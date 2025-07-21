Скоординированные действия СБУ, ОГП и ГБР сигнализируют о желании власти разрушить независимость антикоррупционных органов, - Transparency International Ukraine

Организация Transparency International Ukraine заявила о недопустимости давления на антикоррупционные органы Украины.

Об этом говорится в заявлении антикоррупционной организации, опубликованном в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Последние скоординированные действия СБУ, Офиса Генпрокурора и Государственного бюро расследований сигнализируют о желании власти разрушить независимость созданных после Революции Достоинства антикоррупционных органов и силовыми методами получить информацию и повлиять на расследование в отношении топ-чиновников. Transparency International Ukraine публично заявляет о недопустимости давления на антикоррупционные органы", - сказано в заявлении.

В организации отметили, что 21 июля работники СБУ, Офиса Генерального прокурора и ГРБ без решения суда провели обыски у ряда детективов Национального антикоррупционного бюро, а также начали внеплановую проверку соблюдения государственной тайны Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

"Официальная информация в публичном пространстве указывает, что главной целью этих действий было общее желание повлиять на деятельность НАБУ и САП.

1. Проведение 70 обысков у представителей НАБУ и САП без судебных постановлений свидетельствует о массовом характере давления СБУ и ОГП на правоохранительные антикоррупционные органы.

2. При обысках работники СБУ противоправно применили физическую силу к детективу НАБУ без сопротивления с его стороны.

3. Нарушения и предположения в официальной коммуникации правоохранительных органов.

4. Проведение внеплановой проверки соблюдения гостайны САП без предварительного уведомления руководства является нарушением и создает риск компрометации антикоррупционных расследований в целом.

5. Подозрения от ГБР по делам о ДТП, которые имели место в 2021 и 2023 годах, указывают на системный характер давления со стороны различных правоохранительных органов", - заявили в Transparency International Ukraine.

В организации добавили, что учитывая это, уже очевидно, что сегодняшняя комплексная кампания СБУ, Офиса Генпрокурора и ГБР нарушает ряд норм украинского законодательства и сигнализирует о желании скомпрометировать работу антикоррупционных институтов.

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"А это ставит под вопрос дальнейшую возможность независимой работы НАБУ, САП и других органов системы, эффективное доведение до приговора антикоррупционные расследования в отношении топ-чиновников и нивелирует достижения Украины в борьбе с коррупцией за последние 11 лет", - сказано в заявлении.

Transparency International Ukraine также отмечает, что такие действия особенно вредят Украине во время войны, поскольку разрушают устойчивость институтов, которые обеспечивают целостность и развитие государства.

"Мы призываем Президента Владимира Зеленского публично гарантировать независимость антикоррупционных органов и требуем от Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора прекратить незаконное давление", - заявили в организации.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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