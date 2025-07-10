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Сталася стрілянина в Голосіївському районі Києва: вбито чоловіка
У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.
Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На місці події правоохоронці виявили тіло з вогнепальним пораненням.
На місці працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, кінологи та працівники карного розшуку. Правоохоронці встановлюють обставини злочину і особу загиблого.
Поліція розслідує інцидент як умисне вбивство.
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За його словами, загиблий був старшим оперативником 1-го відділу 16-го управління Центру спеціальних операцій. Невідомий підійшов до Вороніча і здійснив п'ять пострілів із пістолета - імовірно, з глушником. Полковник загинув на місці, нападник втік."