СБУ проводит проверку соблюдения законодательства о госсекрете в САП, - заявление
СБУ начала комплексную проверку по соблюдению законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Службы безопасности.
"Исключительно в пределах и способом, предусмотренными законодательством, в частности статьей 37 Закона "О государственной тайне".
Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мерах, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомления с содержанием таких документов в целом", - отметили там.
В СБУ отметили, что заявления о возможном раскрытии представителями Службы безопасности информации о негласных следственных действиях, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными.
"Отдельно обращаем внимание на то, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением Закона - в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной - агрессором", - подытожили там.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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Не знаю як зараз, а до цих катострофічних гратожерських реформ, це була планова, позапланова і регулярна річ для всіх відомств, що мають роботи пов'язані з держтаємницею, без жодних попереджень. Припис у руку від.власного керівництва і вперед. Можливо тому і був з цим порядок, бо терміни за порушення в цій сфері не штрафи були і не адмінпротоколи, а ув'язнення.
Ви коли небудь до цих «реформ» «прогресивних» чули галас з цього приводу або інфу з обмеженим грифом таємності у вільному доступі? Ото.ж і воно. Так, перевіряють і добре. Щеб перевірити підноготну всіх хто займає державні посади аби викурити з органів любителів руського міру, грантів від олігархів, і легких грошей.
Чи вам не цікаво, як надтаємна інформація щодо операцій СБУ та ГУР потрапила до пацаків?!
Хоча б той самий вагнергейт...
Кроме того, нынешние обыски имеют целью получить доступ к материалам, касающимся расследования преступной деятельности окружения Зеленского - Чернышева, Миндича и так далее. В прессе, подконтрольной ОП распространяют слухи о том, что Кривонос бежал из страны, хотя, на самом деле, он как раз досрочно возвращается из командировки в Британию.