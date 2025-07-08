Неизвестный застрелил мужчину в Деснянском районе Киева: нападавшего разыскивают. ФОТО
Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе столицы. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Что известно о преступлении?
Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.
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Щоб з роботи вигнали, то конкретний косяк потрібно було б зробити - он фільм Афоня, як приклад
У нас теж є посади де можна і бухати, і нічого не робити, і взагалі не розуміти що це за робота. Але це державні установи і служби, кількість місць обмежена і надаються найталановитішим з еліти. Причому - у спадок
добре, що не битовуха.
головне, що б діти не страждали.
післявоєнну україну чекає багато пострілів та вибухів. особливо, після оковитої.
Плісмени ганяються лише за чоловіками 18-60 років з метою їх доставки до ТЦК та СП! А кримінальний світ розгулює собі!