НАБУ и САП не ликвидированы, это просто возвращение к Конституции, - Малюк
Председатель СБУ Василий Малюк считает, что голосование народных депутатов за закон, который уменьшает полномочия НАБУ и САП - является возвращением к Конституции.
Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы живем в правовом государстве? В правовом! Основной закон - Конституция! Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законотворец. Поверьте мне, то, что они голосовали - вопрос нардепов. Лучше это спросить у них. Это будет правильно и логично. Насколько я понимаю, это просто возвращение к Конституции. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать и продолжают качественно работать", - заявил Малюк.
Глава СБУ подчеркнул, что САП и НАБУ остаются независимыми органами.
"Но по Конституции Генеральный прокурор - один в стране. Не может быть какого-то дубляжа или тавтологии. Я думаю, что именно этим руководствовались наши законодатели. Это делалось как раз для усиления какого-то. И, возможно, я думаю, для определенной системы противовесов и контроля. .... Для недопущения того, чтобы вдруг ультимативно орган превратился в какого-то "монстра", - добавил Малюк.
Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Все по класиці... Коли їм потрібно, одразу ж згадують, що в нас є Конституція.
Головне оперативне. Від 30 срібняків не вивертає?
Це все, що треба знати про СБУ - срані лакеї-сутенери.
НАБУ і САП подякували українцям за підтримку.
"Дякуємо.
Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни.
Ми вдячні кожному.
Це для нас дуже важливо - і дуже відчутно,
Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати.
Особливо вразила рішуча позиція молоді - майбутнього країни, заради якого ми працюємо.
Дякуємо всім, хто вийшов.
Це додає нам сил.
Ми продовжимо працювати і надалі відстоювати нашу незалежність розслідувань від втручань".
"Колектив САП щиро дякує за підтримку Українському народу!
Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість, чесність та гідність.
Ми вдячні кожному, хто приєднався до заходів на підтримку антикорупційних органів!
Ми цінуємо кожен голос!
Боротьба триває!
Відстояти незалежність САП та НАБУ - наша першочергова мета!"
тільки матюки лізуть в голову
Конституцію розтоптали зелені в перший день приходу і прикро,що дозвідчені специ їм на службі,але ж не їм давали клятву,а народу України.
Дивує лише,як ведуча П'ятого Г., протягом всієї своєї передачі,вихваляла його в прямому ефірі.
Тобто, не годує, а зачиняє очі на те, як і чим СБУ заробляє.
А тепер, як запахло смаженим для влади, вони згадали про Конституцію.
Влада - цинічні корупційні потвори.
До речі, потужні верховні щурі, як і годиться, не коментують скандальні рішення чи якісь негативні для України події, які з ними повʼязані. І цей закон теж не є виключенням.
Питання стоїть в НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВЛАДИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ, які займаються корупцією серед високопоставлених чиновників, в т.ч. найвищого рівня в державі. В т.ч. і твоєю, не дай Боже, ти такою займаєшся, попри всі твої заслуги. Незалежність НАБУ+САП потрібна для того, щоб в т.ч. ти не міг їх пресувати!
Різницю вловив?