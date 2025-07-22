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Новини Тиск на НАБУ
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Рада планує сьогодні ліквідувати незалежність НАБУ та САП, - ЗМІ

Влада хоче ліквідувати незалежність НАБУ та САП

Сьогодні Верховна Рада планує внести правки до законодавства через законопроєкт №12414, якими ліквідують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua.

За даними журналістки Ірини Ведернікової, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія всю ніч обдзвонював соратників і не тільки, щоб зібрати голоси для підтримки цих змін.

Влада хоче ліквідувати незалежність НАБУ та САП

Також читайте: Рада хоче сьогодні підпорядкувати НАБУ генпрокурору, - Железняк

Видання зазначає, що згідно з проєктом відбудуться такі ключові трансформації:

1. Генпрокурор стає керівником прокурорів САП - це фактично підпорядковує САП і впливає на справи НАБУ.

2. Генпрокурор отримає право забирати провадження НАБУ і передавати іншим прокурорам.

3. Скасовується заборона на передачу справ з НАБУ іншим органам.

ЗМІ зазначає, що внесення цих змін матиме ключовий вплив на розслідування Національного антикорупційного бюро, а також опосередковано на роботу Національного агентства із запобігання корупції, яке займається питанням контролю декларацій.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерела повідомляло, що президент Зеленський почав операцію з ліквідації самостійності НАБУ та САП.

Також читайте: Шабунін про законопроєкт №12414: Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Детективи бюро перебували у службовому відрядженні на запрошення Ініціативи StAR,- НАБУ спростувало заяви СБУ про причетність детективів до втечі за кордон Боголюбова

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108)


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Топ коментарі
+22
Зеля конченный диктатор которого выбрал мудрый нарид.
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22.07.2025 11:24 Відповісти
+11
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22.07.2025 11:26 Відповісти
+10
Навіщо створювали ці установи щоб ніхто не міг на них впливати.Тепер ЗЕлені підари скасують незалежність НАБУ та САП.
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22.07.2025 11:29 Відповісти
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в москве у всех недвижимость и жены с детками в Испаниях и Италиях.
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22.07.2025 12:07 Відповісти
Зеля конченный диктатор которого выбрал мудрый нарид.
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22.07.2025 11:24 Відповісти
І він свято вірить що є провідником волі того наріда (опитування, позитивні блогери,...)
Тепер він може звернути увагу лише на офлайнові заходи.
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22.07.2025 11:43 Відповісти
як можна було в слові довбень зробити стільки помилок
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22.07.2025 13:22 Відповісти
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22.07.2025 11:26 Відповісти
Ну що вкраїнчики, будете і надалі свої язики у себе в дупах тримати ,та про не на часі скиглити,та нас чекати з фронту,чи може підірвете свої дупи з диванів і щось з ціми покидьками, яких ви обрали, щось зробите?
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22.07.2025 11:27 Відповісти
Что именно вы предлагаете?
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22.07.2025 11:36 Відповісти
Вибори
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22.07.2025 12:04 Відповісти
А в цивільних є засоби, щоб справитися з озброєними опрічниками? Чи є якісь сумніви в тому, що їм за необхідності віддадуть наказ бити та стріляти?
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22.07.2025 11:43 Відповісти
Військові можуть відповісти, що вони діють згідно уставу і не мають такої свободи як цивільні.
Також, можуть поспитати "за яку країну/політичний устрій вони воюють".

Ті, хто наприкінці 2013 вийшли на вулиці, були цивільними, проти озброєних "опрічніків". Щось змінилося?
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22.07.2025 11:54 Відповісти
Dmitry відповідав на "будете нас чекати з фронту".
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22.07.2025 12:12 Відповісти
Так, багато чого змінилося. Коротенько перерахую основне:
1) Майже всі пасіонарії вже давно потрапили на фронт, більшість загинули чи отримали важкі пораенння, Вони вже не зможуть особистим прикладом мотивувати простих людей та відважно стояти до останнього там і тоді, коли це буде потрібно.
2) Наразі політична опозиція самоусунулася від своєї ролі як противаги до діючого режиму. Нема кому взяти лідерство і очолити простих людей. А здатність звичайних громадян до самоорганізаціх дуже обмежена, чесно кажучи.
3) Зараз у влади є дуже гарне "офіційне" виправдання для того, щоб застосувати до цивільних будь-який рівень насильства: йде війна, всі хто проти влади - зрадники та вороги.
4) Правоохоронна система повністю деградувала і зрослася з владою і криміналом, створений окремий опрічницький орган ТЦК, що наповнений тітушнею і який можна миттєво мобілізувати для боротьби з цивільними, Правоохоронці та тцкуни чудово знають, що вже порушили таку кількість законів, що від справедливого покарання їх оберігає тільки дарована владою злочинна безкарність, тому будуть без вагань виконувати будь-які накази.
5) Ну і наостанок, білшість людей вже настільки деморалізовані, що не вірять в будь-які позитивні зміни. А люди зазвичай не стають до боротьби, коли ні у що не вірять.
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22.07.2025 12:11 Відповісти
Дякую за детальний опис вашого бачення ситуації.
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22.07.2025 12:21 Відповісти
Отже, питання лежить не у площині можливостей цивільного населення, а у складі цього населення (поменшало пасіонаріїв).
Ви констатували усталену диктатуру, як державний устрій.

Вгадаєте питання військових?
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22.07.2025 12:39 Відповісти
Логічним питанням було б навіщо за таку країну воювати. Проте я особисто знаю доволі багато військових і питання в них виникають зовсім різні, в залежності від їх власного досвіду і світосприйняття. Можете поділитися і вашим особистим баченням цього питання.
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22.07.2025 12:48 Відповісти
Згідно зі статутом, довбню.
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22.07.2025 12:54 Відповісти
С яником же справились без проблем.
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22.07.2025 12:08 Відповісти
На жаль, ситуація була інша. Я зверху коротенько описав основні зміни, можеш глянути.
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22.07.2025 12:14 Відповісти
Потужний в агонії
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22.07.2025 11:29 Відповісти
Він не в агонії. Він з повними гімна рейтузами. Сцикливе нікчемне створіння. Як таке вибрав вумний нарід? Я в ****...
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22.07.2025 11:42 Відповісти
Як нарід який міг самоорганізуватися і зробити Майдан вибрав в 2019 році кловуна? Ні на які думки не *********?
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22.07.2025 11:57 Відповісти
Хто зміг??? Пасіонаріїв 10 - 20 % в будь-якому суспільстві. Іншим "жрать срать ржать / какаяразніца / свій комфорт дорожчє "
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22.07.2025 12:03 Відповісти
Оце ті 20% зараз і тримають фронт. А решта - бидлота яка голосувала за кловуна та устала від війни одягла форму ЗСУ та никаться по тилах, краде і воювати ні в якому разі не піде. Закінчяться ті 20% - буде зустрічати бурятів з хлібом-сіллю.
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22.07.2025 12:14 Відповісти
Виходить меншість диктує свої умови більшості, а в демократії, та і в комунізмі, це так не працює.
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22.07.2025 12:15 Відповісти
Ти ба. Трамподрочер поміняв IP зі штатівського на український. І вчить українчеґів демократії.
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22.07.2025 12:55 Відповісти
*********.
Той нарід що вибрав кловуна не робив ніякого майдану.
Тупа сіра маса, яка проти будь яких змін плюс частина совкового бидла, яке ще не здохло, що волало по приміських потягах - Барига, ліпецька хфабрика, з'їв брата. https://www.youtube.com/watch?v=-gh_pGXL6FQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Ось приклад одного з них.
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22.07.2025 12:05 Відповісти
величезні гроші були влиті в вибори 2019, там не було ніяких шансів у інших кандидатів. Там ще й один ***** вакарчук голоси відтягував
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22.07.2025 12:11 Відповісти
Навіщо створювали ці установи щоб ніхто не міг на них впливати.Тепер ЗЕлені підари скасують незалежність НАБУ та САП.
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22.07.2025 11:29 Відповісти
Очікувано. Бо хтось з НАБУ так може і прийти до найвеличнішого і спитати - Ізя, где деньгі?
І получитьця якось невдобно.
А так - роби що хоч кради що хоч, лови кого хоч, вбивай катуй. Красота!
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22.07.2025 11:36 Відповісти
Если в них прокатить, вони не зупиняться.
Уявляєте, якими миршавим ЧМОм треба бути, щоб загнати ефективну антикорінституцію з-за образи на те, що вона хлопнула твого кума.
зелені будують тут Рашу.
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22.07.2025 11:36 Відповісти
А хто їх зупинить? Все у них вийде, вся підготовча робота вже давно створена, більшість судів уже виносять рішення не по закону а по суспільній необхідності, поліція давно не дотримується законів, створені формування які розуміють що вони стільки уже порушили законів і їм світять досить великі сроки, при зміні влади і підходів до деяких процесів, я не буду називати назву але потім побачите що якщо їм дадуть вказівку вони будуть і стріляти і розганяти людей, та не будуть тікати як Яник.

У нас уже сформована раша , єдине що ще можна от на форумі щось написати, але скоро вони це змінять і ніхто нічого уже не зробить. В раші також деякий час ще можна було писати щось на форумах і були незалежні змі.

От скажіть хто може щось протиставити цьому?
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22.07.2025 11:47 Відповісти
Зовнішнє втручання
. Бо провести миттєву ротацію "зрадників на хороших начальників" не вийде.
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22.07.2025 11:59 Відповісти
Не виглядає що ЄС в цьому зацікавлені у зміні гри у нас, а штатам той весь бардак надоїв і вони хочуть вийти і більше не мати головного болю.
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22.07.2025 12:26 Відповісти
Ха ха ха.
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22.07.2025 11:38 Відповісти
Хтоб цю раду ліквідував!?
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22.07.2025 11:39 Відповісти
Надюха Савченко трохи зайнята...Хоча з її талантами знайти міномет та з десяток мін - не проблема.
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22.07.2025 11:43 Відповісти
потім після війни розберемося, бо не на часі.

Бо ***** може використати сварки внутрі країни.

Боневтік. Так кажуть зелені Гниди !!!
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22.07.2025 11:42 Відповісти
Хто буде розбиратися?
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22.07.2025 11:46 Відповісти
Опозиція у камері за ніч до розстрілу... Як завжди в історії
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22.07.2025 11:56 Відповісти
Головний Пертушка він-тупоголовий. Це не його ідея. Його тільки емоція на "неслухняність" НАБУ. Він буде лише громовідводом в своїй останній канаві. Але ж ті чорти, що розробляють та впроваджують оті схеми з руйнації держави, їх треба не забути, як після Майдану.
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22.07.2025 11:43 Відповісти
Порох же сказав "наначасі"
Та й не видно схеми, як знищити уzурпаторів - і щоб при цьому фронт встояв...
Тільки хіба зовнішнє втручання - спецназ арештує бовтіка на самміті чи запросивши у посольство
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22.07.2025 11:54 Відповісти
Країна Мрій все ближче!
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22.07.2025 11:45 Відповісти
Час підібрано ідеально - літо, всі вже на канікулах або мріють, воля спротиву і усвідомлення наслідків зламу і масштаби дійства нульові)
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22.07.2025 11:45 Відповісти
Як швидко...
Ви хоч раз бачили так оперативно підготовку та включення в чергу постанов і законів, якими щось допомагається для фронту і виробництва впк?
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22.07.2025 11:49 Відповісти
Якщо зараз США не зупинять цю вакханалію корупції і самодурства - буде зрозуміло, на що були обміняні копалини України.
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22.07.2025 11:50 Відповісти
При чем тут США?
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22.07.2025 12:12 Відповісти
От саме зараз Конституційний Суд і мовить своє вагоме слово!
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22.07.2025 11:51 Відповісти
Ггг.
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22.07.2025 12:57 Відповісти
Все більше підозрюю, що справа навіть не в образі за переслідування чоловіка подруги Олени Зеленської, ймовірно НАБУ та САП, прослуховуючи Чернишова, могли десь вийти на слід Їх Потужності Володимира Шашличного. Можливо десь в матеріалах проскочив слід до оманських рахунків? Або чогось схожого.
І якщо це так, то він битиметься до кінця, адже це вже буде вирок для нього.
Отак от, прикриваючись кров'ю українців Зеленський не лише набиває кишені, він ще і будує собі трон.
І це шлях не просто до катастрофи тієї демократії, що ще жевріє в Україні. Це шлях до того, що союзники в якийсь момент скажуть - "А на біса нам в ЄС український путлєр, або лукашенко? Нам і Орбана вистачає". І залишать Україну наодинці з ворогом.
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22.07.2025 11:52 Відповісти
Я вас вітапю 73%. Диктатура зелених покидьків підійшла. Парламент слуг і їх братів ОПЗЖ, які заборонені проголосують за ліквідацію незалежності НАБУ і вся влада буде в руках антимайдану татарова, зеленського і єрмака. Ви цього добивалися у 2019 році, чи хотіли побудувати майбутнє своїх дітей і внуків в ЕС?
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22.07.2025 11:53 Відповісти
Тварина продажна бреше про 73%
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22.07.2025 12:00 Відповісти
29.11.2017
Генеральна прокуратура проводить обшук у Національному антикорупційному бюро.

"Протизаконна ухвала Печерського суду фактично дозволяє вилучити будь-які матеріали, документи чи електронні носії в приміщенні Бюро", - прокоментувала документ прес-служба НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за триманому агенту НАБУ оголосять про підозру у провокації та даванні хабара. При цьому він розкритикував роботу НАБУ та висловив думку, що працівники агентства вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.

У НАБУ кажуть, що СБУ та прокурори зірвали антикорупційну спецоперацію проти "злочинного угруповання" у Державній міграційній службі. Мовляв, агент під прикриттям викривав злочинну схему. У НАБУ заявили, що "має місце спланована диверсія" проти працівників бюро та САП.

У 2017 році представники створеного для боротьби з корупцією на найвищому рівні НАБУ багато разів натякали на політичний тиск.
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22.07.2025 13:05 Відповісти
Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра 😁
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22.07.2025 11:54 Відповісти
Но ето нє точно
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22.07.2025 12:00 Відповісти
Так а митинг будет какой-то или все языки в жопу засунули? Долго на фейсбуках строчить будут? Действия какие?
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22.07.2025 11:59 Відповісти
Будь яка стрілянина ( наведення конституційного ладу проти кротівні) в центрі "столиці" може демотивувати фронт і посипати економіку залишки економіки .
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22.07.2025 12:01 Відповісти
Учитывая то, что эта некомпетентная власть творит, то я думаю что убрать зе шобло в тихую, вместе с дерьмаком и татаркой, было бы наоборот одним из возможных шагов к сохранению государства. В любом случае после того как Байден ушел у слуг урода и зели полностью снесло крышу от вседозволенности. Последняя надежда на европку и возможно какое-то давление от штатов. Короче, рашка 2.0 строится как я и говорил еще полтора года назад
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22.07.2025 12:07 Відповісти
слава верховному жрецю головнокомандувачу Зе!
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22.07.2025 12:39 Відповісти
Заважають зебилам красти🤬
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22.07.2025 12:52 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko ГЕРАЩЕНКО ІРИНА

ВР зібралася на 1 пленарне засідання, аби протягти законопроєкт, який ламає хребет антикорупційній інфраструктурі. Це ставить під загрозу отримання допомоги по програмі Ukraine Facilitate.

Не маю пієтету до антикорупційних органів у їх нинішньому вигляді, але це єдині структури, які зберігають бодай якусь незалежність від Банкової. Мета підпорядкування їх Генпрокурору - це повна лояльність до ОП і слуг.
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22.07.2025 13:14 Відповісти
 
 