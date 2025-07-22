Шабунин о законопроекте №12414: Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства
Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что президент Владимир Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства, возвращая страну во времена Януковича.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Шабунин отметил, что соответствующие правки в законопроект №12414 сегодня проголосовал правоохранительный комитет ВР.
"Если коротко, законопроект подчиняет НАБУ и САП генпрокурору, дает возможность забирать у них любые дела и управлять расследованиями (детали позже). Собственно все. При таких условиях в НАБУ/САП/ВАКС не имеет никакого смысла - генпрокурор Зеленского остановит расследование всех друзей президента", - говорится в сообщении.
По словам главы ЦПК, так же нет никакого смысла в электронном декларировании, наказании за незаконное обогащение, спецконфискации и всех других антикоррупционных реформах.
"Вот он настоящий Зеленский. Вот его настоящие ценности и убеждения. Из-за молчания международников теперь он может наконец проявить себя настоящего.
Я обращаюсь к народным депутатам, которые это проголосуют. Вспомните, что украинцы делали с регионалами. Сейчас украинцы значительно злее, чем были тогда.
Вы же не думайте что Зеленский будет вас защищать? Сдались вы ему. Ну и о вступлении в ЕС, уважаемые украинцы, можем уже прям сейчас забыть. Хоть бы безвиз сохранить", - подытожил он.
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору.
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тобі голова не тіко, шоби гранти жерти як не в себе
так шо насолоджуйся
бо, вся ця профанація, виключно для лєвацьких рожевих пацифістів.
ефективності нуль, утримання скажене!
пустопорожня пустишка, як і сам антикорупціонер шабуня.