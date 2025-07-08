РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13389 посетителей онлайн
Новости Фото
1 068 7

Мужчина выстрелил в автомобиль на Прикарпатье: ранен 12-летний мальчик, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В селе Кобаки Косовского района неизвестный выстрелил в автомобиль из пневматического оружия, в результате чего ранения получил 12-летний мальчик, который находился в машине.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение от жителя села Кобаки, Косовского района о том, что неизвестный выстрелил в его автомобиль Renault Kangoo. Металлическая пуля пробила заднее стекло двери и ранила его 12-летнего сына в плечо. Ребенка доставили в больницу. Жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители установили, что выстрел произвели из пневматического пистолета. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника - им оказался 57-летний житель того же села.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный застрелил мужчину в Деснянском районе Киева: нападавшего разыскивают. ФОТО

Мужчина выстрелил в автомобиль и ранил ребенка

Во время осмотра по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты два пневматических пистолета. От прохождения проверки на состояние опьянения мужчина отказался.

В полиции добавили, что начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: В центре Одессы произошла стрельба: есть раненый. ФОТО (дополнено)

Мужчина выстрелил в автомобиль и ранил ребенка
Мужчина выстрелил в автомобиль и ранил ребенка

Назначены экспертизы, по результатам которых будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям фигуранта. Продолжается досудебное расследование.

Мужчина выстрелил в автомобиль и ранил ребенка

Автор: 

Нацполиция (16619) стрельба (3277) Ивано-Франковская область (940) Косовский район (1) Кобаки (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.07.2025 16:33 Ответить
особисто я за володіння зброєю, в т.ч. короткоствольною, але як обмежити це право для ватників, зрадників та інших ризикових груп?
показать весь комментарий
08.07.2025 16:58 Ответить
Ватники, зрадники мають не тільки вогнепальну зброю, а й гранати і таке подібне. Їм дозволи не потрібні. Для чого закон про зброю- для контролю. Так само закон про повій.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:10 Ответить
В Штатах, де дозволено володіння, така стрілянина звичне явище.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:19 Ответить
купівля короткостволу передбачає: довідки від нарколога та психіатра; навчання з поводження; реєстрацію в органах МВС - тобто повну ідентифікацію особи, яка є власником зброї.
пневмат - нічого. йди й купуй.
вічуваєте різницю?
показать весь комментарий
08.07.2025 17:17 Ответить
А що,у вашої збройової махвії вже заробіток не той, що прямо плакати інформаційніні надрукували ?
показать весь комментарий
08.07.2025 17:17 Ответить
Наверное дворянин - француз стрелял з фамилией Де Бил.
показать весь комментарий
08.07.2025 16:39 Ответить
 
 