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Рада приняла законопроект №12414, ликвидирующий независимость НАБУ и САП

Законопроект 12414 и уничтожение независимости НАБУ Рада приняла решение

Верховная Рада приняла законопроект №12414. Накануне в НАБУ и САП предупреждали, что его принятие фактически уничтожит независимость антикоррупционных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

263 нардепа - "за".

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Также читайте: "Слуга народа" Радина призвала не голосовать за законопроект по НАБУ и САП: Он уничтожит антикоррупционную инфраструктуру, последствия будут катастрофическими

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327)


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Топ комментарии
+59
Ну вот и все. Примерно так же будет и с выборами.
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22.07.2025 13:39 Ответить
+35
263 так званих "депутатів" це не парламент, а інструмент руйнації. Колективний злочин проти держави.
Вітаємо всіх зелепух тепер ви офіційно живете не в країні мрій, а в країні "Зе-феодалізму", де корупція не гріх, а норма.
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22.07.2025 13:44 Ответить
+31
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22.07.2025 13:40 Ответить
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263 нардепи - за , а проти лише 14 .!! Всього лиш !
У ситуації яка склалась - не голосувати , або утриматися , означає - підтримати цей закон ..
Зробили це майже - разом . Всією Радою .
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22.07.2025 14:34 Ответить
Ну що ж. Маємо свого наполеончика. Думаю краще вже запрошувати Китай,там хоч корупціонерів розстрілюють(непочатий край для роботи). США ми не потрібні,в Європу таких довбодятлів не візьмуть, кацапи нас знищать, тільки Китай і залишається. Не хватає злості і сил на придурків які привели цих недоумків до влади. Тепер нажретесь зеленого болота досхочу.
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22.07.2025 14:34 Ответить
Ось він внутрішній ворог який руйнує країну з середини , слуги і опзж обєднались,але все це вирішуєтся в ОП немає парламенту і уряду як незалежних інституцій є проросійський клоун який не хоче розуміє що війна для нього понад усе збереження влади.
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22.07.2025 14:34 Ответить
В Україні відсутня українська Верховна Рада,разом із прорашистським "зезезрадником" для України була куплена куйлом в тому чиислі і ( проросійська верховна зрада ).яка працює на знищення держави України за "срібняки" куйла.
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22.07.2025 14:35 Ответить
А будуть оприлюднені імена тих хто проголосував За це?
А що там опозиція в Україні, вже немає чи їм теж вигідно такий "закон"?!
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22.07.2025 14:40 Ответить
Мабуть вигідний і багатьом з опозиції . Якщо 19 депутатів , з опозиції , проголосували - ЗА .
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22.07.2025 14:44 Ответить
Можна нарешті ліквідувати той непотріб набу?
Нехай повернуть гроші за те що декілька років взагалі нічого не робили.
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22.07.2025 14:42 Ответить
Можна нарешті ліквідувати той непотріб безвіз?
Нехай повернуть гроші за те що декілька років взагалі ніхто не виїздив.
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22.07.2025 15:14 Ответить
Шапіто...
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22.07.2025 14:46 Ответить
Всем спасибо!Слава жОПе зЕ.
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22.07.2025 15:01 Ответить
Чекайте скасування безвізу найближчим часом. Вже бачу як курки-нафронтниці взвиють
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22.07.2025 15:06 Ответить
Зеленський знищує все , що було досягнуто смертями наших
патріотів на Майдані !
Гнати потрібно зелену дрянь із ВР і Банкової прямо до буцегарні ,
але вже після війни , на превеликий жаль😟
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22.07.2025 15:12 Ответить
Ага ,не на часі блд.Поки ви будете чекати кінця війни,Україна вже буде під повним контролем злодюг( вона вже під контролем злодюг),і хер що ви зробите.Якщо зараз люди не дадуть по голові цієї земразоті то потім не буде.
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22.07.2025 15:40 Ответить
І за це гівно ми повинні воювати? Лопатами? І ще й вмирати? Бо керують 5-6 потужних дебілів на чолі зі зрадником??? Пішли на .... !
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22.07.2025 15:17 Ответить
А чому такий гвалт здійнявся. Приведіть позитивні приклади діяльності НАБУ та САП за 10 років....... Мені здається, що там було тільки працевлаштування СВОЇХ людей..... для подальшого збагачення....
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22.07.2025 15:27 Ответить
Справа не в тому що вони зробили чи ні,справа в тому що вимога партнерів для вступу до ЄС,безвізу було саме незалежність та наявність такого органу, а те що відбувається зараз це явне підпорядкування,контролю структури одною особою,для подальшого, безкарного грабунку України.
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22.07.2025 15:50 Ответить
Україна нчолі з z-владою летить у бездонну прірву!
Z-резидент якось на зустріччі з журналістами наголосив: "... досить писати про корупцію, бо в Україні її немає"! І дійсно, якщо корупція - сама влада, значить її вже давно зорганізували, розвили та очолили на належному z-резидентському рівні!
А тому, хто тепер хоч слово бовкне про корупцію у владі або навідь де-інде, відразу на фронт, не залежно від статусу, посад, звань!
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22.07.2025 15:30 Ответить
У когось ще є сумніви що юля " працює" ,тількі працює на проросійських покидьків,підстилка пукінська?
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22.07.2025 15:53 Ответить
Панове європейці! Дайте цій ЗЕ сарані ще грошей для втілення їх клрупційних та антинародних забаганок...
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22.07.2025 16:04 Ответить
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