Сталася стрілянина в Голосіївському районі Києва: вбито чоловіка

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На місці події правоохоронці виявили тіло з вогнепальним пораненням.

На місці працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, кінологи та працівники карного розшуку. Правоохоронці встановлюють обставини злочину і особу загиблого.

Поліція розслідує інцидент як умисне вбивство.

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