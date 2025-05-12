Брала $6 тис. за фіктивні діагнози для військовозобов’язаних: у Києві викрито жінку. ФОТОрепортаж
У Києві викрито 29-річну жінку, яка пропонувала послуги з оформлення фіктивних медичних документів для уникнення мобілізації та можливості подальшого виїзду за кордон, їй оголошено про підозру.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у м. Києві, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, жінка прикривалася зв’язками в одній з лікарень і обіцяла домовитися з лікарями про створення клієнтам фіктивного медичного діагнозу – "ішемічний інсульт" або "епілепсія", що є підставою визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. За це просила 6 000 доларів.
Вона домовлялася про зустріч із клієнтом, на яку просила підготувати пакет документів особи, для якої потрібно було "зробити" липові медичні документи, та гроші за послугу.
Поліцейські зібрали доказову базу щодо протиправної діяльності жінки та затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй оголошено про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.
Триває слідство. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до незаконної діяльності фігурантки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звичайно вона брала. І не тільки 6 тисяч. У наївних придурастів.
А потім давала. Кому треба.
Але й гидка ж тлуста баба.