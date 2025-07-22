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Новости Давление на НАБУ
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НАБУ и САП о законопроекте №12414: В случае принятия антикоррупционная инфраструктура будет разрушена

НАБУ отреагировало на законопроект 12414

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Об этом говорится в заявлении Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, законопроект предусматривает, что:
- Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
- имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;
- может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
- сам решает споры о подследственности;
- самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
- руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров - это решает только Генпрокурор", - говорится в сообщении.

Также читайте: Послы G7 заявили о "серьезном беспокойстве" из-за атаки на НАБУ и хотят встречи с правительством

В НАБУ объяснили, что, фактически, в случае принятия этого законопроекта, руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры.

"Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - подытожили там.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

Также читайте: Рада планирует сегодня ликвидировать независимость НАБУ и САП, - СМИ

НАБУ отреагировало на законопроект 12414

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) законопроект (3247)


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Топ комментарии
+21
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22.07.2025 11:57 Ответить
+13
цікаво, це перший крок до нашої капітуляції, чи останній...
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22.07.2025 12:09 Ответить
+12
Такі законопроекти можуть готувати лише вороги української демократичної держави, якою вона ще була 6 років тому. Тобто ZEшобло вирішило, що вони будуть постійно по бєспрєдєлу, а народ має постійно бути по закону. Колись так само помилялися Чаушеску та Каддафі з яником. Але янику пощастило більше.
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22.07.2025 12:01 Ответить
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22.07.2025 11:57 Ответить
Останній пункт дуже тонкий сарказм...
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22.07.2025 12:05 Ответить
Предлагаю последний пункт слово дурнив заменить на ЛКНов!
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22.07.2025 12:28 Ответить
Що по п'яні не скажеш
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22.07.2025 12:24 Ответить
В усьому винні колумбійці, бо, падлюки, розбавляють ТЕ, що йде на український ринок в шоу-бізнес .
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22.07.2025 13:29 Ответить
Они и так не сильно напрягались,казнокрады разворовывали страну как хотели.
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22.07.2025 11:58 Ответить
стидаюсь спитати!
в україні існує антикорупційна інфраструктура?
чи це надбудова, над всіма корупційними схемами, за гроші посполитих?
скільки злочинів розкрито? скільки майна конфісковано? хто на нарах, з крадіїв чиновників?
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22.07.2025 11:59 Ответить
Тупо кормушка для своїх. Ще про цих якась більш нейтральна думка була, поки не полізли оті ДТП.
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22.07.2025 12:03 Ответить
Кормушка не для своих, а для кацапских оккупантов с северного Кавказа!
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22.07.2025 12:29 Ответить
О, свіженьких ботів підігнали.
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22.07.2025 12:40 Ответить
Да одни северокавказские чурбаны «работают» (т.е. дань с украинского народа собирают)
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22.07.2025 12:44 Ответить
Зепілоїди атакують
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22.07.2025 12:49 Ответить
Мурад хватит писать что ты Сергей не стесняйся своего имени тебя же им мама развала!
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22.07.2025 12:50 Ответить
Не підгорай, бережи дупу, бо нічим буде радіть за лідора
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22.07.2025 12:54 Ответить
Мурадик успокойся мы вычистим святую украинскую землю от тебя и от твоих северокавказских братьев оккупантов!
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22.07.2025 13:00 Ответить
Кто это МЫ? Я и Сегал? Свята українська не кацапською.
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22.07.2025 13:15 Ответить
Вообще-то он Сигал и никуда он не сегал! Чурбан учи мову!
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22.07.2025 13:16 Ответить
подоляцькє, ти маешь на увазіДТП, зеленогнійного Трухіна , який в " по тихому в ліс пішов" , чи останній приклад Ген прокурори прокурорішка?
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22.07.2025 12:41 Ответить
Зесрань на зміні
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22.07.2025 12:52 Ответить
Ознакомится с выроками можете при желании и 20+iq.
Проблема в том, что суды итд все под татаркой и ко. Но потихоньку дело движется, через боль, слезы и палки в колеса.
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22.07.2025 12:12 Ответить
ой, як вдобно!
у всьому винні суди.
то, чому та ж сап чи набу не смикає продажних суддів?
бо, тому що одні і тіж рила у всіх мєнтовских структурах.
всі, до одного птєнци ківалова.
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22.07.2025 12:23 Ответить


рішали усьо порішали
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22.07.2025 12:30 Ответить
Підлеглі ефективного менеджера татарова
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22.07.2025 12:51 Ответить
Вони не змогли перемогти корупцію. Тому її просто очолили.
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22.07.2025 12:17 Ответить
смієтеся?
резніков та яйця по 17 - увесь світ вже регоче не перший рік
і де резніков? а де набу?
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22.07.2025 12:21 Ответить
Тебе в ґуґлі забанили? Встидаюсь спитати.
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22.07.2025 12:39 Ответить
Захід ще 10 років тому почав наполегливо допомагати Україні і вимагати створити незалежну антикорупційну систему (НАБУ, САП, ВАКС). Сьогодні на Заході через війну змістилися пріоритети. Сьогодні всім нам в першу чергу потрібна перемога над ****** і його касапами.
Чинну владу України на Заході нині подають як представників народу що б'ється, і ототожнюють їх разом; інакше це не заходить західному обивателю. Бо він любить образами, і не хоче влазити в тонкощі української політичної кухні.
Влада України критично залежить від Заходу і тому у головних питаннях має рухатися у геополітичному коридорі, узгодженому із союзниками. І це єдино логічно. І поки це відбувається, то там багато на що заплющують очі (більше, ніж до війни).
Але це не означає, що на антикорупційні органи дозволено наїжджати. Це не означає, що цих наїздів не помічають на Заході. І до війни після таких необґрунтованих наїздів посли G-7 вимагали б рандеву з української владою та пояснень; і вчора стався аналогічний демарш. Але сьогодні таке трапляється набагато рідше, бо на таких зустрічах сьогодні тема одна - війна, зброя, санкції.
Інша причина того, що послабла увага Заходу до наїздів української влади на антикорупційні органи полягає в тому, що в США змінилася влада. З-за Трампа в Америці вже не такі непримиренні до фактів корупції, як за Байдена, наприклад, бо Трамп сам - торгаш, та навіть типовий барига (порівняйте його діяльність в бізнесі з Порошенком - і ви зрозумієте, наскільки Саакашвілі набрехав українському народу).
Тому нині доводиться констатувати в Україні значний регрес у боротьбі з корупцією - порівняно з періодом "до Зеленського".
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22.07.2025 12:00 Ответить
це вже не та система
багато хто та чого з 19-го у цій системі змінилося
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22.07.2025 12:09 Ответить
до речі
за часів Президенства ПП сап була у складі генпрокуратури та її структурним підрозділом
керівником сап керував генпрокурор, який скасосував незаконні рішення прокурорів сап та детективів набу, забирав провадження з набу та передавав до нацполу, дбр, сбу
за відсутності керівника сап його функції виконував генпрокурор як керівник для сап
отака муйня була й при рябошапці та венедиктовій, а незалезність сап надали лише за костіна
тобто, зелень зараз усе повертає у часи ПП
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22.07.2025 12:37 Ответить
НАБУ Луценку не підпорядкоувалось. І нині де-юре НАБУ не підпорядковується Кравченку. І навіть Клименку не підпорядковується.
Інше питання, що: в порядку дисципліни і служби в прокуратурі САП належить до системи ГПУ. Але ГПУ не має прав контролювати САП в порядку їхнього контролю над НАБУ щодо їхніх розслідувань.
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22.07.2025 12:45 Ответить
Під час президентства Петра Порошенка САП дійсно була у складі Генеральної прокуратури України, але при цьому мала статус окремого структурного підрозділу. Керівник САП на той час призначався Генеральним прокурором, але керував прокуратурою самостійно, відповідно до законодавства. Тобто, хоча САП і була частиною Генпрокуратури, вона мала свою структуру та керівника, який відповідав за її роботу...це згідно Закону, а виконання Законів - то вже інше питання
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22.07.2025 13:13 Ответить
Маючи корупцію не буде ніякої перемоги.
Маючи зелених лідорів у владі не буде ніякої бородьби з корупцією.
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22.07.2025 12:38 Ответить
Питання два.
1. Якого х-я додік, збивший людину на переході, не отримав покарання - це така "боротьба з корупцією" по вашому? Чим ви від того самого татарова відрізняєтесь - ті своїх відмазують ви своїх.
2. Що там Роттердам плюс, як успіхи? Як там ігарь валєрієвіч, нормально розрахувався?
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22.07.2025 12:01 Ответить
не наїжджайте
дайте їм ще 10 років та 20 млрд з бюджету
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22.07.2025 12:07 Ответить
Ти про підслідність шось чув? До чого тут НАБУ до ДТП? Зара, поки Зєля добива НАБУ, мавпи верещатимуть в стилі скотиняки Ляшка. Скіко ж довбограїв у цій нещасній країні... Дебіл...
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22.07.2025 12:43 Ответить
Не заважайте людям плекати надію, що вони не лошари, яких кацапослуги розвели на "ротердам +" та "свинарчуків" ще 6 років тому.
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22.07.2025 13:25 Ответить
Гасло влади Зелі)) Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра😁
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22.07.2025 12:01 Ответить
Мої племінники вже не патріоти. І не можу їх засуджувати, в їх прагненні змитися - бо державність просрана, воювати без запезпечення і під ракетами на плац вони не захочуть ..
І хоч я щиро вважаю що саме молодь повинна активно битися за майбутнє країни, але ж напевно ніхто з нас це НЕ скаже в обличчя родичкам у яких сини, 100 % . Ьо істерика і реакція прогнозована .
Без уряду порятунку це все треш.... опозиція це як позитивні блогери - допомагайте допомагайте, ні слова про плохе на фронті...
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22.07.2025 12:12 Ответить
Ну ти ж уже злиняв. Приклад племінникам є.
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22.07.2025 12:20 Ответить
Якщо твоє життя для тебе це сміття, то можеш розміняти його на якийсь хлам. Це твоє діло. А що робити іншим зі своїм життям, вони самі вирішать.
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22.07.2025 12:41 Ответить
ЛКНов оккупантов из НАБУ и ДБР на фронт!
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22.07.2025 12:31 Ответить
Такі законопроекти можуть готувати лише вороги української демократичної держави, якою вона ще була 6 років тому. Тобто ZEшобло вирішило, що вони будуть постійно по бєспрєдєлу, а народ має постійно бути по закону. Колись так само помилялися Чаушеску та Каддафі з яником. Але янику пощастило більше.
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22.07.2025 12:01 Ответить
Одному мені здається що від цих антикорупційних структур корупції ще більше стало👹
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22.07.2025 12:05 Ответить
Типичный избиратель зели
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22.07.2025 12:09 Ответить
Причина - лержПереворот 2019 року.
А ці структури хоч когось затримували
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22.07.2025 12:13 Ответить
Потім суди на ліжках влаштовували. Пам'ятаємо.
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22.07.2025 12:21 Ответить
Кого затримало НАБУ? З посадкою? Крім коломойшиного заказу Роттердам+ чим вони ще займалися?

Якщо кинути в гуглі "набу посадка" то вилазить тільки затримання їхнього ж співробітника....
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22.07.2025 12:23 Ответить
56 обвинувальних вироків ухвалено у справах НАБУ і САП за 11 місяців 2023 року.

Серед засуджених - депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.

Найдовші терміни ув'язнення у 2023 році отримали:
12 років - https://t.me/nab_ukraine/1776 директорПрАТ, якого визнано винним у незаконному заволодінні 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак»;
11 років - колишнійhttps://t.me/nab_ukraine/1695 суддя з Дніпра, котрий «заробляв» на винесенні «потрібних» судових рішень;
10 років - https://t.me/nab_ukraine/1556 екскерівник підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди.
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22.07.2025 12:29 Ответить
https://nabu.gov.ua/tags/virok/ Вироки суду НАБУ
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22.07.2025 12:30 Ответить
Ви будете здивовані але є посадки досить впливових чиновників, та інші виплатили в бюджет компенсації. Які до їх впровадження просто відкуплялись через суд.

Проблема в тому що після формування НАБУ та САП не сформували незалежний антикорупційний суд, той що є зараз це просто ширма. Друге у нас звинувачений у злочині, може спокійно покинути територію країни через пункт пропуску, коли ухилянтів ловлять з пострілами.

От реально, хто крім них міг раніше підготувати звинувачення чиновнику рівня Чернишова? Може ручна генпрокуратура? Бачите аналог?

Та і на чесному заході багато впливових людей так само уникають покарання, той же Трамп колись розікрав благодійний фонд. А впливові політики в штатах були у списках особи причетного до торгівлі дітьми.
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22.07.2025 12:24 Ответить
Дивно що за 6 років пів-Шостої епохи не впорались ..
Мабуть хотіли на трьох стільцях Потужно посмоктати кошти - ЕС, Бюджет і Оман...
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22.07.2025 12:07 Ответить
Я не прихильник абвгдейок, але ці зелені шмарклі вже дістали...
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22.07.2025 12:08 Ответить
шапіто (с)
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22.07.2025 12:12 Ответить
Влада ,з розвалом України впорається самостійно ,без допомоги *****.Питання -для чого загинули та стали інвалідами сотні тисяч українців а мільйони стали емігрантами.????Сатанинський план ,по знищенню України вже на завершальній стадії. 😡І як не вірити у '''конспіродогічні'' версії про другий Єрусалим і землю обітованну для єврєїв.?
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22.07.2025 12:09 Ответить
цікаво, це перший крок до нашої капітуляції, чи останній...
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22.07.2025 12:09 Ответить
Думаю ,що з19р зевоно ,зелайно ,послідовно йшло дорогою ліквідації України а от сьогодні воно просто прискорилось.Кінець вже близько
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22.07.2025 12:26 Ответить
Традрасты зелёные. Хотят безнаказанно воровать .
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22.07.2025 12:09 Ответить
73% населення це підтримуютб обома руками. Саме за це вони і голосували на виборах 2019. Мрії збулись.
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22.07.2025 12:20 Ответить
І що тут буде?
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22.07.2025 12:45 Ответить
Яка многоходоВовочка!
Мовою класика: "Шлёпперы!".
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22.07.2025 12:10 Ответить
Мертве померти не може.
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22.07.2025 12:13 Ответить
Надіюсь, що українці колись прочманіють від зарплат в 4000 баксів, кінця епохи бідності, та травневих шашликів і сподобляться обрати нормальних у владу. Нормальних, що пожиттєво люструють усіх хто мав справу з ригами та зеленими.
Але віри в це практично немає, скоріше нас чекають вибори ім. Кучми, коли хлопці з посвідченнями, зупиняли автівки з протоколами і міняли їх на "правильні" (так так, було і таке). Але ймовірніше будуть дуже диджіталізовані вибори на яких диджіталізований Федоров забезпечить диджиталізовані 7000% відсотків за Зелю. Або за Єрмака, якщо тому таки набридне правити з тіні.
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22.07.2025 12:16 Ответить
А шо ви соплі розпустили ? Ви ж НАБУ так? От йдіть і заарештуйте всю ЗЕлену ******* яка узурпувала владу і порушує закони. Чи по вашому це має робить слюсар Василь?
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22.07.2025 12:17 Ответить
Таке враження , що це спеціально робиться . Мета - підняти бунт вояків і здати Україну москалям .Так нагло , не криючись , з впевненістю , що ************* і ко , ніхто не указ . Гроші і так дадуть . Менше , але спиз....и вистарчить .
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22.07.2025 12:17 Ответить
Ніякого бунту не буде, просто іде підготовка до виборів і якщо дальше будуть корупційні скандали рівня Чернишова то другий термін точно не світить.
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22.07.2025 12:32 Ответить
Боротьба з корупцією нікому не потрібна. 73% населення хочуть, що би чиновники крали в три горлянки, і що би ніхто їм при цьому не заважав.
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22.07.2025 12:19 Ответить
Корупція це державна політика Зе-команди, тільки залишився підпис з посмішкою
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22.07.2025 12:23 Ответить
Зеленський створює диктатуру, так само, як і ху@ло, і намагається перетворити Україну на кацапію, то за що зараз гинуть українці??? Зермаки жирують на крові українців, всі притомні зараз виїдуть, залишиться стадо, яке перетворять на рабів.
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22.07.2025 12:27 Ответить
Вот что пишут в википедии про инициатора законопроета:

Цікаві факти
Три роки поспіль Максим Павлюк декларує величезні суми від виграшів у лотерею, які щороку зростають:
2020 рік - 1,9 млн грн.
2019 рік - 0,9 млн грн.
2018 рік - 0,16 млн грн.
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22.07.2025 12:30 Ответить
1. Біглий нардеп ОПЗЖ, агент фсб Христенко впливав на роботу НАБУ і був головним «рішалою» структури. Хотів просунути на голову БЕБ керівника детективів НАБУ Олександра Скомарова, щоб той закрив справу Коломойського.
2. Саме детективи НАБУ за домовленістю з нардепом ОПЗЖ Христенком допомогли олігарху Геннадію Боголюбову втекти з України - супроводжували його в потязі закордон.
3. В найелітнішому підрозділі НАБУ - «Д-2» - працював ще один агент фсб, Віктор Гусаров. Він зливав росіянам дані через екс-заступника керівника охорони Януковича.
4. Один з керівників прифронтових підрозділів НАБУ Руслан Магамедрасулов торгував коноплею з рф через батька та контактував з агентом фсб Христенком.
5. Батько НАБУшника має російський паспорт, а мати-ватниця живе в Україні, але отримує пенсію «ДНР» і вихваляє путіна.
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22.07.2025 12:40 Ответить
пункт третій - це дуже спірно. Тому що той "злив" стався ще за влади овоща, коли, принаймі, за НАБУ і САП ще навіть не думали.
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22.07.2025 12:51 Ответить
Всі ці законопроекти будуть ухвалені Верховною зрадою. Але якщо бути точним, то це все було ухвалено ще на виборах 2019 року голосуванням 73%. Нічого доброго Україну вже не чекає, тільки модель Білорусі, або навіть Північної Кореї. Це моя особиста думка, хочеться, щоб я помилився.
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22.07.2025 12:42 Ответить
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22.07.2025 12:47 Ответить
"і когда пойду я долиной смертной тени да не убоюсь я зла! Потому,что я и есть самое страшное зло...."
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22.07.2025 13:01 Ответить
ЕС нужно взять на себя борьбу с коррупцией в Украине. Иначе это плохо закончится.
Можно например делегировать это Дании, у них самый низкий уровень коррупции в мире.
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22.07.2025 13:02 Ответить
Гундоса почвара хоче безмежної влади і заробляти на крові. Коли взяли кума Чернишова за сраку, то готовий пожертвувати Україною заради своєї посади, щоб не вийшли на нього. Людей, захисників йому давно не шкода. Він же і привів велику війну в Україну. Прокляття на всю його злодійкувату шоблу. Головний ворог сидить на Банковій. Він більш цинічний і пілдліший. Треба не мовчати і виходити.
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22.07.2025 13:03 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko ГЕРАЩЕНКО ІРИНА

ВР зібралася на 1 пленарне засідання, аби протягти законопроєкт, який ламає хребет антикорупційній інфраструктурі. Це ставить під загрозу отримання допомоги по програмі Ukraine Facilitate.

Не маю пієтету до антикорупційних органів у їх нинішньому вигляді, але це єдині структури, які зберігають бодай якусь незалежність від Банкової. Мета підпорядкування їх Генпрокурору - це повна лояльність до ОП і слуг.
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22.07.2025 13:17 Ответить
Спрдіваюсь і депутатів стане сили та розуму цей закон проголосувати і негайно, не зважаючі на жоден тиск !
Органи шантажу і паралельних структур в Україні, це не на користь, а на знищення незалежності України.
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22.07.2025 13:22 Ответить
У челов были все ресурсы, но они годами договаривались с чиновниками, давали тем сбежать, затягивали дела, а теперь у них хотят отобрать возможность вести бизнес по старому.
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22.07.2025 13:34 Ответить
 
 