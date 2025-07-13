Ликвидированы киллеры, убившие полковника Службы безопасности Воронича в Киеве, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, спецоперацией по поиску убийц украинского защитника лично руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

"Агентурно-боевая группа фсб рф была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мер вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть!", - отметил Малюк.

Кроме этого, руководитель украинской спецслужбы поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

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Он подчеркнул, что эффективное противодействие российским спецслужбам - ключевое направление деятельности для Службы безопасности. В частности, СБУ действует на опережение и предотвращает 85% преступлений, которые враг пытается совершать на территории нашего государства.

Кто совершил преступление?

По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека - мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии рашист передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

Совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине. Сегодня утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы фсб рф стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Воронич. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.

В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).