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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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НАБУ и САП не ликвидированы, это просто возвращение к Конституции, - Малюк

малюк

Председатель СБУ Василий Малюк считает, что голосование народных депутатов за закон, который уменьшает полномочия НАБУ и САП - является возвращением к Конституции.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы живем в правовом государстве? В правовом! Основной закон - Конституция! Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законотворец. Поверьте мне, то, что они голосовали - вопрос нардепов. Лучше это спросить у них. Это будет правильно и логично. Насколько я понимаю, это просто возвращение к Конституции. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать и продолжают качественно работать", - заявил Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что САП и НАБУ остаются независимыми органами.

"Но по Конституции Генеральный прокурор - один в стране. Не может быть какого-то дубляжа или тавтологии. Я думаю, что именно этим руководствовались наши законодатели. Это делалось как раз для усиления какого-то. И, возможно, я думаю, для определенной системы противовесов и контроля. .... Для недопущения того, чтобы вдруг ультимативно орган превратился в какого-то "монстра", - добавил Малюк.

Также читайте: СБУ и в дальнейшем будет искоренять российских агентов в любом госоргане Украины, - Малюк на встрече с G7

Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) САП (2124) Малюк Василий (90)


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Топ комментарии
+32
А можна показати у Конституції офіс президента та його керівника?

Це все, що треба знати про СБУ - срані лакеї-сутенери.
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22.07.2025 23:00 Ответить
+25
Основний закон - Конституція!

Все по класиці... Коли їм потрібно, одразу ж згадують, що в нас є Конституція.
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22.07.2025 22:59 Ответить
+16
Малюк, не позорься, а займись уничтожением свинособак. У тебя это лучше получается.
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22.07.2025 23:00 Ответить
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Основний закон - Конституція!

Все по класиці... Коли їм потрібно, одразу ж згадують, що в нас є Конституція.
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22.07.2025 22:59 Ответить
В Конституції теж написано що отара сбушників може в сауні підглядати за голими журналістками.
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22.07.2025 23:43 Ответить
Непідзвітних і неконтрольованих державних органів бути не може, особливо під час війни. Уявіть, що якусь з цих структур або й усі очолять ворожі кроти. Хто контролюватиме кадрову політику у цих органах??? По війні можна впроваджувати певну незалежність антикорупційних інституцій, але під пильним оком правоохоронців щодо проявів корупції та незаконного збагачення антикорупційних контролерів-детективів. Взагалі кожен правоохоронний орган має слідкувати за своїми колегами з інших структур на засадах антикорупційної конкуренції. Не можна допускати злочинного злиття інтересів/змови керівництва держорганів між собою. Кожен керівник і виконавець має пам"ятати, що за ним пильно слідкують "колеги" з низки інших правоохоронних структур, а також журналістського корпусу.
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22.07.2025 22:59 Ответить
Ну так, так - ніззя-ніззя, а 3,14здити мільйонами і мільярдами можна-можна. А під час війни - ето же святоє дєло. Ну і логіка
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22.07.2025 23:28 Ответить
Гарну вам методику подоляк підігнав 😁😁😁
Головне оперативне. Від 30 срібняків не вивертає?
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22.07.2025 23:42 Ответить
Малюк, не позорься, а займись уничтожением свинособак. У тебя это лучше получается.
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22.07.2025 23:00 Ответить
Зрадники не бувають героями .
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22.07.2025 23:10 Ответить
Прямо зараз...
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22.07.2025 23:15 Ответить
Точно. СБУшнік Пасічник підтвердить.
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22.07.2025 23:34 Ответить
А можна показати у Конституції офіс президента та його керівника?

Це все, що треба знати про СБУ - срані лакеї-сутенери.
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22.07.2025 23:00 Ответить
А якже пауза?
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22.07.2025 23:00 Ответить
Краще пан Малюк промовчавби.
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22.07.2025 23:00 Ответить
Так він більше зрадник ніж герой.
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22.07.2025 23:08 Ответить
До Малюка можливо поставити купу питань щодо ефективності роботи його відомства в тилу: як так вийшло, що до конкурсу на очільника ДБР допустили людину, яку потім не призначили? І це зі свіжого, а скільки перед цим журналісти-розслідувачі відкривали очі його службі на відвертих ворогів, яких сбу не помічала. Що? Дєл нєвпроворот? Кругом шпійони? Так а ви ж тоді для чого, чого ж їх стільки розвелось?
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22.07.2025 23:20 Ответить
Акції протести проти закону зеленського проходять в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Тернополі, та ін. містах.

НАБУ і САП подякували українцям за підтримку.
"Дякуємо.
Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни.
Ми вдячні кожному.
Це для нас дуже важливо - і дуже відчутно,
Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати.
Особливо вразила рішуча позиція молоді - майбутнього країни, заради якого ми працюємо.
Дякуємо всім, хто вийшов.
Це додає нам сил.
Ми продовжимо працювати і надалі відстоювати нашу незалежність розслідувань від втручань".

"Колектив САП щиро дякує за підтримку Українському народу!
Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість, чесність та гідність.
Ми вдячні кожному, хто приєднався до заходів на підтримку антикорупційних органів!
Ми цінуємо кожен голос!
Боротьба триває!
Відстояти незалежність САП та НАБУ - наша першочергова мета!"
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22.07.2025 23:00 Ответить
До якої Конституції повернулися? до Конституції Януковича?? Що за зраду несе товарищ Малюк
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22.07.2025 23:02 Ответить
А що не так з Овочем? Такої дикої корупції, яка розквітла в країні після створення цих "антикорупційних огранів", навіть при ньому не було.
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22.07.2025 23:24 Ответить
А, так це вони усе розікрали, а не привладні? Ну, це докорінно міняє справу
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22.07.2025 23:31 Ответить
Вони допустили це розкрадання. Яке, чомусь, повторюю, при них збільшилось в рази. Совпадєніє? Не думаю...
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22.07.2025 23:38 Ответить
Після пояснення від Малюка, у відповіді
тільки матюки лізуть в голову
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22.07.2025 23:02 Ответить
Хто порушив Конституцію? - далеко Малюк вудочку закидає
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22.07.2025 23:03 Ответить
Мадюк вірність зе де онструє
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22.07.2025 23:03 Ответить
Конституція на паузі- це вже аксіома.
Конституцію розтоптали зелені в перший день приходу і прикро,що дозвідчені специ їм на службі,але ж не їм давали клятву,а народу України.
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22.07.2025 23:03 Ответить
Що ще скаже слуга Єрмака? Те, що хазяїн велів.
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22.07.2025 23:04 Ответить
Малюку верю, НАБУ и САП не очень..
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22.07.2025 23:04 Ответить
Малюк -покидьок ! Треба лишити його звання Героя !
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22.07.2025 23:06 Ответить
Павутину нездарма проводили.
Дивує лише,як ведуча П'ятого Г., протягом всієї своєї передачі,вихваляла його в прямому ефірі.
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22.07.2025 23:20 Ответить
А якщо хтось не згоден, то він агент кремля!
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22.07.2025 23:06 Ответить
ТАК 100 %
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22.07.2025 23:09 Ответить
Малюк забув, чий хліб їсть. Хоча це не новина.
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22.07.2025 23:08 Ответить
Мабуть Малюк вважає, що його годує ОПЗЄ.
Тобто, не годує, а зачиняє очі на те, як і чим СБУ заробляє.
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22.07.2025 23:39 Ответить
Як я знаю, там давно вже склалося дві фракції: гнила, і патріотична. Перша визискує на свою користь, але й усю службу підгодовує, тому має неабиякий вплив. Та все одно, цей хліб український.
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22.07.2025 23:52 Ответить
Малюк їсть хліб від українського народу, але намазує на нього чорну ікру від Вови **********.
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22.07.2025 23:43 Ответить
То нехай згадає Вєрєщагіна.
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22.07.2025 23:53 Ответить
Коли ТЦК викрадає людей на вулицях, то влада сказала, що Конституція на паузі...
А тепер, як запахло смаженим для влади, вони згадали про Конституцію.
Влада - цинічні корупційні потвори.
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22.07.2025 23:09 Ответить
«НАБУ і САП не ліквідовані, це просто повернення до Конституції… сракою.»
До речі, потужні верховні щурі, як і годиться, не коментують скандальні рішення чи якісь негативні для України події, які з ними повʼязані. І цей закон теж не є виключенням.
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22.07.2025 23:09 Ответить
А викрадення на вулиці людоловами тцк це по конституції чи ні? Ви чи хрестик вдягніть чи штани зніміть..
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22.07.2025 23:10 Ответить
Щось я не зрозумів про Конституцію - це тепер фіговий листочок для прикриття сорому? Яким боком Конституція до тої #єрні, яку влада вплрола? Якщо антикорупційні органи не конституційні, тоді навіщо їх створили? І до чого тут про одного генпрокурора? Прокурори САП та НАБУ що, якось підміняють його функції? От виглядає Малюк якось по дебільному... але "якщо виглядає, як качка, ходить, як качка і крякає, як качка..."
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22.07.2025 23:10 Ответить
Тобто, раніше СБУ не знала/не бачила, що в нас є державний орган, який не відповідає Конституції? Співробітники цього органу, якось проходили перевірки в СБУ... А коли вручили підозру Чернишову та готують підозру Миндичу, то СБУ "прозріли"?
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22.07.2025 23:10 Ответить
Так а це і не компетенція сбу - є Конституційний суд. От помовчав би той малюк про Конституцію
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22.07.2025 23:23 Ответить
Це точно. Промовчав би Малюк, за розумного б зійшов.
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22.07.2025 23:46 Ответить
Протягом року у вищому навчальному закладі МВС України відбувся розподіл 18 квартир у новітньому ЖК ніби між співробітниками цього закладу, які мешкають у гуртожитку і не мають власного житла. Майже усі квартири одержали очільники кафедр, проректори та службовці, у власності яких перебуває декілька одиниць столичної нерухомості та коштовні автівки. Де були САП і НАБУ під час цієї оборудки????? Журналісти про цей факт криком кричали. Ось така вона ефективність борців з корупцією.
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22.07.2025 23:10 Ответить
Малюк, ***** тобі це треба? Ну серйозно?
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22.07.2025 23:11 Ответить
Що йому кажуть, то він і озвучує.
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22.07.2025 23:18 Ответить
Зелені довбні повернулись сракою до союзників...
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22.07.2025 23:13 Ответить
******! Васілій Васільєвіч до того ще і конституціоналіст!
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22.07.2025 23:16 Ответить
А яка собача справа малюка тлумачити Конституцію, об яку зелена падаль давно витирає ноги?
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22.07.2025 23:20 Ответить
ти своїх "кротів" вже всіх почистив? запроданці їбані
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22.07.2025 23:22 Ответить
СБУ треба просто виконувати свої функціональні обов*язки і не лізти в політику
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22.07.2025 23:24 Ответить
Зєлупа Конституцією регулярно підтирає сраку Єрмачидлі, востаннє було днями, із множинним громадянством. А тут дивись - оба! маладая ******* згадала про Конституцію! Це ж треба
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22.07.2025 23:25 Ответить
Розумний....аж страшно...Це депутати ....не я, вони законотворці... Щось таке враження,що ще одна Легенда України - Малюк...виявилась...легендою...Завтра чекаємо Буланова з поклонами? Нажаль Залужний теж мовчить у тряпочку..."легенда"....
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22.07.2025 23:27 Ответить
Ну хтось тепер сумнівається що вовка підпише - що йому донька Келлога, коли у нього Малюк , Єрмак, депутати ОПЗЖ, Юлька-курва НЕ ВСЬОПРОПАЛА ну й ще куча блдєй у ВР
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22.07.2025 23:33 Ответить
Вся б....лядота зелена повилазила
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22.07.2025 23:33 Ответить
малюк гидота
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22.07.2025 23:33 Ответить
Чого Малюка підписали.... Налажав десь та відробляє?
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22.07.2025 23:35 Ответить
Малюк, тут питання не в ліквідації чи існуванні інституції.

Питання стоїть в НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВЛАДИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ, які займаються корупцією серед високопоставлених чиновників, в т.ч. найвищого рівня в державі. В т.ч. і твоєю, не дай Боже, ти такою займаєшся, попри всі твої заслуги. Незалежність НАБУ+САП потрібна для того, щоб в т.ч. ти не міг їх пресувати!

Різницю вловив?
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22.07.2025 23:40 Ответить
Краще б Малюк просто не коментував
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22.07.2025 23:57 Ответить
 
 