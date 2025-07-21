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Новости Обыски в САП
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СБУ проводит проверку соблюдения законодательства о госсекрете в САП, - заявление

В СБУ прокомментировали проверку в САП

СБУ начала комплексную проверку по соблюдению законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Службы безопасности.

"Исключительно в пределах и способом, предусмотренными законодательством, в частности статьей 37 Закона "О государственной тайне".

Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мерах, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомления с содержанием таких документов в целом", - отметили там.

В СБУ отметили, что заявления о возможном раскрытии представителями Службы безопасности информации о негласных следственных действиях, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными.

"Отдельно обращаем внимание на то, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением Закона - в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной - агрессором", - подытожили там.

В СБУ прокомментировали проверку в САП

Читайте: Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ и САП, - источник

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте: Главред Forbes Давыденко об обысках в НАБУ: СБУ ищет шпионов или разрушает антикоррупционный орган?

Автор: 

СБУ (20204) САП (2086)


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Топ комментарии
+7
Віримо ,віримо хто-б вам не вірив...
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21.07.2025 14:21 Ответить
+3
Ну, якщо корупція, то держтаємниця - тоді все сходиться.
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21.07.2025 14:21 Ответить
+2
На мій розсуд---вище керівництво держави,СБУ,ГУР МО ДУЖЕ ЧАСТО Є ПОРУШНИКАМИ законодавства про державну таємницю Пробачте--ляпають своїми язиками більш ніж потрібно..викладуючи такі матеріали про які не варто говорити.
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21.07.2025 14:22 Ответить
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Бовтун знахідка для шпіона - шо їм шиють
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21.07.2025 14:17 Ответить
бовтун, це той що щось бовтає?
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21.07.2025 15:00 Ответить
Віримо ,віримо хто-б вам не вірив...
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21.07.2025 14:21 Ответить
Ну, якщо корупція, то держтаємниця - тоді все сходиться.
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21.07.2025 14:21 Ответить
На мій розсуд---вище керівництво держави,СБУ,ГУР МО ДУЖЕ ЧАСТО Є ПОРУШНИКАМИ законодавства про державну таємницю Пробачте--ляпають своїми язиками більш ніж потрібно..викладуючи такі матеріали про які не варто говорити.
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21.07.2025 14:22 Ответить
Я б сказала, що майже немає тих хто дотримується вимог закону про держ таємницю. І це біда. Як вам в комутеті по нац безпеці марьяни і риги? То про що тут говорити.
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21.07.2025 14:26 Ответить
А перевірку з дотриманням законодавства проводить?
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21.07.2025 14:23 Ответить
І що тут такого незвичайного? Це їх прямий обов'язок.
Не знаю як зараз, а до цих катострофічних гратожерських реформ, це була планова, позапланова і регулярна річ для всіх відомств, що мають роботи пов'язані з держтаємницею, без жодних попереджень. Припис у руку від.власного керівництва і вперед. Можливо тому і був з цим порядок, бо терміни за порушення в цій сфері не штрафи були і не адмінпротоколи, а ув'язнення.
Ви коли небудь до цих «реформ» «прогресивних» чули галас з цього приводу або інфу з обмеженим грифом таємності у вільному доступі? Ото.ж і воно. Так, перевіряють і добре. Щеб перевірити підноготну всіх хто займає державні посади аби викурити з органів любителів руського міру, грантів від олігархів, і легких грошей.
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21.07.2025 14:24 Ответить
Ну, повод зрозумів, а хто наказав та що шукаєте реально
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21.07.2025 14:30 Ответить
В ОП не хотят провести проверку ?
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21.07.2025 14:32 Ответить
єрмака перевірте!
Чи вам не цікаво, як надтаємна інформація щодо операцій СБУ та ГУР потрапила до пацаків?!
Хоча б той самий вагнергейт...
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21.07.2025 14:36 Ответить
Мне кажется, что ларчик открывается довольно просто. Зеленский планирует капитуляцию в ближайшее время и ему нужен повод. Лучший вариант - это прекращение западной помощи. Плевок в лицо Западу с БЭБ и Шабуниным пока не дал должного эффекта. Надеются на Банковой, что полный разгром антикоррупционных органов достигнет своей цели.
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21.07.2025 14:40 Ответить
нарешті за зірвану справу вагнерівців когось візьмуть за жопу....так жеж?
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21.07.2025 14:47 Ответить
Під керівництвом ФСБ ???!!!!
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21.07.2025 14:59 Ответить
Можно сколь угодно скептически относиться к деятельности НАБУ и САП. Но нельзя быть настолько клиническим идиотом, чтобы предположить, что сегодняшний наезд на эти структуры был вызван чем либо иным, кроме страха Зеленского, что после Чернышева доберутся до Миндича, Криппы и других «кошельков» первого лица. А те, если начнут «колоться» расскажут много настолько интересного, что тюрьма может оказаться для Зеленского самым безопасным местом.

Кроме того, нынешние обыски имеют целью получить доступ к материалам, касающимся расследования преступной деятельности окружения Зеленского - Чернышева, Миндича и так далее. В прессе, подконтрольной ОП распространяют слухи о том, что Кривонос бежал из страны, хотя, на самом деле, он как раз досрочно возвращается из командировки в Британию.
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21.07.2025 15:02 Ответить
Хто буде перевіряти СБУ на дотримання законодавства про держтаємницю, ванятка буданов?
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21.07.2025 15:04 Ответить
Баканов.
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21.07.2025 15:26 Ответить
Спочатку екзальтовані патріоти пісяються від захвату, коли Малюк знищує ворогів народу і стратегічні літаки, а потім Малюк приходе за кожним з них. Так завжди.
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21.07.2025 15:04 Ответить
Трясця, а для чого перевіряти ? Брати треба за руки й ноги. БезДумну і її подруг з дебільними заявами про армію.
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21.07.2025 15:27 Ответить
 
 