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Новости Давление на НАБУ
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Рада планирует сегодня ликвидировать независимость НАБУ и САП, - СМИ

Власть хочет ликвидировать независимость НАБУ и САП

Сегодня Верховная Рада планирует внести правки в законодательство через законопроект №12414, которыми ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua.

По данным журналистки Ирины Ведерниковой, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия всю ночь обзванивал соратников и не только, чтобы собрать голоса для поддержки этих изменений.

Власть хочет ликвидировать независимость НАБУ и САП

Также читайте: Рада хочет сегодня подчинить НАБУ генпрокурору, - Железняк

Издание отмечает, что согласно проекту произойдут следующие ключевые трансформации:

1. Генпрокурор становится руководителем прокуроров САП - это фактически подчиняет САП и влияет на дела НАБУ.

2. Генпрокурор получит право забирать производства НАБУ и передавать другим прокурорам.

3. Отменяется запрет на передачу дел из НАБУ другим органам.

СМИ отмечает, что внесение этих изменений будет иметь ключевое влияние на расследование Национального антикоррупционного бюро, а также опосредованно на работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое занимается вопросом контроля деклараций.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источники сообщало, что президент Зеленский начал операцию по ликвидации самостоятельности НАБУ и САП.

Также читайте: Шабунин о законопроекте №12414: Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Также читайте: Детективы бюро находились в служебной командировке по приглашению Инициативы StAR,- НАБУ опровергло заявления СБУ о причастности детективов к бегству за границу Боголюбова

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327)


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Топ комментарии
+18
Зеля конченный диктатор которого выбрал мудрый нарид.
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22.07.2025 11:24 Ответить
+9
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22.07.2025 11:26 Ответить
+8
Ну що вкраїнчики, будете і надалі свої язики у себе в дупах тримати ,та про не на часі скиглити,та нас чекати з фронту,чи може підірвете свої дупи з диванів і щось з ціми покидьками, яких ви обрали, щось зробите?
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22.07.2025 11:27 Ответить
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22.07.2025 12:07 Ответить
Зеля конченный диктатор которого выбрал мудрый нарид.
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22.07.2025 11:24 Ответить
І він свято вірить що є провідником волі того наріда (опитування, позитивні блогери,...)
Тепер він може звернути увагу лише на офлайнові заходи.
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22.07.2025 11:43 Ответить
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22.07.2025 11:26 Ответить
Ну що вкраїнчики, будете і надалі свої язики у себе в дупах тримати ,та про не на часі скиглити,та нас чекати з фронту,чи може підірвете свої дупи з диванів і щось з ціми покидьками, яких ви обрали, щось зробите?
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22.07.2025 11:27 Ответить
Что именно вы предлагаете?
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22.07.2025 11:36 Ответить
Вибори
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22.07.2025 12:04 Ответить
А в цивільних є засоби, щоб справитися з озброєними опрічниками? Чи є якісь сумніви в тому, що їм за необхідності віддадуть наказ бити та стріляти?
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22.07.2025 11:43 Ответить
Військові можуть відповісти, що вони діють згідно уставу і не мають такої свободи як цивільні.
Також, можуть поспитати "за яку країну/політичний устрій вони воюють".

Ті, хто наприкінці 2013 вийшли на вулиці, були цивільними, проти озброєних "опрічніків". Щось змінилося?
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22.07.2025 11:54 Ответить
Військові ? Але Бубона як і янука, захищатимуть саме НЕ військові! А опрично-поліційні найманці і тітушки
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22.07.2025 12:05 Ответить
Dmitry відповідав на "будете нас чекати з фронту".
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22.07.2025 12:12 Ответить
Так, багато чого змінилося. Коротенько перерахую основне:
1) Майже всі пасіонарії вже давно потрапили на фронт, більшість загинули чи отримали важкі пораенння, Вони вже не зможуть особистим прикладом мотивувати простих людей та відважно стояти до останнього там і тоді, коли це буде потрібно.
2) Наразі політична опозиція самоусунулася від своєї ролі як противаги до діючого режиму. Нема кому взяти лідерство і очолити простих людей. А здатність звичайних громадян до самоорганізаціх дуже обмежена, чесно кажучи.
3) Зараз у влади є дуже гарне "офіційне" виправдання для того, щоб застосувати до цивільних будь-який рівень насильства: йде війна, всі хто проти влади - зрадники та вороги.
4) Правоохоронна система повністю деградувала і зрослася з владою і криміналом, створений окремий опрічницький орган ТЦК, що наповнений тітушнею і який можна миттєво мобілізувати для боротьби з цивільними, Правоохоронці та тцкуни чудово знають, що вже порушили таку кількість законів, що від справедливого покарання їх оберігає тільки дарована владою злочинна безкарність, тому будуть без вагань виконувати будь-які накази.
5) Ну і наостанок, білшість людей вже настільки деморалізовані, що не вірять в будь-які позитивні зміни. А люди зазвичай не стають до боротьби, коли ні у що не вірять.
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22.07.2025 12:11 Ответить
С яником же справились без проблем.
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22.07.2025 12:08 Ответить
На жаль, ситуація була інша. Я зверху коротенько описав основні зміни, можеш глянути.
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22.07.2025 12:14 Ответить
Потужний в агонії
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22.07.2025 11:29 Ответить
Він не в агонії. Він з повними гімна рейтузами. Сцикливе нікчемне створіння. Як таке вибрав вумний нарід? Я в ****...
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22.07.2025 11:42 Ответить
Як нарід який міг самоорганізуватися і зробити Майдан вибрав в 2019 році кловуна? Ні на які думки не *********?
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22.07.2025 11:57 Ответить
Хто зміг??? Пасіонаріїв 10 - 20 % в будь-якому суспільстві. Іншим "жрать срать ржать / какаяразніца / свій комфорт дорожчє "
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22.07.2025 12:03 Ответить
Оце ті 20% зараз і тримають фронт. А решта - бидлота яка голосувала за кловуна та устала від війни одягла форму ЗСУ та никаться по тилах, краде і воювати ні в якому разі не піде. Закінчяться ті 20% - буде зустрічати бурятів з хлібом-сіллю.
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22.07.2025 12:14 Ответить
Виходить меншість диктує свої умови більшості, а в демократії, та і в комунізмі, це так не працює.
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22.07.2025 12:15 Ответить
*********.
Той нарід що вибрав кловуна не робив ніякого майдану.
Тупа сіра маса, яка проти будь яких змін плюс частина совкового бидла, яке ще не здохло, що волало по приміських потягах - Барига, ліпецька хфабрика, з'їв брата. https://www.youtube.com/watch?v=-gh_pGXL6FQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Ось приклад одного з них.
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22.07.2025 12:05 Ответить
величезні гроші були влиті в вибори 2019, там не було ніяких шансів у інших кандидатів. Там ще й один ***** вакарчук голоси відтягував
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22.07.2025 12:11 Ответить
Навіщо створювали ці установи щоб ніхто не міг на них впливати.Тепер ЗЕлені підари скасують незалежність НАБУ та САП.
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22.07.2025 11:29 Ответить
Очікувано. Бо хтось з НАБУ так може і прийти до найвеличнішого і спитати - Ізя, где деньгі?
І получитьця якось невдобно.
А так - роби що хоч кради що хоч, лови кого хоч, вбивай катуй. Красота!
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22.07.2025 11:36 Ответить
Если в них прокатить, вони не зупиняться.
Уявляєте, якими миршавим ЧМОм треба бути, щоб загнати ефективну антикорінституцію з-за образи на те, що вона хлопнула твого кума.
зелені будують тут Рашу.
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22.07.2025 11:36 Ответить
А хто їх зупинить? Все у них вийде, вся підготовча робота вже давно створена, більшість судів уже виносять рішення не по закону а по суспільній необхідності, поліція давно не дотримується законів, створені формування які розуміють що вони стільки уже порушили законів і їм світять досить великі сроки, при зміні влади і підходів до деяких процесів, я не буду називати назву але потім побачите що якщо їм дадуть вказівку вони будуть і стріляти і розганяти людей, та не будуть тікати як Яник.

У нас уже сформована раша , єдине що ще можна от на форумі щось написати, але скоро вони це змінять і ніхто нічого уже не зробить. В раші також деякий час ще можна було писати щось на форумах і були незалежні змі.

От скажіть хто може щось протиставити цьому?
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22.07.2025 11:47 Ответить
Зовнішнє втручання
. Бо провести миттєву ротацію "зрадників на хороших начальників" не вийде.
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22.07.2025 11:59 Ответить
Ха ха ха.
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22.07.2025 11:38 Ответить
Хтоб цю раду ліквідував!?
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22.07.2025 11:39 Ответить
Надюха Савченко трохи зайнята...Хоча з її талантами знайти міномет та з десяток мін - не проблема.
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22.07.2025 11:43 Ответить
потім після війни розберемося, бо не на часі.

Бо ***** може використати сварки внутрі країни.

Боневтік. Так кажуть зелені Гниди !!!
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22.07.2025 11:42 Ответить
Хто буде розбиратися?
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22.07.2025 11:46 Ответить
Опозиція у камері за ніч до розстрілу... Як завжди в історії
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22.07.2025 11:56 Ответить
Головний Пертушка він-тупоголовий. Це не його ідея. Його тільки емоція на "неслухняність" НАБУ. Він буде лише громовідводом в своїй останній канаві. Але ж ті чорти, що розробляють та впроваджують оті схеми з руйнації держави, їх треба не забути, як після Майдану.
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22.07.2025 11:43 Ответить
Порох же сказав "наначасі"
Та й не видно схеми, як знищити уzурпаторів - і щоб при цьому фронт встояв...
Тільки хіба зовнішнє втручання - спецназ арештує бовтіка на самміті чи запросивши у посольство
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22.07.2025 11:54 Ответить
Країна Мрій все ближче!
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22.07.2025 11:45 Ответить
Час підібрано ідеально - літо, всі вже на канікулах або мріють, воля спротиву і усвідомлення наслідків зламу і масштаби дійства нульові)
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22.07.2025 11:45 Ответить
Як швидко...
Ви хоч раз бачили так оперативно підготовку та включення в чергу постанов і законів, якими щось допомагається для фронту і виробництва впк?
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22.07.2025 11:49 Ответить
Якщо зараз США не зупинять цю вакханалію корупції і самодурства - буде зрозуміло, на що були обміняні копалини України.
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22.07.2025 11:50 Ответить
При чем тут США?
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22.07.2025 12:12 Ответить
От саме зараз Конституційний Суд і мовить своє вагоме слово!
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22.07.2025 11:51 Ответить
Все більше підозрюю, що справа навіть не в образі за переслідування чоловіка подруги Олени Зеленської, ймовірно НАБУ та САП, прослуховуючи Чернишова, могли десь вийти на слід Їх Потужності Володимира Шашличного. Можливо десь в матеріалах проскочив слід до оманських рахунків? Або чогось схожого.
І якщо це так, то він битиметься до кінця, адже це вже буде вирок для нього.
Отак от, прикриваючись кров'ю українців Зеленський не лише набиває кишені, він ще і будує собі трон.
І це шлях не просто до катастрофи тієї демократії, що ще жевріє в Україні. Це шлях до того, що союзники в якийсь момент скажуть - "А на біса нам в ЄС український путлєр, або лукашенко? Нам і Орбана вистачає". І залишать Україну наодинці з ворогом.
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22.07.2025 11:52 Ответить
Я вас вітапю 73%. Диктатура зелених покидьків підійшла. Парламент слуг і їх братів ОПЗЖ, які заборонені проголосують за ліквідацію незалежності НАБУ і вся влада буде в руках антимайдану татарова, зеленського і єрмака. Ви цього добивалися у 2019 році, чи хотіли побудувати майбутнє своїх дітей і внуків в ЕС?
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22.07.2025 11:53 Ответить
Тварина продажна бреше про 73%
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22.07.2025 12:00 Ответить
Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра 😁
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22.07.2025 11:54 Ответить
Но ето нє точно
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22.07.2025 12:00 Ответить
Так а митинг будет какой-то или все языки в жопу засунули? Долго на фейсбуках строчить будут? Действия какие?
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22.07.2025 11:59 Ответить
Будь яка стрілянина ( наведення конституційного ладу проти кротівні) в центрі "столиці" може демотивувати фронт і посипати економіку залишки економіки .
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22.07.2025 12:01 Ответить
Учитывая то, что эта некомпетентная власть творит, то я думаю что убрать зе шобло в тихую, вместе с дерьмаком и татаркой, было бы наоборот одним из возможных шагов к сохранению государства. В любом случае после того как Байден ушел у слуг урода и зели полностью снесло крышу от вседозволенности. Последняя надежда на европку и возможно какое-то давление от штатов. Короче, рашка 2.0 строится как я и говорил еще полтора года назад
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22.07.2025 12:07 Ответить
 
 