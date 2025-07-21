Детективи бюро перебували у службовому відрядженні на запрошення Ініціативи StAR, жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ, - НАБУ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило, що детективи НАБУ справді перебували у службовому відрядженні - на запрошення Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR), яка є спільною програмою Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності.
Про це йдеться у заяві НАБУ у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Поїздка була офіційною, завчасно погодженою і відбулася з метою участі у серії двосторонніх зустрічей у межах Глобального форуму з повернення активів, що проходив 25-27 червня у Відні. Жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ. Співробітники НАБУ не мають жодного стосунку до поширених у відео тверджень, зокрема щодо так званої "допомоги у втечі" чи "купе прикриття"", - сказано в заяві.
Національне бюро як незалежний орган з викриття топкорупції здійснює свою діяльність виключно у межах закону. Жодна особа незалежно від посади чи статусу не має впливу на перебіг розслідувань.
До повідомлення НАБУ додало офіційне підтвердження від організаторів заходу - лист Ініціативи StAR.
Нагадаємо, що раніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що підлеглі керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова за дорученням від депутата забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Реєстрація: 21.07.2025
Это уже одноразовое каавказское резиноизделие? Или не кавказское?
Эмине Джапарова -жена Боголюбова
И только поэтому она кем-то там была
В окружении Зеленского
А жила она с Боголюбовым давно
А вот если бы Боголюбов ей был никто
Она никогда никуда во власть бы не попала
Зеленский берет только своих
А Джапарова в доску своя
Она из ПОСТЕЛИ БОГОЛЮБОВА
" ... За годину до публікації матеріалу з деталями виїзду Боголюбова за кордон співрозмовник "УП" у МЗС розповів, що указ про призначення Джапарової постпредом у столицю Австрію буде анульований ...".
Отлично сработали!
Какая разница - где были детективы?
Главное - вымазать их в говне
Народ Украины это обожает!!!!!
Ему так понравилась история про Порошенко
КОТОРЫЙ УБИЛ БРАТА!
Вот ровно такой же сценарий можно теперь
Применить против всех
Отлично сработали пацаны Зеленского !!!!!
Респектище!!!