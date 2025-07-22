"Слуга народу" Радіна закликала не голосувати за законопроєкт щодо НАБУ і САП: Він знищить антикорупційну інфраструктуру, наслідки будуть катастрофічними
Вчорашні обшуки із застосуванням фізичного насильства і підозри співробітникам НАБУ, як і очікувалося, стали фоном для повноцінної атаки на НАБУ і САП.
Про це пише у фейсбуку голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, у законопроєкт 12414, який готується до другого читання, щойно додали правки, які роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора.
Далі вона детально зупиняється на деяких моментах законопроєкту. Зокрема, за словами Радіної, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:
- бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
- надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;
- передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;
- передоручати розслідування справ, які відносяться до підслідності НАБУ, іншим органам.
"У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена. Наслідки ухвалення цього законопроекту для держави вважаю катастрофічними. Іронічно, що законопроект №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Закликаю колег у жодному разі не підтримувати цю ініціативу", - додала нардепка.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
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з моменту створення на набу з бюджету витрачено понад 10 млрд. грн, зокрема на 25-й з бюджету виділено 2,2 млрд. грн.
який вихлоп? скіко повернуто набу до бюджету викраденого та наабрахамленого?
А ще забув ОП де 18 млрд на рік покриває весь набу за всі роки. Давно інститут президенства треба ліквідувати і перейти на політичну систему як в німеччині, у нас найбільша проблема завжди що президенти починають гратись у диктатуру.
по суті - хто їм до цього заважав реалізувати напрацювання?
чого шмарклі жували та вичікували?
коли розслідуєш топ-корупцію, то друзів у тебе немає взагалі, одні вороги, діяти треба відповідно, а не вихляти хвостом
зрештою, усі остаточні рішення саме за ваксом, а які у ваксі рішення - по справі чернишова усе вже зрозуміло
законодавчо закріпити їх за главою оп-чого ж ходити "вокруг и около".
Я не маю ані найменшого бажання вступатися за НАБУ, бо вважаю що процес створення цієї структури був надмірно політизований. Олексій Шалайський в часи Порошенка якось з цілковитою упевненістю доводив мені, що створення НАБУ - от взагалі не заслуга Порошенка, бо створення її вимагали громадські активісти і саме вони, мовляв, контролювали весь процес.
Результати створення ми побачили практично зразу. Навколо НАБУ спалахнула череда скандалів - пригадайте екстрадорогі шкарпетки для спецпризначенців НАБУ, пригадайте факт використатння НАБУїнами провокаторів для отримання інформації, нагадайте інші факти порушення законів. Зрештою, пригадайте як між першим і другим туром виборів Шабунін (!) організовував Богдану (!!) зустріч з директором НАБУ Ситником (!!!) Про що балакали - ще й зараз невідомо точно.
Зрештою, подія яка особисто для мене поставила крапку в дискусії про НАБУ - історія як охоронці-НАБУїни зламали ногу журналістці Тетяні Чорновол. Що то була не постанова я знаю точно - я бачив пані Тетяну того ж дня на ефірі "Прямого" (я брав там участь). Я бачив не тільки те що було в кадрі, а й те що за кадром.
Повторюю я не маю ані найменшого бажання вступатися за НАБУ. Я казав тоді і можу повторити - створення НАБУ було намаганням створити повноцінну силову структуру, яку контролювали б активісти-грантожери. Шабунін, Шерембей, Залішук, Лещенко і подібні. Оце й створили.
Крім того. Я цілком припускаю, що працівники НАБУ, яких назвали російськими агентами, справді можуть бути такими. Якщо російський агент Кулініч опинився в оточенні голови СБУ і особистого друга дитинства Зеленського старлея Баканова, чому б не бути агентам Москви у НАБУ?
Але. От що мене турбує в нинішніх умовах.
По-перше. У часи Порошенка, звісно, знали про нездорову увагу активістів-грантожерів до антикорупційних структур. І діяли відповідно до обставин. А обставини були такі, що країна жила після Революції Гідності і активісти-антикорупціонери були тоді героями мас і борцями зі злочинним режимом. Логічним було виришити - якщо вони хочуть боротися з корупцією, нехай борються. Але.
Самі структури органів НАБУ, САП і ВАКС робили так, аби вони були максимально прозорі і незалежні. І треба визнати, це дало свої результати.
На відмуну від ДБР, яке практично зразу простелилося під зелену владу, НАБУ тривалий час зберігало таку собі равновіддаленість. Сформулювати можна так - у НАБУ були проблеми з керівництвом, але на рівні середньої ланки керівників структури працювало чимало чесних людей, які справді хотіли чистити країну від корупції. Про це свідчать окремі результати.
Саме НАБУ прищучило куратора Великого Будівництва Юрія Голика. До речі, нагадаю. Тоді про витік інформації з НАБУ заголосив спеціальний агент СБУ що вдає з себе журналіста - Денис Бігус. Гізо Углава був звільнений з посади. Нині НАБУ штормить те таки СБУ. Цікавий збіг, правда?
Далі. Саме НАБУ видало підозру у корупції Олексію Чернишову якого пророкували в прем'єри. Взагалі-то вручення підозри у корупції українськими силовиками керівникові аж такого рівня, Україна ще не знала. І знову прилетіло. І знову від СБУ.
А не все ж чисто і з нинішньою прем'єркою Юлією Свириденко. Її захмарні зарплатні в Київській школі економіки ім. Милованова у багатьох людей викликають як мінімум подив. Розслідувати такі справи - парафія як раз НАБУ.
Вочевидь, чинній владі не до смаку незалежність НАБУ, закладена в організацію цієї структури законами часів президента Порошенка.
І друге що мене непокоїть. А де власне, поділися всі оті самі борці з корупцією, які водили хороводи навколо НАБУ в часи її створення і які безжально звинувачували в корупції оточення Петра Порошенка (не доведено ні фіга за сім років)? Чому всі вони зараз не виступають на захист антикорупційного бюро? Де всі ці Найєм, Заліщук, Гнап? Не знаєте?
Читаю заяву Transparency International Ukraine з приводу атаки на антикорупційні органи і мені смішно. Вони пишуть: "Ми закликаємо Президента Володимира Зеленського публічно гарантувати незалежність антикорупційних органів та вимагаємо від Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора припинити незаконний тиск".
Бу-га-га! Він вже розігнався, щоб так і зробити. А на інші заклики він вже зреагував? Може і очільника БЕБ призначили? А Голову САП він призначив після подібних закликів чи після того, як це стало умовою євроінтеграційного процесу з боку ЄС? Ну, то закличте його ще й почати боротися з корупцією в своєму оточені. Ефект буде той самий. Нульовий!
Згадав слова геніального Салтикова-Щедріна: "******* росіяни бунтувати! Стануть навколішки перед панським будинком і стоять, негідники! І знають, що бунтують, і все одно стоять!". І хоча здається, що писав він про росіян, але від цих та інших закликів до царя віє саме цією цитатою. І всі розуміють, що ці заклики не допоможуть, а протести під час війни неможливі. В ОПі це добре розуміють і користуються становищем. Тому у нас така ситуація.
Заборонити ходити на засідання ВР або знайти причину і вліпити їй цілодобовий домашній арешт.
Причину знайдуть.
Поширювала в соціальних мережах "вороже ІПСО", або дивилася к@ц@пські серіали без українських субтитрів🤭