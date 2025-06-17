УКР
14 918 58

У центрі Житомира сталася стрілянина: чоловік застрелив колишню дружину, а потім себе. ФОТОрепортаж 18+ (доповнено)

Удень 17 червня у Житомирі на вулиці Святослава Ріхтера сталася стрілянина. Відомо про двох загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Суспільне" та місцеве видання "Житомир.info".

Очевидці розповіли журналістам, що загиблих двоє: жінка в машині та чоловік на вулиці. Стрілянина сталася біля місцевого кафе.

Зараз там перебувають кілька поліційних машин, також приїздила "швидка".

Патрульна поліція Житомирської області на сторінці в мережі Facebook повідомила, що у зв'язку із проведенням слідчих дії на вулиці Святослава Ріхтера рух вулицею тимчасово перекрили.

Читач "Житомир.info", який розповів про стрілянину, теж стверджує, що це було подружжя. Медіа також отримало фото, на якому видно загиблого чоловіка у крові.

Кілька джерел повідомили "Житомир.info", що загиблий – колишній боєць батальйону "Айдар", юрист Олександр Федосюк (позивний "Бех"). Однак офіційно цю інформацію не підтверджували.

Поліція розповіла медіа, що на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини.

Доповнено 18:30. За попередніми даними, як розповіли в поліції, чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому перебувала жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе.

Поліціянти встановили особи загиблих: жінка – 36-річна жителька Житомира та її колишній чоловік – 63-річний житель Житомирського району.

Триває з’ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація — ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Автор: 

Топ коментарі
+11
банальні ревнощі, 30 років різниці у шлюбі...
17.06.2025 18:44
+9
Гарний приклад Молдова.
Молдова легалізувала зброю в 1998 році. Наразі законодавство Республіки Молдова в цій сфері - одне з найліберальніших в Європі. Фактично кожен громадянин, якщо він не наркоман, не псих, не рецидивіст і досяг 21 року (до 2012 цей вік складав 18), може придбати будь-який пістолет (або іншу неавтоматичну ручну зброю) будь-якого калібру.
Особливістю Молдови є те, що кримінал у ній завжди був добре озброєний. З часів придністровської війни у країні безліч автоматів. Та й зараз, у мирні часи, через кордон з Придністров'ям (державність якого умовна, статус маловизначений, а закони приблизні) до сусідніх країн потрапляє дуже багато вогнепалу на вибір - від ТТ китайського виробництва до реліктових пістолетів 20-х років, списаних зі складів російської армії.
В 2009 році Молдова пережила значні громадянські заворушення, протестувальниками було захоплено парламент. Постраждалих від вогнепальної зброї ні з боку протестантів, ні з боку міліції під час цих подій зафіксовано не було.
17.06.2025 19:00
+9
Шановний! Обговорюється питання легалізації зброї. Як приклад, я навів досвід Молдови.
Перед тим, як влізати в чиюсь дискусію,то хоч почитайте 4-5 дописів, а вже потім вставляйте свою "авторитетну" думку.
17.06.2025 20:12
Йому 63 роки . Яка бронь у нього?
17.06.2025 19:26
Точно - кредитор жеж поверне борги, якщо когось вб'є. Це ж "вихід".
17.06.2025 18:24
Які судиборги?? Наче тільки народились
17.06.2025 18:33
Не по темі, але: чому місцевий сайт називається zhitomir.info?

Ті, хто його наповнює і підтримує, хіба не знають, як пишеться їхнє рідне місто?
17.06.2025 18:13
А як треба?
17.06.2025 18:53
Zhytomyr
17.06.2025 19:10
із за баби село палить
17.06.2025 18:18
На Українській правді більш повнв інформація. Чоловік, 63 роки, підійшов дожінки ,36 років ,яка сиділа в машині і застрелив її ,а потім застрелився сам. Так що історія майже - шерше ля фам.
17.06.2025 18:24
"як романтічно!" )
17.06.2025 18:26
Не паліть контору... Дайте диванам і маминим черешням розігнати зраду...
17.06.2025 18:27
Дійсно. Мабуть це новина про "справжнього чоловіка". Рембо, ***** - застрелив жінку!! Куди нам - маминим черешням!!! Але, мабуть, не зовсім справжній: сам застрелився... Он місцевий вояк Adrian Boyanov взагалі писав, що і ментів би поклав. Ще, мабуть, і "ухилянтів" парочку підстрелив. Оце сила!! Куди мені, дивану, до цього...

А - Адекватність. Ні, не чули
17.06.2025 18:37
А причому "Цензор", вони чітко дають силку на місцевий "Житомир. Інфо", який дає таку інформацію своїм читачам, .....звертайтесь зі скаргою до них, а не "Цензора".(((
17.06.2025 18:45
Якщо в Україні легалізують зброю, таке буде ВСЮДИ!!!
показати весь коментар
17.06.2025 18:31
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
17.06.2025 18:33
В Україні зброя легалізована!!!!
Справку від нарколога і психолога... Членський квиток з мисливського клубу і біжи купуй!!! Хоч дробовик як в Термінаторі!!!
Все можна!!! Крім короткостволів (пістолетів).
17.06.2025 18:38
И так на руках куча стволов-где ежедневная мясорубка? Не было бы ствола-зарезал бы( по статистике основное орудие убийства-кухонный нож). Может он из служебного застрелил?
17.06.2025 18:40
Уважно слідкуйте за новинами і все побачите.
Там гранату біля супермаркета підірвав, там з вікна шмаляв, там вибух на базарі, там з автомобіля стріляли, там себе підірвав, там на дитячому майданчику бігав з автоматом...
17.06.2025 20:16
Природній відбір то така штука, - його ніхто не відміняв... А при бажанні когось ухекати, бажаючий може це зробити і кухонним ножем або тією ж цеглиною, то що перестати продавати кухонні ножі та припинити використання цегли на будівництві🤔🧐😁 Щодо вільного обороту зброї серед громадян, то все залежить від культури, виховання та розумових здібностей тих же власників зброї, а бидло воно і звичайною викруткою, чи шилом з сокирою може натворити біди. Дозвільна система для того і існує, щоб бути фільтром для бажаючих отримати зброю от тільки законодавство потрібно вдосконалити, бандюки ж при будь-якій владі використовують зброю і чхати вони хотіли на закони, але це вже проблеми правоохоронців🤗
17.06.2025 18:49
А в кого тої зброї нема. Нахваляються що мають по два автомата і кілька пістолетів
17.06.2025 18:53
Гарний приклад Молдова.
Молдова легалізувала зброю в 1998 році. Наразі законодавство Республіки Молдова в цій сфері - одне з найліберальніших в Європі. Фактично кожен громадянин, якщо він не наркоман, не псих, не рецидивіст і досяг 21 року (до 2012 цей вік складав 18), може придбати будь-який пістолет (або іншу неавтоматичну ручну зброю) будь-якого калібру.
Особливістю Молдови є те, що кримінал у ній завжди був добре озброєний. З часів придністровської війни у країні безліч автоматів. Та й зараз, у мирні часи, через кордон з Придністров'ям (державність якого умовна, статус маловизначений, а закони приблизні) до сусідніх країн потрапляє дуже багато вогнепалу на вибір - від ТТ китайського виробництва до реліктових пістолетів 20-х років, списаних зі складів російської армії.
В 2009 році Молдова пережила значні громадянські заворушення, протестувальниками було захоплено парламент. Постраждалих від вогнепальної зброї ні з боку протестантів, ні з боку міліції під час цих подій зафіксовано не було.
17.06.2025 19:00
Чим цей приклад гарний?
Молодь отримує європаспорт і розбігається звідти.
Автономії, котрі постійно погрожують сепаратизмом, і будуть блокувати будь який розвиток країни. Люди живуть в страху, щоб не було гр. війни.
Кому воно потрібне, якщо перспектив нуль?
Можете ще Ірак розглянути, купа зброї на руках. Також "гарний" приклад.
17.06.2025 20:07
Шановний! Обговорюється питання легалізації зброї. Як приклад, я навів досвід Молдови.
Перед тим, як влізати в чиюсь дискусію,то хоч почитайте 4-5 дописів, а вже потім вставляйте свою "авторитетну" думку.
17.06.2025 20:12
ти дурачок? зараз зброя не легалізована? ти не можеш купити зброю?
17.06.2025 19:29
заткни пельку, козломордий! Без збої ти мішень!!!
17.06.2025 20:59
17.06.2025 21:04
Нічого подібного, у всілякої наволочі і так зброя є. В так у простих громадян буде можливість від них захиститись. А взагалі то, найбільше вбивств на побутовому грунті, відбувається звичайним кухонним ножем. Давайте іх вилучено та заборонено?
17.06.2025 23:17
Я проста громадянка. Маю 2 рушницi. Вже понад 40 рокiв. Так я наволоч по Вашому, бо в мене зброя?
19.06.2025 13:43
В мене також є помповик, маю на увазі криміналітет з незареєстрованим короткостволом. Хочу щоб люди також мали можливість носити пістолет для самозахисту.
19.06.2025 16:45
Корректней надо выражать свои мысли, я то поняла, но все же.
19.06.2025 18:59
Куди ж коректніше, обговореннях самого початку велось про короткоствол, у вас зареєстровані 2 зразки мисливської зброї. Так що ви законослухняний громадянин. Чи ви ховаєте під подушкою не зареєстрованого Маузера?))))
19.06.2025 19:26
Не Маузер и не под подушкой.
20.06.2025 13:44
У Житомирі 17 червня сталася стрілянина, в результаті якої є загиблі.

Джерело: "https://www.zhitomir.info/news_228433.html Житомир.info", https://suspilne.media/zhytomyr/1045023-v-zitomiri-na-vulici-svatoslava-rihtera-stalasa-strilanina-e-zagibli/ "Суспільне.Житомир", пресслужба Нацполіції в коментарі УП
17.06.2025 18:41
Народ сходить з розуму, але за опитуваннями - 70% щасливі. Щось не подобається мені ваше щастя...
17.06.2025 18:43
банальні ревнощі, 30 років різниці у шлюбі...
17.06.2025 18:44
Треба було верхньою головою думати, коли собі обирав жінку... Але в чоловіка виявилось крові так мало, що своєю верхньою і нижньою головами він міг думати тільки по черзі - перемінно😁 Дибіл ***, за задоволення потрібно платити, а задоволення виявились дорогими... занадто 😝😝😝😜🤪
17.06.2025 18:58
А може розвела на гроші ? Одружуються на аж на стільки старших чоловіків , виключно жінки матеріалістки .
17.06.2025 19:03
молодуха не дочекалася чоловіка з фронту.
17.06.2025 18:46
🤯Який жах! Колишній боєць «Айдару», юрист Федосюк посеред білого дня застрелив свою дружину в Житомирі, а потім і себе
17.06.2025 18:55
Кажу ж дибіл, ні щоб надавати їй копняків... у крайньому разі прострелити коліно, а краще обидва, - щоб відбити бажання на ****** лазити, - оце було б по нашому,- по бразильськи😝😝😝😝😜🤪
17.06.2025 19:01
Дуже велика різниця у віці - великі проблеми у шлюбі.
17.06.2025 19:22
В нього вже не стояв, а їй 36 і вона їблась..чим думав коли одружувався в 50 на 20літній
17.06.2025 20:05
Вульгарно, але жорстка правда жисТі....
17.06.2025 21:57
Дурень дядько. А ще юрист. Якщо вже піймав під кимось, то просто залишив би без трусів. Хай працює піською далі. А так вкоротив собі життя.
17.06.2025 20:06
Роги - то дуже дорогоцінна річ. За роги і життя не жаль
17.06.2025 20:15
Таке буває у всьому світі
17.06.2025 20:17
Не нАдовго старий жениться! 😉
17.06.2025 20:19
 
 