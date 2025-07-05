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Новини У Німеччині стріляли в українця
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У Німеччині чоловік поранив українця, стріляючи з вікна в перехожих, - ЗМІ

стрілянина

У німецькому місті Хемніц чоловік поранив українця, коли стріляв по перехожих з війна. Інцидент стався ввечері п'ятниці, 4 липня.

Про це пише німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, 41-річний чоловік дістав поранення в руку та знепритомнів. Сусіди, які почули стрілянину викликали поліцію. Постраждалому надали допомогу парамедики, а потому його доставили до лікарні.

Правоохоронці затримали підозрюваного у стрілянині - ним виявився  40-річний німець. Також вилучено пістолет, з якого, ймовірно, вів вогонь підозрюваний.

Життю постраждалого громадянина України нічого не загрожує.

"Мотив стрільби в українця досі незрозумілий", - заявив журналістам речник поліції Хемніца.

Наразі триває розслідування.

Дивіться також: Невідомий вистрілив в авто ветеранки Дворецької у Києві. ФОТО

Автор: 

Німеччина (7549) стрілянина (1802)


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Топ коментарі
+6
Ексдепутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг у виборах голови ОТГ поруч із місцем убивства в Кіровоградській області

Мені здається громада від нього не далеко пішла...
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05.07.2025 20:31 Відповісти
+3
Не притягуйте за вуха "совок".

Згадайте нескінченні бойні в школах США, я вже не згадую бойню в Лос- Вегасі.
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05.07.2025 20:42 Відповісти
+1
Краще згадайте як колишній депутат Верховної Ради України лозинський "полював" в своїх лісах на людей.

До речі, ця падаль ще жива?
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05.07.2025 20:28 Відповісти
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То був російський мігрант-поціновувач Трампа Mod Dom
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05.07.2025 20:27 Відповісти
Краще згадайте як колишній депутат Верховної Ради України лозинський "полював" в своїх лісах на людей.

До речі, ця падаль ще жива?
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05.07.2025 20:28 Відповісти
Ексдепутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг у виборах голови ОТГ поруч із місцем убивства в Кіровоградській області

Мені здається громада від нього не далеко пішла...
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05.07.2025 20:31 Відповісти
Вийшов на свободу 6 квітня 2016 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-31 [31].
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05.07.2025 20:42 Відповісти
І ці люди про щось мріють...
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05.07.2025 20:43 Відповісти
гарна демонстрація того, чому демократія - фігня
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05.07.2025 20:48 Відповісти
давно відомо: нарід завжди має ту владу над собою,яку заслуговує....до речі,саме так і з Бубою Зелінським...
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05.07.2025 21:13 Відповісти
Хемніц - це місто в бувший радянський зоні . Там ще жив совок
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05.07.2025 20:34 Відповісти
Не притягуйте за вуха "совок".

Згадайте нескінченні бойні в школах США, я вже не згадую бойню в Лос- Вегасі.
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05.07.2025 20:42 Відповісти
Ну так треба ж в калюжу газонути. Он ще й тіпа ґишпанка лайкнуло
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05.07.2025 20:48 Відповісти
коли стріляв по перехожих з війна...
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05.07.2025 20:36 Відповісти
Це ще півбіди 🤭
Добре, що не написали, коли 💩 з вікна.
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05.07.2025 20:46 Відповісти
Якщо десь на планеті перекинеться автобус, у ньому неодмінно будуть українці. Якщо закордонний бевзь стрілятиме у натовп - стовідсотково поцілить в українця.
Як це працює??? (с)
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05.07.2025 20:44 Відповісти
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05.07.2025 20:50 Відповісти
Цьому вчать на журфаку
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05.07.2025 21:25 Відповісти
Там що українців більше ніж німців!!!
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05.07.2025 20:50 Відповісти
Зброю в кожну хату. Нє?
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05.07.2025 21:06 Відповісти
На знедоленого біженця руку підняв??! Який звір...
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05.07.2025 21:18 Відповісти
 
 