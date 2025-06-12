Стрілянина в Агрономічному на Вінниччині: поліція затримала чоловіка та повідомила про підозру
Слідчі поліції повідомили про підозру чоловікові, який влаштував стрілянину в селі Агрономічне на Вінниччині 10 червня. Він планував утекти за межі області.
Про це повідомила ГУ Нацполіції у Вінницькій області, інформує Цензор.НЕТ.
41-річного фігуранта затримали ввечері 11 червня у Вінниці оперативники та спецпризначенці КОРДу. Він переховувався в орендованій квартирі й планував утекти за межі області.
Наразі затриманому, який працював у правоохоронних органах та у 2018 році звільнився зі служби, повідомили про підозру за двома частинами статті про хуліганство.
Працівники сектору контролю за обігом зброї готують необхідні матеріали для позбавлення підозрюваного відповідних дозволів та притягнення до відповідальності за порушення правил, встановлених у цій сфері.
Правоохоронці клопотатимуть у суді про обрання йому на період досудового розслідування запобіжного заходу — тримання під вартою.
Нагадаємо, в Агрономічному на Вінниччині сталася стрілянина, внаслідок чого поранено чоловіка. Підозрюваний втік з місця.
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