Не дозволимо проросійській публіці в НАБУ бути недоторканою в українському тилу, - Малюк
Голова СБУ Василь Малюк вважає недоречним проведення паралелей між президентом Володимиром Зеленським та колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем в контексті обшуків у детективів НАБУ.
Про це він заявив на спільному брифінгу із генеральним прокурором Русланом Кравченком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Сьогодні хтось розповідає "о, режим Януковича…", так ось сидить генеральний прокурор, єдиний з системи прокуратури, хто пішов підтримувати обвинувачення проти Януковича і жоден м’яз на його обличчі не скривився", – сказав Малюк.
Він зазначив, що чинний нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко, який 21 липня отримав підозру у державній зраді, возив "тітушек" на "Антимайдан". Колаборант Армен Горлівський (він же Армен Саркісян) та резидент спецслужб Росії на тимчасово окупованій території Донецької області Юра Єнакіївський (Юрій Іванющенко) вбивали українців.
"Сьогодні ця публіка проникла туди [в НАБУ], разом з фесами (агентами ФСБ) сидять у нас на шиї та звісили ноги. Я не для цього хороню своїх хлопців, не для того, щоб у тилу хтось назвався недоторканим, білим, пухнастим і завтра нам ножа запихнув у спину", – наголосив голова СБУ.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відео з ТСН - Малюк з матюками пообіцяли НАБУ , Гнпрокурор - "мені не дуже сладко але я так багато тепер несу відповідальності, але я несу за усіх й за все..." - такого примітиву від ГЕНПРОКУРОРА ЩЕ НЕ ЧУЛА
1 Зняв ботинки й в шкарпеточках навшпьки пішов обшукувати БЄНЮ , спочатку попросивши дозволу зайти . ( так не він особисто але за його вказівки)
2. заховав Бєню від екстрадиції до США
3. не зробив внутрішнього розслідування по Ванькє Баканову (був його замісником - й сказав не було приводів)
Як хтось думає - Є НА МАЛЮКА КОМПРОМАТ У ЄРМАКА?
Не в.о., а офіційно. Малюк очолив СБУ- РБК
КИЇВ, ВІВТОРОК 07 ЛЮТОГО 2023 11:
Голосування по фракціяхЯк пише нардеп Ярослав Железняк, за призначення Малюка проголосували 324 народних депутатів.
Відомо, що на голосуванні був присутній президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов та генеральний прокурор Андрій Костін.
"Слуга народу" - 226"Европейська солідарність" - 0"Батьківщина" - 18"Платформа за життя та мир" - 19"За майбутнє" - 12"Голос" - 0"Довіра" - 15"Відновлення України" - 17Позафракційні - 17
ДЕ ЗАРАЗ КОСТІН? А ХТО ГОЛОСУВАВ У ВР ? - чим це відрізняється від голосування за закон по вбивству корупційних органів - кількістю слуг в налічіі в зЄкалоліції на сьогодні ... ФСЬО! КРАПКА
Так заради чого цей сир-бор? ВСІ ЗНАЮТЬ -МАРОДЕРНЕЮ керує Єрмак . Вага отих усіх органів яка була за часи хоча б війни?
ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ просто звузила КОЛО НАГЛЯДУ ЗА КОРИТОМ .
ТООООО- це все сценарій та вистава - значить Малюк знав й про кротів й про все інше та інших але зіграв за сценарієм ПРодюсера-Ларьочніка та його голосування у ВР.
лише ті справи, які НАБУ та САП ведуть зараз
.
.
ні, малюк, ти поїдь в Київ та спитай в людей !
так вот, малюк, гетьманцев до Революції був помічником резидента фсб сивковича!
чи вже забув ?
.
Зеленський герой!
Кравченко герой!
1000-500 замахів і т.д.
А змінилося лише одне!
Був - Бо не втік!
А став - Аби не втік!
Але чому ти дивишся крізь пальці на кротів в органах влади, які є пропрезидентськими? Та в тому ж ОП - чому досі не виявив жодного крота?
А звідки ти взяв, що в НАБУ - агенти касапів? А що, перевірку їх при прийому на роботу - хіба не твоє відомство робить?
Так тоді сам винуватий!
он нещодавно синочок гниди, зрадника України що зараз живе у мордорі та пропагандує там руцкій мір, Молочного вбив жінку....
і в той час директора ДБР не призначають через батька з лугандонським паспортом, бо малюк ще перевірки проводить.
цитуючи класика, "білошара близько"
чому не розпущено опіс зе ?
такі пояснення не зайдуть навіть самим упоротим зебаранам, хоча я напевно переоцінюю їхні розумові здібності.
.
ахахахахаха розпустити нахрін СБУ чи ета другое.
А от тепер думайте, кого оце лайно затримувало раніше. Скільки з них було підставних, скільки замовних, скільки сфальсифікованих, а скільки узгоджених з ФСБ.
Якби все керувалось з Києва уже б всіх здали в полон катівню ще на стадії старту дрг. Або держали б в ізоляторі як спеца Червінського, чий супер-досвід операцій саме Україні потрібен.
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Валерій Прозапас:
Твоє обличчя, коли один твій друг Арєстовіч, а другий - Латиніна. І братєльнік служив в ГРУ ГШВСРФ