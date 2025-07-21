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Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ
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Детективы бюро находились в служебной командировке по приглашению Инициативы StAR, ни один из участников командировки не знаком с лицом, упомянутым в видео СБУ, - НАБУ

набу

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что детективы НАБУ действительно находились в служебной командировке - по приглашению Инициативы по возвращению украденных активов (StAR), которая является совместной программой Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Поездка была официальной, заранее согласованной и состоялась с целью участия в серии двусторонних встреч в рамках Глобального форума по возвращению активов, который проходил 25-27 июня в Вене. Ни один из участников командировки не знаком с лицом, упомянутым в видео СБУ. Сотрудники НАБУ не имеют никакого отношения к распространенным в видео утверждениям, в частности относительно так называемой "помощи в побеге" или "купе прикрытия"", - сказано в заявлении.

Национальное бюро как независимый орган по разоблачению топ-коррупции осуществляет свою деятельность исключительно в рамках закона. Ни одно лицо независимо от должности или статуса не имеет влияния на ход расследований.

К сообщению НАБУ добавило официальное подтверждение от организаторов мероприятия - письмо Инициативы StAR.

документ

Напомним, что ранее в Офисе Генерального прокурора сообщили, что подчиненные руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова по поручению от депутата запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко помогли пересечь государственную границу Геннадию Боголюбову.

Читайте также: Скоординированные действия СБУ, ОГП и ГБР сигнализируют о желании власти разрушить независимость антикоррупционных органов, - Transparency International Ukraine

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте также: Задержанный сотрудник проверялся СБУ в 2023-24 годах, никаких доказательств работы на спецслужбы РФ обнаружено не было, - НАБУ

НАБУ (4256) СБУ (20204)


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Топ комментарии
+6
Ось така муйня, малята! Тут би сбушникам землю рити, щоб знайти замовників і посередників у недавньому вбивстві товариша по службі Івана Воронича, але... Не на часі - Татаров команду дав прикрити дупи Чернишову і Стефанішиній, а заодно двзнатися про негласні дії стосовно решти камарильї.
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21.07.2025 21:29 Ответить
+5
Пацаны Зеленского из СБУ
Отлично сработали!
Какая разница - где были детективы?
Главное - вымазать их в говне
Народ Украины это обожает!!!!!
Ему так понравилась история про Порошенко
КОТОРЫЙ УБИЛ БРАТА!
Вот ровно такой же сценарий можно теперь
Применить против всех
Отлично сработали пацаны Зеленского !!!!!
Респектище!!!
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21.07.2025 21:39 Ответить
+4
Оп завершує будівництво автократії
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21.07.2025 21:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ага, ну це просто совпадєніє🤣
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21.07.2025 21:27 Ответить
СБУ ,на полусогнутих , виконує не законні , злочинні накази мафії мародерів , які під час війни руйнують з середєни Державу ! Це беспредел , показали мультикі, а по справам ДТП 4 -річної давнини , нехай обшукують подельніка " нелоха" ТРУХІНА, …………
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21.07.2025 22:19 Ответить
ну так - одним "простим" бусифікація..., а інші на "симпозиуми" по "відням" /по-боротьбі із корупціонерами/ ...-жесть...
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21.07.2025 21:28 Ответить
Не за каждого беглеца вписывается лично заместитель министра МИДа. И рассказ про каких-то там детективов НАБУ после этого выглядит смешно.
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21.07.2025 21:47 Ответить
Позич розуму, завзяття, може й тебе куди крім ботоферми подляка візьмуть
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21.07.2025 21:48 Ответить
Как вообще Порошенко эту особь каквказскую в НАБУ пропихнул?
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21.07.2025 21:51 Ответить
Аишат Каримова

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 21.07.2025

Это уже одноразовое каавказское резиноизделие? Или не кавказское?
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21.07.2025 22:06 Ответить
А мы ещё помним как Порошенко китайского шпиона Петра Крумханзла в Приватбанк пропихнул и тот слил китайцам всю базу данных ПриватБанка!
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21.07.2025 21:53 Ответить
І що китайці , невже усім, хто в тій базі , по мільйону юанів перерахували ? (( Давай , кацапе , жгі далі , чим там іше тобі Порошенко недогодив - тобі у рота наср№в , чи твоїй сучці ?
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21.07.2025 22:06 Ответить
Это одноразовый бот
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21.07.2025 22:07 Ответить
А китайцы по координатам всех кто установил приват24 присылает через Россию БПЛА подсолнух 200!
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21.07.2025 22:09 Ответить
Кацапе , то що там з Порошенком ? Давай швидше відписуйся , бо за годину модератор забанить
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21.07.2025 22:10 Ответить
Я же тебе написала китайцы по координатам всех смартфонов с приват24 высылают китайские БПЛА Подсолнух 200 (в простонародья шахед)
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21.07.2025 22:12 Ответить
Тупе кацапеня , я ж не про шахед запитую , а про Порошенка ? Що , соромно визнати , що він тобі у рот наср@в ?
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21.07.2025 22:14 Ответить
Порошенко устроил китайского шпиона Петра Крумханзла в ПриватБанк что бы тот слил све данные украинцев (прописку, документы, фотографии, местоположение, место работы, семейное положение все данные) китайцам что бы китайцы могли прислать подсолнух 200 всем кому хотят для захвата Украины!
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21.07.2025 22:17 Ответить
Подсолнух ,подсолнух ..... тебе , кацапе , заклинило Бач що чудотворні екскременти роблять , скоро вас так усіх на болотах переклинить , а потім дохнути почнете , китайцям території без свинорузкіх потрібні
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21.07.2025 22:21 Ответить
Порошенко в 2016-2017 гг вывел с Украинского бюджета 6 миллиардов долларов через приватбанк в Китай для подготовки геноцида украинского народа на эти 6 миллиардов долларов Китай построил по одному ПБЛА подсолнух 200 на каждого украинца!
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21.07.2025 22:27 Ответить
ішак , пнх
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21.07.2025 22:23 Ответить
Свинособака, ти пам'ятай своє місце, пятачок свій не сунь де люди розмовляють
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21.07.2025 22:06 Ответить
Ось така муйня, малята! Тут би сбушникам землю рити, щоб знайти замовників і посередників у недавньому вбивстві товариша по службі Івана Воронича, але... Не на часі - Татаров команду дав прикрити дупи Чернишову і Стефанішиній, а заодно двзнатися про негласні дії стосовно решти камарильї.
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21.07.2025 21:29 Ответить
Вообще-то Боголюбова вывозила лично представитель президента в ряде западных организаций и заместитель министра иностранных дел Эниме Джапарова, назначенная на эти должности лично Зеленским. Может начнем проверка с него?
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21.07.2025 21:29 Ответить
Начнем с того ,что
Эмине Джапарова -жена Боголюбова
И только поэтому она кем-то там была
В окружении Зеленского
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21.07.2025 21:34 Ответить
Начнем с того что его женой она стала уже ПОСЛЕ бегства Боголюбова из Украины. И на момент бегства она была госчиновницей высшего ранга. Ее уволили со всех должностей уже после расследования журналистов, когда вылезла ее роль в бегстве олигарха.
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21.07.2025 21:42 Ответить
Официально брак оформлен в 2023
А жила она с Боголюбовым давно
А вот если бы Боголюбов ей был никто
Она никогда никуда во власть бы не попала
Зеленский берет только своих
А Джапарова в доску своя
Она из ПОСТЕЛИ БОГОЛЮБОВА
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21.07.2025 21:53 Ответить
Честно говоря - мне абсолютно фиолетово потрахивал ее Боголюбов или нет, и каким образом она попала на свою должность. Но на момент его бегства Джапарова была госчиновницей самого высокого ранга и сказки про каких-то там детективов НАБУ выглядят смешно.

" ... За годину до публікації матеріалу з деталями виїзду Боголюбова за кордон співрозмовник "УП" у МЗС розповів, що указ про призначення Джапарової постпредом у столицю Австрію буде анульований ...".
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21.07.2025 22:02 Ответить
Тільки не смійтеся, в нас традиція така, на форум їхати у купе з випадковими попутниками.
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21.07.2025 21:37 Ответить
Пацаны Зеленского из СБУ
Отлично сработали!
Какая разница - где были детективы?
Главное - вымазать их в говне
Народ Украины это обожает!!!!!
Ему так понравилась история про Порошенко
КОТОРЫЙ УБИЛ БРАТА!
Вот ровно такой же сценарий можно теперь
Применить против всех
Отлично сработали пацаны Зеленского !!!!!
Респектище!!!
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21.07.2025 21:39 Ответить
Оп завершує будівництво автократії
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21.07.2025 21:40 Ответить
вжє диктатури 🤢🤡🎪мафії , гіршої , коза ностри
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21.07.2025 22:28 Ответить
Питання для гурманів: хто з цієї пари змінив віросповідання?
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21.07.2025 21:48 Ответить
Держава є слабкою, якщо її нікому захистити. І сильною, коли є сильна армія та правоохоронна система, що захищають від зовнішніх агресій та внутрішніх загроз.
НАБУ-САП має боротись із корупцією у верхніх щаблях влади, яка роз'їдає несучий каркас Держави, а СБУ - своєчасно виявляти і знешкоджувати ворожу агентуру і резидентуру, яку б посаду зрадники б не займали.
Теперішні затримання ймовірних зловмисників в НАБУ та широкий медіа розголос цієї події, зокрема через офіційні повідомлення і заяви в ЗМІ, свідчать про глибинний конфлікт між двома інституціями, що призначені захищати Державу, в не власні корпоративні інтереси. А це значить, що влада в Україні до кінця ОПою не узурпована, і є надія на краще
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21.07.2025 22:31 Ответить
 
 