Скоординовані дії СБУ, ОГП та ДБР сигналізують про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів, - Transparency International Ukraine

Організація Transparency International Ukraine заявила про неприпустимість тиску на антикорупційні органи України.

Про це йдеться у заяві антикорупційної організації, опублікованій в соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Останні скоординовані дії СБУ, Офісу Генпрокурора та Державного бюро розслідувань сигналізують про бажання влади зруйнувати незалежність створених після Революції Гідності антикорупційних органів та силовими методами отримати інформацію і вплинути на розслідування щодо топпосадовців. Transparency International Ukraine публічно заявляє про неприпустимість тиску на антикорупційні органи", - сказано в заяві.

В організації зазначили, що 21 липня працівники СБУ, Офісу Генерального прокурора та ДРБ без ухвали суду провели обшуки в низки детективів Національного антикорупційного бюро, а також почали позапланову перевірку дотримання державної таємниці Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

"Офіційна інформація у публічному просторі вказує, що головною метою цих дій було загальне бажання вплинути на діяльність НАБУ і САП.

1. Проведення 70 обшуків в представників НАБУ і САП без судових ухвал свідчить про масовий характер тиску СБУ й ОГП на правоохоронні антикорупційні органи.

2. При обшуках працівники СБУ протиправно застосували фізичну силу до детектива НАБУ без опору з його боку.

3. Порушення та припущення в офіційній комунікації правоохоронних органів.

4. Проведення позапланової перевірки дотримання держтаємниці САП без попереднього повідомлення керівництва є порушенням та створює ризик компрометації антикорупційних розслідувань загалом.

5. Підозри від ДБР у справах про ДТП, які мали місце у 2021 та 2023 роках, вказують на системний характер тиску з боку різних правоохоронних органів", - заявили в Transparency International Ukraine.

В організації додали, що з огляду на це, вже очевидно, що сьогоднішня комплексна кампанія СБУ, Офісу Генпрокурора та ДБР порушує низку норм українського законодавства та сигналізує про бажання скомпрометувати роботу антикорупційних інституцій.

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"А це ставить під питання подальшу можливість незалежної роботи НАБУ, САП та інших органів системи, ефективне доведення до вироку антикорупційні розслідування щодо топпосадовців та нівелює здобутки України в боротьбі з корупцією за останні 11 років", - сказано в заяві.

Transparency International Ukraine також наголошує, що такі дії особливо шкодять Україні під час війни, оскільки руйнують сталість інституцій, які забезпечують цілісність і розвиток держави.

"Ми закликаємо Президента Володимира Зеленського публічно гарантувати незалежність антикорупційних органів та вимагаємо від Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора припинити незаконний тиск", - заявили в організації.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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