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Новости Операция СБУ Павутина
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СБУ и в дальнейшем будет искоренять российских агентов в любом госоргане Украины, - Малюк на встрече с G7

Василий Малюк

Приоритетной задачей СБУ в условиях войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на любые государственные органы Украины. При этом СБ Украины действует исключительно в рамках закона и в интересах национальной безопасности нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Председатель Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк заявил на встрече с представителями стран-членов G7, участие в которой приняли также Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и глава ГБР Алексей Сухачев.

"В условиях полномасштабной войны наличие агентов рф в любом государственном органе является полностью неприемлемым. Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять враждебное влияние везде. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб. И мы будем в дальнейшем заниматься этим вместе с руководством Бюро, активно помогая им в этом", - отметил Малюк.

Также читайте: Генпрокурор Кравченко встретился с представителями G7: обсудили ситуацию вокруг НАБУ

Глава спецслужбы поблагодарил страны-члены G7 за сотрудничество в течение полномасштабного вторжения и поддержку Украины в такое сложное, историческое время.

Также Василий Малюк добавил, что СБУ и ОГП собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ. В частности, вчера Служба безопасности задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений Бюро, а также руководителя межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Кроме этого, заочное подозрение в госизмене объявили нардепу-беглецу от ОПЗЖ Федору Христенко, который, по версии следствия, имел непосредственное влияние на деятельность антикоррупционного органа.

"Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия проведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и обоснованность подозрений. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте - соблюдение закона. И мы действуем исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом", - отметил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Представители стран G7 получили исчерпывающие ответы на свои вопросы о работе правоохранительных органов Украины и, в частности, недавней спецоперации СБУ и ОГП по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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"ГБР, СБУ и ОГП продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти. И мы будем качественно выполнять нашу работу безотносительно к тому, в каких структурах и на каких должностях работают наши фигуранты", - отметил Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Василий Малюк также обсудил с представителями стран-членов G7 недавние результаты боевой работы Службы. В частности, он рассказал детали об уникальной спецоперации "Павутина", в результате которой был поражен 41 самолет стратегической авиации рф, а также о третьем поражении Крымского моста.

Кроме этого, Председатель Службы отметил, что ЦСО "А" СБУ постоянно находится в ТОП 3 лидеров рейтинга лучших подразделений Сил обороны по уничтожению вражеской техники с помощью БПЛА, и боевые подразделения Службы постоянно уничтожают врага на фронте и в его глубоком тылу.

Автор: 

G7 (877) СБУ (20213) Малюк Василий (90)


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Топ комментарии
+14
Не я. Бо ж СБУ не виконало того для чого його створили.
Служба безпеки зеленої дупи, і аж ніяк не України
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22.07.2025 22:19 Ответить
+11
Хто там малюком захоплювпвся?
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22.07.2025 22:15 Ответить
+11
Начните со своих рядов!
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22.07.2025 22:16 Ответить
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22.07.2025 22:15 Ответить
До його кінця!
😉
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22.07.2025 22:29 Ответить
Хто там малюком захоплювпвся?
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22.07.2025 22:15 Ответить
круглі дурні, бо справу по боротьбі з орками в СБУ роблять специ, а бебік тільки піариться

.
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22.07.2025 22:18 Ответить
Не я. Бо ж СБУ не виконало того для чого його створили.
Служба безпеки зеленої дупи, і аж ніяк не України
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22.07.2025 22:19 Ответить
Під спільною крышею хатинки ЗЕленського яку він практично просрав (як у тій казці про трьох поросят) насправді дві окремі "держави", "економісти" до них належать і братія з департаменту захисту державності, ті які грабують бізнес, і "контрики", ті, що воюють, шпигунів ловлять і займалися. павутинням.
До війни було співвідношення 75/25 на користь "економічних" нахлібників, зараз як би "сягнули" 65/35, збільшенням чисельності альфі хочуть вийти на паритет.
Малюк номінально голова СБУ, але безпосередньо він лише контриками керує. Татарів іншими. Ну, то такоє.
А влада ЗЄлідора всесвіту категорично не хоче реформи із ліквідацією крила "економічних" нахлібників.
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22.07.2025 22:26 Ответить
Ну його в чім хоч можна звинуватити але не в роботі на гусню...
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22.07.2025 22:20 Ответить
А в роботі на зе з єрмаком?
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22.07.2025 22:27 Ответить
Аби кацапів ху'ярив.
Все інше я йому прощаю...
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22.07.2025 22:42 Ответить
"Прощай".Аби якось він тебн за зраку за слово обережне не взяв
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22.07.2025 23:05 Ответить
Єщьо НЄ вєчєр !

про зради бебіка нам розповість його смєнщик

.
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22.07.2025 22:38 Ответить
Начните со своих рядов!
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22.07.2025 22:16 Ответить
З козирів зайшов. Схоже все...
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22.07.2025 22:16 Ответить
малюк, обсір.... !

.
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22.07.2025 22:16 Ответить
Зрозуміло. Курс на бикотєку затверджений зверху
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22.07.2025 22:17 Ответить
і, як завжди, рогами в стіну і аблом.

скільки їх таких вже було, малюків дурних.

.
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22.07.2025 22:20 Ответить
Спочатку і себе їх почисти і не виконуй накази ворожої агентури
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22.07.2025 22:18 Ответить
СБУ стало прислугою єрмака - ФСБ-шніка
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22.07.2025 22:18 Ответить
В такому разі більшість українців вже є «агентами кремля», якщо Єрмак, Подоляк, Арахамія, Гетьманцев, Татаров та інші не є ними.
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22.07.2025 22:19 Ответить
Всі органи корумповані, про що він говорить хз.
Влада - корумпована.
Суд - корумпований
Мусарка - корумпована
і т.д
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22.07.2025 22:19 Ответить
Во, во.
Вони якраз зараз на мітинги повиходили.
Човник розхитують.
Не дають царювати гаранту.
Не порядок.
У-у-у.🤭
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22.07.2025 22:19 Ответить
ЗЄльону крису разом з посіпаками тошнить

.
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22.07.2025 22:22 Ответить
Каленим залізом - викорінювати - хто не в ногу - Малюк
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22.07.2025 22:19 Ответить
А з другої сторони - операція Павутина - рік готували - і ніхто не злив кацапам - можем!
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22.07.2025 22:28 Ответить
Малюк і сам не знав. Тому і не злили.
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22.07.2025 22:34 Ответить
це надто сильно для бебіка !

ще треба заслужити...

.
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22.07.2025 22:23 Ответить
Дуже сподіваюся що побачу відео, де Василь Малюк тримає тебе за шкірку.
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22.07.2025 22:28 Ответить
состав злочину ?

написано по якогось малюка
з дєтського саду

.
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22.07.2025 22:43 Ответить
Начни с оп.
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22.07.2025 22:22 Ответить
Шакал Зеленськогоі Татарова. всі здобутки СБУ з павутиною перекреслив за один день!!!І попав на цю посаду завдяки татарову!!! Бо разом бухали і ригали.
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22.07.2025 22:22 Ответить
та что-то мне мало верится, что там g-7 участвует - ересь какая-то!
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22.07.2025 22:22 Ответить
Українські новинні телеграм-канали з кількома мільйонами підписників ігнорують акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.
Серед них такі як: "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).
Зокрема канал "Times of Ukraine: Новини Україна" опублікував відео з акції без підпису й згодом видалив його.
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22.07.2025 22:23 Ответить
Труха постійно рекламує двох олігархів що виросли на російські гроші Пінчука та Ахметова, Інсайдер це також їх проект.
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22.07.2025 22:29 Ответить
не читай кацапську тєлєгу !

.
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22.07.2025 22:45 Ответить
Тому що всі перераховані тобою канали працюють на Подоляка і Єрмака. Це всі знають.
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22.07.2025 23:08 Ответить
Чому зрадники СБУ в Криму та Донбассі отлічно себе почувають? Ходаківський з "Востока", Пасічнік, президент ЛНР? Або не трогають своїх, бо свої, або зливають на стадії планування якихось замахів. Ось така в нас спецслужба. туди-сюди до Путіна перебіг, делов-то.
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22.07.2025 22:23 Ответить
Хоча б, на себе не вийти...
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22.07.2025 22:23 Ответить
А как же Агент Кремля Ермак? Его выпилишь? Что-то мне подсказывает что нет!
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22.07.2025 22:23 Ответить
Кроти сидять ОП , а він вітер ганяє.
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22.07.2025 22:24 Ответить
Чи міг бути кацапський агент в НАБУ? Звісно що міг, як і в будь-якому іншому місці. Але довіри вже нема.
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22.07.2025 22:24 Ответить
У сирського, єрмака батьки в кацапєйці , ще й силовики, фас Вася - якщо ти не фуфло.
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22.07.2025 22:24 Ответить
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22.07.2025 22:26 Ответить
Малюк однозначно заявив, що Роман Червінський його особистий ворог. Тому його заяви доволі саркастичні, бо резидентів Буратіно, Козиря, Кувшинова та ком не збираються знешкоджувати.
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22.07.2025 22:26 Ответить
о-ля-ля !

Червінському вірю !

.
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22.07.2025 22:46 Ответить
Це все цікаво, але що, без цього ганебного закону не можна було виконувати свою роботу? Тим більше, що вже показано, що СБУ маніпулює матеріалами слідства, як то з Дагестаном-Узбекистаном.
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22.07.2025 22:27 Ответить
міг би взяти список в "зе" який йому вручив директор ЦРУ Бернс ,,,в якому є і ті,чиї накази сьогодні виконує Малюк
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22.07.2025 22:28 Ответить
Замазали і Малюка в зеленому дермі. Нажаль..
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22.07.2025 22:28 Ответить
бо замазуватись був радий.
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22.07.2025 22:48 Ответить
Риги повернулись! Країні піз...а
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22.07.2025 22:31 Ответить
Коли СБУ розслідує Діяльність баканова,хто здав операцію по затримання вагнерівців?
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22.07.2025 22:32 Ответить
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22.07.2025 22:33 Ответить
До чого зрадник в НАБУ до руйнації НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАБУ ТА САП???Якщо на то пішло то в СБУ було виявлено у процентному відношенні (нажаль не затримано!!) більш зрадників України ніж у будь якому правоохоронному органі...Причому починаючи з генералів.,призначених Президентом!!..Діючих робітників ФСБ!!! Співробітники СБУ -запроданці здали Крим, Донбас і Луганск...Тікали управліннями,кидаючи все...Однак СБУ не розганяють. Дійсні робітники СБУ кладуть життя зараз за Україну,а не виконують завдання по руйнації незалежних антикорупційних підрозділів...Ганьба,якщо не буде вето!!
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22.07.2025 22:36 Ответить
Викорінювати кацапо-агентів в Україні - благородна справа, але знищувати незалежні антикорупційні органи в Україні можуть тільки вороги України!
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22.07.2025 22:39 Ответить
Викорінювати кацапо-агентів в Україні - благородна справа

Тільки не тоді, коли "викорінювачі" самі їх створюють.
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22.07.2025 23:07 Ответить
да да, Васілій Васільєвіч, треба викорінити російське НАБУ, російську САП, ну і до купи туди ж російський ВАКС. Тоді і настане перемога і повне благодєнствіє. Та і проблеми мобілізації стане вирішувати легше, бо вже ніякого безвізу взагалі не буде.
Так дєржать!
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22.07.2025 22:43 Ответить
А де Баканов?

Тобто у СБУ нема питань до людини, за поданням якої Зеленський призначив на посаду агента ФСБ Олега Кулініча. Людина, підлеглі якої, зокрема Андрій Наумов та Сергій Криворучко, були звинувачені в державній зраді та співпраці з московськими спецслужбами... Чиновник, який прямо відповідальний за непідготовку до відбиття московського вторгнення. Керівник СБУ, якого ВР звільняла за діяльність суміжну з держзрадою...
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22.07.2025 22:45 Ответить
Витягли з шюфляди папочку з досьєм в удобний момент по приказі від боневтіка потужного
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22.07.2025 22:46 Ответить
Непідзвітних і неконтрольований державних органів бути не може, особливо під час війни. Уявіть, що якусь з цих структур або й усі очолять ворожі кроти. Хто контролюватиме кадрову політику у цих органах??? По війні можна впроваджувати певну незалежність антикорупційних інституцій, але під пильним оком правоохоронців щодо проявів корупції та незаконного збагачення антикорупційних контролерів-детективів. Взагалі кожен правоохоронний орган має слідкувати за своїми колегами з інших структур на засадах антикорупційної конкуренції. Не можна допускати злочинного злиття інтересів/змови керівництва держорганів між собою. Кожен керівник і виконавець має пам"ятати, що за ним пильно слідкують "колеги" з низки інших правоохоронних структур.
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22.07.2025 22:54 Ответить
Ніт.
1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціаціїї з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.

Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.

2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.
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22.07.2025 23:05 Ответить
Восени 2013 року народ і я особисто зі своєю родиною вийшов на Майдан за фактом ПОБИТТЯ підкацапськими мєнтами за наказом ригоанальної влади НАШИХ ДІТЕЙ - студентів столичних ВНЗ, які вийшли на майдан висловити протест щодо відмови януовоча від європейського курсу розвитку України. Це побиття студентів було основним чинником і причиною появи такого явища як Революція Гідності.
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22.07.2025 23:19 Ответить
Про ОП не забувайте чи не на часі😆
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22.07.2025 23:01 Ответить
Татаров, гетьманцев, завгосп ,бакланов і його синок не начасі
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22.07.2025 23:01 Ответить
Тхне КГБ вже від Малюка " Викорінювати ворогів". А він не пробував почати з ОП?
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22.07.2025 23:04 Ответить
Тобто, Малюк заперечує підкидання доказів та фальсифікацію аудіозапису?

А ці дії СБУ та ухвалення закон про ліквідацію антикорів у ВР - це чисте співпадіння, а не скоординрвана атака корупціонерів.

Це все, що треба знати про Малюка - він толерує та захищає корупцію та корупціонерів у будь-який спосіб.
І це не виключає замовні вбивства.

Молодець який...
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22.07.2025 23:05 Ответить
Гниды зелёные.
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22.07.2025 23:20 Ответить
Ну якби почали з ОПи… А так не смішно.
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22.07.2025 23:37 Ответить
Сто раз печатал как искореняют. Как в Эстонии. Просто в 1992 разогнали кгб. Даже здания все передали городам, громаде. Всех штатных и нештатных и пенсов кгб списком пропечатали в сми. Не сажали никого. Было кажись 8 суицидов. Даже уволили техперсонал, уборщиц, слесарей итд. И создали с 0 новую службу безопасности. Так же поступили в Литве. В Латвии было позже, за что и поплатились, но тоже у,спели. У нас профанация. Компартию Украины запретили судом в 16 г а право обжаловать, кассацию, отменили летом 23 г!!! Окуетьневстать.
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22.07.2025 23:42 Ответить
якименко, баканов, наумов... у сбу великий досвід по російським агентам )
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22.07.2025 23:57 Ответить
 
 