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Организовали коррупционную схему уклонения от военной службы: задержана преступная группировка медиков в Черниговской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Медики из нескольких больниц Чернигова за 8 тысяч долларов изготовляли поддельные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для военнообязанных, которые хотели незаконно пересечь государственную границу.

Об этом рассказали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что 37-летний врач - член военно-врачебной комиссии - организовал схему по признанию лиц мобилизационного возраста непригодными к военной службе. К схеме он привлек еще четырех медиков из разных больниц Чернигова - члена ВВК (врача-невропатолога), заведующую терапевтическим отделением, заведующую одним из отделений психоневрологической больницы, фельдшера "скорой" помощи и посредника, который подыскивал военнообязанных "клиентов".

Как отмечается, по указанию члена ВВК фельдшер составлял и вносил недостоверные сведения в медицинскую документацию о фактах выездов к "клиентам", которые якобы жаловались на самочувствие. В дальнейшем, привлеченные к коррупционной схеме врачи направляли "больных" на стационарное лечение и ставили им фиктивные диагнозы, в частности - эпилепсию.

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Медики в Черниговской области подделывали диагнозы

Таким образом, за денежное вознаграждение медики формировали фиктивный пакет документов лицам призывного возраста, что давало им основания при прохождении ВВК признавать их непригодными к военной службе с исключением с воинского учета и свободно пересекать государственную границу Украины.

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Задокументированы многочисленные факты получения участниками группы взяток от лиц призывного возраста в размере 8 тысяч долларов с каждого за признание их непригодными. Во время передачи очередного "транша" организатора схемы и двух его сообщников полиция задержала при силовой поддержке КОРД.

Медики в Черниговской области подделывали диагнозы

Сообщается, что правоохранители провели 26 одновременных обысков по месту работы и жительства фигурантов и изъяли ряд вещественных доказательств - черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, медицинскую документацию, денежные средства в сумме почти 20 тысяч долларов.

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На основании собранных доказательств следователи полиции Черниговщины сообщили о подозрениях в преступлениях шести фигурантам. Организатору преступной схемы по ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины), ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом). Двум задержанным (фельдшеру и посреднику) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины).

Медики в Черниговской области подделывали диагнозы
Медики в Черниговской области подделывали диагнозы

Еще трем врачам сообщено о подозрениях по ч. 1 ст. 366 УКУ (служебный подлог). Сейчас они помещены под стражу. Сейчас проверяется причастность к преступной схеме других лиц, которые могли способствовать в изготовлении фиктивных медицинских документов.

За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Медики в Черниговской области подделывали диагнозы
Медики в Черниговской области подделывали диагнозы
Медики в Черниговской области подделывали диагнозы
Медики в Черниговской области подделывали диагнозы
Медики в Черниговской области подделывали диагнозы
Медики в Черниговской области подделывали диагнозы

Автор: 

подделка (439) Нацполиция (16553) уклонисты (921) военно-врачебная комиссия (199)


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Навіщо силова підтримка Корду? Ота врачиха, з варикозними ногами, з кулемета відстрілювалася?
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03.06.2025 13:31 Ответить
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03.06.2025 13:35 Ответить
Війна в Україні, то для них заробіток, за Гіпократом???
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03.06.2025 13:52 Ответить
Он звідки ноги ростуть у провалу мобілізації. А в наріда винні в усьому ТЦК а не продажні лікарі.
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03.06.2025 14:57 Ответить
 
 