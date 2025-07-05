В Германии мужчина ранил украинца, стреляя из окна в прохожих, - СМИ
В немецком городе Хемниц мужчина ранил украинца, когда стрелял по прохожим из винтовки. Инцидент произошел вечером пятницы, 4 июля.
Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.
По информации издания, 41-летний мужчина получил ранение в руку и потерял сознание. Соседи, которые услышали стрельбу, вызвали полицию. Пострадавшему оказали помощь парамедики, а затем его доставили в больницу.
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе - им оказался 40-летний немец. Также изъят пистолет, из которого, вероятно, вел огонь подозреваемый.
Жизни пострадавшего гражданина Украины ничего не угрожает.
"Мотив стрельбы в украинца до сих пор непонятен", - заявил журналистам представитель полиции Хемница.
Сейчас продолжается расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі, ця падаль ще жива?
Мені здається громада від нього не далеко пішла...
Згадайте нескінченні бойні в школах США, я вже не згадую бойню в Лос- Вегасі.
Добре, що не написали, коли 💩 з вікна.
Як це працює??? (с)