НАБУ та САП про законопроєкт №12414: У разі ухвалення антикорупційну інфраструктуру буде зруйновано

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Про це йдеться у заяві Бюро, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, законопроєкт передбачає, що:

– Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

– має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

– може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

– сам вирішує спори про підслідність;

– самостійно підписує підозри топпосадовцям;

– керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор", - йдеться в повідомленні.

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У НАБУ пояснили, що фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.

"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - підсумували там.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

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