Детективы бюро находились в служебной командировке по приглашению Инициативы StAR, ни один из участников командировки не знаком с лицом, упомянутым в видео СБУ, - НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что детективы НАБУ действительно находились в служебной командировке - по приглашению Инициативы по возвращению украденных активов (StAR), которая является совместной программой Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.
Об этом говорится в заявлении НАБУ в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Поездка была официальной, заранее согласованной и состоялась с целью участия в серии двусторонних встреч в рамках Глобального форума по возвращению активов, который проходил 25-27 июня в Вене. Ни один из участников командировки не знаком с лицом, упомянутым в видео СБУ. Сотрудники НАБУ не имеют никакого отношения к распространенным в видео утверждениям, в частности относительно так называемой "помощи в побеге" или "купе прикрытия"", - сказано в заявлении.
Национальное бюро как независимый орган по разоблачению топ-коррупции осуществляет свою деятельность исключительно в рамках закона. Ни одно лицо независимо от должности или статуса не имеет влияния на ход расследований.
К сообщению НАБУ добавило официальное подтверждение от организаторов мероприятия - письмо Инициативы StAR.
Напомним, что ранее в Офисе Генерального прокурора сообщили, что подчиненные руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова по поручению от депутата запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко помогли пересечь государственную границу Геннадию Боголюбову.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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Реєстрація: 21.07.2025
Это уже одноразовое каавказское резиноизделие? Или не кавказское?
Эмине Джапарова -жена Боголюбова
И только поэтому она кем-то там была
В окружении Зеленского
А жила она с Боголюбовым давно
А вот если бы Боголюбов ей был никто
Она никогда никуда во власть бы не попала
Зеленский берет только своих
А Джапарова в доску своя
Она из ПОСТЕЛИ БОГОЛЮБОВА
" ... За годину до публікації матеріалу з деталями виїзду Боголюбова за кордон співрозмовник "УП" у МЗС розповів, що указ про призначення Джапарової постпредом у столицю Австрію буде анульований ...".
Отлично сработали!
Какая разница - где были детективы?
Главное - вымазать их в говне
Народ Украины это обожает!!!!!
Ему так понравилась история про Порошенко
КОТОРЫЙ УБИЛ БРАТА!
Вот ровно такой же сценарий можно теперь
Применить против всех
Отлично сработали пацаны Зеленского !!!!!
Респектище!!!
НАБУ-САП має боротись із корупцією у верхніх щаблях влади, яка роз'їдає несучий каркас Держави, а СБУ - своєчасно виявляти і знешкоджувати ворожу агентуру і резидентуру, яку б посаду зрадники б не займали.
Теперішні затримання ймовірних зловмисників в НАБУ та широкий медіа розголос цієї події, зокрема через офіційні повідомлення і заяви в ЗМІ, свідчать про глибинний конфлікт між двома інституціями, що призначені захищати Державу, в не власні корпоративні інтереси. А це значить, що влада в Україні до кінця ОПою не узурпована, і є надія на краще