Рада приняла законопроект №12414, ликвидирующий независимость НАБУ и САП

Верховная Рада приняла законопроект №12414. Накануне в НАБУ и САП предупреждали, что его принятие фактически уничтожит независимость антикоррупционных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

263 нардепа - "за".

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

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