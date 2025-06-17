У центрі Житомира сталася стрілянина: чоловік застрелив колишню дружину, а потім себе. ФОТОрепортаж 18+ (доповнено)
Удень 17 червня у Житомирі на вулиці Святослава Ріхтера сталася стрілянина. Відомо про двох загиблих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Суспільне" та місцеве видання "Житомир.info".
Очевидці розповіли журналістам, що загиблих двоє: жінка в машині та чоловік на вулиці. Стрілянина сталася біля місцевого кафе.
Зараз там перебувають кілька поліційних машин, також приїздила "швидка".
Патрульна поліція Житомирської області на сторінці в мережі Facebook повідомила, що у зв'язку із проведенням слідчих дії на вулиці Святослава Ріхтера рух вулицею тимчасово перекрили.
Читач "Житомир.info", який розповів про стрілянину, теж стверджує, що це було подружжя. Медіа також отримало фото, на якому видно загиблого чоловіка у крові.
Кілька джерел повідомили "Житомир.info", що загиблий – колишній боєць батальйону "Айдар", юрист Олександр Федосюк (позивний "Бех"). Однак офіційно цю інформацію не підтверджували.
Поліція розповіла медіа, що на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини.
Доповнено 18:30. За попередніми даними, як розповіли в поліції, чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому перебувала жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе.
Поліціянти встановили особи загиблих: жінка – 36-річна жителька Житомира та її колишній чоловік – 63-річний житель Житомирського району.
Триває з’ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація — ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Ті, хто його наповнює і підтримує, хіба не знають, як пишеться їхнє рідне місто?
А - Адекватність. Ні, не чули
Справку від нарколога і психолога... Членський квиток з мисливського клубу і біжи купуй!!! Хоч дробовик як в Термінаторі!!!
Все можна!!! Крім короткостволів (пістолетів).
Там гранату біля супермаркета підірвав, там з вікна шмаляв, там вибух на базарі, там з автомобіля стріляли, там себе підірвав, там на дитячому майданчику бігав з автоматом...
Молдова легалізувала зброю в 1998 році. Наразі законодавство Республіки Молдова в цій сфері - одне з найліберальніших в Європі. Фактично кожен громадянин, якщо він не наркоман, не псих, не рецидивіст і досяг 21 року (до 2012 цей вік складав 18), може придбати будь-який пістолет (або іншу неавтоматичну ручну зброю) будь-якого калібру.
Особливістю Молдови є те, що кримінал у ній завжди був добре озброєний. З часів придністровської війни у країні безліч автоматів. Та й зараз, у мирні часи, через кордон з Придністров'ям (державність якого умовна, статус маловизначений, а закони приблизні) до сусідніх країн потрапляє дуже багато вогнепалу на вибір - від ТТ китайського виробництва до реліктових пістолетів 20-х років, списаних зі складів російської армії.
В 2009 році Молдова пережила значні громадянські заворушення, протестувальниками було захоплено парламент. Постраждалих від вогнепальної зброї ні з боку протестантів, ні з боку міліції під час цих подій зафіксовано не було.
Молодь отримує європаспорт і розбігається звідти.
Автономії, котрі постійно погрожують сепаратизмом, і будуть блокувати будь який розвиток країни. Люди живуть в страху, щоб не було гр. війни.
Кому воно потрібне, якщо перспектив нуль?
Можете ще Ірак розглянути, купа зброї на руках. Також "гарний" приклад.
Перед тим, як влізати в чиюсь дискусію,то хоч почитайте 4-5 дописів, а вже потім вставляйте свою "авторитетну" думку.
Джерело: "https://www.zhitomir.info/news_228433.html Житомир.info", https://suspilne.media/zhytomyr/1045023-v-zitomiri-na-vulici-svatoslava-rihtera-stalasa-strilanina-e-zagibli/ "Суспільне.Житомир", пресслужба Нацполіції в коментарі УП