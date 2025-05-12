УКР
Брала $6 тис. за фіктивні діагнози для військовозобов’язаних: у Києві викрито жінку. ФОТОрепортаж

У Києві викрито 29-річну жінку, яка пропонувала послуги з оформлення фіктивних медичних документів для уникнення мобілізації та можливості подальшого виїзду за кордон, їй оголошено про підозру.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у м. Києві, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінка прикривалася зв’язками в одній з лікарень і обіцяла домовитися з лікарями про створення клієнтам фіктивного медичного діагнозу – "ішемічний інсульт" або "епілепсія", що є підставою визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. За це просила 6 000 доларів.

Вона домовлялася про зустріч із клієнтом, на яку просила підготувати пакет документів особи, для якої потрібно було "зробити" липові медичні документи, та гроші за послугу.

Викрито жінку, яка продавала фіктивні діагнози

Поліцейські зібрали доказову базу щодо протиправної діяльності жінки та затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй оголошено про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває слідство. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до незаконної діяльності фігурантки.

Викрито жінку, яка продавала фіктивні діагнозиВикрито жінку, яка продавала фіктивні діагнози
Викрито жінку, яка продавала фіктивні діагнози
Викрито жінку, яка продавала фіктивні діагнози

Яка ногаста індичка.
Звичайно вона брала. І не тільки 6 тисяч. У наївних придурастів.
А потім давала. Кому треба.
Але й гидка ж тлуста баба.
12.05.2025 14:54 Відповісти
а чо не брати коли дають
12.05.2025 14:57 Відповісти
Звичайно, не було в неї, ніяких зв'язків. Гроші брала, і на цьому все. На тому і погоріла
12.05.2025 15:40 Відповісти
Напишу з власного досвіду! Сам по собі медичний діагноз при виїзді закордон не має вирішального значення. Я був у ТЦК, мене звідти відправили на ВЛК, яке дало направлення у дурку, відлежав там два тиждні, отримав діагноз "параноідальна шизофренія -безперервний перебіг", Районне ВЛК визнало мене "непридатним із виключенням з військового обліку". Нікому ніхрена не платив. Але річ не в цьому, по факту на руки постанова цієї ВЛК не видається, а відправляється на погодження і затвердження до Центральної ВЛК у Києві і я чекаю цього "затвердження" вже 9 місяців, законодавчо строки розгляду Центральної ВЛК подібних постанов не регламентовані.........п.с. Тобто маємо "замкнене коло", районне ТЦК та ВЛК визнає що Я непридатний до служби в армії, але документи про це не дають і отримати їх неможливо. На мою думку це робиться для того щоб людина не виїхала з України і варилася у спільному "бандерівському котлі" безкінечної війни.
12.05.2025 16:10 Відповісти
 
 