Понад 66% роботодавців в Україні готові працевлаштовувати людей із інвалідністю, – дослідження

Дві третини роботодавців в Україні, які планують наймати персонал у 2025 році, готові брати на роботу людей із інвалідністю. Найбільш відкритими до інклюзивного працевлаштування є великі підприємства.

Про це свідчать результати дослідження межах проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні", передає Укрінформ.

Як свідчить дослідження, український бізнес демонструє високу соціальну відповідальність, зокрема в питанні інтеграції вразливих категорій населення, включно з людьми з інвалідністю, ветеранами, внутрішньо переміщеними особами та людьми, старшими за 60 років.

"Серед роботодавців, які планують приймати працівників у 2025 році, 66,6% готові брати на роботу людей із інвалідністю. Найбільш відкриті до найму великі підприємства – 83,3%, найменш – мікропідприємства (60%)", – сказано в дослідженні.

Найбільш мобільною виявилась саме категорія людей із інвалідністю, бо вони найчастіше готові змінити місце проживання заради роботи.

Із числа роботодавців, які планують набирати працівників цього року, 13,8 тис. (78,6%) готові брати на роботу осіб із числа внутрішніх переселенців.

Великі підприємства (92%) частіше готові влаштовувати переселенців порівняно з мікропідприємствами (68,2%). Це може бути пов'язано з власними ресурсами для інтеграції нових працівників, а також із наявним дефіцитом кадрів.

Водночас 71,9% роботодавців виявили готовність брати на роботу ветеранів та ветеранок. Серед них найбільш готові до найму великі підприємства (87,3%), найменш – мікропідприємства (64,9%).

Стосовно осіб старшого віку (за дослідженням – 60+ років) 64,3% роботодавців, які проходили опитування, вважають, що не існує жодних перешкод для їхнього працевлаштування. Найбільше таких роботодавців серед мікро- та малих підприємств (57,4% та 58,5% відповідно), тоді як серед великих підприємств – 45,9%.

Зазначається, що великі підприємства часто потребують працівниківі з сучасними знаннями та навичками, що може вимагати від людей старшого віку перекваліфікації.

Дослідження також виявило істотну розбіжність між очікуваннями працівників і реальними потребами ринку. Багато людей прагнуть обіймати посади у сфері торгівлі чи консалтингу, тоді як найбільший попит зберігається на робітничі професії.

Опитування проводилося у період із 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року в онлайн-форматі та охопило 54,7 тис. роботодавців, які загалом забезпечують роботою близько 4,2 млн працівників. Репрезентативність вибірки забезпечено на рівні кожної області. Участь у дослідженні взяли великі, середні, малі й мікропідприємства.

Нагадаємо, в Україні налічується понад 3 млн осіб із інвалідністю, тоді як працевлаштовані з них лише близько 420 тис.

До того повідомлялося, що в Україні за два роки частка вакансій для людей із інвалідністю зросла з 7% до 12%. За цей період кількість пропозицій роботи, що підходить для людей із інвалідністю, зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).

Наприкінці лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю. Документ забезпечує їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.

Перед тим Державна служба зайнятості України оприлюднила тренди на ринку праці. Найбільш дефіцитними є кваліфіковані робітники та професіонали – тобто ті, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, а також ті, які мають вищу освіту.