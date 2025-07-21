СБУ проводить перевірку дотримання законодавства про держтаємницю в САП, - заява
СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Служби безпеки.
"Виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону "Про державну таємницю".
Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому", - зазначили там.
В СБУ наголосили, що заяви про можливе розкриття представниками Служби безпеки інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними.
"Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною - агресором", - підсумували там.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Не знаю як зараз, а до цих катострофічних гратожерських реформ, це була планова, позапланова і регулярна річ для всіх відомств, що мають роботи пов'язані з держтаємницею, без жодних попереджень. Припис у руку від.власного керівництва і вперед. Можливо тому і був з цим порядок, бо терміни за порушення в цій сфері не штрафи були і не адмінпротоколи, а ув'язнення.
Ви коли небудь до цих «реформ» «прогресивних» чули галас з цього приводу або інфу з обмеженим грифом таємності у вільному доступі? Ото.ж і воно. Так, перевіряють і добре. Щеб перевірити підноготну всіх хто займає державні посади аби викурити з органів любителів руського міру, грантів від олігархів, і легких грошей.
Чи вам не цікаво, як надтаємна інформація щодо операцій СБУ та ГУР потрапила до пацаків?!
Хоча б той самий вагнергейт...
Кроме того, нынешние обыски имеют целью получить доступ к материалам, касающимся расследования преступной деятельности окружения Зеленского - Чернышева, Миндича и так далее. В прессе, подконтрольной ОП распространяют слухи о том, что Кривонос бежал из страны, хотя, на самом деле, он как раз досрочно возвращается из командировки в Британию.