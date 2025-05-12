Брала $6 тыс. за фиктивные диагнозы для военнообязанных: в Киеве разоблачена женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве разоблачили 29-летнюю женщину, которая предлагала услуги по оформлению фиктивных медицинских документов во избежание мобилизации и возможности дальнейшего выезда за границу, ей объявлено о подозрении.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина прикрывалась связями в одной из больниц и обещала договориться с врачами о создании клиентам фиктивного медицинского диагноза - "ишемический инсульт" или "эпилепсия", что является основанием признания военнообязанного непригодным к военной службе с последующим снятием с воинского учета. За это просила 6 000 долларов.



Она договаривалась о встрече с клиентом, на которую просила подготовить пакет документов лица, для которого нужно было "сделать" липовые медицинские документы, и деньги за услугу.

Полицейские собрали доказательную базу относительно противоправной деятельности женщины и задержали ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей объявлено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч.3 ст.369-2) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.



Продолжается следствие. Правоохранители проверяют причастность других лиц к незаконной деятельности фигурантки.

