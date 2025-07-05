У Німеччині чоловік поранив українця, стріляючи з вікна в перехожих, - ЗМІ
У німецькому місті Хемніц чоловік поранив українця, коли стріляв по перехожих з війна. Інцидент стався ввечері п'ятниці, 4 липня.
Про це пише німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, 41-річний чоловік дістав поранення в руку та знепритомнів. Сусіди, які почули стрілянину викликали поліцію. Постраждалому надали допомогу парамедики, а потому його доставили до лікарні.
Правоохоронці затримали підозрюваного у стрілянині - ним виявився 40-річний німець. Також вилучено пістолет, з якого, ймовірно, вів вогонь підозрюваний.
Життю постраждалого громадянина України нічого не загрожує.
"Мотив стрільби в українця досі незрозумілий", - заявив журналістам речник поліції Хемніца.
Наразі триває розслідування.
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До речі, ця падаль ще жива?
Мені здається громада від нього не далеко пішла...
Згадайте нескінченні бойні в школах США, я вже не згадую бойню в Лос- Вегасі.
Добре, що не написали, коли 💩 з вікна.
Як це працює??? (с)