцией",- говорится в сообщении.

Читайте также: Скоординированные действия СБУ, ОГП и ГБР сигнализируют о желании власти разрушить независимость антикоррупционных органов, - Transparency International Ukraine

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте также: Задержанный сотрудник проверялся СБУ в 2023-2024 годах, никаких доказательств работы на спецслужбы РФ обнаружено не было, - НАБУ

G7 (876) НАБУ (4256)


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Топ комментарии
+6
Тільки обережно, бо і делегацію назвуть соросятнею і посадять
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21.07.2025 21:43 Ответить
+6
Зелених під@расів лише могила виправить ... або ліхтар.
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21.07.2025 21:52 Ответить
+4
Нахіба їм той уряд? Це лише кур'єри і обслуга ОПи. Хай би одражу попросили аудієнції у самого Єрмака, або хоч у Татарова, який це все замутив і координує. .
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21.07.2025 22:02 Ответить
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Тільки обережно, бо і делегацію назвуть соросятнею і посадять
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21.07.2025 21:43 Ответить
"Агенти кремля"
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21.07.2025 21:47 Ответить
Був такий спец по НЛО - доцент Ажажа...і знаєте, що в нього було спільне з Соросом...?
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21.07.2025 21:52 Ответить
Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цікава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.

https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
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21.07.2025 21:45 Ответить
Ни в коем случае низу трогать ЛКНов они поз защитой Всемирной организации защиты животных!
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21.07.2025 21:49 Ответить
Ну, тебе то можна на холодець, хоча козлятіною смердіти трохи буде
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21.07.2025 22:09 Ответить
Зелених під@расів лише могила виправить ... або ліхтар.
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21.07.2025 21:52 Ответить
Достатньо, санкційного списку для Зелених друзів...
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21.07.2025 21:55 Ответить
Ліхтар? Ви кацап?
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21.07.2025 22:28 Ответить
Таки треба зустрічатися не з урядом, а з дермаком.
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21.07.2025 21:52 Ответить
Нахіба їм той уряд? Це лише кур'єри і обслуга ОПи. Хай би одражу попросили аудієнції у самого Єрмака, або хоч у Татарова, який це все замутив і координує. .
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21.07.2025 22:02 Ответить
Це вже повний піздець...
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21.07.2025 22:10 Ответить
зб лядями зеленського ?
А толк є ?
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21.07.2025 22:14 Ответить
напевне хочуть запропонувати достроковий вступ в ЕС))
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21.07.2025 22:20 Ответить
та треба вже виписувати ********* від безкарності клоуну "серйозну піздюлину" у вигляді блокування його активів в Європі та в інших країнах, бо інакше буде як з путіним - через стопітсот "глибоких занепокоєнь" розпочалася широкомасштабна війна, а в нашому випадку вже сьомий рік широкомасштабно нищаться державні інституції демократичної незалежної України і може так статися, що путіну і не треба буде продовжувати війну військовим шляхом, бо через деякий час йому всього лише треба поміняти жовто-блакитний прапор над країною, яка буде політично така сама, як рашка, на чолі зі скоморохом, якому какаяразніца чий прапор над Банковою. Пам"ятаєте була колись незалежна демократична Білорусь? Вона проіснувала з 1991 по 1994, поки мудрий нарід Білорусі не наобирав собі крєпкого хозяйствєнніка Лукашенку, який в 1995 заборонив біло-червоно-білий прапор Білорусі та поміняв його на радянську ганчірку БССР. З тих пір рашкє вже не треба було завойовувати Білорусь, бо вона і так вже є васалом кремля. Майже той самий сценарій відбувся з Грузією, де мулрий нарід купився на обіцянки Іванішвілі що кожному грузину виплатять по 1000 доларів... І тепер Грузія знов в орбіті кремля, без будь-яких перспектив відновити свій незалежний статус. Вже очевидно, що той самий сценарій кремлівський клоун ZE грає в Україні, сценаристи теж ті самі і сидять у кремлі. Москалота не змогла перемогти Україну військовим шляхом, вони це давно зрозуміли, тепер головний сценарій кремля зберегти свого ставленика ZEлідора будь що при владі та перетворити Україну на міні-рашку, без свободи слова, без свободи думки, без свободи пересування, без виборів, без будь-яких перспектив. А символи (прапор, гімн, герб) вони поміняють трохи згодом, як в Білорусі. А ще пізніше візьмуться за Армію. Мову. Віру. на які мудрому наріду було начхати в 2019
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21.07.2025 22:25 Ответить
Що, на Набу знову атака?

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21.07.2025 22:27 Ответить
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21.07.2025 22:30 Ответить
УРЯД ? це змінені наволочки завхозу Козира...Краще вже прямо з Татаровим...
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21.07.2025 22:30 Ответить
Бєня, там главарь Бєня
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21.07.2025 22:33 Ответить
Дивно, давно голос не подавали поcли, навіть після страшних ударів рашистів по Україні з численими жертвами.
А тут така оперативна занепокоєнність.
З чого б це? А як же самостійність і незалежність України? Чи це інше?
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21.07.2025 22:34 Ответить
Шо там. Пашті в ЄС?
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21.07.2025 22:35 Ответить
Гундоса почвара за свого кума Чернишова буде люто мститися... вже збудував корумповану диктатуру, поки всі мовчать. Як там Юля новопризначена? Підтримує недофюрера?
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21.07.2025 22:36 Ответить
 
 