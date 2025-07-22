СБУ и в дальнейшем будет искоренять российских агентов в любом госоргане Украины, - Малюк на встрече с G7

Приоритетной задачей СБУ в условиях войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на любые государственные органы Украины. При этом СБ Украины действует исключительно в рамках закона и в интересах национальной безопасности нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Председатель Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк заявил на встрече с представителями стран-членов G7, участие в которой приняли также Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и глава ГБР Алексей Сухачев.

"В условиях полномасштабной войны наличие агентов рф в любом государственном органе является полностью неприемлемым. Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять враждебное влияние везде. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб. И мы будем в дальнейшем заниматься этим вместе с руководством Бюро, активно помогая им в этом", - отметил Малюк.

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Глава спецслужбы поблагодарил страны-члены G7 за сотрудничество в течение полномасштабного вторжения и поддержку Украины в такое сложное, историческое время.

Также Василий Малюк добавил, что СБУ и ОГП собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ. В частности, вчера Служба безопасности задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений Бюро, а также руководителя межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Кроме этого, заочное подозрение в госизмене объявили нардепу-беглецу от ОПЗЖ Федору Христенко, который, по версии следствия, имел непосредственное влияние на деятельность антикоррупционного органа.

"Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия проведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и обоснованность подозрений. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте - соблюдение закона. И мы действуем исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом", - отметил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Представители стран G7 получили исчерпывающие ответы на свои вопросы о работе правоохранительных органов Украины и, в частности, недавней спецоперации СБУ и ОГП по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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"ГБР, СБУ и ОГП продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти. И мы будем качественно выполнять нашу работу безотносительно к тому, в каких структурах и на каких должностях работают наши фигуранты", - отметил Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Василий Малюк также обсудил с представителями стран-членов G7 недавние результаты боевой работы Службы. В частности, он рассказал детали об уникальной спецоперации "Павутина", в результате которой был поражен 41 самолет стратегической авиации рф, а также о третьем поражении Крымского моста.

Кроме этого, Председатель Службы отметил, что ЦСО "А" СБУ постоянно находится в ТОП 3 лидеров рейтинга лучших подразделений Сил обороны по уничтожению вражеской техники с помощью БПЛА, и боевые подразделения Службы постоянно уничтожают врага на фронте и в его глубоком тылу.