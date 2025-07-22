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Шабунин о законопроекте №12414: Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства

НАБУ хотят подчинить генпрокурору Что говорит Шабунин

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что президент Владимир Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства, возвращая страну во времена Януковича.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Шабунин отметил, что соответствующие правки в законопроект №12414 сегодня проголосовал правоохранительный комитет ВР.

"Если коротко, законопроект подчиняет НАБУ и САП генпрокурору, дает возможность забирать у них любые дела и управлять расследованиями (детали позже). Собственно все. При таких условиях в НАБУ/САП/ВАКС не имеет никакого смысла - генпрокурор Зеленского остановит расследование всех друзей президента", - говорится в сообщении.

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По словам главы ЦПК, так же нет никакого смысла в электронном декларировании, наказании за незаконное обогащение, спецконфискации и всех других антикоррупционных реформах.

"Вот он настоящий Зеленский. Вот его настоящие ценности и убеждения. Из-за молчания международников теперь он может наконец проявить себя настоящего.

Я обращаюсь к народным депутатам, которые это проголосуют. Вспомните, что украинцы делали с регионалами. Сейчас украинцы значительно злее, чем были тогда.

Вы же не думайте что Зеленский будет вас защищать? Сдались вы ему. Ну и о вступлении в ЕС, уважаемые украинцы, можем уже прям сейчас забыть. Хоть бы безвиз сохранить", - подытожил он.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору.

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НАБУ хотят подчинить генпрокурору Что говорит Шабунин

Автор: 

НАБУ (4276) Шабунин Виталий (579)


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Топ комментарии
+5
корупція це наше все..., саме за те, щоб вона зберіглася й навіть розквітла буйним цвітом й воюють ті, хто залишився на фронті..., саме таку країну вони захищають..., щоб як при яникє було..., долар по 8 й можна красти без обмежень...
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22.07.2025 11:19 Ответить
+5
це все наслідки твоєї "боротьби" та твоїх "здобутків" у 2019-ому, шабуня
тобі голова не тіко, шоби гранти жерти як не в себе
так шо насолоджуйся
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22.07.2025 11:34 Ответить
+4
а шо ви хотіли найкращій ********** шо хоче те робе
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22.07.2025 11:20 Ответить
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корупція це наше все..., саме за те, щоб вона зберіглася й навіть розквітла буйним цвітом й воюють ті, хто залишився на фронті..., саме таку країну вони захищають..., щоб як при яникє було..., долар по 8 й можна красти без обмежень...
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22.07.2025 11:19 Ответить
Воюють за всіх.в тому числі за ваше право писати такі дурниці.пишу як діючий військовослужбовець.
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22.07.2025 12:08 Ответить
а шо ви хотіли найкращій ********** шо хоче те робе
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22.07.2025 11:20 Ответить
шабунька для цього зробив неаби який вклад,він так хотів щоб зеленський став президентом,що аж має тепер від потужнича велике дякую у вигляді карних справ,час збирати врожай свої справ.
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22.07.2025 11:23 Ответить
А й дійсно, дуже дивно читати ТАКІ заяви від того, хто приклав свої рученята щоб все оце так і сталось. І щось я й досі не бачив його вибачень перед народом за те, що він і його колЄгі зробили перед виборами 19-го, бо так виходить, що ВОНО й досі вважає, що робив все правильно.
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22.07.2025 12:07 Ответить
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22.07.2025 11:30 Ответить
це все наслідки твоєї "боротьби" та твоїх "здобутків" у 2019-ому, шабуня
тобі голова не тіко, шоби гранти жерти як не в себе
так шо насолоджуйся
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22.07.2025 11:34 Ответить
хочу почути від шабуні, про хоч який антикорупційний орган, який незалежно сумлінно виконує свої обов'язки?
бо, вся ця профанація, виключно для лєвацьких рожевих пацифістів.
ефективності нуль, утримання скажене!
пустопорожня пустишка, як і сам антикорупціонер шабуня.
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22.07.2025 11:37 Ответить
.
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22.07.2025 11:39 Ответить
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22.07.2025 11:41 Ответить
Ая-яй... А хто ж ета сдєлал?(С)...
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22.07.2025 11:48 Ответить
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22.07.2025 11:50 Ответить
А чи були ці "здобутки" взагалі? Як можна знищити те чого нема? Прихід Зєлєнского це реванш Януковича і **********. Якби після "революції" запрацювали антикорупційні структури то такі чорти як зєлєнскій, єрмак, татаров, рєзніков, умєров і легіон "слуг народу" не мали б жодного шансу прийти до влади. Держава б ставала сильнішою і ніяке ***** до нас не сунулось...
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22.07.2025 11:52 Ответить
Зеледент агент кремля... Только поняв это становится понятен весь смысл его руководства Украиной.
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22.07.2025 11:54 Ответить
Если бы он был агент кремля, то Европа и США хрен бы чем помогали.
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22.07.2025 12:01 Ответить
А що, у нас ще є корупція? Нє, ну може десь високо в горах, не в нашім районі...
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22.07.2025 11:54 Ответить
какого достоинства? войны, смертей и разрушений?
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22.07.2025 12:02 Ответить
 
 