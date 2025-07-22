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Новости Давление на НАБУ
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"Слуга народа" Радина призвала не голосовать за законопроект о НАБУ и САП: Он уничтожит антикоррупционную инфраструктуру, последствия будут катастрофическими

Анастасия Радина

Вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ, как и ожидалось, стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП.

Об этом пишет в фейсбуке председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в законопроект 12414, который готовится ко второму чтению, только что добавили правки, которые делают САП декоративной институцией и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора.

Далее она подробно останавливается на некоторых моментах законопроекта. В частности, по словам Радиной, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

  • быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел;
  • перепоручать истребованные дела любым прокурорам;
  • перепоручать расследование дел, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планирует сегодня ликвидировать независимость НАБУ и САП, - СМИ

"В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими. Иронично, что законопроект №12414 был зарегистрирован 16 января 2025 года. Призываю коллег ни в коем случае не поддерживать эту инициативу", - добавила нардеп.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

Радина скрин

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) законопроект (3247) Радина Анастасия (20)


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Топ комментарии
+4
Служки, беріть приклад!
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22.07.2025 11:45 Ответить
+4
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22.07.2025 11:46 Ответить
+3
Постанова, пародія на бунт на кораблі, чи все таки хтось адекватний серед слуг є?
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22.07.2025 11:47 Ответить
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Служки, беріть приклад!
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22.07.2025 11:45 Ответить
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22.07.2025 11:46 Ответить
Це тільки мені одному одразу здалося, що то притулЯ? Вони всі, як виявилось, такі схожі між собою.
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22.07.2025 11:51 Ответить
Постанова, пародія на бунт на кораблі, чи все таки хтось адекватний серед слуг є?
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22.07.2025 11:47 Ответить
шатанія, броженія
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22.07.2025 11:49 Ответить
Виявилася нормальною депутаткою? Дивно, але приємно.
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22.07.2025 11:47 Ответить
Анастасія Радіна грантожерка?
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22.07.2025 11:48 Ответить
до обрання нардепом - так.
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22.07.2025 12:10 Ответить
питання ефективності
з моменту створення на набу з бюджету витрачено понад 10 млрд. грн, зокрема на 25-й з бюджету виділено 2,2 млрд. грн.
який вихлоп? скіко повернуто набу до бюджету викраденого та наабрахамленого?
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22.07.2025 11:48 Ответить
А скільки було витрачено на ДБР, поліцію, кабмін, а ще на Верховну раду, який взагалі толк з 450 депутатів якщо там ітак більшість голосують як голови фракцій вирішили, який толк з таких роздутих міністерств де можна половину замінити чат-ботами і буде більша ефективність.

А ще забув ОП де 18 млрд на рік покриває весь набу за всі роки. Давно інститут президенства треба ліквідувати і перейти на політичну систему як в німеччині, у нас найбільша проблема завжди що президенти починають гратись у диктатуру.
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22.07.2025 11:53 Ответить
однозначно, правильно ПП сказав - максимальне скорочення видатків з бюджету на усі статті витрат, які прямо не пов'язані із фронтом
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22.07.2025 11:57 Ответить
А коли вони будуть абсолютно під владою, ОПою - ефективність поліпшиться? Для ОПи і ЗЕлупи - так, а для України - стане ще гірше.
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22.07.2025 11:54 Ответить
питання на загал щодо ефективності набу,
по суті - хто їм до цього заважав реалізувати напрацювання?
чого шмарклі жували та вичікували?
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22.07.2025 11:56 Ответить
А ви думаєте, що весь оце жабо-гадюкінг - це стосується "ефективності набу"? Не треба тут щось про це зараз, після справи на Чернишова, щось намагатись продавати - не купує вже ніхто, хто зі здоровим глуздом. Не ті вже часи і не те місце - не марафон.
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22.07.2025 12:00 Ответить
якби поводили себе агресивно-законно та показували зуби, а не заводили танці з бубнами, з тим самим чернишовим, то ніхто б не наважився їх чіпати.
коли розслідуєш топ-корупцію, то друзів у тебе немає взагалі, одні вороги, діяти треба відповідно, а не вихляти хвостом
зрештою, усі остаточні рішення саме за ваксом, а які у ваксі рішення - по справі чернишова усе вже зрозуміло
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22.07.2025 12:03 Ответить
надіюсь що демократичні голос та євросолідарність заблокують трибуну і дадуть відсіч царю зеленському і його слугам
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22.07.2025 11:50 Ответить
"повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора" - ну, так це ж і була основна задача татаркіна і знищеного портняхи, який і був рушійною силою для досягнення ЗЕлупою і його бандою цілей по знищенню державності в Україні юридично обгрунтовано. А зараз це продовження вже запущеного механізму знищення України з середини подонками-малоросами. Що ж тут не зрозуміло?
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22.07.2025 11:50 Ответить
ОПЗЖ потирают рученьки, в которые слуги урода положат денежки
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22.07.2025 11:54 Ответить
так опзж щас в коаліціі з слугами зеленського-вони щас єдине ціле-змінюють демократичний устрій держави на автократичний-як у путіна
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22.07.2025 11:58 Ответить
Так це ж якраз і мета "слуг урода"! Тому заяву цієї пані можна розцінювати, як рекламу голосуванню "За".
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22.07.2025 11:55 Ответить
Ще є простіший спосіб вирішення проблеми щодо силових і антикорупційних структур для зевлади:
законодавчо закріпити їх за главою оп-чого ж ходити "вокруг и около".
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22.07.2025 12:06 Ответить
 
 