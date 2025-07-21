Детективи бюро перебували у службовому відрядженні на запрошення Ініціативи StAR, жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило, що детективи НАБУ справді перебували у службовому відрядженні - на запрошення Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR), яка є спільною програмою Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності.

Про це йдеться у заяві НАБУ у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Поїздка була офіційною, завчасно погодженою і відбулася з метою участі у серії двосторонніх зустрічей у межах Глобального форуму з повернення активів, що проходив 25-27 червня у Відні. Жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ. Співробітники НАБУ не мають жодного стосунку до поширених у відео тверджень, зокрема щодо так званої "допомоги у втечі" чи "купе прикриття"", - сказано в заяві.

Національне бюро як незалежний орган з викриття топкорупції здійснює свою діяльність виключно у межах закону. Жодна особа незалежно від посади чи статусу не має впливу на перебіг розслідувань.

До повідомлення НАБУ додало офіційне підтвердження від організаторів заходу - лист Ініціативи StAR.

Нагадаємо, що раніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що підлеглі керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова за дорученням від депутата забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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