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Новини Тиск на НАБУ
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Шабунін про законопроєкт №12414: Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності

НАБУ хочуть підпорядкувати генпрокурору Що каже Шабунін

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін заявив, що президент Володимир Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності, повертаючи країну в часи Януковича.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Шабунін зазначив, що відповідні правки в законопроєкт №12414 сьогодні проголосував правоохоронний комітет ВР.

"Якщо коротко, законопроєкт підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору, дає можливість забирати в них будь-які справи і керувати розслідуваннями. (деталі згодом). Власне все. За таких умов в НАБУ/САП/ВАКС не має жодного сенсу — генпрокурор Зеленського зупинить розслідування усіх друзів президента", - йдеться в повідомленні.

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За словами голови ЦПК, так само немає жодного сенсу в електронному декларуванні, покаранні за незаконне збагачення, спецконфіскації та всіх інших антикорупційних реформах.

"Ось він справжній Зеленський. Ось його справжні цінності і переконання. Через мовчання міжнародників тепер він може нарешті проявити себе справжнього.

Я звертаюся до народних депутатів, які це проголосують. Згадайте, що українці робили з регіоналами. Зараз українці значно зліші, ніж були тоді.

Ви ж не думайте що Зеленський буде вас захищати? Здалися ви йому. Ну і про вступ в ЄС, шановні українці, можемо вже прям зараз забути. Аби безвіз зберегти", - підсумував він.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору.

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НАБУ хочуть підпорядкувати генпрокурору Що каже Шабунін

Автор: 

НАБУ (5149) Шабунін Віталій (582)


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Топ коментарі
+6
шабунька для цього зробив неаби який вклад,він так хотів щоб зеленський став президентом,що аж має тепер від потужнича велике дякую у вигляді карних справ,час збирати врожай свої справ.
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22.07.2025 11:23 Відповісти
+6
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22.07.2025 11:30 Відповісти
+6
це все наслідки твоєї "боротьби" та твоїх "здобутків" у 2019-ому, шабуня
тобі голова не тіко, шоби гранти жерти як не в себе
так шо насолоджуйся
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22.07.2025 11:34 Відповісти
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корупція це наше все..., саме за те, щоб вона зберіглася й навіть розквітла буйним цвітом й воюють ті, хто залишився на фронті..., саме таку країну вони захищають..., щоб як при яникє було..., долар по 8 й можна красти без обмежень...
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22.07.2025 11:19 Відповісти
Воюють за всіх.в тому числі за ваше право писати такі дурниці.пишу як діючий військовослужбовець.
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22.07.2025 12:08 Відповісти
а шо ви хотіли найкращій ********** шо хоче те робе
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22.07.2025 11:20 Відповісти
Шабунін - містер очевиднісь, ще б сказав що клоун сам пише ці законопроекти, чи можливо він їх хоча б читає 🤣 а бож є їхнім співавтором.
😂😂😂
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22.07.2025 12:56 Відповісти
шабунька для цього зробив неаби який вклад,він так хотів щоб зеленський став президентом,що аж має тепер від потужнича велике дякую у вигляді карних справ,час збирати врожай свої справ.
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22.07.2025 11:23 Відповісти
А й дійсно, дуже дивно читати ТАКІ заяви від того, хто приклав свої рученята щоб все оце так і сталось. І щось я й досі не бачив його вибачень перед народом за те, що він і його колЄгі зробили перед виборами 19-го, бо так виходить, що ВОНО й досі вважає, що робив все правильно.
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22.07.2025 12:07 Відповісти
Ну так яйці дверима затиснули, от і скиглить. А цензор підсилювач скиглення дав.
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22.07.2025 12:25 Відповісти
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22.07.2025 11:30 Відповісти
це все наслідки твоєї "боротьби" та твоїх "здобутків" у 2019-ому, шабуня
тобі голова не тіко, шоби гранти жерти як не в себе
так шо насолоджуйся
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22.07.2025 11:34 Відповісти
хочу почути від шабуні, про хоч який антикорупційний орган, який незалежно сумлінно виконує свої обов'язки?
бо, вся ця профанація, виключно для лєвацьких рожевих пацифістів.
ефективності нуль, утримання скажене!
пустопорожня пустишка, як і сам антикорупціонер шабуня.
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22.07.2025 11:37 Відповісти
.
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22.07.2025 11:39 Відповісти
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22.07.2025 11:41 Відповісти
Ая-яй... А хто ж ета сдєлал?(С)...
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22.07.2025 11:48 Відповісти
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22.07.2025 11:50 Відповісти
А чи були ці "здобутки" взагалі? Як можна знищити те чого нема? Прихід Зєлєнского це реванш Януковича і **********. Якби після "революції" запрацювали антикорупційні структури то такі чорти як зєлєнскій, єрмак, татаров, рєзніков, умєров і легіон "слуг народу" не мали б жодного шансу прийти до влади. Держава б ставала сильнішою і ніяке ***** до нас не сунулось...
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22.07.2025 11:52 Відповісти
Зеледент агент кремля... Только поняв это становится понятен весь смысл его руководства Украиной.
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22.07.2025 11:54 Відповісти
Если бы он был агент кремля, то Европа и США хрен бы чем помогали.
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22.07.2025 12:01 Відповісти
Так вот именно за это им огромное человеческое спасибо! Зная что такое зеленая власть помогать Украине... Это по рациональным меркам нелогично, да? Но они больше переживают за простых украинцев. А вот зеледент относится к украинцам ровно также, как и путлер к рабссиянам.
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22.07.2025 12:17 Відповісти
Західні країни добре розуміють, в яке лайно вляпалась Україна в 2019. Вони бачать цю трагедію, але допомогти можуть лише зброєю. Внутрішні політичні проблеми ми повинні вирішити самі.
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22.07.2025 12:25 Відповісти
Вам нагадати, як *захід* може вирішувати внутрішні проблеми інших країн? Чи самі почитаєте?
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22.07.2025 12:29 Відповісти
Розкажіть. Дуже цікаво прочитати.
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22.07.2025 12:29 Відповісти
А що, у нас ще є корупція? Нє, ну може десь високо в горах, не в нашім районі...
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22.07.2025 11:54 Відповісти
какого достоинства? войны, смертей и разрушений?
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22.07.2025 12:02 Відповісти
Потужно вас телевізором контузило.
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22.07.2025 12:22 Відповісти
Прокинься.
Антимайдан 6 років при владі
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22.07.2025 12:19 Відповісти
Чому не 34?
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22.07.2025 12:30 Відповісти
маладий ригіАнал
-зе покидьок
який краде на крові
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22.07.2025 12:43 Відповісти
 
 