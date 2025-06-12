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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Сховався у багажнику автомобіля для втечі за кордон: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чергову спробу незаконного переправлення особи через державний кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

На Вінниччині чоловік намагався втекти за кордон

Як зазначається, під час перевірки автомобіля Toyota Camry, яким керував мешканець Харківської області, в багажнику було знайдено 36-річного жителя Могилева-Подільського - брата пасажирки автомобіля.

Як зʼясувалося, чоловік таким чином намагався уникнути служби у Збройних силах та перетнути кордон, перепливши річку Дністер. Реалізувати задуману схему йому завадили оперативні дії прикордонного наряду.

Затриманого притягнуто до адміністративної відповідальності. До Нацполіції направлено повідомлення за ознаками правопорушень за ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України") та ст. 336 ККУ ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації").

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Автор: 

Вінницька область (1026) Держприкордонслужба ДПСУ (6152) ухилянти (999)


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А хто-то з окороками замість рук?
То ваділа чи ухилят? А чому такий моцний ваділа не риє окопи тими окороками?
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12.06.2025 15:40 Відповісти
Проте з таким волосяним покровом на спині та руках можна взимку на снігу спати
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12.06.2025 15:49 Відповісти
Судячи по "руки в бруки" - то лічінка стража закону.
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12.06.2025 15:56 Відповісти
зараз самий надійний варіант - у запасці вантажівки, а після перетину кордону розбортіровують ще за окрему платню.
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12.06.2025 15:42 Відповісти
Погранців на м"якині не проведеш - тут доляри потрібні
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12.06.2025 15:42 Відповісти
Ну ось - готовий танкіст. Клаустрофобією не страждає, влізе в будь яку бойову машину. Везіть його до ТЦК.
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12.06.2025 15:49 Відповісти
Та вони скажуть що поспорили скільки часу він витримає у багажнику, й що їм можна пред"явити?
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12.06.2025 15:52 Відповісти
Треба було раніше викинути десь у Вапнярці. Нехай би далі пішки йшов до Дністра.
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12.06.2025 16:08 Відповісти
Да, багажник - это одно их самых надёжных мест для укрытия, багажники очень редко досматривают..
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12.06.2025 16:12 Відповісти
 
 