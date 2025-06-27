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Новини Фото Стрілянина в Одесі
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У центрі Одеси сталася стрілянина: є поранений. ФОТО (доповнено)

Увечері 27 червня, у центрі Одеси, на Соборній площі, сталась стрілянина.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

На місці працюють правоохоронці та з'ясовують обставини події.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на Соборній площі в Одесі. Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 близько 20:00 години від очевидців", - зазначили поліціянти.

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Згодом там додали, що, попередньо, у місцевого мешканця стався конфлікт із невідомими людьми. Під час конфлікту його було поранено зі зброї.

Потерпілого доправлено до лікарні. Інші учасники інциденту з місця події втекли.

За даними місцевих пабліків, невідомі вистрілили в голову 25-річному хлопцю. Імовірно, нападників було двоє.

Стрілянина в Одесі сталася 27 червня: що відомо
Стрілянина в Одесі сталася 27 червня: що відомо

Автор: 

Одеса (5538) Одеська область (3344) Нацполіція (15320) стрілянина (1798) Одеський район (220)


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Топ коментарі
+12
Або тцкашніки або мусора або ті хто азовця побив недавно. Все, справу розкрито, дайте мені нагородну зброю - пістолет
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27.06.2025 20:38 Відповісти
+10
Думаю нічого незвичного. Звичайне оповіщення.
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27.06.2025 20:38 Відповісти
+10
Згадалось:
- Вчера случайно закрыл в гараже Сарочку с Бобиком. Через час вернулся. Как думаете, кто мне обрадовался, а кто меня облаял?
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27.06.2025 21:07 Відповісти
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Невже, оті, ******** заброньовані, з окупантами московськими контактують??
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27.06.2025 20:34 Відповісти
Думаю нічого незвичного. Звичайне оповіщення.
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27.06.2025 20:38 Відповісти
В усіх незрозумілих ситуаціях кивай на групи оповіщення
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27.06.2025 20:55 Відповісти
Або тцкашніки або мусора або ті хто азовця побив недавно. Все, справу розкрито, дайте мені нагородну зброю - пістолет
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27.06.2025 20:38 Відповісти
Боягузам і ухилянтам пістолет не видають. Пропоную вібратор на батарейках.
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27.06.2025 21:21 Відповісти
я ж не боягуз, як ти. І що ти з тим вібратором робиш?
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27.06.2025 21:33 Відповісти
Ти що, вже не ховаєшся від ТЦК? Приємно вражений.
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27.06.2025 21:39 Відповісти
Та я і не ховався від ухилянтів
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28.06.2025 00:09 Відповісти
Кому мало війни, на фронт! Там її достатньо.
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27.06.2025 20:39 Відповісти
- Сёмочка, не ходи сегодня в город, там собак стреляют.
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27.06.2025 20:50 Відповісти
Згадалось:
- Вчера случайно закрыл в гараже Сарочку с Бобиком. Через час вернулся. Как думаете, кто мне обрадовался, а кто меня облаял?
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27.06.2025 21:07 Відповісти
маркетплейс зброї DOT-Chain Defence тестує нове озброення.. не заважайте
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27.06.2025 21:05 Відповісти
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27.06.2025 21:19 Відповісти
це знайшли на місці події?
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27.06.2025 22:39 Відповісти
зброї занадто багато, бандюгани тішаться
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27.06.2025 21:48 Відповісти
Там камер спостереження до хрена при бажанні стрілка вирахують але портібно почекати.
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27.06.2025 21:54 Відповісти
сумую за Одесою, знайома вулиця, але років 20 тому
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27.06.2025 22:35 Відповісти
Сміття бушує… має буте відстріляне і прикопане в лісосмугах.
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27.06.2025 22:50 Відповісти
 
 