Подделывала инвалидность для уклонистов: осуждена помощница Крупы Кабарчук

Хмельницкий суд признал виновной 53-летнюю предпринимательницу Раису Кабарчук в попытке незаконной переправки военнообязанного через государственную границу путем фальсификации инвалидности.

Об этом говорится в приговоре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Женщина получила наказание в виде штрафа в 540 тысяч гривен и два года испытательного срока. Кроме того, она должна перечислить 100 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил Украины.

Согласно приговору, Кабарчук, которая ранее была помощницей депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы, предложила жителю Нетешина помощь в оформлении второй группы инвалидности через Хмельницкую областную МСЭК. В июле 2024 года мужчина обратился к ней, имея диагноз хронический калькулезный холецистит.

В августе женщина получила первый транш - 35 тысяч гривен. 20 сентября ее задержали во время передачи 12 тысяч долларов.

Суд учел обстоятельства: Кабарчук имеет инвалидность второй группы и воспитывает троих несовершеннолетних детей, двое из которых также имеют инвалидность.

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