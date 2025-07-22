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Новини Тиск на НАБУ
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НАБУ та САП про законопроєкт №12414: У разі ухвалення антикорупційну інфраструктуру буде зруйновано

НАБУ відреагувало на законопроєкт 12414

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Про це йдеться у заяві Бюро, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, законопроєкт передбачає, що:
– Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
– має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
– може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
– сам вирішує спори про підслідність;
– самостійно підписує підозри топпосадовцям;
– керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом

У НАБУ пояснили, що фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.

"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - підсумували там.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

Також читайте: Рада планує сьогодні ліквідувати незалежність НАБУ та САП, - ЗМІ

НАБУ відреагувало на законопроєкт 12414

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) законопроєкт (3656)


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Топ коментарі
+21
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22.07.2025 11:57 Відповісти
+13
цікаво, це перший крок до нашої капітуляції, чи останній...
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22.07.2025 12:09 Відповісти
+12
Такі законопроекти можуть готувати лише вороги української демократичної держави, якою вона ще була 6 років тому. Тобто ZEшобло вирішило, що вони будуть постійно по бєспрєдєлу, а народ має постійно бути по закону. Колись так само помилялися Чаушеску та Каддафі з яником. Але янику пощастило більше.
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22.07.2025 12:01 Відповісти
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22.07.2025 11:57 Відповісти
Останній пункт дуже тонкий сарказм...
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22.07.2025 12:05 Відповісти
Предлагаю последний пункт слово дурнив заменить на ЛКНов!
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22.07.2025 12:28 Відповісти
Що по п'яні не скажеш
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22.07.2025 12:24 Відповісти
Они и так не сильно напрягались,казнокрады разворовывали страну как хотели.
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22.07.2025 11:58 Відповісти
стидаюсь спитати!
в україні існує антикорупційна інфраструктура?
чи це надбудова, над всіма корупційними схемами, за гроші посполитих?
скільки злочинів розкрито? скільки майна конфісковано? хто на нарах, з крадіїв чиновників?
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22.07.2025 11:59 Відповісти
Тупо кормушка для своїх. Ще про цих якась більш нейтральна думка була, поки не полізли оті ДТП.
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22.07.2025 12:03 Відповісти
Кормушка не для своих, а для кацапских оккупантов с северного Кавказа!
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22.07.2025 12:29 Відповісти
О, свіженьких ботів підігнали.
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22.07.2025 12:40 Відповісти
Да одни северокавказские чурбаны «работают» (т.е. дань с украинского народа собирают)
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22.07.2025 12:44 Відповісти
Зепілоїди атакують
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22.07.2025 12:49 Відповісти
Мурад хватит писать что ты Сергей не стесняйся своего имени тебя же им мама развала!
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22.07.2025 12:50 Відповісти
Не підгорай, бережи дупу, бо нічим буде радіть за лідора
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22.07.2025 12:54 Відповісти
Мурадик успокойся мы вычистим святую украинскую землю от тебя и от твоих северокавказских братьев оккупантов!
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22.07.2025 13:00 Відповісти
Кто это МЫ? Я и Сегал? Свята українська не кацапською.
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22.07.2025 13:15 Відповісти
Вообще-то он Сигал и никуда он не сегал! Чурбан учи мову!
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22.07.2025 13:16 Відповісти
подоляцькє, ти маешь на увазіДТП, зеленогнійного Трухіна , який в " по тихому в ліс пішов" , чи останній приклад Ген прокурори прокурорішка?
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22.07.2025 12:41 Відповісти
Зесрань на зміні
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22.07.2025 12:52 Відповісти
Ознакомится с выроками можете при желании и 20+iq.
Проблема в том, что суды итд все под татаркой и ко. Но потихоньку дело движется, через боль, слезы и палки в колеса.
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22.07.2025 12:12 Відповісти
ой, як вдобно!
у всьому винні суди.
то, чому та ж сап чи набу не смикає продажних суддів?
бо, тому що одні і тіж рила у всіх мєнтовских структурах.
всі, до одного птєнци ківалова.
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22.07.2025 12:23 Відповісти


рішали усьо порішали
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22.07.2025 12:30 Відповісти
Підлеглі ефективного менеджера татарова
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22.07.2025 12:51 Відповісти
Вони не змогли перемогти корупцію. Тому її просто очолили.
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22.07.2025 12:17 Відповісти
смієтеся?
резніков та яйця по 17 - увесь світ вже регоче не перший рік
і де резніков? а де набу?
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22.07.2025 12:21 Відповісти
Тебе в ґуґлі забанили? Встидаюсь спитати.
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22.07.2025 12:39 Відповісти
Захід ще 10 років тому почав наполегливо допомагати Україні і вимагати створити незалежну антикорупційну систему (НАБУ, САП, ВАКС). Сьогодні на Заході через війну змістилися пріоритети. Сьогодні всім нам в першу чергу потрібна перемога над ****** і його касапами.
Чинну владу України на Заході нині подають як представників народу що б'ється, і ототожнюють їх разом; інакше це не заходить західному обивателю. Бо він любить образами, і не хоче влазити в тонкощі української політичної кухні.
Влада України критично залежить від Заходу і тому у головних питаннях має рухатися у геополітичному коридорі, узгодженому із союзниками. І це єдино логічно. І поки це відбувається, то там багато на що заплющують очі (більше, ніж до війни).
Але це не означає, що на антикорупційні органи дозволено наїжджати. Це не означає, що цих наїздів не помічають на Заході. І до війни після таких необґрунтованих наїздів посли G-7 вимагали б рандеву з української владою та пояснень; і вчора стався аналогічний демарш. Але сьогодні таке трапляється набагато рідше, бо на таких зустрічах сьогодні тема одна - війна, зброя, санкції.
Інша причина того, що послабла увага Заходу до наїздів української влади на антикорупційні органи полягає в тому, що в США змінилася влада. З-за Трампа в Америці вже не такі непримиренні до фактів корупції, як за Байдена, наприклад, бо Трамп сам - торгаш, та навіть типовий барига (порівняйте його діяльність в бізнесі з Порошенком - і ви зрозумієте, наскільки Саакашвілі набрехав українському народу).
Тому нині доводиться констатувати в Україні значний регрес у боротьбі з корупцією - порівняно з періодом "до Зеленського".
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22.07.2025 12:00 Відповісти
це вже не та система
багато хто та чого з 19-го у цій системі змінилося
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22.07.2025 12:09 Відповісти
до речі
за часів Президенства ПП сап була у складі генпрокуратури та її структурним підрозділом
керівником сап керував генпрокурор, який скасосував незаконні рішення прокурорів сап та детективів набу, забирав провадження з набу та передавав до нацполу, дбр, сбу
за відсутності керівника сап його функції виконував генпрокурор як керівник для сап
отака муйня була й при рябошапці та венедиктовій, а незалезність сап надали лише за костіна
тобто, зелень зараз усе повертає у часи ПП
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22.07.2025 12:37 Відповісти
НАБУ Луценку не підпорядкоувалось. І нині де-юре НАБУ не підпорядковується Кравченку. І навіть Клименку не підпорядковується.
Інше питання, що: в порядку дисципліни і служби в прокуратурі САП належить до системи ГПУ. Але ГПУ не має прав контролювати САП в порядку їхнього контролю над НАБУ щодо їхніх розслідувань.
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22.07.2025 12:45 Відповісти
Під час президентства Петра Порошенка САП дійсно була у складі Генеральної прокуратури України, але при цьому мала статус окремого структурного підрозділу. Керівник САП на той час призначався Генеральним прокурором, але керував прокуратурою самостійно, відповідно до законодавства. Тобто, хоча САП і була частиною Генпрокуратури, вона мала свою структуру та керівника, який відповідав за її роботу...це згідно Закону, а виконання Законів - то вже інше питання
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22.07.2025 13:13 Відповісти
Маючи корупцію не буде ніякої перемоги.
Маючи зелених лідорів у владі не буде ніякої бородьби з корупцією.
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22.07.2025 12:38 Відповісти
Питання два.
1. Якого х-я додік, збивший людину на переході, не отримав покарання - це така "боротьба з корупцією" по вашому? Чим ви від того самого татарова відрізняєтесь - ті своїх відмазують ви своїх.
2. Що там Роттердам плюс, як успіхи? Як там ігарь валєрієвіч, нормально розрахувався?
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22.07.2025 12:01 Відповісти
не наїжджайте
дайте їм ще 10 років та 20 млрд з бюджету
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22.07.2025 12:07 Відповісти
Ти про підслідність шось чув? До чого тут НАБУ до ДТП? Зара, поки Зєля добива НАБУ, мавпи верещатимуть в стилі скотиняки Ляшка. Скіко ж довбограїв у цій нещасній країні... Дебіл...
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22.07.2025 12:43 Відповісти
Не заважайте людям плекати надію, що вони не лошари, яких кацапослуги розвели на "ротердам +" та "свинарчуків" ще 6 років тому.
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22.07.2025 13:25 Відповісти
Гасло влади Зелі)) Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра😁
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22.07.2025 12:01 Відповісти
Мої племінники вже не патріоти. І не можу їх засуджувати, в їх прагненні змитися - бо державність просрана, воювати без запезпечення і під ракетами на плац вони не захочуть ..
І хоч я щиро вважаю що саме молодь повинна активно битися за майбутнє країни, але ж напевно ніхто з нас це НЕ скаже в обличчя родичкам у яких сини, 100 % . Ьо істерика і реакція прогнозована .
Без уряду порятунку це все треш.... опозиція це як позитивні блогери - допомагайте допомагайте, ні слова про плохе на фронті...
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22.07.2025 12:12 Відповісти
Ну ти ж уже злиняв. Приклад племінникам є.
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22.07.2025 12:20 Відповісти
Якщо твоє життя для тебе це сміття, то можеш розміняти його на якийсь хлам. Це твоє діло. А що робити іншим зі своїм життям, вони самі вирішать.
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22.07.2025 12:41 Відповісти
ЛКНов оккупантов из НАБУ и ДБР на фронт!
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22.07.2025 12:31 Відповісти
Такі законопроекти можуть готувати лише вороги української демократичної держави, якою вона ще була 6 років тому. Тобто ZEшобло вирішило, що вони будуть постійно по бєспрєдєлу, а народ має постійно бути по закону. Колись так само помилялися Чаушеску та Каддафі з яником. Але янику пощастило більше.
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22.07.2025 12:01 Відповісти
Одному мені здається що від цих антикорупційних структур корупції ще більше стало👹
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22.07.2025 12:05 Відповісти
Типичный избиратель зели
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22.07.2025 12:09 Відповісти
Причина - лержПереворот 2019 року.
А ці структури хоч когось затримували
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22.07.2025 12:13 Відповісти
Потім суди на ліжках влаштовували. Пам'ятаємо.
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22.07.2025 12:21 Відповісти
Кого затримало НАБУ? З посадкою? Крім коломойшиного заказу Роттердам+ чим вони ще займалися?

Якщо кинути в гуглі "набу посадка" то вилазить тільки затримання їхнього ж співробітника....
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22.07.2025 12:23 Відповісти
56 обвинувальних вироків ухвалено у справах НАБУ і САП за 11 місяців 2023 року.

Серед засуджених - депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.

Найдовші терміни ув'язнення у 2023 році отримали:
12 років - https://t.me/nab_ukraine/1776 директорПрАТ, якого визнано винним у незаконному заволодінні 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак»;
11 років - колишнійhttps://t.me/nab_ukraine/1695 суддя з Дніпра, котрий «заробляв» на винесенні «потрібних» судових рішень;
10 років - https://t.me/nab_ukraine/1556 екскерівник підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди.
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22.07.2025 12:29 Відповісти
https://nabu.gov.ua/tags/virok/ Вироки суду НАБУ
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22.07.2025 12:30 Відповісти
Ви будете здивовані але є посадки досить впливових чиновників, та інші виплатили в бюджет компенсації. Які до їх впровадження просто відкуплялись через суд.

Проблема в тому що після формування НАБУ та САП не сформували незалежний антикорупційний суд, той що є зараз це просто ширма. Друге у нас звинувачений у злочині, може спокійно покинути територію країни через пункт пропуску, коли ухилянтів ловлять з пострілами.

От реально, хто крім них міг раніше підготувати звинувачення чиновнику рівня Чернишова? Може ручна генпрокуратура? Бачите аналог?

Та і на чесному заході багато впливових людей так само уникають покарання, той же Трамп колись розікрав благодійний фонд. А впливові політики в штатах були у списках особи причетного до торгівлі дітьми.
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22.07.2025 12:24 Відповісти
Дивно що за 6 років пів-Шостої епохи не впорались ..
Мабуть хотіли на трьох стільцях Потужно посмоктати кошти - ЕС, Бюджет і Оман...
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22.07.2025 12:07 Відповісти
Я не прихильник абвгдейок, але ці зелені шмарклі вже дістали...
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22.07.2025 12:08 Відповісти
шапіто (с)
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22.07.2025 12:12 Відповісти
Влада ,з розвалом України впорається самостійно ,без допомоги *****.Питання -для чого загинули та стали інвалідами сотні тисяч українців а мільйони стали емігрантами.????Сатанинський план ,по знищенню України вже на завершальній стадії. 😡І як не вірити у '''конспіродогічні'' версії про другий Єрусалим і землю обітованну для єврєїв.?
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22.07.2025 12:09 Відповісти
цікаво, це перший крок до нашої капітуляції, чи останній...
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22.07.2025 12:09 Відповісти
Думаю ,що з19р зевоно ,зелайно ,послідовно йшло дорогою ліквідації України а от сьогодні воно просто прискорилось.Кінець вже близько
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22.07.2025 12:26 Відповісти
Традрасты зелёные. Хотят безнаказанно воровать .
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22.07.2025 12:09 Відповісти
73% населення це підтримуютб обома руками. Саме за це вони і голосували на виборах 2019. Мрії збулись.
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22.07.2025 12:20 Відповісти
І що тут буде?
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22.07.2025 12:45 Відповісти
Яка многоходоВовочка!
Мовою класика: "Шлёпперы!".
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22.07.2025 12:10 Відповісти
Мертве померти не може.
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22.07.2025 12:13 Відповісти
Надіюсь, що українці колись прочманіють від зарплат в 4000 баксів, кінця епохи бідності, та травневих шашликів і сподобляться обрати нормальних у владу. Нормальних, що пожиттєво люструють усіх хто мав справу з ригами та зеленими.
Але віри в це практично немає, скоріше нас чекають вибори ім. Кучми, коли хлопці з посвідченнями, зупиняли автівки з протоколами і міняли їх на "правильні" (так так, було і таке). Але ймовірніше будуть дуже диджіталізовані вибори на яких диджіталізований Федоров забезпечить диджиталізовані 7000% відсотків за Зелю. Або за Єрмака, якщо тому таки набридне правити з тіні.
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22.07.2025 12:16 Відповісти
А шо ви соплі розпустили ? Ви ж НАБУ так? От йдіть і заарештуйте всю ЗЕлену ******* яка узурпувала владу і порушує закони. Чи по вашому це має робить слюсар Василь?
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22.07.2025 12:17 Відповісти
Таке враження , що це спеціально робиться . Мета - підняти бунт вояків і здати Україну москалям .Так нагло , не криючись , з впевненістю , що ************* і ко , ніхто не указ . Гроші і так дадуть . Менше , але спиз....и вистарчить .
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22.07.2025 12:17 Відповісти
Ніякого бунту не буде, просто іде підготовка до виборів і якщо дальше будуть корупційні скандали рівня Чернишова то другий термін точно не світить.
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22.07.2025 12:32 Відповісти
Боротьба з корупцією нікому не потрібна. 73% населення хочуть, що би чиновники крали в три горлянки, і що би ніхто їм при цьому не заважав.
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22.07.2025 12:19 Відповісти
Корупція це державна політика Зе-команди, тільки залишився підпис з посмішкою
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22.07.2025 12:23 Відповісти
Зеленський створює диктатуру, так само, як і ху@ло, і намагається перетворити Україну на кацапію, то за що зараз гинуть українці??? Зермаки жирують на крові українців, всі притомні зараз виїдуть, залишиться стадо, яке перетворять на рабів.
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22.07.2025 12:27 Відповісти
Вот что пишут в википедии про инициатора законопроета:

Цікаві факти
Три роки поспіль Максим Павлюк декларує величезні суми від виграшів у лотерею, які щороку зростають:
2020 рік - 1,9 млн грн.
2019 рік - 0,9 млн грн.
2018 рік - 0,16 млн грн.
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22.07.2025 12:30 Відповісти
1. Біглий нардеп ОПЗЖ, агент фсб Христенко впливав на роботу НАБУ і був головним «рішалою» структури. Хотів просунути на голову БЕБ керівника детективів НАБУ Олександра Скомарова, щоб той закрив справу Коломойського.
2. Саме детективи НАБУ за домовленістю з нардепом ОПЗЖ Христенком допомогли олігарху Геннадію Боголюбову втекти з України - супроводжували його в потязі закордон.
3. В найелітнішому підрозділі НАБУ - «Д-2» - працював ще один агент фсб, Віктор Гусаров. Він зливав росіянам дані через екс-заступника керівника охорони Януковича.
4. Один з керівників прифронтових підрозділів НАБУ Руслан Магамедрасулов торгував коноплею з рф через батька та контактував з агентом фсб Христенком.
5. Батько НАБУшника має російський паспорт, а мати-ватниця живе в Україні, але отримує пенсію «ДНР» і вихваляє путіна.
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22.07.2025 12:40 Відповісти
пункт третій - це дуже спірно. Тому що той "злив" стався ще за влади овоща, коли, принаймі, за НАБУ і САП ще навіть не думали.
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22.07.2025 12:51 Відповісти
Всі ці законопроекти будуть ухвалені Верховною зрадою. Але якщо бути точним, то це все було ухвалено ще на виборах 2019 року голосуванням 73%. Нічого доброго Україну вже не чекає, тільки модель Білорусі, або навіть Північної Кореї. Це моя особиста думка, хочеться, щоб я помилився.
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22.07.2025 12:42 Відповісти
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22.07.2025 12:47 Відповісти
"і когда пойду я долиной смертной тени да не убоюсь я зла! Потому,что я и есть самое страшное зло...."
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22.07.2025 13:01 Відповісти
ЕС нужно взять на себя борьбу с коррупцией в Украине. Иначе это плохо закончится.
Можно например делегировать это Дании, у них самый низкий уровень коррупции в мире.
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22.07.2025 13:02 Відповісти
Гундоса почвара хоче безмежної влади і заробляти на крові. Коли взяли кума Чернишова за сраку, то готовий пожертвувати Україною заради своєї посади, щоб не вийшли на нього. Людей, захисників йому давно не шкода. Він же і привів велику війну в Україну. Прокляття на всю його злодійкувату шоблу. Головний ворог сидить на Банковій. Він більш цинічний і пілдліший. Треба не мовчати і виходити.
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22.07.2025 13:03 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko ГЕРАЩЕНКО ІРИНА

ВР зібралася на 1 пленарне засідання, аби протягти законопроєкт, який ламає хребет антикорупційній інфраструктурі. Це ставить під загрозу отримання допомоги по програмі Ukraine Facilitate.

Не маю пієтету до антикорупційних органів у їх нинішньому вигляді, але це єдині структури, які зберігають бодай якусь незалежність від Банкової. Мета підпорядкування їх Генпрокурору - це повна лояльність до ОП і слуг.
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22.07.2025 13:17 Відповісти
Спрдіваюсь і депутатів стане сили та розуму цей закон проголосувати і негайно, не зважаючі на жоден тиск !
Органи шантажу і паралельних структур в Україні, це не на користь, а на знищення незалежності України.
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22.07.2025 13:22 Відповісти
 
 