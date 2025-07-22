НАБУ і САП не ліквідовані, це просто повернення до Конституції, - Малюк
Голова СБУ Василь Малюк вважає, що голосування народних депутатів за закон, який зменшує повноваження НАБУ та САП - є поверненням до Конституції.
Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми живемо в правовій державі? В правовій! Основний закон - Конституція! Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законотворець. Повірте мені, те, що вони голосували - питання нардепів. Краще це запитати у них. Це буде правильно і логічно. Наскільки я розумію, це просто повернення до Конституції. І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати й продовжують якісно працювати"- заявив Малюк.
Голова СБУ наголосив, що САП і НАБУ залишаються незалежними органами.
"Але за Конституцією Генеральний прокурор - один в країні. Не може бути якогось дубляжу чи тавтології. Я думаю, що саме цим керувались наші законотворці. Це робилось це якраз задля посилення якогось. І, можливо, я думаю, для певної системи противаг і контролю. .. Задля недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився на якогось "монстра", - додав Малюк.
Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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Все по класиці... Коли їм потрібно, одразу ж згадують, що в нас є Конституція.
Головне оперативне. Від 30 срібняків не вивертає?
Це все, що треба знати про СБУ - срані лакеї-сутенери.
НАБУ і САП подякували українцям за підтримку.
"Дякуємо.
Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни.
Ми вдячні кожному.
Це для нас дуже важливо - і дуже відчутно,
Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати.
Особливо вразила рішуча позиція молоді - майбутнього країни, заради якого ми працюємо.
Дякуємо всім, хто вийшов.
Це додає нам сил.
Ми продовжимо працювати і надалі відстоювати нашу незалежність розслідувань від втручань".
"Колектив САП щиро дякує за підтримку Українському народу!
Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість, чесність та гідність.
Ми вдячні кожному, хто приєднався до заходів на підтримку антикорупційних органів!
Ми цінуємо кожен голос!
Боротьба триває!
Відстояти незалежність САП та НАБУ - наша першочергова мета!"
тільки матюки лізуть в голову
Конституцію розтоптали зелені в перший день приходу і прикро,що дозвідчені специ їм на службі,але ж не їм давали клятву,а народу України.
Дивує лише,як ведуча П'ятого Г., протягом всієї своєї передачі,вихваляла його в прямому ефірі.
Тобто, не годує, а зачиняє очі на те, як і чим СБУ заробляє.
А тепер, як запахло смаженим для влади, вони згадали про Конституцію.
Влада - цинічні корупційні потвори.
До речі, потужні верховні щурі, як і годиться, не коментують скандальні рішення чи якісь негативні для України події, які з ними повʼязані. І цей закон теж не є виключенням.
Питання стоїть в НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВЛАДИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ, які займаються корупцією серед високопоставлених чиновників, в т.ч. найвищого рівня в державі. В т.ч. і твоєю, не дай Боже, ти такою займаєшся, попри всі твої заслуги. Незалежність НАБУ+САП потрібна для того, щоб в т.ч. ти не міг їх пресувати!
Різницю вловив?