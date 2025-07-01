Невідомий вистрілив в авто ветеранки Дворецької у Києві. ФОТО

Ветеранка та керівниця інструкторського відділу "Повернись живим" Вікторія Дворецька заявила, що невідомий на велосипеді вистрілив у її авто. В той час вона перебувала в автомобілі із сином.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора о 20 годині ми з сином поверталися з магазину додому. Проїжджаючи ринок "Виноградар", я звернула увагу, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини. І вже за хвилину-дві я почула дивний звук - дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть неочікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку.





Оглядаю машину і бачу сантиметрів за 15 до заднього скла дірку, з того боку, де в автокріслі сидів Іван", - розповіла вона.

Дворецька викликала поліцію, за годину їй вже показували фото з камер спостереження та шукали невідомого. Ймовірно, він стріляв із пневматичного пістолета.

"Варто додати. Я за володіння зброєю, я сама є її власником. Але зброї, яка є облікована і рухається в правовому полі. Бо для розуміння, якби в момент, коли якийсь ненормальний стріляє в мою дитину, я застосую власну зброю, навіть для пострілу в повітря, то більш за все, якраз я сиділа б у відділку і на мене чекали б суди. Мою зброю можна ідентифікувати за балістичною експертизою — і це насамперед і є розуміння відповідальності. Далі буде видно. Дуже сподіваюсь на ефективну роботу поліції", - додала вона.

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