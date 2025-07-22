СБУ и в дальнейшем будет искоренять российских агентов в любом госоргане Украины, - Малюк на встрече с G7
Приоритетной задачей СБУ в условиях войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на любые государственные органы Украины. При этом СБ Украины действует исключительно в рамках закона и в интересах национальной безопасности нашего государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Председатель Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк заявил на встрече с представителями стран-членов G7, участие в которой приняли также Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и глава ГБР Алексей Сухачев.
"В условиях полномасштабной войны наличие агентов рф в любом государственном органе является полностью неприемлемым. Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять враждебное влияние везде. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб. И мы будем в дальнейшем заниматься этим вместе с руководством Бюро, активно помогая им в этом", - отметил Малюк.
Глава спецслужбы поблагодарил страны-члены G7 за сотрудничество в течение полномасштабного вторжения и поддержку Украины в такое сложное, историческое время.
Также Василий Малюк добавил, что СБУ и ОГП собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ. В частности, вчера Служба безопасности задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений Бюро, а также руководителя межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Кроме этого, заочное подозрение в госизмене объявили нардепу-беглецу от ОПЗЖ Федору Христенко, который, по версии следствия, имел непосредственное влияние на деятельность антикоррупционного органа.
"Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия проведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и обоснованность подозрений. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте - соблюдение закона. И мы действуем исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом", - отметил Генпрокурор Руслан Кравченко.
Представители стран G7 получили исчерпывающие ответы на свои вопросы о работе правоохранительных органов Украины и, в частности, недавней спецоперации СБУ и ОГП по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
"ГБР, СБУ и ОГП продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти. И мы будем качественно выполнять нашу работу безотносительно к тому, в каких структурах и на каких должностях работают наши фигуранты", - отметил Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
Василий Малюк также обсудил с представителями стран-членов G7 недавние результаты боевой работы Службы. В частности, он рассказал детали об уникальной спецоперации "Павутина", в результате которой был поражен 41 самолет стратегической авиации рф, а также о третьем поражении Крымского моста.
Кроме этого, Председатель Службы отметил, что ЦСО "А" СБУ постоянно находится в ТОП 3 лидеров рейтинга лучших подразделений Сил обороны по уничтожению вражеской техники с помощью БПЛА, и боевые подразделения Службы постоянно уничтожают врага на фронте и в его глубоком тылу.
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Служба безпеки зеленої дупи, і аж ніяк не України
До війни було співвідношення 75/25 на користь "економічних" нахлібників, зараз як би "сягнули" 65/35, збільшенням чисельності альфі хочуть вийти на паритет.
Малюк номінально голова СБУ, але безпосередньо він лише контриками керує. Татарів іншими. Ну, то такоє.
А влада ЗЄлідора всесвіту категорично не хоче реформи із ліквідацією крила "економічних" нахлібників.
Все інше я йому прощаю...
про зради бебіка нам розповість його смєнщик
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скільки їх таких вже було, малюків дурних.
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Влада - корумпована.
Суд - корумпований
Мусарка - корумпована
і т.д
Вони якраз зараз на мітинги повиходили.
Човник розхитують.
Не дають царювати гаранту.
Не порядок.
У-у-у.🤭
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ще треба заслужити...
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написано по якогось малюка
з дєтського саду
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Серед них такі як: "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).
Зокрема канал "Times of Ukraine: Новини Україна" опублікував відео з акції без підпису й згодом видалив його.
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Червінському вірю !
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Тільки не тоді, коли "викорінювачі" самі їх створюють.
Так дєржать!
Тобто у СБУ нема питань до людини, за поданням якої Зеленський призначив на посаду агента ФСБ Олега Кулініча. Людина, підлеглі якої, зокрема Андрій Наумов та Сергій Криворучко, були звинувачені в державній зраді та співпраці з московськими спецслужбами... Чиновник, який прямо відповідальний за непідготовку до відбиття московського вторгнення. Керівник СБУ, якого ВР звільняла за діяльність суміжну з держзрадою...
1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціаціїї з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.
Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.
2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.
А ці дії СБУ та ухвалення закон про ліквідацію антикорів у ВР - це чисте співпадіння, а не скоординрвана атака корупціонерів.
Це все, що треба знати про Малюка - він толерує та захищає корупцію та корупціонерів у будь-який спосіб.
І це не виключає замовні вбивства.
Молодець який...