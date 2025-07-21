Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом

Посли держав "Групи семи" висловили "серйозні занепокоєння" через розпочаті розслідування щодо кількох співробітників Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це йдеться у заяві дипломатів у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема, за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Ми зустрілися сьогодні з представниками НАБУ, у нас є серйозне занепокоєння і ми маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду", - сказано в заяві.

Посли G7 наголосили, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".

"Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією",- йдеться у повідомленні.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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