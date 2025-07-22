НАБУ і САП не ліквідовані, це просто повернення до Конституції, - Малюк

Голова СБУ Василь Малюк вважає, що голосування народних депутатів за закон, який зменшує повноваження НАБУ та САП - є поверненням до Конституції.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми живемо в правовій державі? В правовій! Основний закон - Конституція! Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законотворець. Повірте мені, те, що вони голосували - питання нардепів. Краще це запитати у них. Це буде правильно і логічно. Наскільки я розумію, це просто повернення до Конституції. І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати й продовжують якісно працювати"- заявив Малюк.

Голова СБУ наголосив, що САП і НАБУ залишаються незалежними органами.

"Але за Конституцією Генеральний прокурор - один в країні. Не може бути якогось дубляжу чи тавтології. Я думаю, що саме цим керувались наші законотворці. Це робилось це якраз задля посилення якогось. І, можливо, я думаю, для певної системи противаг і контролю. .. Задля недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився на якогось "монстра", - додав Малюк.

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Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.