У центрі Житомира сталася стрілянина: чоловік застрелив колишню дружину, а потім себе. ФОТОрепортаж 18+ (доповнено)

Удень 17 червня у Житомирі на вулиці Святослава Ріхтера сталася стрілянина. Відомо про двох загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Суспільне" та місцеве видання "Житомир.info".

Очевидці розповіли журналістам, що загиблих двоє: жінка в машині та чоловік на вулиці. Стрілянина сталася біля місцевого кафе.

Зараз там перебувають кілька поліційних машин, також приїздила "швидка".

Патрульна поліція Житомирської області на сторінці в мережі Facebook повідомила, що у зв'язку із проведенням слідчих дії на вулиці Святослава Ріхтера рух вулицею тимчасово перекрили.

Читач "Житомир.info", який розповів про стрілянину, теж стверджує, що це було подружжя. Медіа також отримало фото, на якому видно загиблого чоловіка у крові.

Кілька джерел повідомили "Житомир.info", що загиблий – колишній боєць батальйону "Айдар", юрист Олександр Федосюк (позивний "Бех"). Однак офіційно цю інформацію не підтверджували.

Поліція розповіла медіа, що на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини.

Доповнено 18:30. За попередніми даними, як розповіли в поліції, чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому перебувала жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе.

Поліціянти встановили особи загиблих: жінка – 36-річна жителька Житомира та її колишній чоловік – 63-річний житель Житомирського району.

Триває з’ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація — ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

