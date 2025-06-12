Сховався у багажнику автомобіля для втечі за кордон: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чергову спробу незаконного переправлення особи через державний кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час перевірки автомобіля Toyota Camry, яким керував мешканець Харківської області, в багажнику було знайдено 36-річного жителя Могилева-Подільського - брата пасажирки автомобіля.

Як зʼясувалося, чоловік таким чином намагався уникнути служби у Збройних силах та перетнути кордон, перепливши річку Дністер. Реалізувати задуману схему йому завадили оперативні дії прикордонного наряду.

Затриманого притягнуто до адміністративної відповідальності. До Нацполіції направлено повідомлення за ознаками правопорушень за ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України") та ст. 336 ККУ ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації").

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