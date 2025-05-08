В Україні працевлаштовано тільки 16% людей із інвалідністю. В Європі цей показник перевищує 50%, – Жолнович

В Україні налічується понад 3 млн осіб із інвалідністю, тоді як працевлаштовані з них лише близько 420 тис.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час телеефіру, передає Укрінформ.

"У нас 3 млн людей із інвалідністю і, на жаль, тільки близько 420 тис. із них працюють, це трохи більше ніж 16%. У той час як у європейських країнах цей відсоток стартує від 50%. Тому нам точно є до чого прагнути", – сказала Жолнович.

За її словами, на сьогодні в Україні ухвалені абсолютно нові законодавчі норми, які змінюють філософію підтримки людей із інвалідністю та спрямовані на те, щоби кожна людина, яка хоче й може працювати, отримала таку можливість. Ці зміни наберуть чинності вже з 1 січня 2026 року.

Передбачено, зокрема, виконання квоти в 4% при працевлаштуванні осіб із інвалідністю.

"Вона буде поширена абсолютно на всі підприємства, зокрема державної сфери, на державні органи, органи місцевого самоврядування. Тому ми стаємо абсолютно рівними в частині виконання обов'язків щодо підтримки працевлаштування людей із інвалідністю", – розповіла Жолнович.

Також в Україні скасують обмеження щодо сфер зайнятості для осіб із інвалідністю. Обмеження залишать лише на ті напрями, де робота такої людини може загрожувати життю або здоров’ю її самої чи оточуючих.

Крім того, в Мінсоцполітики готують стандарт нової послуги – супровід особи з інвалідністю на робочому місці.

"Ще ми запроваджуємо підтримку роботодавцю у вигляді компенсації за те, що працевлаштована ним людина з інвалідністю виконуватиме свої обов'язки не з повною продуктивністю. Саме цю різницю, цей відсоток, ми надаватимемо у вигляді субсидії", – також зазначила Жолнович.

Раніше повідомлялося, що в Україні за два роки частка вакансій для людей із інвалідністю зросла з 7% до 12%. За цей період кількість пропозицій роботи, що підходить для людей із інвалідністю, зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).

Наприкінці лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю. Документ забезпечує їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.