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Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ
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Детективи бюро перебували у службовому відрядженні на запрошення Ініціативи StAR, жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ, - НАБУ

набу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило, що детективи НАБУ справді перебували у службовому відрядженні - на запрошення Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR), яка є спільною програмою Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності.

Про це йдеться у заяві НАБУ у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Поїздка була офіційною, завчасно погодженою і відбулася з метою участі у серії двосторонніх зустрічей у межах Глобального форуму з повернення активів, що проходив 25-27 червня у Відні. Жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ. Співробітники НАБУ не мають жодного стосунку до поширених у відео тверджень, зокрема щодо так званої "допомоги у втечі" чи "купе прикриття"", - сказано в заяві.

Національне бюро як незалежний орган з викриття топкорупції здійснює свою діяльність виключно у межах закону. Жодна особа незалежно від посади чи статусу не має впливу на перебіг розслідувань.

До повідомлення НАБУ додало офіційне підтвердження від організаторів заходу - лист Ініціативи StAR.

документ

Нагадаємо, що раніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що підлеглі керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова за дорученням від депутата забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову.

Читайте також: Скоординовані дії СБУ, ОГП та ДБР сигналізують про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів, - Transparency International Ukraine

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: Затриманий співробітник перевірявся СБУ у 2023-24 роках, жодних доказів роботи на спецслужби РФ виявлено не було, - НАБУ

Автор: 

НАБУ (5131) СБУ (13141)


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Топ коментарі
+4
Ось така муйня, малята! Тут би сбушникам землю рити, щоб знайти замовників і посередників у недавньому вбивстві товариша по службі Івана Воронича, але... Не на часі - Татаров команду дав прикрити дупи Чернишову і Стефанішиній, а заодно двзнатися про негласні дії стосовно решти камарильї.
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21.07.2025 21:29 Відповісти
+3
Пацаны Зеленского из СБУ
Отлично сработали!
Какая разница - где были детективы?
Главное - вымазать их в говне
Народ Украины это обожает!!!!!
Ему так понравилась история про Порошенко
КОТОРЫЙ УБИЛ БРАТА!
Вот ровно такой же сценарий можно теперь
Применить против всех
Отлично сработали пацаны Зеленского !!!!!
Респектище!!!
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21.07.2025 21:39 Відповісти
+3
Оп завершує будівництво автократії
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21.07.2025 21:40 Відповісти
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Ага, ну це просто совпадєніє🤣
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21.07.2025 21:27 Відповісти
СБУ ,на полусогнутих , виконує не законні , злочинні накази мафії мародерів , які під час війни руйнують з середєни Державу ! Це беспредел , показали мультикі, а по справам ДТП 4 -річної давнини , нехай обшукують подельніка " нелоха" ТРУХІНА, …………
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21.07.2025 22:19 Відповісти
ну так - одним "простим" бусифікація..., а інші на "симпозиуми" по "відням" /по-боротьбі із корупціонерами/ ...-жесть...
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21.07.2025 21:28 Відповісти
Не за каждого беглеца вписывается лично заместитель министра МИДа. И рассказ про каких-то там детективов НАБУ после этого выглядит смешно.
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21.07.2025 21:47 Відповісти
Позич розуму, завзяття, може й тебе куди крім ботоферми подляка візьмуть
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21.07.2025 21:48 Відповісти
Как вообще Порошенко эту особь каквказскую в НАБУ пропихнул?
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21.07.2025 21:51 Відповісти
Аишат Каримова

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 21.07.2025

Это уже одноразовое каавказское резиноизделие? Или не кавказское?
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21.07.2025 22:06 Відповісти
А мы ещё помним как Порошенко китайского шпиона Петра Крумханзла в Приватбанк пропихнул и тот слил китайцам всю базу данных ПриватБанка!
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21.07.2025 21:53 Відповісти
І що китайці , невже усім, хто в тій базі , по мільйону юанів перерахували ? (( Давай , кацапе , жгі далі , чим там іше тобі Порошенко недогодив - тобі у рота наср№в , чи твоїй сучці ?
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21.07.2025 22:06 Відповісти
Это одноразовый бот
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21.07.2025 22:07 Відповісти
А китайцы по координатам всех кто установил приват24 присылает через Россию БПЛА подсолнух 200!
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21.07.2025 22:09 Відповісти
Кацапе , то що там з Порошенком ? Давай швидше відписуйся , бо за годину модератор забанить
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21.07.2025 22:10 Відповісти
Я же тебе написала китайцы по координатам всех смартфонов с приват24 высылают китайские БПЛА Подсолнух 200 (в простонародья шахед)
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21.07.2025 22:12 Відповісти
Тупе кацапеня , я ж не про шахед запитую , а про Порошенка ? Що , соромно визнати , що він тобі у рот наср@в ?
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21.07.2025 22:14 Відповісти
Порошенко устроил китайского шпиона Петра Крумханзла в ПриватБанк что бы тот слил све данные украинцев (прописку, документы, фотографии, местоположение, место работы, семейное положение все данные) китайцам что бы китайцы могли прислать подсолнух 200 всем кому хотят для захвата Украины!
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21.07.2025 22:17 Відповісти
Подсолнух ,подсолнух ..... тебе , кацапе , заклинило Бач що чудотворні екскременти роблять , скоро вас так усіх на болотах переклинить , а потім дохнути почнете , китайцям території без свинорузкіх потрібні
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21.07.2025 22:21 Відповісти
Порошенко в 2016-2017 гг вывел с Украинского бюджета 6 миллиардов долларов через приватбанк в Китай для подготовки геноцида украинского народа на эти 6 миллиардов долларов Китай построил по одному ПБЛА подсолнух 200 на каждого украинца!
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21.07.2025 22:27 Відповісти
ішак , пнх
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21.07.2025 22:23 Відповісти
Свинособака, ти пам'ятай своє місце, пятачок свій не сунь де люди розмовляють
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21.07.2025 22:06 Відповісти
Ось така муйня, малята! Тут би сбушникам землю рити, щоб знайти замовників і посередників у недавньому вбивстві товариша по службі Івана Воронича, але... Не на часі - Татаров команду дав прикрити дупи Чернишову і Стефанішиній, а заодно двзнатися про негласні дії стосовно решти камарильї.
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21.07.2025 21:29 Відповісти
Вообще-то Боголюбова вывозила лично представитель президента в ряде западных организаций и заместитель министра иностранных дел Эниме Джапарова, назначенная на эти должности лично Зеленским. Может начнем проверка с него?
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21.07.2025 21:29 Відповісти
Начнем с того ,что
Эмине Джапарова -жена Боголюбова
И только поэтому она кем-то там была
В окружении Зеленского
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21.07.2025 21:34 Відповісти
Начнем с того что его женой она стала уже ПОСЛЕ бегства Боголюбова из Украины. И на момент бегства она была госчиновницей высшего ранга. Ее уволили со всех должностей уже после расследования журналистов, когда вылезла ее роль в бегстве олигарха.
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21.07.2025 21:42 Відповісти
Официально брак оформлен в 2023
А жила она с Боголюбовым давно
А вот если бы Боголюбов ей был никто
Она никогда никуда во власть бы не попала
Зеленский берет только своих
А Джапарова в доску своя
Она из ПОСТЕЛИ БОГОЛЮБОВА
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21.07.2025 21:53 Відповісти
Честно говоря - мне абсолютно фиолетово потрахивал ее Боголюбов или нет, и каким образом она попала на свою должность. Но на момент его бегства Джапарова была госчиновницей самого высокого ранга и сказки про каких-то там детективов НАБУ выглядят смешно.

" ... За годину до публікації матеріалу з деталями виїзду Боголюбова за кордон співрозмовник "УП" у МЗС розповів, що указ про призначення Джапарової постпредом у столицю Австрію буде анульований ...".
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21.07.2025 22:02 Відповісти
Тільки не смійтеся, в нас традиція така, на форум їхати у купе з випадковими попутниками.
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21.07.2025 21:37 Відповісти
Пацаны Зеленского из СБУ
Отлично сработали!
Какая разница - где были детективы?
Главное - вымазать их в говне
Народ Украины это обожает!!!!!
Ему так понравилась история про Порошенко
КОТОРЫЙ УБИЛ БРАТА!
Вот ровно такой же сценарий можно теперь
Применить против всех
Отлично сработали пацаны Зеленского !!!!!
Респектище!!!
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21.07.2025 21:39 Відповісти
Оп завершує будівництво автократії
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21.07.2025 21:40 Відповісти
вжє диктатури 🤢🤡🎪мафії , гіршої , коза ностри
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21.07.2025 22:28 Відповісти
Питання для гурманів: хто з цієї пари змінив віросповідання?
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21.07.2025 21:48 Відповісти
 
 