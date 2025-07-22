НАБУ и САП о законопроекте №12414: В случае принятия антикоррупционная инфраструктура будет разрушена

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Об этом говорится в заявлении Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, законопроект предусматривает, что:

- Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

- имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

- может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

- сам решает споры о подследственности;

- самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

- руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров - это решает только Генпрокурор", - говорится в сообщении.

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В НАБУ объяснили, что, фактически, в случае принятия этого законопроекта, руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры.

"Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - подытожили там.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

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