НАБУ и САП не ликвидированы, это просто возвращение к Конституции, - Малюк

Председатель СБУ Василий Малюк считает, что голосование народных депутатов за закон, который уменьшает полномочия НАБУ и САП - является возвращением к Конституции.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы живем в правовом государстве? В правовом! Основной закон - Конституция! Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законотворец. Поверьте мне, то, что они голосовали - вопрос нардепов. Лучше это спросить у них. Это будет правильно и логично. Насколько я понимаю, это просто возвращение к Конституции. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать и продолжают качественно работать", - заявил Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что САП и НАБУ остаются независимыми органами.

"Но по Конституции Генеральный прокурор - один в стране. Не может быть какого-то дубляжа или тавтологии. Я думаю, что именно этим руководствовались наши законодатели. Это делалось как раз для усиления какого-то. И, возможно, я думаю, для определенной системы противовесов и контроля. .... Для недопущения того, чтобы вдруг ультимативно орган превратился в какого-то "монстра", - добавил Малюк.

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Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.