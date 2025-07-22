Рада планирует сегодня ликвидировать независимость НАБУ и САП, - СМИ
Сегодня Верховная Рада планирует внести правки в законодательство через законопроект №12414, которыми ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua.
По данным журналистки Ирины Ведерниковой, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия всю ночь обзванивал соратников и не только, чтобы собрать голоса для поддержки этих изменений.
Издание отмечает, что согласно проекту произойдут следующие ключевые трансформации:
1. Генпрокурор становится руководителем прокуроров САП - это фактически подчиняет САП и влияет на дела НАБУ.
2. Генпрокурор получит право забирать производства НАБУ и передавать другим прокурорам.
3. Отменяется запрет на передачу дел из НАБУ другим органам.
СМИ отмечает, что внесение этих изменений будет иметь ключевое влияние на расследование Национального антикоррупционного бюро, а также опосредованно на работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое занимается вопросом контроля деклараций.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источники сообщало, что президент Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ и САП.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер він може звернути увагу лише на офлайнові заходи.
Також, можуть поспитати "за яку країну/політичний устрій вони воюють".
Ті, хто наприкінці 2013 вийшли на вулиці, були цивільними, проти озброєних "опрічніків". Щось змінилося?
1) Майже всі пасіонарії вже давно потрапили на фронт, більшість загинули чи отримали важкі пораенння, Вони вже не зможуть особистим прикладом мотивувати простих людей та відважно стояти до останнього там і тоді, коли це буде потрібно.
2) Наразі політична опозиція самоусунулася від своєї ролі як противаги до діючого режиму. Нема кому взяти лідерство і очолити простих людей. А здатність звичайних громадян до самоорганізаціх дуже обмежена, чесно кажучи.
3) Зараз у влади є дуже гарне "офіційне" виправдання для того, щоб застосувати до цивільних будь-який рівень насильства: йде війна, всі хто проти влади - зрадники та вороги.
4) Правоохоронна система повністю деградувала і зрослася з владою і криміналом, створений окремий опрічницький орган ТЦК, що наповнений тітушнею і який можна миттєво мобілізувати для боротьби з цивільними, Правоохоронці та тцкуни чудово знають, що вже порушили таку кількість законів, що від справедливого покарання їх оберігає тільки дарована владою злочинна безкарність, тому будуть без вагань виконувати будь-які накази.
5) Ну і наостанок, білшість людей вже настільки деморалізовані, що не вірять в будь-які позитивні зміни. А люди зазвичай не стають до боротьби, коли ні у що не вірять.
Той нарід що вибрав кловуна не робив ніякого майдану.
Тупа сіра маса, яка проти будь яких змін плюс частина совкового бидла, яке ще не здохло, що волало по приміських потягах - Барига, ліпецька хфабрика, з'їв брата. https://www.youtube.com/watch?v=-gh_pGXL6FQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Ось приклад одного з них.
І получитьця якось невдобно.
А так - роби що хоч кради що хоч, лови кого хоч, вбивай катуй. Красота!
Уявляєте, якими миршавим ЧМОм треба бути, щоб загнати ефективну антикорінституцію з-за образи на те, що вона хлопнула твого кума.
зелені будують тут Рашу.
У нас уже сформована раша , єдине що ще можна от на форумі щось написати, але скоро вони це змінять і ніхто нічого уже не зробить. В раші також деякий час ще можна було писати щось на форумах і були незалежні змі.
От скажіть хто може щось протиставити цьому?
. Бо провести миттєву ротацію "зрадників на хороших начальників" не вийде.
Бо ***** може використати сварки внутрі країни.
Боневтік. Так кажуть зелені Гниди !!!
Та й не видно схеми, як знищити уzурпаторів - і щоб при цьому фронт встояв...
Тільки хіба зовнішнє втручання - спецназ арештує бовтіка на самміті чи запросивши у посольство
Ви хоч раз бачили так оперативно підготовку та включення в чергу постанов і законів, якими щось допомагається для фронту і виробництва впк?
І якщо це так, то він битиметься до кінця, адже це вже буде вирок для нього.
Отак от, прикриваючись кров'ю українців Зеленський не лише набиває кишені, він ще і будує собі трон.
І це шлях не просто до катастрофи тієї демократії, що ще жевріє в Україні. Це шлях до того, що союзники в якийсь момент скажуть - "А на біса нам в ЄС український путлєр, або лукашенко? Нам і Орбана вистачає". І залишать Україну наодинці з ворогом.
економікузалишки економіки .