Мужчина выстрелил в автомобиль на Прикарпатье: ранен 12-летний мальчик, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В селе Кобаки Косовского района неизвестный выстрелил в автомобиль из пневматического оружия, в результате чего ранения получил 12-летний мальчик, который находился в машине.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение от жителя села Кобаки, Косовского района о том, что неизвестный выстрелил в его автомобиль Renault Kangoo. Металлическая пуля пробила заднее стекло двери и ранила его 12-летнего сына в плечо. Ребенка доставили в больницу. Жизни и здоровью ничего не угрожает.



Правоохранители установили, что выстрел произвели из пневматического пистолета. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника - им оказался 57-летний житель того же села.

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Во время осмотра по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты два пневматических пистолета. От прохождения проверки на состояние опьянения мужчина отказался.



В полиции добавили, что начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Назначены экспертизы, по результатам которых будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям фигуранта. Продолжается досудебное расследование.