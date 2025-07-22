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Рада ухвалила законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414. Напередодні в НАБУ та САП попереджали, що його ухвалення фактично знищить незалежність антикорупційних органів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
263 нардепи - за.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Топ коментарі
+51 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар22.07.2025 13:39 Відповісти Посилання
+30 Frio Frio
показати весь коментар22.07.2025 13:44 Відповісти Посилання
+26 частный сектор
показати весь коментар22.07.2025 13:40 Відповісти Посилання
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патріотів на Майдані !
Гнати потрібно зелену дрянь із ВР і Банкової прямо до буцегарні ,
але вже після війни , на превеликий жаль😟