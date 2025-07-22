"Слуга народа" Радина призвала не голосовать за законопроект о НАБУ и САП: Он уничтожит антикоррупционную инфраструктуру, последствия будут катастрофическими

Вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ, как и ожидалось, стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП.

Об этом пишет в фейсбуке председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в законопроект 12414, который готовится ко второму чтению, только что добавили правки, которые делают САП декоративной институцией и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора.

Далее она подробно останавливается на некоторых моментах законопроекта. В частности, по словам Радиной, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел;

перепоручать истребованные дела любым прокурорам;

перепоручать расследование дел, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам.

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"В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими. Иронично, что законопроект №12414 был зарегистрирован 16 января 2025 года. Призываю коллег ни в коем случае не поддерживать эту инициативу", - добавила нардеп.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.