УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12488 відвідувачів онлайн
Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ
1 379 15

Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом

G7

Посли держав "Групи семи" висловили "серйозні занепокоєння" через розпочаті розслідування щодо кількох співробітників Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це йдеться у заяві дипломатів у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема, за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Ми зустрілися сьогодні з представниками НАБУ, у нас є серйозне занепокоєння і ми маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду", - сказано в заяві.

Посли G7 наголосили, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".

"Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією",- йдеться у повідомленні.

Читайте також: Скоординовані дії СБУ, ОГП та ДБР сигналізують про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів, - Transparency International Ukraine

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: Затриманий співробітник перевірявся СБУ у 2023-2024 роках, жодних доказів роботи на спецслужби РФ виявлено не було, - НАБУ

Автор: 

G-7 G7 (1083) НАБУ (5131)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Тільки обережно, бо і делегацію назвуть соросятнею і посадять
показати весь коментар
21.07.2025 21:43 Відповісти
+5
Зелених під@расів лише могила виправить ... або ліхтар.
показати весь коментар
21.07.2025 21:52 Відповісти
+2
Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цікава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.

https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
показати весь коментар
21.07.2025 21:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки обережно, бо і делегацію назвуть соросятнею і посадять
показати весь коментар
21.07.2025 21:43 Відповісти
"Агенти кремля"
показати весь коментар
21.07.2025 21:47 Відповісти
Був такий спец по НЛО - доцент Ажажа...і знаєте, що в нього було спільне з Соросом...?
показати весь коментар
21.07.2025 21:52 Відповісти
Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цікава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.

https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
показати весь коментар
21.07.2025 21:45 Відповісти
Ни в коем случае низу трогать ЛКНов они поз защитой Всемирной организации защиты животных!
показати весь коментар
21.07.2025 21:49 Відповісти
Ну, тебе то можна на холодець, хоча козлятіною смердіти трохи буде
показати весь коментар
21.07.2025 22:09 Відповісти
Зелених під@расів лише могила виправить ... або ліхтар.
показати весь коментар
21.07.2025 21:52 Відповісти
Достатньо, санкційного списку для Зелених друзів...
показати весь коментар
21.07.2025 21:55 Відповісти
Таки треба зустрічатися не з урядом, а з дермаком.
показати весь коментар
21.07.2025 21:52 Відповісти
Нахіба їм той уряд? Це лише кур'єри і обслуга ОПи. Хай би одражу попросили аудієнції у самого Єрмака, або хоч у Татарова, який це все замутив і координує. .
показати весь коментар
21.07.2025 22:02 Відповісти
Це вже повний піздець...
показати весь коментар
21.07.2025 22:10 Відповісти
зб лядями зеленського ?
А толк є ?
показати весь коментар
21.07.2025 22:14 Відповісти
напевне хочуть запропонувати достроковий вступ в ЕС))
показати весь коментар
21.07.2025 22:20 Відповісти
та треба вже виписувати ********* від безкарності клоуну "серйозну піздюлину" у вигляді блокування його активів в Європі та в інших країнах, бо інакше буде як з путіним - через стопітсот "глибоких занепокоєнь" розпочалася широкомасштабна війна, а в нашому випадку вже сьомий рік широкомасштабно нищаться державні інституції демократичної незалежної України і може так статися, що путіну і не треба буде продовжувати війну військовим шляхом, бо через деякий час йому всього лише треба поміняти жовто-блакитний прапор над країною, яка буде політично така сама, як рашка, на чолі зі скоморохом, якому какаяразніца чий прапор над Банковою. Пам"ятаєте була колись незалежна демократична Білорусь? Вона проіснувала з 1991 по 1994, поки мудрий нарід Білорусі не наобирав собі крєпкого хозяйствєнніка Лукашенку, який в 1995 заборонив біло-червоно-білий прапор Білорусі та поміняв його на радянську ганчірку БССР. З тих пір рашкє вже не треба було завойовувати Білорусь, бо вона і так вже є васалом кремля. Майже той самий сценарій відбувся з Грузією, де мулрий нарід купився на обіцянки Іванішвілі що кожному грузину виплатять по 1000 доларів... І тепер Грузія знов в орбіті кремля, без будь-яких перспектив відновити свій незалежний статус. Вже очевидно, що той самий сценарій кремлівський клоун ZE грає в Україні, сценаристи теж ті самі і сидять у кремлі. Москалота не змогла перемогти Україну військовим шляхом, вони це давно зрозуміли, тепер головний сценарій кремля зберегти свого ставленика ZEлідора будь що при владі та перетворити Україну на міні-рашку, без свободи слова, без свободи думки, без свободи пересування, без виборів, без будь-яких перспектив. А символи (прапор, гімн, герб) вони поміняють трохи згодом, як в Білорусі. А ще пізніше візьмуться за Армію. Мову. Віру. на які мудрому наріду було начхати в 2019
показати весь коментар
21.07.2025 22:25 Відповісти
Що, на Набу знову атака?

показати весь коментар
21.07.2025 22:27 Відповісти
 
 