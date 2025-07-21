Скоординированные действия СБУ, ОГП и ГБР сигнализируют о желании власти разрушить независимость антикоррупционных органов, - Transparency International Ukraine
Организация Transparency International Ukraine заявила о недопустимости давления на антикоррупционные органы Украины.
Об этом говорится в заявлении антикоррупционной организации, опубликованном в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Последние скоординированные действия СБУ, Офиса Генпрокурора и Государственного бюро расследований сигнализируют о желании власти разрушить независимость созданных после Революции Достоинства антикоррупционных органов и силовыми методами получить информацию и повлиять на расследование в отношении топ-чиновников. Transparency International Ukraine публично заявляет о недопустимости давления на антикоррупционные органы", - сказано в заявлении.
В организации отметили, что 21 июля работники СБУ, Офиса Генерального прокурора и ГРБ без решения суда провели обыски у ряда детективов Национального антикоррупционного бюро, а также начали внеплановую проверку соблюдения государственной тайны Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
"Официальная информация в публичном пространстве указывает, что главной целью этих действий было общее желание повлиять на деятельность НАБУ и САП.
1. Проведение 70 обысков у представителей НАБУ и САП без судебных постановлений свидетельствует о массовом характере давления СБУ и ОГП на правоохранительные антикоррупционные органы.
2. При обысках работники СБУ противоправно применили физическую силу к детективу НАБУ без сопротивления с его стороны.
3. Нарушения и предположения в официальной коммуникации правоохранительных органов.
4. Проведение внеплановой проверки соблюдения гостайны САП без предварительного уведомления руководства является нарушением и создает риск компрометации антикоррупционных расследований в целом.
5. Подозрения от ГБР по делам о ДТП, которые имели место в 2021 и 2023 годах, указывают на системный характер давления со стороны различных правоохранительных органов", - заявили в Transparency International Ukraine.
В организации добавили, что учитывая это, уже очевидно, что сегодняшняя комплексная кампания СБУ, Офиса Генпрокурора и ГБР нарушает ряд норм украинского законодательства и сигнализирует о желании скомпрометировать работу антикоррупционных институтов.
"А это ставит под вопрос дальнейшую возможность независимой работы НАБУ, САП и других органов системы, эффективное доведение до приговора антикоррупционные расследования в отношении топ-чиновников и нивелирует достижения Украины в борьбе с коррупцией за последние 11 лет", - сказано в заявлении.
Transparency International Ukraine также отмечает, что такие действия особенно вредят Украине во время войны, поскольку разрушают устойчивость институтов, которые обеспечивают целостность и развитие государства.
"Мы призываем Президента Владимира Зеленского публично гарантировать независимость антикоррупционных органов и требуем от Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора прекратить незаконное давление", - заявили в организации.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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Чувак який збив на переході жінку і йому за це нічого не було тому що він в НАБУ - це така "незалежність антикорупційних органів"?
В рот я кохав такі"незалежні органи"...
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/pfbid0LYexUuQmSeHBwCPxC1PZNEPhLGmktUrFtjferaDvjUGAw2hXW3biRGbeazv1KdD3l?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня 2019 р. ·
ЗЕК-команда стала ЗЕ-командой. Ничего личного, чисто бизнес…
"Партия Регионов - это команда единомышленников, в которой много молодых талантливых людей." Дмитрий Разумков, политтехнолог В. Зеленского.
Виконувачи злочинних наказів такі ж самі як і ті хто їм ці накази віддає - найгірше перевтілення "януковчів" яке тільки може бути, але вони закінчать так само...хоча ні, втекти їм вже ніхто не дасть! І це питання тільки часу бо вічно правити ці пдрси не будуть!