У Німеччині чоловік поранив українця, стріляючи з вікна в перехожих, - ЗМІ

У німецькому місті Хемніц чоловік поранив українця, коли стріляв по перехожих з війна. Інцидент стався ввечері п'ятниці, 4 липня.

Про це пише німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, 41-річний чоловік дістав поранення в руку та знепритомнів. Сусіди, які почули стрілянину викликали поліцію. Постраждалому надали допомогу парамедики, а потому його доставили до лікарні.

Правоохоронці затримали підозрюваного у стрілянині - ним виявився 40-річний німець. Також вилучено пістолет, з якого, ймовірно, вів вогонь підозрюваний.

Життю постраждалого громадянина України нічого не загрожує.

"Мотив стрільби в українця досі незрозумілий", - заявив журналістам речник поліції Хемніца.

Наразі триває розслідування.

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