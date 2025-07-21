СБУ проводит проверку соблюдения законодательства о госсекрете в САП, - заявление

СБУ начала комплексную проверку по соблюдению законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Службы безопасности.

"Исключительно в пределах и способом, предусмотренными законодательством, в частности статьей 37 Закона "О государственной тайне".



Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мерах, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомления с содержанием таких документов в целом", - отметили там.

В СБУ отметили, что заявления о возможном раскрытии представителями Службы безопасности информации о негласных следственных действиях, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными.

"Отдельно обращаем внимание на то, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением Закона - в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной - агрессором", - подытожили там.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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