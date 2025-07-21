СБУ проводить перевірку дотримання законодавства про держтаємницю в САП, - заява

СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Служби безпеки.

"Виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону "Про державну таємницю".



Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому", - зазначили там.

В СБУ наголосили, що заяви про можливе розкриття представниками Служби безпеки інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними.

"Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною - агресором", - підсумували там.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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