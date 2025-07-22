Рада планує сьогодні ліквідувати незалежність НАБУ та САП, - ЗМІ
Сьогодні Верховна Рада планує внести правки до законодавства через законопроєкт №12414, якими ліквідують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua.
За даними журналістки Ірини Ведернікової, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія всю ніч обдзвонював соратників і не тільки, щоб зібрати голоси для підтримки цих змін.
Видання зазначає, що згідно з проєктом відбудуться такі ключові трансформації:
1. Генпрокурор стає керівником прокурорів САП - це фактично підпорядковує САП і впливає на справи НАБУ.
2. Генпрокурор отримає право забирати провадження НАБУ і передавати іншим прокурорам.
3. Скасовується заборона на передачу справ з НАБУ іншим органам.
ЗМІ зазначає, що внесення цих змін матиме ключовий вплив на розслідування Національного антикорупційного бюро, а також опосередковано на роботу Національного агентства із запобігання корупції, яке займається питанням контролю декларацій.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерела повідомляло, що президент Зеленський почав операцію з ліквідації самостійності НАБУ та САП.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Тепер він може звернути увагу лише на офлайнові заходи.
Також, можуть поспитати "за яку країну/політичний устрій вони воюють".
Ті, хто наприкінці 2013 вийшли на вулиці, були цивільними, проти озброєних "опрічніків". Щось змінилося?
1) Майже всі пасіонарії вже давно потрапили на фронт, більшість загинули чи отримали важкі пораенння, Вони вже не зможуть особистим прикладом мотивувати простих людей та відважно стояти до останнього там і тоді, коли це буде потрібно.
2) Наразі політична опозиція самоусунулася від своєї ролі як противаги до діючого режиму. Нема кому взяти лідерство і очолити простих людей. А здатність звичайних громадян до самоорганізаціх дуже обмежена, чесно кажучи.
3) Зараз у влади є дуже гарне "офіційне" виправдання для того, щоб застосувати до цивільних будь-який рівень насильства: йде війна, всі хто проти влади - зрадники та вороги.
4) Правоохоронна система повністю деградувала і зрослася з владою і криміналом, створений окремий опрічницький орган ТЦК, що наповнений тітушнею і який можна миттєво мобілізувати для боротьби з цивільними, Правоохоронці та тцкуни чудово знають, що вже порушили таку кількість законів, що від справедливого покарання їх оберігає тільки дарована владою злочинна безкарність, тому будуть без вагань виконувати будь-які накази.
5) Ну і наостанок, білшість людей вже настільки деморалізовані, що не вірять в будь-які позитивні зміни. А люди зазвичай не стають до боротьби, коли ні у що не вірять.
Ви констатували усталену диктатуру, як державний устрій.
Вгадаєте питання військових?
Той нарід що вибрав кловуна не робив ніякого майдану.
Тупа сіра маса, яка проти будь яких змін плюс частина совкового бидла, яке ще не здохло, що волало по приміських потягах - Барига, ліпецька хфабрика, з'їв брата. https://www.youtube.com/watch?v=-gh_pGXL6FQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Ось приклад одного з них.
І получитьця якось невдобно.
А так - роби що хоч кради що хоч, лови кого хоч, вбивай катуй. Красота!
Уявляєте, якими миршавим ЧМОм треба бути, щоб загнати ефективну антикорінституцію з-за образи на те, що вона хлопнула твого кума.
зелені будують тут Рашу.
У нас уже сформована раша , єдине що ще можна от на форумі щось написати, але скоро вони це змінять і ніхто нічого уже не зробить. В раші також деякий час ще можна було писати щось на форумах і були незалежні змі.
От скажіть хто може щось протиставити цьому?
. Бо провести миттєву ротацію "зрадників на хороших начальників" не вийде.
Бо ***** може використати сварки внутрі країни.
Боневтік. Так кажуть зелені Гниди !!!
Та й не видно схеми, як знищити уzурпаторів - і щоб при цьому фронт встояв...
Тільки хіба зовнішнє втручання - спецназ арештує бовтіка на самміті чи запросивши у посольство
Ви хоч раз бачили так оперативно підготовку та включення в чергу постанов і законів, якими щось допомагається для фронту і виробництва впк?
І якщо це так, то він битиметься до кінця, адже це вже буде вирок для нього.
Отак от, прикриваючись кров'ю українців Зеленський не лише набиває кишені, він ще і будує собі трон.
І це шлях не просто до катастрофи тієї демократії, що ще жевріє в Україні. Це шлях до того, що союзники в якийсь момент скажуть - "А на біса нам в ЄС український путлєр, або лукашенко? Нам і Орбана вистачає". І залишать Україну наодинці з ворогом.
Генеральна прокуратура проводить обшук у Національному антикорупційному бюро.
"Протизаконна ухвала Печерського суду фактично дозволяє вилучити будь-які матеріали, документи чи електронні носії в приміщенні Бюро", - прокоментувала документ прес-служба НАБУ.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за триманому агенту НАБУ оголосять про підозру у провокації та даванні хабара. При цьому він розкритикував роботу НАБУ та висловив думку, що працівники агентства вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.
У НАБУ кажуть, що СБУ та прокурори зірвали антикорупційну спецоперацію проти "злочинного угруповання" у Державній міграційній службі. Мовляв, агент під прикриттям викривав злочинну схему. У НАБУ заявили, що "має місце спланована диверсія" проти працівників бюро та САП.
У 2017 році представники створеного для боротьби з корупцією на найвищому рівні НАБУ багато разів натякали на політичний тиск.
економікузалишки економіки . жрецюголовнокомандувачу Зе!
ВР зібралася на 1 пленарне засідання, аби протягти законопроєкт, який ламає хребет антикорупційній інфраструктурі. Це ставить під загрозу отримання допомоги по програмі Ukraine Facilitate.
Не маю пієтету до антикорупційних органів у їх нинішньому вигляді, але це єдині структури, які зберігають бодай якусь незалежність від Банкової. Мета підпорядкування їх Генпрокурору - це повна лояльність до ОП і слуг.