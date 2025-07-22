Шабунін про законопроєкт №12414: Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін заявив, що президент Володимир Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності, повертаючи країну в часи Януковича.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Шабунін зазначив, що відповідні правки в законопроєкт №12414 сьогодні проголосував правоохоронний комітет ВР.

"Якщо коротко, законопроєкт підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору, дає можливість забирати в них будь-які справи і керувати розслідуваннями. (деталі згодом). Власне все. За таких умов в НАБУ/САП/ВАКС не має жодного сенсу — генпрокурор Зеленського зупинить розслідування усіх друзів президента", - йдеться в повідомленні.

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За словами голови ЦПК, так само немає жодного сенсу в електронному декларуванні, покаранні за незаконне збагачення, спецконфіскації та всіх інших антикорупційних реформах.

"Ось він справжній Зеленський. Ось його справжні цінності і переконання. Через мовчання міжнародників тепер він може нарешті проявити себе справжнього.



Я звертаюся до народних депутатів, які це проголосують. Згадайте, що українці робили з регіоналами. Зараз українці значно зліші, ніж були тоді.



Ви ж не думайте що Зеленський буде вас захищати? Здалися ви йому. Ну і про вступ в ЄС, шановні українці, можемо вже прям зараз забути. Аби безвіз зберегти", - підсумував він.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору.

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