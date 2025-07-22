НАБУ та САП про законопроєкт №12414: У разі ухвалення антикорупційну інфраструктуру буде зруйновано
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Про це йдеться у заяві Бюро, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема, законопроєкт передбачає, що:
– Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
– має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
– може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
– сам вирішує спори про підслідність;
– самостійно підписує підозри топпосадовцям;
– керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ пояснили, що фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.
"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - підсумували там.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
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в україні існує антикорупційна інфраструктура?
чи це надбудова, над всіма корупційними схемами, за гроші посполитих?
скільки злочинів розкрито? скільки майна конфісковано? хто на нарах, з крадіїв чиновників?
Проблема в том, что суды итд все под татаркой и ко. Но потихоньку дело движется, через боль, слезы и палки в колеса.
у всьому винні суди.
то, чому та ж сап чи набу не смикає продажних суддів?
бо, тому що одні і тіж рила у всіх мєнтовских структурах.
всі, до одного птєнци ківалова.
рішали усьо порішали
резніков та яйця по 17 - увесь світ вже регоче не перший рік
і де резніков? а де набу?
Чинну владу України на Заході нині подають як представників народу що б'ється, і ототожнюють їх разом; інакше це не заходить західному обивателю. Бо він любить образами, і не хоче влазити в тонкощі української політичної кухні.
Влада України критично залежить від Заходу і тому у головних питаннях має рухатися у геополітичному коридорі, узгодженому із союзниками. І це єдино логічно. І поки це відбувається, то там багато на що заплющують очі (більше, ніж до війни).
Але це не означає, що на антикорупційні органи дозволено наїжджати. Це не означає, що цих наїздів не помічають на Заході. І до війни після таких необґрунтованих наїздів посли G-7 вимагали б рандеву з української владою та пояснень; і вчора стався аналогічний демарш. Але сьогодні таке трапляється набагато рідше, бо на таких зустрічах сьогодні тема одна - війна, зброя, санкції.
Інша причина того, що послабла увага Заходу до наїздів української влади на антикорупційні органи полягає в тому, що в США змінилася влада. З-за Трампа в Америці вже не такі непримиренні до фактів корупції, як за Байдена, наприклад, бо Трамп сам - торгаш, та навіть типовий барига (порівняйте його діяльність в бізнесі з Порошенком - і ви зрозумієте, наскільки Саакашвілі набрехав українському народу).
Тому нині доводиться констатувати в Україні значний регрес у боротьбі з корупцією - порівняно з періодом "до Зеленського".
багато хто та чого з 19-го у цій системі змінилося
за часів Президенства ПП сап була у складі генпрокуратури та її структурним підрозділом
керівником сап керував генпрокурор, який скасосував незаконні рішення прокурорів сап та детективів набу, забирав провадження з набу та передавав до нацполу, дбр, сбу
за відсутності керівника сап його функції виконував генпрокурор як керівник для сап
отака муйня була й при рябошапці та венедиктовій, а незалезність сап надали лише за костіна
тобто, зелень зараз усе повертає у часи ПП
Інше питання, що: в порядку дисципліни і служби в прокуратурі САП належить до системи ГПУ. Але ГПУ не має прав контролювати САП в порядку їхнього контролю над НАБУ щодо їхніх розслідувань.
Маючи зелених лідорів у владі не буде ніякої бородьби з корупцією.
1. Якого х-я додік, збивший людину на переході, не отримав покарання - це така "боротьба з корупцією" по вашому? Чим ви від того самого татарова відрізняєтесь - ті своїх відмазують ви своїх.
2. Що там Роттердам плюс, як успіхи? Як там ігарь валєрієвіч, нормально розрахувався?
дайте їм ще 10 років та 20 млрд з бюджету
І хоч я щиро вважаю що саме молодь повинна активно битися за майбутнє країни, але ж напевно ніхто з нас це НЕ скаже в обличчя родичкам у яких сини, 100 % . Ьо істерика і реакція прогнозована .
Без уряду порятунку це все треш.... опозиція це як позитивні блогери - допомагайте допомагайте, ні слова про плохе на фронті...
А ці структури хоч когось затримували
Якщо кинути в гуглі "набу посадка" то вилазить тільки затримання їхнього ж співробітника....
Серед засуджених - депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.
Найдовші терміни ув'язнення у 2023 році отримали:
12 років - https://t.me/nab_ukraine/1776 директорПрАТ, якого визнано винним у незаконному заволодінні 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак»;
11 років - колишнійhttps://t.me/nab_ukraine/1695 суддя з Дніпра, котрий «заробляв» на винесенні «потрібних» судових рішень;
10 років - https://t.me/nab_ukraine/1556 екскерівник підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди.
Проблема в тому що після формування НАБУ та САП не сформували незалежний антикорупційний суд, той що є зараз це просто ширма. Друге у нас звинувачений у злочині, може спокійно покинути територію країни через пункт пропуску, коли ухилянтів ловлять з пострілами.
От реально, хто крім них міг раніше підготувати звинувачення чиновнику рівня Чернишова? Може ручна генпрокуратура? Бачите аналог?
Та і на чесному заході багато впливових людей так само уникають покарання, той же Трамп колись розікрав благодійний фонд. А впливові політики в штатах були у списках особи причетного до торгівлі дітьми.
Мабуть хотіли на трьох стільцях Потужно посмоктати кошти - ЕС, Бюджет і Оман...
Мовою класика: "Шлёпперы!".
Але віри в це практично немає, скоріше нас чекають вибори ім. Кучми, коли хлопці з посвідченнями, зупиняли автівки з протоколами і міняли їх на "правильні" (так так, було і таке). Але ймовірніше будуть дуже диджіталізовані вибори на яких диджіталізований Федоров забезпечить диджиталізовані 7000% відсотків за Зелю. Або за Єрмака, якщо тому таки набридне правити з тіні.
Цікаві факти
Три роки поспіль Максим Павлюк декларує величезні суми від виграшів у лотерею, які щороку зростають:
2020 рік - 1,9 млн грн.
2019 рік - 0,9 млн грн.
2018 рік - 0,16 млн грн.
2. Саме детективи НАБУ за домовленістю з нардепом ОПЗЖ Христенком допомогли олігарху Геннадію Боголюбову втекти з України - супроводжували його в потязі закордон.
3. В найелітнішому підрозділі НАБУ - «Д-2» - працював ще один агент фсб, Віктор Гусаров. Він зливав росіянам дані через екс-заступника керівника охорони Януковича.
4. Один з керівників прифронтових підрозділів НАБУ Руслан Магамедрасулов торгував коноплею з рф через батька та контактував з агентом фсб Христенком.
5. Батько НАБУшника має російський паспорт, а мати-ватниця живе в Україні, але отримує пенсію «ДНР» і вихваляє путіна.
Можно например делегировать это Дании, у них самый низкий уровень коррупции в мире.
ВР зібралася на 1 пленарне засідання, аби протягти законопроєкт, який ламає хребет антикорупційній інфраструктурі. Це ставить під загрозу отримання допомоги по програмі Ukraine Facilitate.
Не маю пієтету до антикорупційних органів у їх нинішньому вигляді, але це єдині структури, які зберігають бодай якусь незалежність від Банкової. Мета підпорядкування їх Генпрокурору - це повна лояльність до ОП і слуг.
Органи шантажу і паралельних структур в Україні, це не на користь, а на знищення незалежності України.