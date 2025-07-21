Детективы бюро находились в служебной командировке по приглашению Инициативы StAR, ни один из участников командировки не знаком с лицом, упомянутым в видео СБУ, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что детективы НАБУ действительно находились в служебной командировке - по приглашению Инициативы по возвращению украденных активов (StAR), которая является совместной программой Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Поездка была официальной, заранее согласованной и состоялась с целью участия в серии двусторонних встреч в рамках Глобального форума по возвращению активов, который проходил 25-27 июня в Вене. Ни один из участников командировки не знаком с лицом, упомянутым в видео СБУ. Сотрудники НАБУ не имеют никакого отношения к распространенным в видео утверждениям, в частности относительно так называемой "помощи в побеге" или "купе прикрытия"", - сказано в заявлении.

Национальное бюро как независимый орган по разоблачению топ-коррупции осуществляет свою деятельность исключительно в рамках закона. Ни одно лицо независимо от должности или статуса не имеет влияния на ход расследований.

К сообщению НАБУ добавило официальное подтверждение от организаторов мероприятия - письмо Инициативы StAR.

Напомним, что ранее в Офисе Генерального прокурора сообщили, что подчиненные руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова по поручению от депутата запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко помогли пересечь государственную границу Геннадию Боголюбову.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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