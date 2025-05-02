Не вистачає професіоналів: Держслужба зайнятості назвала найбільш затребувані професії на ринку праці

Державна служба зайнятості України оприлюднила тренди на ринку праці: які вакансії найзатребуваніші та в яких вони сферах.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби зайнятості з посиланням на дані Єдиного порталу вакансій, на якому щодня можна знайти близько 230 тис. оголошень про роботу як від самої Служби, так і від приватних сайтів з пошуку роботи.

Так, аналітики Служби зайнятості виявили найбільш затребувані на ринку праці професії, які загалом поділяються на чотири категорії:

для працівників сфери торгівлі та надання послуг,

для кваліфікованих робітників,

для професіоналів та фахівців,

для некваліфікованих робітників.

Серед працівників сфери обслуговування та надання послуг найчастіше йдеться про продавців, адміністраторів, кухарів, торгових представників, бариста та офіціантів. Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів.

У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані – це водії, слюсарі, комплектувальники, швачки та електрики.

У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на бухгалтерів, інженерів, лікарів, технологів, вчителів та економістів. У Держслужбі зайнятості зазначили, що бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час.

Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на вантажників, прибиральників, комірників та підсобних працівників. У цій категорії основна причина браку кадрів – відносно невисока заробітна плата.

"Якщо ж говорити про категорії в цілому, то найбільш дефіцитними є представники другої та третьої груп (тобто кваліфіковані робітники та професіонали)", – підсумували в Держслужбі зайнятості.

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

Також стало відомо, що в Україні за два роки частка вакансій для людей із інвалідністю зросла з 7% до 12%. Так, за цей період кількість пропозицій роботи, що підходить для людей із інвалідністю, зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).

До того повідомлялося, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.

Також від початку цього року станом на середину квітня послуги Державної служби зайнятості України отримували 226 тис. громадян, із них мали статус безробітного 163 тис. Роботою за цей період було забезпечено 80 тис. людей.