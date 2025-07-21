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Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ Обшуки в САП
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Скоординовані дії СБУ, ОГП та ДБР сигналізують про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів, - Transparency International Ukraine

Transparency International Ukraine відреагувала на обшуки в НАБУ і САП

Організація Transparency International Ukraine заявила про неприпустимість тиску на антикорупційні органи України. 

Про це йдеться у заяві антикорупційної організації, опублікованій в соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Останні скоординовані дії СБУ, Офісу Генпрокурора та Державного бюро розслідувань сигналізують про бажання влади зруйнувати незалежність створених після Революції Гідності антикорупційних органів та силовими методами отримати інформацію і вплинути на розслідування щодо топпосадовців. Transparency International Ukraine публічно заявляє про неприпустимість тиску на антикорупційні органи", - сказано в заяві.

В організації зазначили, що 21 липня працівники СБУ, Офісу Генерального прокурора та ДРБ без ухвали суду провели обшуки в низки детективів Національного антикорупційного бюро, а також почали позапланову перевірку дотримання державної таємниці Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

"Офіційна інформація у публічному просторі вказує, що головною метою цих дій було загальне бажання вплинути на діяльність НАБУ і САП.

1. Проведення 70 обшуків в представників НАБУ і САП без судових ухвал свідчить про масовий характер тиску СБУ й ОГП на правоохоронні антикорупційні органи.

2. При обшуках працівники СБУ протиправно застосували фізичну силу до детектива НАБУ без опору з його боку.

3. Порушення та припущення в офіційній комунікації правоохоронних органів.

4. Проведення позапланової перевірки дотримання держтаємниці САП без попереднього повідомлення керівництва є порушенням та створює ризик компрометації антикорупційних розслідувань загалом.

5. Підозри від ДБР у справах про ДТП, які мали місце у 2021 та 2023 роках, вказують на системний характер тиску з боку різних правоохоронних органів", - заявили в Transparency International Ukraine.

В організації додали, що з огляду на це, вже очевидно, що сьогоднішня комплексна кампанія СБУ, Офісу Генпрокурора та ДБР порушує низку норм українського законодавства та сигналізує про бажання скомпрометувати роботу антикорупційних інституцій.

Дивіться також: Повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих, - ДБР. ФОТО

"А це ставить під питання подальшу можливість незалежної роботи НАБУ, САП та інших органів системи, ефективне доведення до вироку антикорупційні розслідування щодо топпосадовців та нівелює здобутки України в боротьбі з корупцією за останні 11 років", - сказано в заяві.

Transparency International Ukraine також наголошує, що такі дії особливо шкодять Україні під час війни, оскільки руйнують сталість інституцій, які забезпечують цілісність і розвиток держави.

"Ми закликаємо Президента Володимира Зеленського публічно гарантувати незалежність антикорупційних органів та вимагаємо від Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора припинити незаконний тиск", - заявили в організації.

Читайте також: СБУ проводить перевірку дотримання законодавства про держтаємницю в САП, - заява

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: Зеленський почав операцію по ліквідації самостійності НАБУ та САП, - джерело

Автор: 

НАБУ (5131) обшук (2002) САП (2259)


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Топ коментарі
+5
яке шпигунське кубло? це просто "отвєтка" за справу Чернишова, кращого друга преЗЕдента, корупціонера, який навіть не відсторонений від посади. А про шпигунське кубло розвішали мудрому наріду, щоб краще хавав локшину яку виготовили в ОПє, а реалізували руками татарівського ДБР, СБУ та прокуратури.
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21.07.2025 17:19 Відповісти
+4
Вам же чётко написали, кого вы, дебилы, привели к власти. Или вы думали, что это КВН?

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/pfbid0LYexUuQmSeHBwCPxC1PZNEPhLGmktUrFtjferaDvjUGAw2hXW3biRGbeazv1KdD3l?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня 2019 р. ·

ЗЕК-команда стала ЗЕ-командой. Ничего личного, чисто бизнес…

"Партия Регионов - это команда единомышленников, в которой много молодых талантливых людей." Дмитрий Разумков, политтехнолог В. Зеленского.
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21.07.2025 17:07 Відповісти
+4
ОПГ СБУ та ДБР
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21.07.2025 17:14 Відповісти
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Революция пожирает своих детей.
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21.07.2025 17:03 Відповісти
, реванш , відбувся в 2019 р, зеленими гнидами -кротами , які всі були в ОПЗЖ 🤢🤡🎪: зейло , пропонував бити , протестувальників *********** палками , ермак, татаров, смірнов, шурма , кирило Тимошенко( папаша) …………
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21.07.2025 18:12 Відповісти
Чиїм шмалятинням несе в Україні - ОПУмародерів чи навпаки ( па руZZкі запахло жареним)... зрадників чи навпаки патріотів? Хтось щось розуміє? ну якщо знати що татаровщина рулить то....
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21.07.2025 17:06 Відповісти
Так давайте розбиратися.
Чувак який збив на переході жінку і йому за це нічого не було тому що він в НАБУ - це така "незалежність антикорупційних органів"?
В рот я кохав такі"незалежні органи"...
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21.07.2025 17:07 Відповісти
Збив ще за брєжнєва?)))
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21.07.2025 17:32 Відповісти
🦠 , згадай , коли кирило Тимошенка🤢, бухий збив і розтрощив 5 авто , серйозно поранив 8 людей , пропонував 100 000 $ за те , щоб " уйті в лес",що , витворяля зейло :" нічого страшного він жє , ніког не вбив"
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21.07.2025 18:17 Відповісти
Вам же чётко написали, кого вы, дебилы, привели к власти. Или вы думали, что это КВН?

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/pfbid0LYexUuQmSeHBwCPxC1PZNEPhLGmktUrFtjferaDvjUGAw2hXW3biRGbeazv1KdD3l?__cft__[0]=***************************************************************************************************-wpboElwwdwCS-jfiGkmMTAIfg0hskLmpebf1ReDGIHX6gAL5W0aW6x-Q7cnWCsKJEqnYLyTeTg&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня 2019 р. ·

ЗЕК-команда стала ЗЕ-командой. Ничего личного, чисто бизнес…

"Партия Регионов - это команда единомышленников, в которой много молодых талантливых людей." Дмитрий Разумков, политтехнолог В. Зеленского.
показати весь коментар
21.07.2025 17:07 Відповісти
У військовий час саме те влаштувати пожежу в смарагдовому борделі. Все горит, води, води, кричать повії, а мені- шампанського, кричить поручік Ржевський, друг нашого бонопартія Зеленського.
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21.07.2025 17:09 Відповісти
Який тиск, грантожери? Там шпигунське кубло!
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21.07.2025 17:09 Відповісти
яке шпигунське кубло? це просто "отвєтка" за справу Чернишова, кращого друга преЗЕдента, корупціонера, який навіть не відсторонений від посади. А про шпигунське кубло розвішали мудрому наріду, щоб краще хавав локшину яку виготовили в ОПє, а реалізували руками татарівського ДБР, СБУ та прокуратури.
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21.07.2025 17:19 Відповісти
І за чим вони шпигували в НАБУ? За новітніми ракетними розробками?
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21.07.2025 17:33 Відповісти
за мародерами зе &ермаків, такими, як Чернишов , шурма, Ліев , Резніков, Умеров
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21.07.2025 18:21 Відповісти
дє на Банковій? Так - Ермак,Баканов , Татаров, смірнов, Шурма, демченко , еммануілов
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21.07.2025 18:20 Відповісти
ОПа та дєр*мак шпигунське кубло, а ті хто виконує його накази як раз і є "грантожери"!
Виконувачи злочинних наказів такі ж самі як і ті хто їм ці накази віддає - найгірше перевтілення "януковчів" яке тільки може бути, але вони закінчать так само...хоча ні, втекти їм вже ніхто не дасть! І це питання тільки часу бо вічно правити ці пдрси не будуть!
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21.07.2025 18:36 Відповісти
ОПГ СБУ та ДБР
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21.07.2025 17:14 Відповісти
Скоординовані дії СБУ, ОГП та ДБР сигналізують про фсбешну команду "фас" проти НАБУ,яка мабуть має докуя доказів, проти цих "зелених органів",котрі керуються зОП(офісу путлєра" при "зезеденту" і працюють на особистий інтерес "зелених ворогів України" .але не на Україну і її народ...
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21.07.2025 17:55 Відповісти
💯Зейло , отримав всі розробітки , проти своїх подельників, ,які несли мільярди до общака
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21.07.2025 18:24 Відповісти
 
 