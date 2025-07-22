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Новини Тиск на НАБУ
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Рада ухвалила законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП

Законопроєкт 12414 та знищення незалежності НАБУ Рада ухвалила рішення

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414. Напередодні в НАБУ та САП попереджали, що його ухвалення фактично знищить незалежність антикорупційних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

263 нардепи - за.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Також читайте: "Слуга народу" Радіна закликала не голосувати за законопроєкт щодо НАБУ і САП: Він знищить антикорупційну інфраструктуру, наслідки будуть катастрофічними

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108)


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Топ коментарі
+51
Ну вот и все. Примерно так же будет и с выборами.
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22.07.2025 13:39 Відповісти
+30
263 так званих "депутатів" це не парламент, а інструмент руйнації. Колективний злочин проти держави.
Вітаємо всіх зелепух тепер ви офіційно живете не в країні мрій, а в країні "Зе-феодалізму", де корупція не гріх, а норма.
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22.07.2025 13:44 Відповісти
+26
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22.07.2025 13:40 Відповісти
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Шапіто...
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22.07.2025 14:46 Відповісти
Всем спасибо!Слава жОПе зЕ.
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22.07.2025 15:01 Відповісти
Чекайте скасування безвізу найближчим часом. Вже бачу як курки-нафронтниці взвиють
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22.07.2025 15:06 Відповісти
Зеленський знищує все , що було досягнуто смертями наших
патріотів на Майдані !
Гнати потрібно зелену дрянь із ВР і Банкової прямо до буцегарні ,
але вже після війни , на превеликий жаль😟
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22.07.2025 15:12 Відповісти
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