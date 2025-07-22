Рада планирует сегодня ликвидировать независимость НАБУ и САП, - СМИ

Сегодня Верховная Рада планирует внести правки в законодательство через законопроект №12414, которыми ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua.

По данным журналистки Ирины Ведерниковой, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия всю ночь обзванивал соратников и не только, чтобы собрать голоса для поддержки этих изменений.

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Издание отмечает, что согласно проекту произойдут следующие ключевые трансформации:

1. Генпрокурор становится руководителем прокуроров САП - это фактически подчиняет САП и влияет на дела НАБУ.

2. Генпрокурор получит право забирать производства НАБУ и передавать другим прокурорам.

3. Отменяется запрет на передачу дел из НАБУ другим органам.

СМИ отмечает, что внесение этих изменений будет иметь ключевое влияние на расследование Национального антикоррупционного бюро, а также опосредованно на работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое занимается вопросом контроля деклараций.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источники сообщало, что президент Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ и САП.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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