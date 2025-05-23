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Новости Уклонение от мобилизации Фиктивная инвалидность
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Подделывала инвалидность для уклонистов: осуждена помощница Крупы Кабарчук

Кабарчук осудили за организацию фиктивной инвалидности для выезда за границу

Хмельницкий суд признал виновной 53-летнюю предпринимательницу Раису Кабарчук в попытке незаконной переправки военнообязанного через государственную границу путем фальсификации инвалидности.

Об этом говорится в приговоре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Женщина получила наказание в виде штрафа в 540 тысяч гривен и два года испытательного срока. Кроме того, она должна перечислить 100 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил Украины.

Согласно приговору, Кабарчук, которая ранее была помощницей депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы, предложила жителю Нетешина помощь в оформлении второй группы инвалидности через Хмельницкую областную МСЭК. В июле 2024 года мужчина обратился к ней, имея диагноз хронический калькулезный холецистит.

В августе женщина получила первый транш - 35 тысяч гривен. 20 сентября ее задержали во время передачи 12 тысяч долларов.

Суд учел обстоятельства: Кабарчук имеет инвалидность второй группы и воспитывает троих несовершеннолетних детей, двое из которых также имеют инвалидность.

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Автор: 

суд (25135) инвалидность (175) уклонисты (913) Крупа Татьяна (36)


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Топ комментарии
+7
боюсь спитати: інвалідності усіх не варто повторно перевірити?? Кабарчук має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких також мають інвалідність Джерело: https://censor.net/ua/n3553943 я не здивуюсь, якщо кіт і собака цих діячів теж мають інвалідіність
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23.05.2025 15:58
+6
Офіс генерального прокурора України не звільнив жодного з 74 прокурорів, в яких Міністерство охорони здоров'я скасувало статус інваліда.
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23.05.2025 16:04
+3
Прокурор-інвалід не був надто суворий до інваліда, яка підробляла довідки про інвалідність, оскільки вона є інвалідом.

Микола, лізь у буса!
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23.05.2025 15:58
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Прокурор-інвалід не був надто суворий до інваліда, яка підробляла довідки про інвалідність, оскільки вона є інвалідом.

Микола, лізь у буса!
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23.05.2025 15:58 Ответить
Саме так. Ось ще історія.
.
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23.05.2025 16:01 Ответить
Та в мене самого схоже) Ще перед війною сказали, шо за продовження треба дати, а я не дав і в результаті зустрів війну здоровеньким. Звісно якби знав шо війна буде, то вже б постарався й заплатив, а тепер нереально, розцінки зависокі) Хто ж знав, хто ж знав.
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23.05.2025 16:08 Ответить
боюсь спитати: інвалідності усіх не варто повторно перевірити?? Кабарчук має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких також мають інвалідність Джерело: https://censor.net/ua/n3553943 я не здивуюсь, якщо кіт і собака цих діячів теж мають інвалідіність
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23.05.2025 15:58 Ответить
Хмельницькі прокурВори так і лишилися інвалідами. Правасудіє таржествуєт!
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23.05.2025 16:53 Ответить
"Кабарчук має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких також мають інвалідність." Бути коло води і не напитися!
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23.05.2025 16:01 Ответить
Офіс генерального прокурора України не звільнив жодного з 74 прокурорів, в яких Міністерство охорони здоров'я скасувало статус інваліда.
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23.05.2025 16:04 Ответить
ІПСО! Кацапи!
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23.05.2025 16:10 Ответить
прокурори-шахраї на цю роботу по іншому й не портапити. Їх ще в ВНЗ цьому навчають
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23.05.2025 16:11 Ответить
А Кпупа НЕДОТОРКАНА. П з дец ь.
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23.05.2025 17:41 Ответить
 
 