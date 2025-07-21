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Новини Обшуки в САП
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СБУ проводить перевірку дотримання законодавства про держтаємницю в САП, - заява

В СБУ прокоментували перевірку в САП

СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Служби безпеки.

"Виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону "Про державну таємницю".

Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому", - зазначили там.

В СБУ наголосили, що заяви про можливе розкриття представниками Служби безпеки інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними.

"Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною - агресором", - підсумували там.

В СБУ прокоментували перевірку в САП

Читайте: Зеленський почав операцію по ліквідації самостійності НАБУ та САП, - джерело

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте: Головред Forbes Давиденко про обшуки в НАБУ: СБУ шукає шпигунів чи руйнує антикорупційний орган?

Автор: 

СБУ (13141) САП (2252)


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Топ коментарі
+7
Віримо ,віримо хто-б вам не вірив...
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21.07.2025 14:21 Відповісти
+3
Ну, якщо корупція, то держтаємниця - тоді все сходиться.
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21.07.2025 14:21 Відповісти
+2
На мій розсуд---вище керівництво держави,СБУ,ГУР МО ДУЖЕ ЧАСТО Є ПОРУШНИКАМИ законодавства про державну таємницю Пробачте--ляпають своїми язиками більш ніж потрібно..викладуючи такі матеріали про які не варто говорити.
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21.07.2025 14:22 Відповісти
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Бовтун знахідка для шпіона - шо їм шиють
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21.07.2025 14:17 Відповісти
бовтун, це той що щось бовтає?
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21.07.2025 15:00 Відповісти
Віримо ,віримо хто-б вам не вірив...
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21.07.2025 14:21 Відповісти
Ну, якщо корупція, то держтаємниця - тоді все сходиться.
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21.07.2025 14:21 Відповісти
На мій розсуд---вище керівництво держави,СБУ,ГУР МО ДУЖЕ ЧАСТО Є ПОРУШНИКАМИ законодавства про державну таємницю Пробачте--ляпають своїми язиками більш ніж потрібно..викладуючи такі матеріали про які не варто говорити.
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21.07.2025 14:22 Відповісти
Я б сказала, що майже немає тих хто дотримується вимог закону про держ таємницю. І це біда. Як вам в комутеті по нац безпеці марьяни і риги? То про що тут говорити.
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21.07.2025 14:26 Відповісти
А перевірку з дотриманням законодавства проводить?
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21.07.2025 14:23 Відповісти
І що тут такого незвичайного? Це їх прямий обов'язок.
Не знаю як зараз, а до цих катострофічних гратожерських реформ, це була планова, позапланова і регулярна річ для всіх відомств, що мають роботи пов'язані з держтаємницею, без жодних попереджень. Припис у руку від.власного керівництва і вперед. Можливо тому і був з цим порядок, бо терміни за порушення в цій сфері не штрафи були і не адмінпротоколи, а ув'язнення.
Ви коли небудь до цих «реформ» «прогресивних» чули галас з цього приводу або інфу з обмеженим грифом таємності у вільному доступі? Ото.ж і воно. Так, перевіряють і добре. Щеб перевірити підноготну всіх хто займає державні посади аби викурити з органів любителів руського міру, грантів від олігархів, і легких грошей.
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21.07.2025 14:24 Відповісти
Ну, повод зрозумів, а хто наказав та що шукаєте реально
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21.07.2025 14:30 Відповісти
В ОП не хотят провести проверку ?
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21.07.2025 14:32 Відповісти
єрмака перевірте!
Чи вам не цікаво, як надтаємна інформація щодо операцій СБУ та ГУР потрапила до пацаків?!
Хоча б той самий вагнергейт...
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21.07.2025 14:36 Відповісти
Мне кажется, что ларчик открывается довольно просто. Зеленский планирует капитуляцию в ближайшее время и ему нужен повод. Лучший вариант - это прекращение западной помощи. Плевок в лицо Западу с БЭБ и Шабуниным пока не дал должного эффекта. Надеются на Банковой, что полный разгром антикоррупционных органов достигнет своей цели.
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21.07.2025 14:40 Відповісти
нарешті за зірвану справу вагнерівців когось візьмуть за жопу....так жеж?
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21.07.2025 14:47 Відповісти
Під керівництвом ФСБ ???!!!!
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21.07.2025 14:59 Відповісти
Можно сколь угодно скептически относиться к деятельности НАБУ и САП. Но нельзя быть настолько клиническим идиотом, чтобы предположить, что сегодняшний наезд на эти структуры был вызван чем либо иным, кроме страха Зеленского, что после Чернышева доберутся до Миндича, Криппы и других «кошельков» первого лица. А те, если начнут «колоться» расскажут много настолько интересного, что тюрьма может оказаться для Зеленского самым безопасным местом.

Кроме того, нынешние обыски имеют целью получить доступ к материалам, касающимся расследования преступной деятельности окружения Зеленского - Чернышева, Миндича и так далее. В прессе, подконтрольной ОП распространяют слухи о том, что Кривонос бежал из страны, хотя, на самом деле, он как раз досрочно возвращается из командировки в Британию.
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21.07.2025 15:02 Відповісти
Хто буде перевіряти СБУ на дотримання законодавства про держтаємницю, ванятка буданов?
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21.07.2025 15:04 Відповісти
Баканов.
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21.07.2025 15:26 Відповісти
Спочатку екзальтовані патріоти пісяються від захвату, коли Малюк знищує ворогів народу і стратегічні літаки, а потім Малюк приходе за кожним з них. Так завжди.
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21.07.2025 15:04 Відповісти
Трясця, а для чого перевіряти ? Брати треба за руки й ноги. БезДумну і її подруг з дебільними заявами про армію.
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21.07.2025 15:27 Відповісти
 
 