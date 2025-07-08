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Новости Стрельба в Киеве
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Неизвестный застрелил мужчину в Деснянском районе Киева: нападавшего разыскивают. ФОТО

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе столицы. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Что известно о преступлении?

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи.

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стрельба в киеве

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.

Автор: 

Киев (25835) Нацполиция (16619) стрельба (3277)


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Топ комментарии
+9
Якщо ми з вами розіб'ємо фару в автомобілі Нєбитова, нас з вами знайдуть за кілька годин
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08.07.2025 09:01 Ответить
+6
А чому дивуватись, бандитизм!
Плісмени ганяються лише за чоловіками 18-60 років з метою їх доставки до ТЦК та СП! А кримінальний світ розгулює собі!
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08.07.2025 09:05 Ответить
+4
Але мобілізують сільських трактористів і комбайнерів...
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08.07.2025 08:45 Ответить
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Але мобілізують сільських трактористів і комбайнерів...
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08.07.2025 08:45 Ответить
Ти курва сиди смирно не ворушись тих п'яниць і наркоманів спробуй спіймай воно ніде не працює а підробля на будівництві огороди людям копає
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08.07.2025 08:53 Ответить
Якщо ми з вами розіб'ємо фару в автомобілі Нєбитова, нас з вами знайдуть за кілька годин
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08.07.2025 09:01 Ответить
Якщо точніше, то за декілька секунд.
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08.07.2025 12:03 Ответить
Та хер ти теперішніх п'яниць заставиш щось робити . Це раніше і пили і робили , а зараз воно палець об палець не вдарить . Або щось скиздить на пропій , або під лавкою буде сидіти " колядувати"
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08.07.2025 09:24 Ответить
За СРСР ти не міг не працювати - за тунеядство б посадили. Тому робота давалась усім, незалежно від того, що ти там робиш, яке в тебе до неї ставлення і як бухаєш (причому на тій самій роботі)...

Щоб з роботи вигнали, то конкретний косяк потрібно було б зробити - он фільм Афоня, як приклад

У нас теж є посади де можна і бухати, і нічого не робити, і взагалі не розуміти що це за робота. Але це державні установи і служби, кількість місць обмежена і надаються найталановитішим з еліти. Причому - у спадок
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08.07.2025 10:23 Ответить
Пам,ятаю в 90-ті на Лісовому завалили чоловіка, він пів дня лежав посеред вулиці. мусорам звонять, а вони у відповідь - нема бензину, накрите чимось..
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08.07.2025 08:51 Ответить
Пам'ятаю ті часи...
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08.07.2025 09:02 Ответить
це ж, було тридцять років тому....
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08.07.2025 09:05 Ответить
Що, молодо виглядаю?
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08.07.2025 09:29 Ответить
Якщо для 128 річного то дуже молодо.
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08.07.2025 12:05 Ответить
Це при Порошенко було, а Лідор одразу знайшов знайшов вбивцю Фаріон, замовників стерненки
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08.07.2025 10:05 Ответить
життя буремне!
добре, що не битовуха.
головне, що б діти не страждали.
післявоєнну україну чекає багато пострілів та вибухів. особливо, після оковитої.
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08.07.2025 09:04 Ответить
А чому дивуватись, бандитизм!
Плісмени ганяються лише за чоловіками 18-60 років з метою їх доставки до ТЦК та СП! А кримінальний світ розгулює собі!
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08.07.2025 09:05 Ответить
В Запрріжжі тижнів три тому тцкашного рішалу застрелили просто на вулиці, навіть без машини.
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08.07.2025 09:12 Ответить
Ствол в кожну хату! Нє?
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08.07.2025 09:24 Ответить
Ствол і так в кожній тридцятій хаті
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08.07.2025 09:26 Ответить
Саме так. А далі декілька десятиліть дикого заходу. Це треба пройти. Швейцарці це пройшли, як тільки винайшли вогнепальну зброю, американці 200 років тому, наш нарід за цей час ніяк не розвинувся в розумовому та моральному плані, тому без дикого заходу ніяк.
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08.07.2025 10:02 Ответить
Десь тихи гигикають громадяни Молдови...
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08.07.2025 10:11 Ответить
Покемони.
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08.07.2025 10:25 Ответить
Тобі вже написали про Молдову. Якщо ти значно тупіший за середньостатистичного молдавана, то так, буде дикий захід.
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08.07.2025 10:28 Ответить
Відкрийте стрічку надзвичайних подій Молдови та України, або Румунії або Угорщини. Будете здивовані нашою Африкою)
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08.07.2025 11:02 Ответить
В салоні авто о 7 ранку...Для роботи їхати - зарано...Мабуть "стрілку" забили...буває...
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08.07.2025 09:32 Ответить
Так. Зарано. Відкрию секрет полішинеля: деякі люди працюють цілодобові. Деякі починають роботу в 7-й ранку. Деякі в 8-й. А деякі працюють самі на себе і самі складають собі графік. А взагалі, мабуть, треба зробити щось накшталт СРСР - якщо не їдеш на роботу і сидиш в машині в 7-й ранку - на допит на Володимирську, 33: а раптом це шпійон?
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08.07.2025 10:14 Ответить
Та може то військового вбили, чому одразу кримінальні розбірки. Он в Одесі на днях підірвали. Думаю, без тінейджерів, яких завербувало фсб тут не обійшлося.
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08.07.2025 09:40 Ответить
В Одесі взагалі все складно: там військовий якось вбив патріота Ганула Що його робити, куди звичайному мужику подітися...
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08.07.2025 10:15 Ответить
 
 