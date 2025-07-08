Чоловік вистрілив в автомобіль на Прикарпатті: поранено 12-річного хлопчика, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У селі Кобаки Косівського району невідомий вистрілив в автомобіль з пневматичної зброї, унаслідок чого поранень зазнав 12-річний хлопчик, який перебував у машині.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення від мешканця села Кобаки, Косівського району про те, що невідомий вистрілив у його автомобіль Renault Kangoo. Металева куля пробила заднє скло дверей та поранила його 12-річного сина в плече. Дитину доставили до лікарні. Життю та здоров’ю нічого не загрожує.



Правоохоронці встановили, що постріл здійснили із пневматичного пістолета. У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 57-річний мешканець того ж села.

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Під час огляду за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено два пневматичні пістолети. Від проходження перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився.



У поліції додали, що розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Призначено експертизи, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям фігуранта. Триває досудове розслідування.