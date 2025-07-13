Ліквідовано кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві, - СБУ. ВIДЕО
Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.
"Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!", - зазначив Малюк.
Окрім цього, керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.
Він підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам - ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки. Зокрема, СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.
Хто здійснив злочин?
За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де перебував пістолет з глушником.
Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож вони були ліквідовані", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.
Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.
У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.
За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
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Грохнули якихось продавців шаурми, а справжні вбивці вже давно здриснули до параші.
..фсб змогла вбити полковника ГУР Шаповала, полковників СБУ Хараберюша та Воронича. і тільки шефір, стерненко, гордон і брат єрмака дивом врятувалися. А ще зеленський досі живий після 1000500 замахів.. а як СБУ Баканова вбило подвійного агента банкіра кірєєва, який забагато знав про перемовини зеєрмаків з кацапами..
Без особистої участі топ-посадовців у нас ніколи нічого не обходиться.
Що б ми без них робили?!
От тільки їх чомусь потім знімають з посад і відправляють кудись подалі послами
Віримо, виримо...
Саме-саме так робляться усі секретні спецоперації
єдине, що можна сподіватись, що справді зловили хоч когось.
а відео таке бездетальне, що єдине, що маємо це голі слова (хоча бездетальність відео збільшує ймовірність версії інсценування)
А оце саме те - білет на концерт кобзона - в зуби , і х на неї .
І нахіба, шоб знати шо це кацапи? А так незрозуміло.
Повірити на слово?Але ж було багато брехні.Важко визначитись
Відео від Мадяра ніколи не викликають запитань,так все красиво .
https://x.com/boikobogdan1
Богдан
https://x.com/boikobogdan1
@boikobogdan1
Про Вбивство Полковника Івана Воронича. Проявляються Силуети! ЗА ОЗНАКАМИ"ЗЛИВІВ"ПРО МОТОРОЛУ-МАЄМО КЛАСИЧНИЙ ПЕРЕВОД СТРІЛОК.ПОЛКОВНИК ВІВ ОПЕРАТИВНУ РОБОТУ*ВСЕРЕДИНІ*КРАЇНИ. НАКОПАВ ЩОСЬ ДУЖЕ СЕРЙОЗНЕ.НАКАЗ НА ЙОГО ВБИВСТВО МІГ ВІДДАТИ"ОДИН З ДВОХ/ТРЬОХ"ЦАРІВ! Є Така Версія!
Щей зняли *****, п'ятачок не розібрався.
От СБУ, нічого не можуть зробити.
Може підеш та навчиш?
Чи може ***** пхати свого п'ятака у справи дорослих людей?
СКІЛЬКИ МОЖНА ТРИМАТИ ОБОРОНУ У МІСТІ?
В КВАРТИРІ БЕЗ ВОДИ,ЇЖІ???ДУЖЕ СХОЖЕ НА ЯКЕСЬ ЛАЙНО.
Тому що це має вигляд не дуже Ок.
Знайшли нібито кілерів у їхньому лігві, при затриманні ліквідували. На відео нібито два трупи валяються на вулиці поміж купи гілок.
Лігво було в купі гілок чи наші мисливці сиділи на вулиці і чекали коли кілери надумать вийти на вулицю зі свого лігва?
Дуже чисте місце події,скоріш за все кіно!!!
Все снято для ФСБ
Чи в нього було дійсне посвідчення прокурора-інваліда?