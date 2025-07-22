Не дозволимо проросійській публіці в НАБУ бути недоторканою в українському тилу, - Малюк

Голова СБУ Василь Малюк вважає недоречним проведення паралелей між президентом Володимиром Зеленським та колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем в контексті обшуків у детективів НАБУ.

Про це він заявив на спільному брифінгу із генеральним прокурором Русланом Кравченком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Сьогодні хтось розповідає "о, режим Януковича…", так ось сидить генеральний прокурор, єдиний з системи прокуратури, хто пішов підтримувати обвинувачення проти Януковича і жоден м’яз на його обличчі не скривився", – сказав Малюк.

Він зазначив, що чинний нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко, який 21 липня отримав підозру у державній зраді, возив "тітушек" на "Антимайдан". Колаборант Армен Горлівський (він же Армен Саркісян) та резидент спецслужб Росії на тимчасово окупованій території Донецької області Юра Єнакіївський (Юрій Іванющенко) вбивали українців.

"Сьогодні ця публіка проникла туди [в НАБУ], разом з фесами (агентами ФСБ) сидять у нас на шиї та звісили ноги. Я не для цього хороню своїх хлопців, не для того, щоб у тилу хтось назвався недоторканим, білим, пухнастим і завтра нам ножа запихнув у спину", – наголосив голова СБУ.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.