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Новости Убийство полковника СБУ в Киеве
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Ликвидированы киллеры, убившие полковника Службы безопасности Воронича в Киеве, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, спецоперацией по поиску убийц украинского защитника лично руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

"Агентурно-боевая группа фсб рф была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мер вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть!", - отметил Малюк.

Кроме этого, руководитель украинской спецслужбы поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитый полковник СБУ Воронич был причастен к ликвидации Моторолы и наступлению ВСУ на Курщине, - NYT

Он подчеркнул, что эффективное противодействие российским спецслужбам - ключевое направление деятельности для Службы безопасности. В частности, СБУ действует на опережение и предотвращает 85% преступлений, которые враг пытается совершать на территории нашего государства.

Кто совершил преступление?

По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека - мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии рашист передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

Совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине. Сегодня утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы фсб рф стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Воронич. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.

В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Автор: 

СБУ (20175) убийство (6529) Малюк Василий (89)


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Топ комментарии
+21
Є дещо дивне в цих подія, полковник Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створював багато проблем для загарбників, командував підрозділом, який здійнював наступ на Курську область кацапії, а також керував групою, відповідальною за ліквідацію кацапського бойовика «Моторолу» і його ніхто не охороняв так, як охороняло теж СБУ стерненка. Те що ми знаємо - для охорони стерненка було задіяно мінімум 2 (два) співробітники СБУ + позашляховик Range Rover. Як так?!
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13.07.2025 11:17 Ответить
+15
А як же свідчення? Як потрапили в Україну... Хто дав житло... Де брали гроші... Хто дав інформацію про місце проживання...
Тортури ніхто не забороняв.
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13.07.2025 11:07 Ответить
+15
Гроші і інфу давали фсба.А покарання відбулось показово,щоб іншим було ясно що з ними ніхто в суди гратись не буде.Я не розумію чому панькаються з наркоманами-терористами найнятими через телеграм?Пристрелили б кілька на вулиці і крутили по всім засобам,може декому б дійшло що спроба працювать на ворога означає смерть,а не довгі суди і обмін.
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13.07.2025 11:14 Ответить
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Де трупи?Чомусь після скидів дронами по кацапні,показують у всій красі,навіть рожі не замазують.

Повірити на слово?Але ж було багато брехні.Важко визначитись
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13.07.2025 11:54 Ответить
Подивись відео до кінця.
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13.07.2025 12:08 Ответить
Уважно передивлявся на екрані 27".На зображенні може бути манекен,абож живі люди для картинки!Зображення розмазане,тому і виникають питання.

Відео від Мадяра ніколи не викликають запитань,так все красиво .
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13.07.2025 12:17 Ответить
Зараз стільки камер понатикано, що прослідкувати авто, чи людину це вже технічне питання.
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13.07.2025 11:54 Ответить
Дуже зручно. І підозріло.
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13.07.2025 11:57 Ответить
Не "смерть", а "здохнуть".
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13.07.2025 12:02 Ответить
Вчора вранці шляхи до Гатного були перекриті, за 10 хвилин пересування по даному населеному пункту три рази перевіряли багажники автівок.
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13.07.2025 12:09 Ответить
Як колись казав Петро Олексійович -- вам хоч на Кремлі тризуб замість зірки встанови, все одно скажуть що криво!
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13.07.2025 12:14 Ответить
А хто ж винуватий у такій репутації влади?
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13.07.2025 12:19 Ответить
люблю тебя!!!
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13.07.2025 12:18 Ответить
Самі його ліквідували і кінці в воду. Класика жанру.
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13.07.2025 12:21 Ответить
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