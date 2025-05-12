РУС
Брала $6 тыс. за фиктивные диагнозы для военнообязанных: в Киеве разоблачена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве разоблачили 29-летнюю женщину, которая предлагала услуги по оформлению фиктивных медицинских документов во избежание мобилизации и возможности дальнейшего выезда за границу, ей объявлено о подозрении.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина прикрывалась связями в одной из больниц и обещала договориться с врачами о создании клиентам фиктивного медицинского диагноза - "ишемический инсульт" или "эпилепсия", что является основанием признания военнообязанного непригодным к военной службе с последующим снятием с воинского учета. За это просила 6 000 долларов.

Она договаривалась о встрече с клиентом, на которую просила подготовить пакет документов лица, для которого нужно было "сделать" липовые медицинские документы, и деньги за услугу.

Разоблачена женщина, которая продавала фиктивные диагнозы

Полицейские собрали доказательную базу относительно противоправной деятельности женщины и задержали ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей объявлено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч.3 ст.369-2) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается следствие. Правоохранители проверяют причастность других лиц к незаконной деятельности фигурантки.

Яка ногаста індичка.
Звичайно вона брала. І не тільки 6 тисяч. У наївних придурастів.
А потім давала. Кому треба.
Але й гидка ж тлуста баба.
12.05.2025 14:54 Ответить
а чо не брати коли дають
12.05.2025 14:57 Ответить
Звичайно, не було в неї, ніяких зв'язків. Гроші брала, і на цьому все. На тому і погоріла
12.05.2025 15:40 Ответить
Напишу з власного досвіду! Сам по собі медичний діагноз при виїзді закордон не має вирішального значення. Я був у ТЦК, мене звідти відправили на ВЛК, яке дало направлення у дурку, відлежав там два тиждні, отримав діагноз "параноідальна шизофренія -безперервний перебіг", Районне ВЛК визнало мене "непридатним із виключенням з військового обліку". Нікому ніхрена не платив. Але річ не в цьому, по факту на руки постанова цієї ВЛК не видається, а відправляється на погодження і затвердження до Центральної ВЛК у Києві і я чекаю цього "затвердження" вже 9 місяців, законодавчо строки розгляду Центральної ВЛК подібних постанов не регламентовані.........п.с. Тобто маємо "замкнене коло", районне ТЦК та ВЛК визнає що Я непридатний до служби в армії, але документи про це не дають і отримати їх неможливо. На мою думку це робиться для того щоб людина не виїхала з України і варилася у спільному "бандерівському котлі" безкінечної війни.
12.05.2025 16:10 Ответить
 
 