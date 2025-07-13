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Новини Вбивство полковника СБУ в Києві
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Ліквідовано кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві, - СБУ. ВIДЕО

Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

"Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!", - зазначив Малюк.

Окрім цього, керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитий полковник СБУ Воронич був причетний до ліквідації Мотороли й наступу ЗСУ на Курщині, - NYT

Він підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам - ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки. Зокрема, СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.

Хто здійснив злочин?

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де перебував пістолет з глушником.

Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож вони були ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Автор: 

СБУ (13111) вбивство (3132) Малюк Василь (113)


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Топ коментарі
+26
Є дещо дивне в цих подія, полковник Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створював багато проблем для загарбників, командував підрозділом, який здійнював наступ на Курську область кацапії, а також керував групою, відповідальною за ліквідацію кацапського бойовика «Моторолу» і його ніхто не охороняв так, як охороняло теж СБУ стерненка. Те що ми знаємо - для охорони стерненка було задіяно мінімум 2 (два) співробітники СБУ + позашляховик Range Rover. Як так?!
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13.07.2025 11:17 Відповісти
+23
А як же свідчення? Як потрапили в Україну... Хто дав житло... Де брали гроші... Хто дав інформацію про місце проживання...
Тортури ніхто не забороняв.
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13.07.2025 11:07 Відповісти
+18
Гроші і інфу давали фсба.А покарання відбулось показово,щоб іншим було ясно що з ними ніхто в суди гратись не буде.Я не розумію чому панькаються з наркоманами-терористами найнятими через телеграм?Пристрелили б кілька на вулиці і крутили по всім засобам,може декому б дійшло що спроба працювать на ворога означає смерть,а не довгі суди і обмін.
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13.07.2025 11:14 Відповісти
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Ризикну додати ложку дьогтю до ейфорії, але чи це не чергова вистава для лохів від 95 кварталу..? Успішна операція - це ЗАТРИМАННЯ осіб, а вбивство - це геть не успішна операція. після якої проводять службову перевірку..
Грохнули якихось продавців шаурми, а справжні вбивці вже давно здриснули до параші.
..фсб змогла вбити полковника ГУР Шаповала, полковників СБУ Хараберюша та Воронича. і тільки шефір, стерненко, гордон і брат єрмака дивом врятувалися. А ще зеленський досі живий після 1000500 замахів.. а як СБУ Баканова вбило подвійного агента банкіра кірєєва, який забагато знав про перемовини зеєрмаків з кацапами..
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13.07.2025 11:42 Відповісти
Тобто генерал-команд. хімічн. військ РФ вам не улов ??
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13.07.2025 11:53 Відповісти
То обміну не буде? А Козир вже аванс пропив...😆
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13.07.2025 11:42 Відповісти
Так треба поступати з усіма зрадниками, коригувальниками, терористами підривниками, паліями. І буде порядок. Поступово вичиститимо державу від гнид.
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13.07.2025 11:43 Відповісти
Особенно приятны последние мгновения интервью, когда Малюк отходит и видно два этих трупака
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13.07.2025 11:45 Відповісти
Мабуть теж поціновувачі кіно. Режисери ...
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13.07.2025 11:54 Відповісти
Як завжди...
Без особистої участі топ-посадовців у нас ніколи нічого не обходиться.
Що б ми без них робили?!
От тільки їх чомусь потім знімають з посад і відправляють кудись подалі послами
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13.07.2025 11:46 Відповісти
І обов'язково у військовій формі, зі всім знаряддям, гучно і красиво!
Віримо, виримо...
Саме-саме так робляться усі секретні спецоперації
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13.07.2025 12:10 Відповісти
ну це ж розвідка-контррозвідка. хто вам скаже правду як є - це непрактично.
єдине, що можна сподіватись, що справді зловили хоч когось.
а відео таке бездетальне, що єдине, що маємо це голі слова (хоча бездетальність відео збільшує ймовірність версії інсценування)
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13.07.2025 11:49 Відповісти
Ну й правильно . А то вже дістало читати - затримали та затримали . Скільки можна !? Кацапсяча агентура так ніколи в Україні не переведеться , бо вона - не боїться здохнути . Вона знає що їй дадуть кілька років , вона відсиде їх в теплі , в добрі , нагодована- напоєна ,, та ще може й обміняють .
А оце саме те - білет на концерт кобзона - в зуби , і х на неї .
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13.07.2025 11:50 Відповісти
ліквідували ? Обох?! тепер ні допитати, ні доказів, ні свідчень...якось воно тойво...
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13.07.2025 11:51 Відповісти
Зрада! Вистава! Кіно! Шоу від ОП!
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13.07.2025 12:09 Відповісти
відверто кажучи, я сподіваюсь що це дійсно шоу...але не від ОП, а від пофесіоналів своєї справи і покидьками зараз спокійнесенько займаються, пустивши пил в очі...це єдине виправдання, якщо це дійсно шоу
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13.07.2025 12:14 Відповісти
Якщо СБУ вирішило пристрелити падлюк то так було потрібно. Чи може потрібно було покласти своїх та взяти язика?
І нахіба, шоб знати шо це кацапи? А так незрозуміло.
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13.07.2025 13:37 Відповісти
" ... які були маршрутовані на територію України ..."
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13.07.2025 12:13 Відповісти
Спичрайтеры-бакановцы получали дипломы посылковаными почтой за сто баксов.
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13.07.2025 12:17 Відповісти
Де трупи?Чомусь після скидів дронами по кацапні,показують у всій красі,навіть рожі не замазують.

Повірити на слово?Але ж було багато брехні.Важко визначитись
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13.07.2025 11:54 Відповісти
Подивись відео до кінця.
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13.07.2025 12:08 Відповісти
Уважно передивлявся на екрані 27".На зображенні може бути манекен,абож живі люди для картинки!Зображення розмазане,тому і виникають питання.

Відео від Мадяра ніколи не викликають запитань,так все красиво .
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13.07.2025 12:17 Відповісти
https://x.com/boikobogdan1





https://x.com/boikobogdan1

Богдан



https://x.com/boikobogdan1

@boikobogdan1


Про Вбивство Полковника Івана Воронича. Проявляються Силуети! ЗА ОЗНАКАМИ"ЗЛИВІВ"ПРО МОТОРОЛУ-МАЄМО КЛАСИЧНИЙ ПЕРЕВОД СТРІЛОК.ПОЛКОВНИК ВІВ ОПЕРАТИВНУ РОБОТУ*ВСЕРЕДИНІ*КРАЇНИ. НАКОПАВ ЩОСЬ ДУЖЕ СЕРЙОЗНЕ.НАКАЗ НА ЙОГО ВБИВСТВО МІГ ВІДДАТИ"ОДИН З ДВОХ/ТРЬОХ"ЦАРІВ! Є Така Версія!
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13.07.2025 13:02 Відповісти
Видає бажане за дійсне. Можна зрозуміти: всім хочеться, нарешті, позитивних новин.
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13.07.2025 13:13 Відповісти
Зрада знов, *****.
Щей зняли *****, п'ятачок не розібрався.
От СБУ, нічого не можуть зробити.
Може підеш та навчиш?
Чи може ***** пхати свого п'ятака у справи дорослих людей?
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13.07.2025 13:45 Відповісти
Зараз стільки камер понатикано, що прослідкувати авто, чи людину це вже технічне питання.
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13.07.2025 11:54 Відповісти
Дуже зручно. І підозріло.
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13.07.2025 11:57 Відповісти
Не "смерть", а "здохнуть".
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13.07.2025 12:02 Відповісти
Вчора вранці шляхи до Гатного були перекриті, за 10 хвилин пересування по даному населеному пункту три рази перевіряли багажники автівок.
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13.07.2025 12:09 Відповісти
Як колись казав Петро Олексійович -- вам хоч на Кремлі тризуб замість зірки встанови, все одно скажуть що криво!
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13.07.2025 12:14 Відповісти
А хто ж винуватий у такій репутації влади?
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13.07.2025 12:19 Відповісти
люблю тебя!!!
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13.07.2025 12:18 Відповісти
Самі його ліквідували і кінці в воду. Класика жанру.
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13.07.2025 12:21 Відповісти
А где покушение на зеледента? Немедленно в студию!!! Скучно без клована, хватит уже ширятся в самолетах чем попало, убегай по фонтану от киллера! Все равно толку от тебя ноль целых три десятых. Так хоть поржем как твои избиратели хотели.
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13.07.2025 12:36 Відповісти
Коли чинять опір, стріляють в ноги. Якщо замочили на місці, значить не хотіли живих.
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13.07.2025 12:38 Відповісти
КІНЦІ В ВОДУ?
СКІЛЬКИ МОЖНА ТРИМАТИ ОБОРОНУ У МІСТІ?
В КВАРТИРІ БЕЗ ВОДИ,ЇЖІ???ДУЖЕ СХОЖЕ НА ЯКЕСЬ ЛАЙНО.
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13.07.2025 12:41 Відповісти
І заодне 40 літаків стратегічної авіації.
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13.07.2025 12:47 Відповісти
Треба пошукати коментарі компетентних, професійних людей щодо цієї ліквідації.
Тому що це має вигляд не дуже Ок.
Знайшли нібито кілерів у їхньому лігві, при затриманні ліквідували. На відео нібито два трупи валяються на вулиці поміж купи гілок.
Лігво було в купі гілок чи наші мисливці сиділи на вулиці і чекали коли кілери надумать вийти на вулицю зі свого лігва?
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13.07.2025 12:51 Відповісти
Логічно ховатися в будинку,режисери тупі і про інкстинти самозбереження не чули.Поряд цілі машини.І крові поряд ніякої.Коли пику бьють,все кров8ю заляпане.

Дуже чисте місце події,скоріш за все кіно!!!
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13.07.2025 13:11 Відповісти
Якщо спецпідрозділ з усіх сторін оточує "лігво" зі злочинцями то у них нема шансів покинути це приміщення тому "тіла" в купі гілок виглядають непереконливо.Для чого спецпризначенцям витягувати їх з будинку і скидувати в кучу?Схоже вороги вибігли з будинку тримаючись за руки та були ліквідовані біля купи гілок.
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13.07.2025 13:13 Відповісти
Тримаючись за руки вони і загинули,романтично .
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13.07.2025 13:16 Відповісти
Раслабтесь.
Все снято для ФСБ
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13.07.2025 12:55 Відповісти
і "не-лохів"
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13.07.2025 13:28 Відповісти
Ех Вася, Вася ...
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13.07.2025 13:02 Відповісти
Сказали, що нібито запобігають 85% злочинів, а запобігти вбивству мега важливого полковника - всеодно не змогли.
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13.07.2025 13:10 Відповісти
Хтось ще віре в цю владу і тих , хто її оточує?)
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13.07.2025 13:12 Відповісти
Вбили виконавців. Тому є питання щодо організатрів вбивства полковника.
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13.07.2025 13:14 Відповісти
Постановочное видео. Сразу видно. Нет ни личностей, ничего.
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13.07.2025 13:15 Відповісти
З короткого спічу Малюка відомо, що операція проведена силами карного розшуку, які ірослідували убивство. Тобто, СБУ з'явилось коли було все скінчено, для інтерв'ю. Раніше проскакувала інфа з надр СБУ, що убивство ВОРОНИЧА не повязане із службою. Бо стане питання, як ФСБ стали відомі імена. Пару років тому, коли замахувались на ГУР, в тому числі і на Баканова, списали на якогось шлепера з податкової. А як*чудово* СБУ зірвала операцію *Ізоляція*. Бо тривалий час стратегічне планування в СБУ проводив особисто Сівкович, який вважає себе сослуживцем Х..... ще з часів Дрездена. Метастази даються знати. Недарма ж Малюк привселюдно оголосив, що Роман Червінський є його особистим ворогом.
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13.07.2025 13:24 Відповісти
Не віриться, спецпризначинець такого рівня не міг до себе допустити кого небуть, тут щось інше, а кого ліквідували, то ще питання
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13.07.2025 13:25 Відповісти
Цікаво, як кілеру вдавалось весь час бути непоміченим ТЦК?
Чи в нього було дійсне посвідчення прокурора-інваліда?
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13.07.2025 13:26 Відповісти
Два трупа, дело закрыто. Концы в воду. Россия в вышеванке, это сегоднешьняя Украина.
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13.07.2025 13:29 Відповісти
Акторiв накрили гiллям.пiпл схаваэ
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13.07.2025 13:45 Відповісти
Hhis guy has a voice and a bent thumb like Arnold https://www.youtube.com/watch?v=Vonh6ktHwa8
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13.07.2025 13:48 Відповісти
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