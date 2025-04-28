В Україні за два роки зросла частка вакансій для людей із інвалідністю. Яку роботу пропонують?

В Україні за два роки частка вакансій для людей із інвалідністю зросла з 7% до 12%. Так, за цей період кількість пропозицій роботи, що підходить для людей із інвалідністю, зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).

Про це йдеться в дослідженні Work.ua, передає ЕП.

Серед посад для людей із інвалідністю – продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, менеджер по роботі з клієнтами, касир, бухгалтер, прибиральниця, вантажник, оператор контакт-центру, провізор, різноробочий, кухар, охоронець.

Частка пропозицій для людей із інвалідністю найбільша серед таких вакансій:

спеціаліст відділення банку (57% від усіх вакансій на цю посаду підходять людям із інвалідністю);

касир-операціоніст (56%);

спаювальник (40%);

викладач німецької мови (36%);

викладач польської мови (34%);

водій-міжнародник (33%);

фінансовий консультант (32%).

Серед галузей, де найбільша частка вакансій мають позначку "Людям із інвалідністю", наступні:

неприбуткові, благодійні та громадські організації – 26%;

фінанси, банки, страхування – 26%;

ЗМІ, медіа – 25%;

охорона, безпека – 25%;

машинобудування – 19%.

Як повідомлялося, в середині квітня Державна служба зайнятості виплатила першу компенсацію на облаштування робочого місця для фізособи-підприємця з інвалідністю.

Наприкінці лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю. Документ забезпечує їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.

За 2024 рік держава компенсувала роботодавцям за облаштування робочих місць 129 млн грн для майже 2 тис. працевлаштованих людей із інвалідністю.

Перед тим повідомлялося, що в межах реформи соціального страхування ті, хто втратив працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.