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Новости В Германии стреляли в украинца
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В Германии мужчина ранил украинца, стреляя из окна в прохожих, - СМИ

стрілянина

В немецком городе Хемниц мужчина ранил украинца, когда стрелял по прохожим из винтовки. Инцидент произошел вечером пятницы, 4 июля.

Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

По информации издания, 41-летний мужчина получил ранение в руку и потерял сознание. Соседи, которые услышали стрельбу, вызвали полицию. Пострадавшему оказали помощь парамедики, а затем его доставили в больницу.

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе - им оказался 40-летний немец. Также изъят пистолет, из которого, вероятно, вел огонь подозреваемый.

Жизни пострадавшего гражданина Украины ничего не угрожает.

"Мотив стрельбы в украинца до сих пор непонятен", - заявил журналистам представитель полиции Хемница.

Сейчас продолжается расследование.

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Автор: 

Германия (7126) стрельба (3275)


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Топ комментарии
+7
Ексдепутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг у виборах голови ОТГ поруч із місцем убивства в Кіровоградській області

Мені здається громада від нього не далеко пішла...
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05.07.2025 20:31 Ответить
+3
Не притягуйте за вуха "совок".

Згадайте нескінченні бойні в школах США, я вже не згадую бойню в Лос- Вегасі.
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05.07.2025 20:42 Ответить
+2
Хемніц - це місто в бувший радянський зоні . Там ще жив совок
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05.07.2025 20:34 Ответить
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То був російський мігрант-поціновувач Трампа Mod Dom
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05.07.2025 20:27 Ответить
Краще згадайте як колишній депутат Верховної Ради України лозинський "полював" в своїх лісах на людей.

До речі, ця падаль ще жива?
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05.07.2025 20:28 Ответить
Ексдепутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг у виборах голови ОТГ поруч із місцем убивства в Кіровоградській області

Мені здається громада від нього не далеко пішла...
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05.07.2025 20:31 Ответить
Вийшов на свободу 6 квітня 2016 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-31 [31].
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05.07.2025 20:42 Ответить
І ці люди про щось мріють...
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05.07.2025 20:43 Ответить
гарна демонстрація того, чому демократія - фігня
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05.07.2025 20:48 Ответить
давно відомо: нарід завжди має ту владу над собою,яку заслуговує....до речі,саме так і з Бубою Зелінським...
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05.07.2025 21:13 Ответить
Хемніц - це місто в бувший радянський зоні . Там ще жив совок
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05.07.2025 20:34 Ответить
Не притягуйте за вуха "совок".

Згадайте нескінченні бойні в школах США, я вже не згадую бойню в Лос- Вегасі.
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05.07.2025 20:42 Ответить
Ну так треба ж в калюжу газонути. Он ще й тіпа ґишпанка лайкнуло
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05.07.2025 20:48 Ответить
коли стріляв по перехожих з війна...
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05.07.2025 20:36 Ответить
Це ще півбіди 🤭
Добре, що не написали, коли 💩 з вікна.
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05.07.2025 20:46 Ответить
Якщо десь на планеті перекинеться автобус, у ньому неодмінно будуть українці. Якщо закордонний бевзь стрілятиме у натовп - стовідсотково поцілить в українця.
Як це працює??? (с)
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05.07.2025 20:44 Ответить
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05.07.2025 20:50 Ответить
Цьому вчать на журфаку
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05.07.2025 21:25 Ответить
Там що українців більше ніж німців!!!
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05.07.2025 20:50 Ответить
Зброю в кожну хату. Нє?
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05.07.2025 21:06 Ответить
На знедоленого біженця руку підняв??! Який звір...
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05.07.2025 21:18 Ответить
 
 