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Рада приняла законопроект №12414, ликвидирующий независимость НАБУ и САП
Верховная Рада приняла законопроект №12414. Накануне в НАБУ и САП предупреждали, что его принятие фактически уничтожит независимость антикоррупционных органов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
263 нардепа - "за".
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
Топ комментарии
+59 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий22.07.2025 13:39 Ответить Ссылка
+35 Frio Frio
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+31 частный сектор
показать весь комментарий22.07.2025 13:40 Ответить Ссылка
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У ситуації яка склалась - не голосувати , або утриматися , означає - підтримати цей закон ..
Зробили це майже - разом . Всією Радою .
А що там опозиція в Україні, вже немає чи їм теж вигідно такий "закон"?!
Нехай повернуть гроші за те що декілька років взагалі нічого не робили.
Нехай повернуть гроші за те що декілька років взагалі ніхто не виїздив.
патріотів на Майдані !
Гнати потрібно зелену дрянь із ВР і Банкової прямо до буцегарні ,
але вже після війни , на превеликий жаль😟
Z-резидент якось на зустріччі з журналістами наголосив: "... досить писати про корупцію, бо в Україні її немає"! І дійсно, якщо корупція - сама влада, значить її вже давно зорганізували, розвили та очолили на належному z-резидентському рівні!
А тому, хто тепер хоч слово бовкне про корупцію у владі або навідь де-інде, відразу на фронт, не залежно від статусу, посад, звань!