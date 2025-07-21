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Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ Обыски в САП
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Скоординированные действия СБУ, ОГП и ГБР сигнализируют о желании власти разрушить независимость антикоррупционных органов, - Transparency International Ukraine

Transparency International Ukraine отреагировала на обыски в НАБУ и САП

Организация Transparency International Ukraine заявила о недопустимости давления на антикоррупционные органы Украины.

Об этом говорится в заявлении антикоррупционной организации, опубликованном в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Последние скоординированные действия СБУ, Офиса Генпрокурора и Государственного бюро расследований сигнализируют о желании власти разрушить независимость созданных после Революции Достоинства антикоррупционных органов и силовыми методами получить информацию и повлиять на расследование в отношении топ-чиновников. Transparency International Ukraine публично заявляет о недопустимости давления на антикоррупционные органы", - сказано в заявлении.

В организации отметили, что 21 июля работники СБУ, Офиса Генерального прокурора и ГРБ без решения суда провели обыски у ряда детективов Национального антикоррупционного бюро, а также начали внеплановую проверку соблюдения государственной тайны Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

"Официальная информация в публичном пространстве указывает, что главной целью этих действий было общее желание повлиять на деятельность НАБУ и САП.

1. Проведение 70 обысков у представителей НАБУ и САП без судебных постановлений свидетельствует о массовом характере давления СБУ и ОГП на правоохранительные антикоррупционные органы.

2. При обысках работники СБУ противоправно применили физическую силу к детективу НАБУ без сопротивления с его стороны.

3. Нарушения и предположения в официальной коммуникации правоохранительных органов.

4. Проведение внеплановой проверки соблюдения гостайны САП без предварительного уведомления руководства является нарушением и создает риск компрометации антикоррупционных расследований в целом.

5. Подозрения от ГБР по делам о ДТП, которые имели место в 2021 и 2023 годах, указывают на системный характер давления со стороны различных правоохранительных органов", - заявили в Transparency International Ukraine.

В организации добавили, что учитывая это, уже очевидно, что сегодняшняя комплексная кампания СБУ, Офиса Генпрокурора и ГБР нарушает ряд норм украинского законодательства и сигнализирует о желании скомпрометировать работу антикоррупционных институтов.

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"А это ставит под вопрос дальнейшую возможность независимой работы НАБУ, САП и других органов системы, эффективное доведение до приговора антикоррупционные расследования в отношении топ-чиновников и нивелирует достижения Украины в борьбе с коррупцией за последние 11 лет", - сказано в заявлении.

Transparency International Ukraine также отмечает, что такие действия особенно вредят Украине во время войны, поскольку разрушают устойчивость институтов, которые обеспечивают целостность и развитие государства.

"Мы призываем Президента Владимира Зеленского публично гарантировать независимость антикоррупционных органов и требуем от Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора прекратить незаконное давление", - заявили в организации.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Автор: 

НАБУ (4256) обыск (1917) САП (2086)


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Топ комментарии
+7
яке шпигунське кубло? це просто "отвєтка" за справу Чернишова, кращого друга преЗЕдента, корупціонера, який навіть не відсторонений від посади. А про шпигунське кубло розвішали мудрому наріду, щоб краще хавав локшину яку виготовили в ОПє, а реалізували руками татарівського ДБР, СБУ та прокуратури.
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21.07.2025 17:19 Ответить
+5
Вам же чётко написали, кого вы, дебилы, привели к власти. Или вы думали, что это КВН?

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/pfbid0LYexUuQmSeHBwCPxC1PZNEPhLGmktUrFtjferaDvjUGAw2hXW3biRGbeazv1KdD3l?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня 2019 р. ·

ЗЕК-команда стала ЗЕ-командой. Ничего личного, чисто бизнес…

"Партия Регионов - это команда единомышленников, в которой много молодых талантливых людей." Дмитрий Разумков, политтехнолог В. Зеленского.
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21.07.2025 17:07 Ответить
+5
ОПГ СБУ та ДБР
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21.07.2025 17:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Революция пожирает своих детей.
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21.07.2025 17:03 Ответить
, реванш , відбувся в 2019 р, зеленими гнидами -кротами , які всі були в ОПЗЖ 🤢🤡🎪: зейло , пропонував бити , протестувальників *********** палками , ермак, татаров, смірнов, шурма , кирило Тимошенко( папаша) …………
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21.07.2025 18:12 Ответить
Чиїм шмалятинням несе в Україні - ОПУмародерів чи навпаки ( па руZZкі запахло жареним)... зрадників чи навпаки патріотів? Хтось щось розуміє? ну якщо знати що татаровщина рулить то....
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21.07.2025 17:06 Ответить
Так давайте розбиратися.
Чувак який збив на переході жінку і йому за це нічого не було тому що він в НАБУ - це така "незалежність антикорупційних органів"?
В рот я кохав такі"незалежні органи"...
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21.07.2025 17:07 Ответить
Збив ще за брєжнєва?)))
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21.07.2025 17:32 Ответить
🦠 , згадай , коли кирило Тимошенка🤢, бухий збив і розтрощив 5 авто , серйозно поранив 8 людей , пропонував 100 000 $ за те , щоб " уйті в лес",що , витворяля зейло :" нічого страшного він жє , ніког не вбив"
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21.07.2025 18:17 Ответить
Вам же чётко написали, кого вы, дебилы, привели к власти. Или вы думали, что это КВН?

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/pfbid0LYexUuQmSeHBwCPxC1PZNEPhLGmktUrFtjferaDvjUGAw2hXW3biRGbeazv1KdD3l?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня 2019 р. ·

ЗЕК-команда стала ЗЕ-командой. Ничего личного, чисто бизнес…

"Партия Регионов - это команда единомышленников, в которой много молодых талантливых людей." Дмитрий Разумков, политтехнолог В. Зеленского.
показать весь комментарий
21.07.2025 17:07 Ответить
У військовий час саме те влаштувати пожежу в смарагдовому борделі. Все горит, води, води, кричать повії, а мені- шампанського, кричить поручік Ржевський, друг нашого бонопартія Зеленського.
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21.07.2025 17:09 Ответить
Який тиск, грантожери? Там шпигунське кубло!
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21.07.2025 17:09 Ответить
яке шпигунське кубло? це просто "отвєтка" за справу Чернишова, кращого друга преЗЕдента, корупціонера, який навіть не відсторонений від посади. А про шпигунське кубло розвішали мудрому наріду, щоб краще хавав локшину яку виготовили в ОПє, а реалізували руками татарівського ДБР, СБУ та прокуратури.
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21.07.2025 17:19 Ответить
І за чим вони шпигували в НАБУ? За новітніми ракетними розробками?
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21.07.2025 17:33 Ответить
за мародерами зе &ермаків, такими, як Чернишов , шурма, Ліев , Резніков, Умеров
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21.07.2025 18:21 Ответить
дє на Банковій? Так - Ермак,Баканов , Татаров, смірнов, Шурма, демченко , еммануілов
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21.07.2025 18:20 Ответить
ОПа та дєр*мак шпигунське кубло, а ті хто виконує його накази як раз і є "грантожери"!
Виконувачи злочинних наказів такі ж самі як і ті хто їм ці накази віддає - найгірше перевтілення "януковчів" яке тільки може бути, але вони закінчать так само...хоча ні, втекти їм вже ніхто не дасть! І це питання тільки часу бо вічно правити ці пдрси не будуть!
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21.07.2025 18:36 Ответить
ОПГ СБУ та ДБР
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21.07.2025 17:14 Ответить
Скоординовані дії СБУ, ОГП та ДБР сигналізують про фсбешну команду "фас" проти НАБУ,яка мабуть має докуя доказів, проти цих "зелених органів",котрі керуються зОП(офісу путлєра" при "зезеденту" і працюють на особистий інтерес "зелених ворогів України" .але не на Україну і її народ...
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21.07.2025 17:55 Ответить
💯Зейло , отримав всі розробітки , проти своїх подельників, ,які несли мільярди до общака
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21.07.2025 18:24 Ответить
 
 