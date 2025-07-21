Послы G7 заявили о "серьезной обеспокоенности" из-за атаки на НАБУ и хотят встречи с правительством
Послы государств "Группы семи" выразили "серьезную обеспокоенность" из-за начатых расследований в отношении нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Об этом говорится в заявлении дипломатов в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности, за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в совершении преступлений. Мы встретились сегодня с представителями НАБУ, у нас есть серьезное беспокойство и мы намерены обсудить эти события с руководством правительства", - сказано в заявлении.
Послы G7 отметили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят партнерские отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией".
"Мы все имеем общее обязательство поддерживать прозрачность, независимые институты и надлежащее управление, и мы ценим наши партнерства в Украине для совместной борьбы с коррупцией",- говорится в сообщении.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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Статистика смертності, народжуваності і сама цікава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
А толк є ?
А тут така оперативна занепокоєнність.
З чого б це? А як же самостійність і незалежність України? Чи це інше?