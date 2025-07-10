УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13623 відвідувача онлайн
Новини Стрілянина в Києві
3 067 2

Сталася стрілянина в Голосіївському районі Києва: вбито чоловіка

зброя,пістолет

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На місці події правоохоронці виявили тіло з вогнепальним пораненням.

На місці працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, кінологи та працівники карного розшуку. Правоохоронці встановлюють обставини злочину і особу загиблого.

Поліція розслідує інцидент як умисне вбивство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік вистрілив в автомобіль на Прикарпатті: поранено 12-річного хлопчика, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19855) стрілянина (1806)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
полковник СБУ ССО, зелень вычищает
показати весь коментар
10.07.2025 11:38 Відповісти
"У Києві застрелили полковника СБУ, - екснардеп Мосійчук
За його словами, загиблий був старшим оперативником 1-го відділу 16-го управління Центру спеціальних операцій. Невідомий підійшов до Вороніча і здійснив п'ять пострілів із пістолета - імовірно, з глушником. Полковник загинув на місці, нападник втік."
показати весь коментар
10.07.2025 11:41 Відповісти
 
 