В Україні за два роки зросла частка вакансій для людей із інвалідністю. Яку роботу пропонують?
В Україні за два роки частка вакансій для людей із інвалідністю зросла з 7% до 12%. Так, за цей період кількість пропозицій роботи, що підходить для людей із інвалідністю, зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).
Про це йдеться в дослідженні Work.ua, передає ЕП.
Серед посад для людей із інвалідністю – продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, менеджер по роботі з клієнтами, касир, бухгалтер, прибиральниця, вантажник, оператор контакт-центру, провізор, різноробочий, кухар, охоронець.
Частка пропозицій для людей із інвалідністю найбільша серед таких вакансій:
- спеціаліст відділення банку (57% від усіх вакансій на цю посаду підходять людям із інвалідністю);
- касир-операціоніст (56%);
- спаювальник (40%);
- викладач німецької мови (36%);
- викладач польської мови (34%);
- водій-міжнародник (33%);
- фінансовий консультант (32%).
Серед галузей, де найбільша частка вакансій мають позначку "Людям із інвалідністю", наступні:
- неприбуткові, благодійні та громадські організації – 26%;
- фінанси, банки, страхування – 26%;
- ЗМІ, медіа – 25%;
- охорона, безпека – 25%;
- машинобудування – 19%.
Як повідомлялося, в середині квітня Державна служба зайнятості виплатила першу компенсацію на облаштування робочого місця для фізособи-підприємця з інвалідністю.
Наприкінці лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю. Документ забезпечує їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.
За 2024 рік держава компенсувала роботодавцям за облаштування робочих місць 129 млн грн для майже 2 тис. працевлаштованих людей із інвалідністю.
Перед тим повідомлялося, що в межах реформи соціального страхування ті, хто втратив працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль