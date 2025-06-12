Стрілянина в Агрономічному на Вінниччині: поліція затримала чоловіка та повідомила про підозру

Слідчі поліції повідомили про підозру чоловікові, який влаштував стрілянину в селі Агрономічне на Вінниччині 10 червня. Він планував утекти за межі області.

Про це повідомила ГУ Нацполіції у Вінницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

41-річного фігуранта затримали ввечері 11 червня у Вінниці оперативники та спецпризначенці КОРДу. Він переховувався в орендованій квартирі й планував утекти за межі області.

Наразі затриманому, який працював у правоохоронних органах та у 2018 році звільнився зі служби, повідомили про підозру за двома частинами статті про хуліганство.

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Працівники сектору контролю за обігом зброї готують необхідні матеріали для позбавлення підозрюваного відповідних дозволів та притягнення до відповідальності за порушення правил, встановлених у цій сфері.

Правоохоронці клопотатимуть у суді про обрання йому на період досудового розслідування запобіжного заходу — тримання під вартою.

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Нагадаємо, в Агрономічному на Вінниччині сталася стрілянина, внаслідок чого поранено чоловіка. Підозрюваний втік з місця.