Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом
Посли держав "Групи семи" висловили "серйозні занепокоєння" через розпочаті розслідування щодо кількох співробітників Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
Про це йдеться у заяві дипломатів у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема, за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Ми зустрілися сьогодні з представниками НАБУ, у нас є серйозне занепокоєння і ми маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду", - сказано в заяві.
Посли G7 наголосили, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".
"Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією",- йдеться у повідомленні.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Статистика смертності, народжуваності і сама цікава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
А толк є ?