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Новини Фото Стрілянина на Івано-Франківщині
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Чоловік вистрілив в автомобіль на Прикарпатті: поранено 12-річного хлопчика, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У селі Кобаки Косівського району невідомий вистрілив в автомобіль з пневматичної зброї, унаслідок чого поранень зазнав 12-річний хлопчик, який перебував у машині.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення від мешканця села Кобаки, Косівського району про те, що невідомий вистрілив у його автомобіль Renault Kangoo. Металева куля пробила заднє скло дверей та поранила його 12-річного сина в плече. Дитину доставили до лікарні. Життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Правоохоронці встановили, що постріл здійснили із пневматичного пістолета. У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 57-річний мешканець того ж села.

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Чоловік вистрілив в автомобіль і поранив дитину

Під час огляду за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено два пневматичні пістолети. Від проходження перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився.

У поліції додали, що розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Чоловік вистрілив в автомобіль і поранив дитину
Чоловік вистрілив в автомобіль і поранив дитину

Призначено експертизи, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям фігуранта. Триває досудове розслідування.

Чоловік вистрілив в автомобіль і поранив дитину

Автор: 

Нацполіція (15337) стрілянина (1804) Івано-Франківська область (971) Косівський район (1) Кобаки (1)


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08.07.2025 16:33 Відповісти
особисто я за володіння зброєю, в т.ч. короткоствольною, але як обмежити це право для ватників, зрадників та інших ризикових груп?
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08.07.2025 16:58 Відповісти
Ватники, зрадники мають не тільки вогнепальну зброю, а й гранати і таке подібне. Їм дозволи не потрібні. Для чого закон про зброю- для контролю. Так само закон про повій.
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08.07.2025 17:10 Відповісти
купівля короткостволу передбачає: довідки від нарколога та психіатра; навчання з поводження; реєстрацію в органах МВС - тобто повну ідентифікацію особи, яка є власником зброї.
пневмат - нічого. йди й купуй.
вічуваєте різницю?
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08.07.2025 17:17 Відповісти
А що,у вашої збройової махвії вже заробіток не той, що прямо плакати інформаційніні надрукували ?
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08.07.2025 17:17 Відповісти
Наверное дворянин - француз стрелял з фамилией Де Бил.
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08.07.2025 16:39 Відповісти
 
 