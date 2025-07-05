В Германии мужчина ранил украинца, стреляя из окна в прохожих, - СМИ

В немецком городе Хемниц мужчина ранил украинца, когда стрелял по прохожим из винтовки. Инцидент произошел вечером пятницы, 4 июля.

Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

По информации издания, 41-летний мужчина получил ранение в руку и потерял сознание. Соседи, которые услышали стрельбу, вызвали полицию. Пострадавшему оказали помощь парамедики, а затем его доставили в больницу.

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе - им оказался 40-летний немец. Также изъят пистолет, из которого, вероятно, вел огонь подозреваемый.

Жизни пострадавшего гражданина Украины ничего не угрожает.

"Мотив стрельбы в украинца до сих пор непонятен", - заявил журналистам представитель полиции Хемница.

Сейчас продолжается расследование.

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