Рада планує сьогодні ліквідувати незалежність НАБУ та САП, - ЗМІ

Сьогодні Верховна Рада планує внести правки до законодавства через законопроєкт №12414, якими ліквідують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua.

За даними журналістки Ірини Ведернікової, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія всю ніч обдзвонював соратників і не тільки, щоб зібрати голоси для підтримки цих змін.

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Видання зазначає, що згідно з проєктом відбудуться такі ключові трансформації:

1. Генпрокурор стає керівником прокурорів САП - це фактично підпорядковує САП і впливає на справи НАБУ.

2. Генпрокурор отримає право забирати провадження НАБУ і передавати іншим прокурорам.

3. Скасовується заборона на передачу справ з НАБУ іншим органам.

ЗМІ зазначає, що внесення цих змін матиме ключовий вплив на розслідування Національного антикорупційного бюро, а також опосередковано на роботу Національного агентства із запобігання корупції, яке займається питанням контролю декларацій.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерела повідомляло, що президент Зеленський почав операцію з ліквідації самостійності НАБУ та САП.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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