У центрі Одеси сталася стрілянина: є поранений. ФОТО (доповнено)

Увечері 27 червня, у центрі Одеси, на Соборній площі, сталась стрілянина.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

На місці працюють правоохоронці та з'ясовують обставини події.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на Соборній площі в Одесі. Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 близько 20:00 години від очевидців", - зазначили поліціянти.

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Згодом там додали, що, попередньо, у місцевого мешканця стався конфлікт із невідомими людьми. Під час конфлікту його було поранено зі зброї.

Потерпілого доправлено до лікарні. Інші учасники інциденту з місця події втекли.

За даними місцевих пабліків, невідомі вистрілили в голову 25-річному хлопцю. Імовірно, нападників було двоє.







