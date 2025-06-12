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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Спрятался в багажнике автомобиля для побега за границу: на Виннитчине задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили очередную попытку незаконной переправки лица через государственную границу.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Винницкой области мужчина пытался сбежать за границу

Как отмечается, во время проверки автомобиля Toyota Camry, которым управлял житель Харьковской области, в багажнике был найден 36-летний житель Могилева-Подольского - брат пассажирки автомобиля.

Как выяснилось, мужчина таким образом пытался избежать службы в Вооруженных силах и пересечь границу, переплыв реку Днестр. Реализовать задуманную схему ему помешали оперативные действия пограничного наряда.

Задержанный привлечен к административной ответственности. В Нацполицию направлено сообщение по признакам правонарушений по ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и ст. 336 УКУ ("Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации").

Смотрите также: Организовали коррупционную схему уклонения от военной службы: задержана преступная группировка медиков в Черниговской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Винницкая область (1043) Госпогранслужба (6592) уклонисты (929)


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Топ комментарии
+6
Погранців на м"якині не проведеш - тут доляри потрібні
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12.06.2025 15:42 Ответить
+5
А хто-то з окороками замість рук?
То ваділа чи ухилят? А чому такий моцний ваділа не риє окопи тими окороками?
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12.06.2025 15:40 Ответить
+3
Проте з таким волосяним покровом на спині та руках можна взимку на снігу спати
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12.06.2025 15:49 Ответить
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А хто-то з окороками замість рук?
То ваділа чи ухилят? А чому такий моцний ваділа не риє окопи тими окороками?
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12.06.2025 15:40 Ответить
Проте з таким волосяним покровом на спині та руках можна взимку на снігу спати
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12.06.2025 15:49 Ответить
Судячи по "руки в бруки" - то лічінка стража закону.
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12.06.2025 15:56 Ответить
зараз самий надійний варіант - у запасці вантажівки, а після перетину кордону розбортіровують ще за окрему платню.
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12.06.2025 15:42 Ответить
Погранців на м"якині не проведеш - тут доляри потрібні
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12.06.2025 15:42 Ответить
Ну ось - готовий танкіст. Клаустрофобією не страждає, влізе в будь яку бойову машину. Везіть його до ТЦК.
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12.06.2025 15:49 Ответить
Ти там зустрінеш?
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12.06.2025 16:52 Ответить
Та вони скажуть що поспорили скільки часу він витримає у багажнику, й що їм можна пред"явити?
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12.06.2025 15:52 Ответить
Треба було раніше викинути десь у Вапнярці. Нехай би далі пішки йшов до Дністра.
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12.06.2025 16:08 Ответить
Да, багажник - это одно их самых надёжных мест для укрытия, багажники очень редко досматривают..
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12.06.2025 16:12 Ответить
+++
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12.06.2025 16:35 Ответить
 
 