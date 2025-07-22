"Слуга народа" Радина призвала не голосовать за законопроект о НАБУ и САП: Он уничтожит антикоррупционную инфраструктуру, последствия будут катастрофическими
Вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ, как и ожидалось, стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП.
Об этом пишет в фейсбуке председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в законопроект 12414, который готовится ко второму чтению, только что добавили правки, которые делают САП декоративной институцией и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора.
Далее она подробно останавливается на некоторых моментах законопроекта. В частности, по словам Радиной, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел;
- перепоручать истребованные дела любым прокурорам;
- перепоручать расследование дел, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам.
"В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими. Иронично, что законопроект №12414 был зарегистрирован 16 января 2025 года. Призываю коллег ни в коем случае не поддерживать эту инициативу", - добавила нардеп.
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
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з моменту створення на набу з бюджету витрачено понад 10 млрд. грн, зокрема на 25-й з бюджету виділено 2,2 млрд. грн.
який вихлоп? скіко повернуто набу до бюджету викраденого та наабрахамленого?
А ще забув ОП де 18 млрд на рік покриває весь набу за всі роки. Давно інститут президенства треба ліквідувати і перейти на політичну систему як в німеччині, у нас найбільша проблема завжди що президенти починають гратись у диктатуру.
по суті - хто їм до цього заважав реалізувати напрацювання?
чого шмарклі жували та вичікували?
коли розслідуєш топ-корупцію, то друзів у тебе немає взагалі, одні вороги, діяти треба відповідно, а не вихляти хвостом
зрештою, усі остаточні рішення саме за ваксом, а які у ваксі рішення - по справі чернишова усе вже зрозуміло
законодавчо закріпити їх за главою оп-чого ж ходити "вокруг и около".