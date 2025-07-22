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Новини Обшук у НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Не дозволимо проросійській публіці в НАБУ бути недоторканою в українському тилу, - Малюк

сбу,малюк

Голова СБУ Василь Малюк вважає недоречним проведення паралелей між президентом Володимиром Зеленським та колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем в контексті обшуків у детективів НАБУ.

Про це він заявив на спільному брифінгу із генеральним прокурором Русланом Кравченком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Сьогодні хтось розповідає "о, режим Януковича…", так ось сидить генеральний прокурор, єдиний з системи прокуратури, хто пішов підтримувати обвинувачення проти Януковича і жоден м’яз на його обличчі не скривився", – сказав Малюк.

Він зазначив, що чинний нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко, який 21 липня отримав підозру у державній зраді, возив "тітушек" на "Антимайдан". Колаборант Армен Горлівський (він же Армен Саркісян) та резидент спецслужб Росії на тимчасово окупованій території Донецької області Юра Єнакіївський (Юрій Іванющенко) вбивали українців.

"Сьогодні ця публіка проникла туди [в НАБУ], разом з фесами (агентами ФСБ) сидять у нас на шиї та звісили ноги. Я не для цього хороню своїх хлопців, не для того, щоб у тилу хтось назвався недоторканим, білим, пухнастим і завтра нам ножа запихнув у спину", – наголосив голова СБУ.

Також читайте: НАБУ і САП не ліквідовані, це просто повернення до Конституції, - Малюк

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) Малюк Василь (114)


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Топ коментарі
+31
А как там поживает друг президента Ваня Баканов? Ему дадите, или все-таки посадите?
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22.07.2025 23:42 Відповісти
+23
Дозволимо проросійській публіці в офісі Зеленського бути недоторканою в українському тилу,- Малюк.
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22.07.2025 23:42 Відповісти
+22
малюк зельоний холуй... йди дєрьмака арештуй ..публікант хєров
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22.07.2025 23:42 Відповісти
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малюк зельоний холуй... йди дєрьмака арештуй ..публікант хєров
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22.07.2025 23:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=upv_XkexTH0&t=14s


Відео з ТСН - Малюк з матюками пообіцяли НАБУ , Гнпрокурор - "мені не дуже сладко але я так багато тепер несу відповідальності, але я несу за усіх й за все..." - такого примітиву від ГЕНПРОКУРОРА ЩЕ НЕ ЧУЛА
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22.07.2025 23:49 Відповісти
МАЛЮК РІК ХОДИВ в киновуючого обов"зяки.
1 Зняв ботинки й в шкарпеточках навшпьки пішов обшукувати БЄНЮ , спочатку попросивши дозволу зайти . ( так не він особисто але за його вказівки)
2. заховав Бєню від екстрадиції до США
3. не зробив внутрішнього розслідування по Ванькє Баканову (був його замісником - й сказав не було приводів)
Як хтось думає - Є НА МАЛЮКА КОМПРОМАТ У ЄРМАКА?

Не в.о., а офіційно. Малюк очолив СБУ- РБК

КИЇВ, ВІВТОРОК 07 ЛЮТОГО 2023 11:

Голосування по фракціяхЯк пише нардеп Ярослав Железняк, за призначення Малюка проголосували 324 народних депутатів.

Відомо, що на голосуванні був присутній президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов та генеральний прокурор Андрій Костін.
"Слуга народу" - 226"Европейська солідарність" - 0"Батьківщина" - 18"Платформа за життя та мир" - 19"За майбутнє" - 12"Голос" - 0"Довіра" - 15"Відновлення України" - 17Позафракційні - 17

ДЕ ЗАРАЗ КОСТІН? А ХТО ГОЛОСУВАВ У ВР ? - чим це відрізняється від голосування за закон по вбивству корупційних органів - кількістю слуг в налічіі в зЄкалоліції на сьогодні ... ФСЬО! КРАПКА
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23.07.2025 00:04 Відповісти
а тепер якщо чесно - розкажіть, кого й з чим накрили НАБУ конкретно з в"язками на ОПУ ? Що гучного зробило САП? Чи довела ВАКС справу з керівником Дерджмайна Умєровим, чи довели НАБУ справу відкриту ними по Умєрову вже Міністру оборони?

Так заради чого цей сир-бор? ВСІ ЗНАЮТЬ -МАРОДЕРНЕЮ керує Єрмак . Вага отих усіх органів яка була за часи хоча б війни?
ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ просто звузила КОЛО НАГЛЯДУ ЗА КОРИТОМ .
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23.07.2025 00:12 Відповісти
Якщо ці усі гучні спектаклі СБУ в НАБУ перед прийняттям закону - а закон НЕ ПИШУТЬ ЖЕ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЙ !!!

ТООООО- це все сценарій та вистава - значить Малюк знав й про кротів й про все інше та інших але зіграв за сценарієм ПРодюсера-Ларьочніка та його голосування у ВР.
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23.07.2025 00:15 Відповісти
Чернишов, Менегер

лише ті справи, які НАБУ та САП ведуть зараз

.
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23.07.2025 00:20 Відповісти
не ліз би бебік в політику, цілішим був би....

.
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23.07.2025 00:08 Відповісти
..." ця публіка проникла в НАБУ..." Та в ОП Зеленського і проникати не треба там всі такі, Малюк часом не дальтонік, одне бачить інше ні, Баканов куди проник? антиукраїнська дія публіки ДБР Малюка чомусь теж не турбує.
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23.07.2025 00:11 Відповісти
малюк, а ким був гетьманцев до Революції ?
ні, малюк, ти поїдь в Київ та спитай в людей !

так вот, малюк, гетьманцев до Революції був помічником резидента фсб сивковича!

чи вже забув ?

.
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23.07.2025 00:14 Відповісти
А как там поживает друг президента Ваня Баканов? Ему дадите, или все-таки посадите?
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22.07.2025 23:42 Відповісти
Нормально себе рочуває в Полтаві...
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22.07.2025 23:44 Відповісти
Что и требовалось доказать. Хотя никто так не нашпиговал СБУ руснявыми предателями как "лейтенант" Баканов. Но он - это святое, его трогать "ни-ни".
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22.07.2025 23:52 Відповісти
Хіба можна його посадити за те, що повні спецслужби фесів (агентів ФСБ), якщо він друг дитинства Шашличного?
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22.07.2025 23:49 Відповісти
Працює за профілем в юріспруденції, громадянам допомагає.
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23.07.2025 00:20 Відповісти
А должен помогать следователям составить полную картину своего преступления. И его профиль должен быть - сидеть в СИЗО.
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23.07.2025 00:41 Відповісти
Дозволимо проросійській публіці в офісі Зеленського бути недоторканою в українському тилу,- Малюк.
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22.07.2025 23:42 Відповісти
якийсь зельоно-руснявий сюр
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22.07.2025 23:43 Відповісти
Васильку, а іайно лизнув 😏😏😏
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22.07.2025 23:44 Відповісти
А скільки агентури було в СБУ і скільки ще є ? То давайте підпорядкуємо СБУ наприклад міністерству культури
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22.07.2025 23:45 Відповісти
Ооо понеслось лизаня яєць, давай працюй.
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22.07.2025 23:45 Відповісти
А російські публіці в ОПУ можна сидіти?!Ну це ж прекрасно!Малюк якшо говориш а то говори і б.
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22.07.2025 23:45 Відповісти
Федір Христенко, якого Ваньок Бакланов вільно випустив з країни?
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22.07.2025 23:45 Відповісти
Громовідвід.
Зеленський герой!
Кравченко герой!
1000-500 замахів і т.д.

А змінилося лише одне!

Був - Бо не втік!
А став - Аби не втік!
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22.07.2025 23:46 Відповісти
А як там справи з "проросійською публікою" в СБУ? Те що ви там виявили якихось "агентів кремля" в НАБУ - це добре. Я навіть вірю, що вони справжні. Але, як чином до цього прийнятий, так оперативно закон?
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22.07.2025 23:47 Відповісти
зелений лизун за гроші любий каприз влади як в раші силові структури захоплюют владу
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22.07.2025 23:48 Відповісти
Скільки співробітників СБУ було затримано на колоборації з кацапами? Щоб у мене в пам'яті є епізоди коли все СБУ 24 лютого з'ібалися з Київа. Всі!!! Це гра в гру - слідкуйте за руками .
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22.07.2025 23:49 Відповісти
"Будемо ліпити справи, і оголошувати всіх, хто проти дій Єрмака, агентом ФСБ!"
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22.07.2025 23:53 Відповісти
Малюк, ніхто не заперечує, щоб ти виявляв кротів у всіх державних інституціях. Застосовуй для цього всі законі доступні інструменти.

Але чому ти дивишся крізь пальці на кротів в органах влади, які є пропрезидентськими? Та в тому ж ОП - чому досі не виявив жодного крота?
А звідки ти взяв, що в НАБУ - агенти касапів? А що, перевірку їх при прийому на роботу - хіба не твоє відомство робить?
Так тоді сам винуватий!
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22.07.2025 23:54 Відповісти
та які перевірки це фікція.
он нещодавно синочок гниди, зрадника України що зараз живе у мордорі та пропагандує там руцкій мір, Молочного вбив жінку....
і в той час директора ДБР не призначають через батька з лугандонським паспортом, бо малюк ще перевірки проводить.
цитуючи класика, "білошара близько"
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23.07.2025 00:09 Відповісти
Хоча у Малюка зам має батька з російським паспортом і всім це норм.
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23.07.2025 00:15 Відповісти
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22.07.2025 23:56 Відповісти
ШТО © валинская рєзня!
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23.07.2025 00:31 Відповісти
малюк стае карликом гнома.
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22.07.2025 23:57 Відповісти
Я хороню своїх хлопців, для того, щоб у тилу під прикриттям "зезедента" сиділа рашистська агентура в ОП.татарови арахамії і т.д і т.п ...
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22.07.2025 23:59 Відповісти
Ок припустимо той набушник був агентом *****, візьмемо наприклад Мішаню падальяка у якого брательник був Грушником.
чому не розпущено опіс зе ?
такі пояснення не зайдуть навіть самим упоротим зебаранам, хоча я напевно переоцінюю їхні розумові здібності.
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23.07.2025 00:00 Відповісти
Все так,але до чого тут генпрокурор?(((
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23.07.2025 00:05 Відповісти
Кіт Базілєо. Сліпий. Не бачить в упор, як його співробітники кошмарять бізнес, перевозять через кордон утікачів, слідкують за журналістами...
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23.07.2025 00:06 Відповісти
А падаляк,татаров?Прочесал по ушам.А почему подчинили своему плакулолу?Ну нашли кого то,это работа ваша.Зачем забирать их под себя? Чтобы легче контролировать.И прятать своих зеленомордых мародеров.
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23.07.2025 00:10 Відповісти
+ гетьманцев, поміцник резидента фсб сивковича

.
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23.07.2025 00:16 Відповісти
Малюк затримав зрадника, який працював в СБУ та передавав інформацію ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/n3535327
ахахахахаха розпустити нахрін СБУ чи ета другое.
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23.07.2025 00:13 Відповісти
Малюк спікся...

А от тепер думайте, кого оце лайно затримувало раніше. Скільки з них було підставних, скільки замовних, скільки сфальсифікованих, а скільки узгоджених з ФСБ.
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23.07.2025 00:13 Відповісти
Ще одна зелено-під@рська консерва самовикрилася.
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23.07.2025 00:14 Відповісти
Навіщо була потрібна ота нашумівша затія під назвою «Павутина», вже незрозуміло.
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23.07.2025 00:23 Відповісти
То не малюки. То порохоботи.
Якби все керувалось з Києва уже б всіх здали в полон катівню ще на стадії старту дрг. Або держали б в ізоляторі як спеца Червінського, чий супер-досвід операцій саме Україні потрібен.
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23.07.2025 00:29 Відповісти
Потужно посміялися
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23.07.2025 00:28 Відповісти
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23.07.2025 00:28 Відповісти
Когда не понимаешь сути срача, смотри с кем петушарий
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23.07.2025 00:32 Відповісти
Боже, ще один дибіл. Давай жгі - Ударім і крепко ударім по всей єтой ФСБ-шной шайке засевшей в НАБУ.
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23.07.2025 00:36 Відповісти
І яке це має відношення до знищення всієї антикорупційної структури?
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Валерій Прозапас:
Твоє обличчя, коли один твій друг Арєстовіч, а другий - Латиніна. І братєльнік служив в ГРУ ГШВСРФ
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23.07.2025 00:38 Відповісти
СБУ стрімко перетворюється у ФСБ-КГБ...
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23.07.2025 00:38 Відповісти
Реванш антимайдану впевнено крокує по країні
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23.07.2025 00:40 Відповісти
Що СБУ , що НАБУ, що ГУР - все це проросійські організації. Якби було по іншому, то ворог не дійшов би без бою до Києва, Херсона і Харкова. А в Москві вже булоб розтрощених домів не менше ніж в Києві!
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23.07.2025 01:18 Відповісти
 
 