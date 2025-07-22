"Слуга народу" Радіна закликала не голосувати за законопроєкт щодо НАБУ і САП: Він знищить антикорупційну інфраструктуру, наслідки будуть катастрофічними

Вчорашні обшуки із застосуванням фізичного насильства і підозри співробітникам НАБУ, як і очікувалося, стали фоном для повноцінної атаки на НАБУ і САП.

Про це пише у фейсбуку голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у законопроєкт 12414, який готується до другого читання, щойно додали правки, які роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора.

Далі вона детально зупиняється на деяких моментах законопроєкту. Зокрема, за словами Радіної, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;

передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;

передоручати розслідування справ, які відносяться до підслідності НАБУ, іншим органам.

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"У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена. Наслідки ухвалення цього законопроекту для держави вважаю катастрофічними. Іронічно, що законопроект №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Закликаю колег у жодному разі не підтримувати цю ініціативу", - додала нардепка.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.