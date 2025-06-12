Спрятался в багажнике автомобиля для побега за границу: на Виннитчине задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили очередную попытку незаконной переправки лица через государственную границу.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время проверки автомобиля Toyota Camry, которым управлял житель Харьковской области, в багажнике был найден 36-летний житель Могилева-Подольского - брат пассажирки автомобиля.

Как выяснилось, мужчина таким образом пытался избежать службы в Вооруженных силах и пересечь границу, переплыв реку Днестр. Реализовать задуманную схему ему помешали оперативные действия пограничного наряда.

Задержанный привлечен к административной ответственности. В Нацполицию направлено сообщение по признакам правонарушений по ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и ст. 336 УКУ ("Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации").

Смотрите также: Организовали коррупционную схему уклонения от военной службы: задержана преступная группировка медиков в Черниговской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО